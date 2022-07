Aujourd'hui, les applications de jeux connaissent un essor considérable en raison de l'utilisation massive des smartphones. Ces applications se frayent un chemin vers l'AppStore et GooglePlay et aident les éditeurs et les développeurs à générer plus de revenus grâce aux applications de jeux. Dans cette ère numérique en plein essor, c'est une idée séduisante de créer votre propre application de jeu pour gagner de l'argent grâce aux publicités. Vous vous demandez peut-être si vous pouvez créer une application de jeu sans coder.

La réponse est oui ! Il y a quelques années, le développement d'applications de jeux nécessitait des connaissances approfondies en matière de codage pour créer une application de jeu. Mais aujourd'hui, le développement d'applications sans code a aidé de nombreux éditeurs à créer leurs propres applications de jeux sans codage. Vous vous demandez peut-être comment créer une application de jeu, surtout si vous n'avez aucune compétence en codage. Cet article vous expliquera pourquoi les créateurs d'applications sans code sont essentiels au développement d'applications mobiles, quelles sont les meilleures plates-formes pour le développement d'applications sans code et le processus de création d'applications de jeux. Entrons un peu plus dans les détails :

Pourquoi choisir le développement d'applications sans code ?

Il fut un temps où la création d'applications de jeu avec codage demandait beaucoup d'efforts et de temps. Le développement d'applications mobiles était un défi pour les débutants, et l'ajout de fonctionnalités d'application avec le codage était plus difficile. Aujourd'hui, le secteur du développement d'applications connaît un changement radical. Les plateformes de création d'applications sans code aident les débutants à créer des applications de jeu sans compétences en matière de codage. Ainsi, la création d'une application de jeu avec un constructeur d'applications sans code peut vous fournir une solution de développement moins chère et plus rapide.

Faut-il savoir coder pour créer une application de jeu ?

Le codage d'une application de jeu est une tâche intense pour créer une application de jeu avec des fonctionnalités complexes. Il n'est pas toujours nécessaire de coder pour développer une application de jeu. La raison en est la popularité des créateurs d'applications sans code comme AppMaster, et vous pouvez créer des applications de jeu sans connaissance du codage. Vous pouvez essayer ces plateformes no-code si vous souhaitez créer une application de jeu simple, sans plus de fonctionnalités. En revanche, si vous souhaitez faire carrière dans le développement d'applications mobiles, vous aurez besoin de solides compétences en codage.

Des compétences de base en codage vous aideront à comprendre le backend du développement d'applications de jeux. En outre, elles seront plus utiles lors de la création d'applications de jeu sans les créateurs d'applications sans code et permettront de mieux contrôler le développement de l'application. Les outils sans code sont donc la meilleure option si vous souhaitez créer un jeu de base. La création de jeux complexes requiert une grande passion, des compétences en codage et de la patience.

Pourquoi le développement de jeux sans code est-il plus facile que le développement traditionnel ?

Il fut un temps où le développement de jeux nécessitait beaucoup de temps et d'efforts de la part de l'équipe de développement. Ainsi, le développement de jeux avec le codage est un processus difficile car il nécessite - planification, conception, codage et maintenance. Créer des jeux avec le codage est possible lorsque vous êtes un passionné de jeux et que vous aimez passer du temps à coder une application de jeu. Vous pourriez être en mesure de créer un seul jeu, mais il faut des compétences approfondies en codage pour transformer votre imagination en réalité. Il serait donc utile que vous ayez une passion pour la création d'applications de jeu avec codage.

D'autre part, les outils sans code ont gagné une immense popularité car ils aident les gens à créer une application de jeu sans écrire une seule ligne de code. C'est pourquoi le développement d'applications sans code offre aux débutants des solutions de développement plus rapides et moins coûteuses.

Création d'une application de jeu : Étapes à connaître

Comment créer une application de jeu sans codage ?

Les créateurs d'applications sans code aident les éditeurs à créer leurs applications de jeu sans écrire une seule ligne de code. Ces outils de création d'applications sans code se concentrent davantage sur la conception et la créativité des applications de jeu que sur le codage. Vous vous demandez peut-être comment créer une application de jeu avec le développement d'applications sans code. Découvrons les étapes faciles pour créer une application de jeu sans codage :

Étape 1. Préparez votre idée d'application de jeu

Prendre le temps de planifier une idée pour votre application de jeu vous aidera à créer une application qui attirera l'attention de plus d'utilisateurs. De nos jours, le Play Store et l'Apple Store comptent des millions d'applications de jeu actives. Nous vous recommandons de vous diriger vers la catégorie d'applications la plus tendance afin d'attirer un plus grand nombre d'utilisateurs et de conquérir un vaste marché. Une fois que vous avez une idée du développement de votre application, effectuez une étude de marché pour trouver une lacune que les joueurs recherchent. Vous pouvez comparer les deux applications de jeu les plus populaires, Hill Climb Racing et Asphalt 9. Les deux applications appartiennent à la même catégorie, mais Hill Climb Racing offre une vue à la troisième personne, et les joueurs de cette application de jeu doivent se concentrer pour équilibrer la voiture qui attire leur attention, ce qui rend les joueurs accros.

D'un autre côté, Asphalt 9 est l'application de jeu la plus étonnante pour les smartphones, mais elle n'offre pas de graphiques attrayants comme Hill Climb. Par conséquent, Hill Climb est l'application de jeu qui compte plus de 500 millions de téléchargements, alors qu'Asphalt 9 n'en compte que 10 millions. Il est donc évident que les jeux les plus populaires comme Temple run Angry Bird le sont grâce à leurs idées d'applications. Ce développement d'applications mobiles a offert une nouvelle expérience aux joueurs grâce à une interface intuitive. Ainsi, lorsque vous planifiez votre idée d'application, vous devez sortir des sentiers battus pour créer une application de jeu qui pourrait séduire votre public cible.

Étape 2 : choisissez un outil de développement d'applications sans code

Une fois que vous avez mis au point l'idée de votre application de jeu, il est temps de choisir un outil de développement d'applications sans code. Vous vous demandez peut-être quels sont les meilleurs créateurs d'applications sans code pour le développement d'applications mobiles. Plusieurs plateformes no-code permettent aux débutants de créer une application de jeu même s'ils n'ont pas de compétences en codage. Nous répertorions les plateformes no-code les plus populaires pour le développement d'applications sans codage. Jetons un coup d'œil :

Gamify's Game Maker

Gamify a parcouru un long chemin pour fournir des outils no-code pour le développement de jeux sans codage. La création d'une application de jeu avec les Game Makers de Gamify ne nécessite aucun développeur de jeu dans votre équipe pour le développement d'une application de jeu. Aujourd'hui, les propriétaires de sites Web veulent réduire le taux de rebond, et créer des jeux addictifs pour leurs pages les aide à gagner plus de trafic. À cet égard, Gamify's Game Makers aide les sites Web comme WIX et Shopify à obtenir plus de trafic grâce à des applications de jeux.

Cette plateforme de jeux sans code aide les propriétaires de sites à sélectionner un modèle de jeu, à personnaliser leur conception et leur image de marque, puis à lancer l'application de jeu. Vous pouvez jouer aux jeux créés par ce créateur de jeux sans code sur n'importe quel appareil comme les smartphones et les ordinateurs de bureau. Jetons un coup d'œil à l'outil no-code de Gamify :

Gizmo

Gizmo est un autre créateur de jeux de Gamify qui aide les utilisateurs à choisir un modèle de jeu dans la bibliothèque. Cette plateforme de développement de jeux sans code fournit les modèles les plus populaires pour les applications de jeux. Les applications de jeu aident les propriétaires de sites Web à augmenter les indicateurs clés de performance tels que le taux de conversion, l'analyse de la concurrence et la distribution de récompenses sans écrire une seule ligne de code.

GameMaker Studio 2

Game Maker Studio 2 est une plateforme de jeux sans code qui aide les gens à développer des jeux même s'ils n'ont pas de compétences en codage. Cette plateforme de développement d'applications sans code a pour slogan "Faire des jeux, c'est pour tout le monde", ce qui permet à des personnes d'horizons différents de créer des applications de jeux addictives. Cette plateforme de développement d'applications par glisser-déposer a rendu le développement d'applications mobiles plus facile et plus rapide. Ce qui est fascinant avec la plateforme Game Maker 2 Studio, c'est qu'elle intègre un langage de script qui aide les utilisateurs à comprendre le codage de base, et qu'ils peuvent l'éditer pour des modifications ultérieures. De plus, ce créateur d'applications sans code propose des tutoriels vidéo pour créer une application de jeu sans codage.

Cet outil sans code prend en charge toutes les plateformes de création de jeux, telles que Android OS, iOS, les ordinateurs de bureau et les consoles de jeux. Cette plateforme de développement d'applications sans code propose trois versions d'applications de jeux, à savoir Creator, Developer et Console. Ce créateur d'applications no-code a des prix différents pour les différentes versions d'applications de jeux. Mais vous pouvez essayer sa version d'essai gratuite de 30 jours pour créer une application de jeu.

Unity

Unity est la première plateforme mondiale pour le développement de jeux. Ce créateur d'applications sans code aide les utilisateurs à créer une application de jeu sans codage. Cette plateforme de construction d'apps no-code est à son apogée puisqu'elle a enregistré plus de 5,5 millions d'inscriptions en 2016. De plus, le PDG d'Unity affirme que les gens téléchargent chaque mois 2 milliards de modèles d'apps de jeux pour le développement de jeux. Il est donc évident que cette plateforme de développement d'applications mobiles sans code est populaire pour créer des jeux engageants dans le monde entier.

Unity crée des applications de jeu compatibles avec toutes les plateformes et aide également les utilisateurs à créer une application de jeu sans codage. Cette plateforme de développement d'applications prend également en charge le code en C#, JavaScript et Boo. En outre, vous pouvez créer des applications de jeu en 2D et en 3D pour Android et IOS. Les meilleurs exemples de jeux créés avec Unity sont Rochard et Deus Ex : The Fall. Cette plateforme de développement de jeux est gratuite jusqu'à ce qu'un utilisateur commence à gagner plus de 100 000 dollars par an. Une fois que l'utilisateur dépasse cette limite, cette plateforme de développement d'applications propose un plan d'abonnement pour poursuivre ses services. Les utilisateurs doivent payer 1 500 $ pour la licence Unity Pro afin de continuer à utiliser cette plateforme de développement de jeux sans code.

GameSalad

GameSalad est une plateforme de développement d'applications sans code qui aide les débutants à créer une application de jeu. Vous pouvez utiliser cette plateforme même si vous n'avez aucune expérience du codage. Cette plateforme de développement d'applications mobiles permet aux utilisateurs de créer des jeux en 2D compatibles avec Android, iOS et les ordinateurs de bureau. En outre, cette plateforme de développement d'applications sans code aide les utilisateurs à publier ces applications de jeu sur Amazon KindleFire et Tizen. De plus, cet outil de développement d'applications mobiles offre "GaleSalad Arcade", une plateforme pour les utilisateurs où ils peuvent télécharger des jeux, les expérimenter et apprendre de l'environnement de jeu sans codage. Cet outil de développement de jeux utilise une logique "If and Then" intégrée qui aide les utilisateurs à créer des applications de jeux sans codage.

GameSalad propose un essai gratuit, mais vous devez souscrire à un abonnement pour la version Basic ou Pro. Cet outil de développement no-code est abordable, et vous obtenez les droits sur les jeux que vous avez créés dans cet outil no-code.

Étape 3 : choisissez un jeu en 2D ou en 3D

Une fois que vous avez choisi un outil de développement d'applications sans code, l'étape suivante consiste à décider si le jeu que vous voulez créer est en 2D ou en 3D. Le choix d'un jeu en 2D ou en 3D vous aidera à créer une application de jeu avec un aspect et une sensation plus attrayants. Aujourd'hui, la 3D est plus avancée que la 2D, mais elle peut ne pas fonctionner avec toutes les catégories de jeux.

La création d'un jeu en 3D nécessite davantage de ressources et un système robuste. Mais dans certains cas, les jeux en 3D peuvent ne pas être aussi attrayants que les jeux en 2D. Flappy Bird est le meilleur exemple de jeu en 2D. De nombreux studios de jeux ont créé leur version 3D, mais la version 2D de Flappy Bird est plus populaire. Dans d'autres scénarios, les applications de jeu peuvent nécessiter l'ajout d'objets 3D dans le développement d'une application 2D. Fruit Ninja est un exemple populaire d'utilisation d'objets 3D dans un environnement 2D.

Étape 4 : Choisissez une plateforme

Une fois que vous avez choisi un environnement 2D ou 3D pour une application de jeu, il est temps de choisir une plate-forme de jeu. Vous pouvez créer une application de jeu pour une seule plateforme, comme Android, ou opter pour une plateforme croisée, comme Android, iOS, le bureau et la version Web. Une application de jeu créée pour une seule plateforme est connue sous le nom d'application native. Contrairement à une application native, un jeu multiplateforme est compatible avec tous les systèmes d'exploitation, sites Web et navigateurs.

Étape 5 : sélectionnez un modèle pour l'application de jeu.

Après avoir choisi une plateforme pour une application de jeu, il est temps de sélectionner un modèle de jeu sur une plateforme de développement d'applications sans code. Les plates-formes de développement d'applications sans code permettent aux utilisateurs de créer des applications de jeu en 2D et 3D sans compétences en matière de codage. Il fut un temps où le codage des applications nécessitait une connaissance approfondie des langages de programmation.

Étape 6 : Personnalisation

Une fois que vous avez choisi un modèle pour l'application de jeu, il est temps de personnaliser votre jeu en ajoutant du contenu personnalisé dans votre suite créative. Vous pouvez ajouter des logos de jeu personnalisés, des combinaisons de couleurs et des images pour créer une application de jeu plus personnalisée. Si vous n'êtes pas doué pour le codage, plusieurs plateformes de développement d'applications sans code peuvent vous aider à créer une application de jeu sans codage.

Étape 7 : publier l'application de jeu

Toutes les plateformes de développement d'applications sans code permettent aux utilisateurs de publier leurs applications de jeu sur Android, iOS et sur le bureau. En outre, ces outils no-code ont rendu super facile l'ajout de liens de jeux sur les sites de médias sociaux.

Étape 8 : Contrôle de la campagne

Après avoir lancé l'application de jeu, vous êtes prêt à la promouvoir sur les sites de médias sociaux. Vous pouvez promouvoir votre jeu en intégrant un lien ou en cliquant sur les boutons des médias sociaux. De cette façon, vous pouvez augmenter la visibilité de votre application sur toutes les plateformes de médias sociaux. Une fois votre campagne lancée, les outils no code vous permettent de suivre toutes les mesures de performance grâce à des tableaux de bord. Grâce à ces analyses, vous pouvez mesurer la progression et la santé de votre campagne d'applications.

Avantages de l'utilisation de plateformes no-code pour le développement de jeux vidéo

Il y a quelques années, le développement de jeux nécessitait beaucoup de travail et de connaissances pour coder une application de jeu. Les créateurs d'applications sans code ont aidé les novices à créer une application de jeu même s'ils ne connaissent pas les langages de programmation. La création d'une application de jeu avec des outils sans code a révolutionné l'industrie du jeu(en savoir plus). Des millions d'applications disponibles sur le Google Play Store et l'Apple Store ont attiré l'attention d'un large public. Voici les avantages de l'utilisation d'une plateforme no-code pour le développement d'applications. Jetons-y un coup d'œil :

1. Un développement facile

Les plateformes de développement d'applications sans code aident les novices à créer une application de jeu sans codage. En outre, ces outils no-code sont faciles à apprendre et offrent une interface intuitive pour créer des applications de jeu par glisser-déposer. Le développement d'applications sans codage est donc la meilleure option si vous souhaitez une solution de développement sans code.

2. Prise en charge de plusieurs plates-formes

Les jeux créés à l'aide des outils no-code sont compatibles avec presque toutes les plates-formes comme Android, iOS et les ordinateurs de bureau. La création d'applications de jeux avec ces plateformes no-code prend peu de temps pour se charger sur tous les appareils.

3. Offre de personnalisation

La création de jeux à l'aide de ces plateformes de développement d'applications no-code offre une personnalisation permettant de créer une application plus personnalisée. Après avoir sélectionné un modèle de jeu préfabriqué, vous pouvez ajouter des icônes de jeu et des jeux de couleurs pour créer l'identité de votre marque.

4. Suivez les performances

Ces outils no-code ne se limitent pas seulement au développement de jeux, mais ils assurent également le suivi de la campagne pour surveiller les matrices de performance d'un jeu. Le développement d'applications mobiles à l'aide de ces outils permet de suivre la génération de prospects, d'analyser la concurrence et d'obtenir un meilleur engagement.

5. Une suite de développement complète

Les outils de développement d'applications sans code offrent des services de création de jeux, de personnalisation et d'analyse des performances de bout en bout. Vous pouvez gérer toutes les activités même après le développement du jeu.

Conclusion

La création d'une application de jeu avec des créateurs d'applications sans code est identique au développement d'autres applications mobiles. Après avoir lu cet article, nous espérons que vous connaissez bien les étapes de la création d'une application de jeu. Dans le cas du développement d'une application mobile, vous devez trouver une idée, planifier le processus, développer et lancer. Il en va de même pour la création d'une application de jeu. Si vous voulez créer un jeu complexe, le codage est la meilleure option, ou vous devez avoir la patience d'engager un développeur de jeux. En revanche, si vous souhaitez créer des jeux de base, nous vous recommandons d'essayer les outils sans code. Ces outils aident les débutants à créer des applications de jeu sans aucune compétence en matière de codage.

De plus, ces outils de développement d'applications no-code prennent en charge les plateformes croisées, et les joueurs peuvent accéder aux jeux depuis n'importe quel appareil. En outre, l'option de partage social accroît la notoriété du jeu et contribue à augmenter le taux de conversion. En raison de l'utilisation massive des smartphones, la prochaine ère est celle des jeux.

Nous vous recommandons donc d'essayer AppMaster si vous avez besoin d'un backend pour le développement de vos jeux. Ce constructeur d'applications sans code permet de créer un backend sans codage. AppMaster peut également créer des applications mobiles et Web. Cet outil no-code est plus que no-code ; la beauté de cette plateforme est qu'elle crée le code source. Cela signifie que l'utilisateur peut prendre son code source. En outre, cette plateforme peut rédiger automatiquement la documentation technique. Par-dessus tout, cet outil no-code est une meilleure alternative pour une équipe de développement classique. Ils fournissent une solution de développement plus rapide, meilleure et moins chère qui crée 22 000 lignes de code par seconde.

AppMaster est le meilleur constructeur d'applications sans code qui aide les utilisateurs à créer une application pour leur public cible. AppMaster est notre recommandation que vous pouvez utiliser pour réussir le développement d'applications sans codage. Cette plateforme sans code permet aux utilisateurs de développer des applications par le biais d'options de glisser-déposer. Les principales propriétés de cet outil sans codage sont les suivantes :

Un véritable backend généré par l'IA

AppMaster propose le développement d'applications mobiles sans intervention humaine. En utilisant cet outil no-code, vous pouvez créer une application avec les meilleures pratiques de codage.

Fournir le code source

La beauté de ce constructeur d'applications sans code est qu'il offre le code source. Ainsi, vous pouvez accéder au code source des applications de jeu même si vous n'utilisez plus cette plateforme no-coding.

Uniquement des outils d'édition visuelle

AppMaster permet un développement sans code, sans tracas et sans risque. Ainsi, la création d'une application de jeu avec AppMaster aide les passionnés à développer des applications sans codage.

N'est-ce pas excitant ?