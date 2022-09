Vous recherchez le développement d'une application de suivi de grossesse sans code ? Si OUI, vous êtes sur le bon poste si vous souhaitez le développement de l'application mobile de votre application de suivi de grossesse avec une plate-forme technologique sans code comme AppMaster. De nos jours, le monde est entièrement consacré aux applications mobiles en raison de l'utilisation intensive des téléphones mobiles. Dans l'emploi du temps chargé de la vie d'aujourd'hui, chaque individu recherche une approche concise et concise pour toutes ses tâches quotidiennes, du shopping au paiement des factures, il veut juste un clic, et cela s'applique également à la santé. Non seulement les hommes, mais aussi toutes les femmes attendent avec impatience une meilleure approche de leur santé, y compris une application de suivi de la grossesse et des règles.

Une femme mérite des applications de santé car elle doit faire face à des problèmes de santé majeurs. En haut de la liste se trouve le cycle menstruel de chaque mois, et le deuxième élément important est une grossesse qui traverse une période de santé cruciale de 9 mois dans la vie d'une femme où il est important de prendre des soins de santé et de développer le suivi de la grossesse au cours de la grossesse. peut facilement être fait avec le développement d'une application de suivi de grossesse par des développeurs d'applications mobiles.

Pourquoi les applications de suivi de grossesse sont-elles en demande ?

Un voyage de grossesse ou de maternité est une belle expérience de vie pour une femme, où elles ont un jaillissement de sentiments qui sont à haute altitude. Pendant la grossesse, une femme a besoin d'amour, de soins et de compagnie. De plus, ils veulent que ces bébés naissent pour venir au monde au mieux de leur santé. Elles ont leurs proches et leurs conjoints avec elles pendant cette période cruciale de leur vie, mais l'application de suivi de grossesse est également l'un des meilleurs compagnons de cette période tout au long de la grossesse.

Ces applications de suivi de la grossesse aident à assurer et à suivre le débordement impulsif des multiples émotions d'une mère et les demandes sans réponse sans fin concernant le bébé à naître. Des questions comme comment garder le bébé en sécurité? Quels seront les défis à venir ? Comment prendre soin de la croissance du bébé? Et comment être en bonne santé et en sécurité tout au long de la grossesse rendra les mères si nerveuses.

Cependant, aujourd'hui, avec les progrès de la technologie et l'avènement de bonnes applications de suivi de la grossesse, cet assistant est disponible 24 heures sur 24 tout au long de votre période de grossesse de 9 mois et au-delà via l'application mobile de suivi de la grossesse. L'application de suivi de la grossesse permet aux utilisateurs d'accéder efficacement à toutes les connaissances liées à la grossesse, telles que des conseils de grossesse quotidiens, des suppléments à prendre pendant la grossesse, des médicaments pendant la grossesse qui sont sûrs et ainsi de suite, un planificateur ou un rappel de vitamines, des mises à jour sur la croissance du bébé et bien plus encore. Ces applications de suivi de grossesse fournissent également de nombreuses informations modifiables personnalisées telles que les dates et semaines de gestation actuelles, la croissance du bébé, la date de naissance prévue, des recommandations personnalisées et bien plus encore. Cela fait de l'application de suivi de grossesse un partenaire exceptionnel pendant la grossesse et répond à toutes les demandes à tout moment.

Existe-t-il une application pour suivre la grossesse ?

Oui, il existe une application de suivi de grossesse. Il n'y en a pas qu'une, mais de nombreuses applications de suivi de grossesse sont disponibles sur le marché. Certains sont assez célèbres que d'autres, mais la liste est interminable s'il devait y avoir la meilleure liste parmi laquelle choisir. En parlant de l'application de suivi de grossesse populaire sur le marché, certains des meilleurs noms sont :

WTE (à quoi s'attendre) - suivi de la grossesse et du bébé

Grossesse+

Nourrir la grossesse semaine par semaine (Glow)

Ma grossesse

Partenaire en vedette

Les meilleures applications de suivi de grossesse

Cigogne

Suivi de grossesse Ovia

Application de grossesse UMC

Suivi de la grossesse et de la date d'accouchement

Suivi de grossesse BabyCenter

Quelle est la meilleure application de grossesse gratuite ?

Il existe une grande variété d'applications de suivi de grossesse disponibles sur le marché. Voici la liste des 3 meilleures applications qui sont les meilleures du marché en termes d'avis et de taux de téléchargement :

À quoi s'attendre (WTE) - Suivi de grossesse et de bébé

Cette application de suivi de grossesse est la meilleure du marché. Il est disponible dans les versions iOS et Android. La plupart des fonctionnalités qu'il propose sont gratuites. Il a de superbes graphismes et une interface conviviale. Il a une option de réseautage social, un graphique de date d'échéance et un calendrier d'ovulation. Comme il s'agit de la meilleure application de surveillance de la grossesse, elle contient de nombreuses publicités entre les utilisations.

Des écrans 3D pour bébé

Informations sur le développement du bébé

Changements corporels pendant la grossesse

Symptômes pendant la grossesse

Réseau social à l'intérieur de l'application

Groupes séparés pour les mères du même âge gestationnel

Suppléments et vitamines recommandés

Médicaments à éviter

Les articles et accessoires nostalgiques se comparent à la taille du bébé

Grossesse+

Cette application de suivi de grossesse est la meilleure du marché. Il s'agit du développement d'applications mobiles ultime pour la grossesse et est disponible dans les versions iOS et Android. La plupart des fonctionnalités qu'il propose sont gratuites. Il fournit aux mères des connaissances par étapes sur la grossesse. Avec cette application, vous obtiendrez un ensemble quotidien d'articles personnalisés contenant des informations sur la grossesse et l'allaitement, l'exercice et les habitudes alimentaires pendant la grossesse. Il vous permet également de personnaliser avant de développer une application de suivi de grossesse selon vos goûts, de les partager avec vos proches et de les télécharger facilement.

Il a:

Affichages 3D pour le bébé avec zoom avant et arrière

Informations sur le développement du bébé

Changements corporels pendant la grossesse

Symptômes pendant la grossesse

Planification de la grossesse (liste des sacs de l'hôpital)

Rappel des rendez-vous prénataux

Suppléments et vitamines recommandés

Médicaments à éviter

Taille de votre bébé par rapport à d'autres objets

Glow - nourrir la grossesse semaine après semaine

Cette application de suivi de grossesse est la meilleure du marché. Il s'agit du développement d'applications mobiles ultime pour la grossesse et est disponible dans les versions iOS et Android. Le point remarquable de cette application de surveillance de la grossesse est qu'elle est idéale pour celles qui sont enceintes ou qui ont actuellement ou qui ont eu des antécédents de fausse couche. Pour eux, une assistance supplémentaire est fournie via cette application.

Il a:

Soins du bébé après la naissance

Informations sur le développement du bébé

Changements corporels pendant la grossesse

Symptômes pendant la grossesse

Réseau social à l'intérieur de l'application

Suppléments et vitamines recommandés

Médicaments à éviter

Tracker pour les symptômes inhabituels

Traqueur de stress et d'émotions

Télécharger un fichier au format PDF

Intégration avec d'autres applications de santé

Compteur de coups de bébé

Suivi des contractions utérines

Combien coûte une application de grossesse ?

Les dépenses de développement d'applications de suivi de grossesse par les développeurs d'applications mobiles ne peuvent pas être strictement spécifiées car elles dépendent de nombreux aspects et de l'extension des fonctionnalités que vous souhaitez dans le développement d'applications mobiles. Mais juste pour donner une idée des dépenses de développement de l'application de suivi de grossesse (Android ou iOS), les fonctionnalités les plus élémentaires seront égales ou supérieures à 23 000 - 42 000 USD . Avec les fonctionnalités premium, le coût peut aller jusqu'à 70 000 USD . Ce coût correspond au développement d'une application de suivi de grossesse par des développeurs d'applications mobiles construites par codage.

Pour une application de suivi de grossesse codée, les dépenses peuvent être bien plus élevées que sur une plate-forme sans code comme AppMaster en raison des éléments suivants :

Les coûts de l'équipe des développeurs d'applications mobiles sont basés sur des projets horaires ou fixes

Coût du concepteur pour la conception d'applications

Plateformes sur lesquelles il fonctionnera

Alors que pour une plate-forme sans code comme AppMaster, ce coût peut être facilement réduit et le projet peut être achevé en moins de temps que prévu. Consultez votre devis personnalisé d'AppMaster et commencez à créer dès aujourd'hui.

Vous pouvez développer rapidement votre application de suivi de grossesse avec une plateforme sans code. Pour le développement d'une application de surveillance de la grossesse avec codage, vous devez d'abord développer une conception UX et UI . UI/UX est connu comme une interface utilisateur qui construira le front-end du développement d'applications mobiles qui sera vu par les utilisateurs plus tard. Une fois cela fait, les fonctionnalités de base de l'application peuvent être développées.

Développement d'une application de suivi de grossesse

Le développement de toute application, y compris une application de suivi de la grossesse, nécessite une enquête et un calcul approfondis de tous les aspects de la grossesse et de ses différents trimestres. Pour les développeurs d'applications mobiles pour la grossesse ou toute autre application liée à la santé, un développeur doit avoir la bonne compréhension et les bonnes idées du sujet afin que tous les aspects du développement d'applications mobiles puissent être couverts. Le développement d'une application de surveillance de la grossesse peut être considéré comme un peu différent et complexe. Les utilisateurs sont émotifs, donc le développement de ces applications mobiles sera un défi pour les développeurs d'applications mobiles.

La plate-forme sans code d'AppMaster est basée sur les connaissances et l'expérience qui ont entrepris des recherches et des analyses approfondies pour aider à valider les idées d'applications formées par l'utilisateur afin que la bonne approche puisse être adoptée et mise en œuvre.

Une fois créées, les applications enceintes ou liées à la santé doivent consulter des professionnels de la santé pour s'assurer qu'elles disposent de toutes les fonctionnalités dont elles ont besoin pour être intégrées. Les utilisateurs jugeront émotionnellement attachés à votre application de grossesse. L'application de grossesse doit répondre à tous les besoins nécessaires de l'utilisateur.

L'interface utilisateur est l'épine dorsale principale de l'application. Passant à la partie conception UX, l'interface utilisateur doit plaire aux yeux de l'utilisateur final, et l'UX doit d'abord être riche à tous égards ; les utilisateurs n'aiment pas passer du temps à jongler et à lire de lourdes connaissances médicales ou passer un temps disproportionné à lire des articles ennuyeux et sans intérêt. Il est essentiel de comprendre les besoins et les exigences du client. Cela permet à la fois à l'équipe de développement et à l'équipe de conception UI UX de travailler efficacement, garantissant que le développement de votre application de surveillance de la grossesse bénéficie d'un meilleur engagement de la part de vos utilisateurs.

Fonctionnalités indispensables pour une application de suivi de grossesse

Une fois la conception UI/UX construite, la prochaine chose sur la liste est le développement de la fonctionnalité. Voici les fonctionnalités nécessaires pour développer une application de grossesse après la conception UI/UX.

Conseils de grossesse

L'aide au développement d'applications de suivi de grossesse doit être en mesure de fournir des conseils tout au long de la séance de grossesse avec un flux quotidien avec des conseils d'experts.

La croissance de bébé

Le développement d'une application de suivi de la grossesse doit disposer d'un suivi de la croissance du bébé qui effectue le suivi quotidiennement pour voir dans quelle mesure le bébé grandit, en particulier après chaque trimestre.

Articles bien informés

Les femmes ont besoin de conseils sans fin pendant la grossesse. La lecture de bons articles peut les aider à rester joyeuses et informées sur la grossesse.

Nouvelles mises à jour

Chaque jour, la technologie évolue, et même dans le domaine de la santé, il existe quotidiennement de nouvelles recommandations. Comme les changements sont rapides, de nouvelles choses sont inventées chaque jour. Une application de suivi de grossesse doit avoir la capacité de tenir les mères au courant de toutes les dernières informations.

Idées nutritionnelles

Manger des aliments nutritifs bien équilibrés pendant la grossesse est très important pour la mère et le bébé en développement afin d'obtenir suffisamment de protéines, de minéraux et de vitamines pour que le bébé ne soit pas déficient et grandisse correctement. Les applications de suivi de grossesse doivent pouvoir aider une femme dans son plan nutritionnel.

Conseils d'entraînement

Les applications de suivi de la grossesse doivent intégrer des techniques de yoga et d'entraînement simples et précises qui sont réparatrices pour la mère et le bébé, en particulier pour les femmes enceintes.

Rappels hebdomadaires

Un rappel hebdomadaire est encore une fois une caractéristique importante d'un suivi de grossesse. Les utilisatrices doivent pouvoir créer une liste de choses à faire , afin de ne rien oublier d'important, car il y a tellement de choses à faire pendant la grossesse, y compris des sauts, des tests rapides et des médicaments.

Suivi des contractions

Il est utilisé pour estimer la phase qu'une femme devrait entrer en travail afin qu'elle puisse commencer à se préparer émotionnellement. La minuterie de travail de l'application de suivi de grossesse est la fonction qui compte automatiquement les contractions.

Suivi des coups de pied de bébé

Ce composant est la partie la plus étonnante de toute application de suivi de grossesse car il permet aux mères de compter le nombre de coups de pied de bébé. Les coups de pied de bébé sont l'émotion la plus incroyable qu'une mère puisse avoir, mais si ça compte aussi, n'est-ce pas incroyable ?

Suivi du poids

Pendant la grossesse, le gain de poids d'une femme est évident, mais des problèmes surviennent lorsqu'elle a un poids inférieur ou supérieur au poids recommandé pendant sa grossesse. Ainsi, un suivi du poids doit avoir une option de saisie des antécédents médicaux dans une application de suivi de la grossesse. Si votre poids vous inquiète, parlez-en immédiatement à votre gynécologue.

Photos de ventre

Les parents sont très heureux d'attraper les moments de leur bébé. Les applications de suivi de grossesse leur permettent d'enregistrer des photos de bébé alors que le bébé n'est qu'un fœtus et qu'il est encore dans l'utérus.

Surveillance de la tension artérielle

La pression artérielle est une complication qui survient souvent chez les femmes enceintes. Certains ont une tension artérielle élevée ou inférieure à la tension artérielle optimale. Les deux sont dangereux pour la femme enceinte et le fœtus en développement. L'application de suivi de la grossesse vous aide à connaître votre type de tension artérielle et vous assiste en conséquence.

En un mot

Ainsi, l'application de suivi de grossesse sera votre compagnon et vous guidera tout au long de votre voyage de neuf mois. Le développement d'une application de suivi de grossesse vous aidera, vous et les femmes qui vous entourent, ou vous pouvez également en tirer de l'argent grâce à la monétisation et aux méthodes d'achat intégrées. Ainsi, fournir l'assistance nécessaire peut également être un excellent outil pour gagner de l'argent.

Ces applications de suivi de la grossesse sont fondamentales pour aider à développer le suivi de la grossesse pour le beau voyage de 9 mois de grossesse et résoudre les obstacles généraux auxquels les femmes pourraient être confrontées pendant leur maternité, en particulier lorsqu'elles n'ont aucune expérience antérieure.

De nombreuses applications de suivi de grossesse géniales sont gratuites, avec certaines fonctionnalités payantes largement disponibles sur le marché. Mais vous pouvez développer une application de suivi de grossesse selon votre choix de personnalisation et sans code. Cela signifie que si vous n'avez aucune expérience de codage préalable, vous pouvez toujours le faire facilement simplement par codage visuel et glisser-déposer . AppMaster est une plate-forme sans code facile à utiliser qui vous aidera à développer tous les types d'applications à toutes fins et une application de suivi de la grossesse. Une caractéristique étonnante d'AppMaster est qu'il permet facilement le développement d'applications mobiles sans aucune programmation. Inscrivez-vous aujourd'hui avec AppMaster et démarrez votre application de suivi de grossesse rentable avec une interface visuelle conviviale et un concepteur visuel de processus métier .