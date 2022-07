Devriez-vous créer une application de rencontres en 2022 ? Il semble qu'il y ait déjà suffisamment de choix sur le marché. Cependant, le succès de Tinder et Badoo incite les entrepreneurs à s'intéresser à la création d'applications de rencontres.

Un large public (des millions d'utilisateurs d'applications dans le monde) passe environ 2 heures par jour dans l'application. Ces applications ont prouvé leur rentabilité et leur demande auprès des utilisateurs. Surtout pendant une pandémie où nous avons tous connu un manque de communication sociale et avons essayé de le réparer en ligne.

Construire une application de rencontres à partir de zéro ne peut pas être facile. Vous devrez effectuer une longue liste de tâches : de l'allocation des ressources à l'embauche d'une équipe de développement et en passant par toutes les étapes de développement de l'application.

Avant de commencer le processus de développement, vous devez faire plusieurs choses :

Comprendre le public ciblé;

Définir les fonctionnalités à inclure ;

Sélectionnez l'algorithme de correspondance à utiliser ;

Analysez les concurrents.

Avec ces choses à l'esprit, nous pouvons dire approximativement à quel point il sera difficile de créer une application de rencontres et combien cela coûtera.

Pourquoi les applications de rencontres sont si populaires ?

Les gens trouvent qu'il est plus facile et moins stressant de se rencontrer en ligne, ce qu'ils peuvent faire dans les applications de rencontres. Les applications permettent aux utilisateurs de consulter les profils des autres et d'évaluer les informations reçues avant d'agir.

Un grand nombre d'applications disponibles n'effraie pas non plus les utilisateurs. Ils sont prêts à payer et à acheter des plans premium si l'application de rencontres offre une base de données plus complète et de grandes fonctionnalités.

Dans le même temps, les développeurs et les entrepreneurs créent de nouvelles solutions et remplissent les magasins de nouvelles options.

De plus, le créneau des rencontres en ligne attire le public qui est le premier utilisateur de smartphones et qui peut payer. Ainsi, ils génèrent de bons revenus. Seulement en 2021, les applications de rencontres ont reçu plus de 5 milliards de dollars dans le monde. Pas étonnant que les entreprises veuillent entrer sur le marché.

Compte tenu de la pandémie en cours, du manque de temps pour sortir et de la dépendance aux activités en ligne, la popularité des applications de rencontres continuera de croître. Si vous décidez de prendre une place dans le créneau, préparez-vous bien et soyez prêt à concourir.

Développement d"applications de rencontres

Le processus de développement nécessite une bonne préparation. Avant de créer une véritable application de rencontre, commencez par quelques étapes clés.

Public cible

Commencez par connaître votre public cible - qui seront vos futurs utilisateurs ?

Pour segmenter l'audience, vous pouvez utiliser la psychométrie et la démographie .

La démographie aidera à créer une personnalité d'utilisateur moyenne, tandis que la psychographie vous guidera vers l'algorithme de correspondance et à faire des correspondances fluides.

Premièrement, identifiez les caractéristiques démographiques. Habituellement, ils comprennent l'âge, le sexe, la situation familiale, l'éducation, la profession, le lieu. Ces informations de base peuvent être saisies par les utilisateurs de l'application lors de la création du compte de l'application.

La psychographie mesure ce qui suit :

Traits de personnalité;

Intérêts;

Mode de vie;

Des avis;

Valeurs.

Le profilage de la personnalité vous aidera à comprendre comment les utilisateurs se comportent et pourquoi ils le font. Vous pouvez créer des campagnes marketing efficaces et vous concentrer sur une expérience plus personnalisée au sein de l'interaction utilisateur-application à l'aide de ces données.

Pour collecter ces données, réaliser des sondages et enquêtes, analyser les audiences des concurrents, faire des recherches. Plus vous en savez sur vos clients potentiels, meilleure est l'expérience que vous pouvez offrir.

Algorithmes des applications de rencontre : bonnes pratiques

La fonctionnalité principale de toute application de rencontres est la correspondance de profil. Pour obtenir des correspondances plus précises, vous devez comprendre le fonctionnement de ces algorithmes.

Toutes les applications peuvent être divisées en quatre groupes principaux basés sur des techniques d'appariement :

basé sur la localisation ;

Basé sur le calcul (algorithme mathématique);

Analyse comportementale ;

Avancé : mise en œuvre de l'IA et de la RA.

Basé sur la localisation. La plupart des applications de rencontres utilisent des géodonnées pour les correspondances. Les utilisateurs sont autorisés à définir des limites de distance, afin que l'application puisse afficher les profils des personnes situées à proximité. L'emplacement fonctionne ici comme un point de départ. Vos proches apparaissent sur votre liste. En analysant les informations générales (âge, photos, centres d'intérêt) placées sur le profil, l'utilisateur décide s'il souhaite procéder à des likes/swipes ou à une communication ultérieure.

Basé sur le calcul. Cet algorithme utilise les réponses des personnes et calcule les pourcentages de compatibilité pour créer de meilleures correspondances. Les calculs sont basés sur les informations des utilisateurs dans leurs profils ou via des enquêtes.

L'algorithme mathématique pourrait être imparfait car les gens ont tendance à déformer leur personnalité, essayant d'être la meilleure version. Donc, à la place, il est recommandé d'utiliser l'analyse du comportement.

Analyse comportementale. Ici, vous analysez toutes les données concernant l'utilisateur de l'application — réseaux sociaux, listes de lecture, pages visitées, etc. Ce type est un peu coûteux car il nécessite la mise en place de solutions Big Data.

Avancé : Ai et AR. Les algorithmes de correspondance peuvent utiliser l'IA et la RA. Dans ce cas, les recommandations correspondantes dans l'application de rencontres sont basées sur une analyse de données complexe. Il peut s'agir de reconnaissance faciale, de données biologiques. Des algorithmes basés sur l'IA fourniront une correspondance et des recommandations plus précises.

Beaucoup suggèrent qu'il est préférable de se concentrer sur le créneau comme l'emplacement ou les intérêts. Ainsi, les algorithmes utiliseront un type de données pour créer des correspondances.

Les correspondances potentielles de votre application de rencontres peuvent être basées sur les goûts - les profils appréciés apparaîtront à plus d'utilisateurs. C'est un système simple à développer tant qu'il ne nécessite pas de données personnelles et d'analyses complexes.

Analyse de la concurrence

Regardez vos concurrents : quelles fonctionnalités ont leurs applications, quels commentaires les utilisateurs laissent-ils, qu'est-ce qui est bon ou mauvais dans l'application ? Cela vous aidera à comprendre comment aborder le développement de l'application et quel ensemble de fonctionnalités inclure.

Jetons un coup d'œil à Tinder.

Tinder propose des algorithmes de correspondance basés sur la localisation. Mais il fait également attention au temps que l'utilisateur passe dans l'application. Plus vous utilisez l'application, plus elle collecte de données et connaît vos préférences pour vous connecter plus rapidement avec des correspondances potentielles.

Tinder classe également les profils en fonction du nombre de likes qu'ils obtiennent. Les utilisateurs qui attirent le plus l'attention seront très visibles sur l'application.

Par exemple, Bumble est une autre application de rencontres qui offre également une fonctionnalité de balayage. Mais contrairement à Tinder, seules les femmes peuvent envoyer un message en premier. De plus, les correspondances disparaissent si personne n'envoie de messages dans les 24 premières heures après la correspondance. De plus, toutes les personnes que vous voyez sur l'application étaient actives au cours des 30 derniers jours, ce qui signifie qu'il n'y a aucune chance que vous croisiez un compte inactif.

Comme vous le voyez, outre les algorithmes standard, vous pouvez intégrer différentes fonctionnalités uniques et créer votre mécanisme de correspondance.

Ensemble de fonctionnalités que vous devez inclure dans l'application

Après avoir défini l'algorithme, vous pouvez sélectionner les fonctionnalités standard que l'application doit avoir. Toutes les applications de rencontres possèdent certaines fonctionnalités de base.

Connexion — avec cette fonctionnalité, les utilisateurs commencent à interagir avec les applications. Pour leur offrir une meilleure expérience utilisateur, incluez la connexion via des sources populaires telles que le courrier électronique, les réseaux sociaux ou le numéro de téléphone. Géolocalisation - les géodonnées sont l'une des fonctionnalités les plus importantes des applications de rencontres. La sélection principale des profils pour les correspondances est basée sur l'emplacement des utilisateurs. Votre tâche ici est de créer des paramètres géographiques aussi flexibles que possible. Par exemple, permettez aux utilisateurs de contrôler quand l'application peut accéder à leur emplacement, laissez-les spécifier la distance à découvrir par des correspondances potentielles, offrez-leur la gestion de la géolocalisation. Profils d'utilisateurs - une autre fonctionnalité essentielle qui ne peut être exclue. Grâce aux pages de profil, les utilisateurs doivent en créer une bonne présentation. Le profil d'utilisateur doit permettre aux gens de présenter des photos et des vidéos, et certaines questions de base mettent en évidence leurs intérêts. C'est l'outil principal du public pour attirer l'attention des autres sur l'application de rencontres. Mécanisme de correspondance - que ce soit en glissant ou en aimant, c'est ainsi que les utilisateurs de l'application commencent à interagir les uns avec les autres. Rendez cette fonction claire, afin que les utilisateurs puissent facilement comprendre ce qu'ils doivent faire : balayer vers la droite, appuyer deux fois, cliquer comme une icône ou toute autre chose. Chat privé - activez la communication dans votre application de rencontre. Pour une expérience utilisateur meilleure et plus satisfaisante, vous pouvez laisser les utilisateurs envoyer non seulement des messages mais aussi des médias (gifs, autocollants). Vous pouvez connecter des appels vidéo ou des messages audio pour rendre la communication plus vivante. Notifications - ne laissez pas les utilisateurs manquer leur vie amoureuse. L'audience de l'application doit recevoir des notifications en temps opportun sur l'activité. Mais il est plus important de leur permettre d'ajuster les paramètres des notifications : activez-les et désactivez-les, sélectionnez les types d'activités pour lesquelles vous souhaitez être averti. Passerelles de paiement — elles sont essentielles pour générer des revenus. Si les utilisateurs sont prêts à dépenser de l'argent dans l'application de rencontres, laissez-les le faire facilement via des paiements en ligne.

Outre ces fonctionnalités de base, certaines fonctionnalités sont souvent manquées lors du développement.

Pensez à la sécurité . Les gens partageront beaucoup d'informations personnelles sur l'application, alors mettez en œuvre la vérification. Nous vous recommandons fortement d'utiliser l'authentification multifacteur au lieu des mots de passe.

Examinez ensuite les fiches de profils . Généralement, ils ne contiennent pas beaucoup d'informations, alors donnez aux utilisateurs la possibilité de les développer.

Ce sera un excellent ajout pour permettre aux utilisateurs d'annuler ce qui a été mis par erreur. La plupart des applications n'ont pas cette fonctionnalité ou ne l'offrent pas sur une base payante. L'inclure dans votre candidature peut devenir votre avantage concurrentiel.

Et offrez plus de filtres de recherche, à l'exception de l'âge, du sexe et de l'emplacement. Les utilisateurs d'applications de rencontres l'apprécieront, car cela aide à définir des préférences plus précises.

Pile technologique

Après avoir créé une idée claire de ce à quoi ressemblera votre application de rencontres, vous pouvez passer à la partie développement.

Le processus difficile ici consiste à trouver et à embaucher une équipe fiable et professionnelle. Sans oublier que vous devez avoir des ressources pour payer leur travail. Si vous envisagez d'engager une équipe de développement, prenez le temps d'en apprendre le plus possible sur les candidats : regardez leur portfolio, vérifiez l'expérience professionnelle, analysez les conditions de travail et le délai estimé.

Une autre option consiste à avoir une équipe de développement interne ou des développeurs individuels. Si c'est le cas, cela nécessitera moins de dépenses mais plus de temps pour créer une application de rencontres.

Dans les deux cas, vous devez comprendre la pile technologique qui est préférable pour le développement de nos jours :

Langages de programmation : Swift pour iOS, Kotlin pour Android ;

Base de données : PostgreSQL, MySQL ;

IDE : Xcode 11+, dernier studio Android ;

Serveur Web : Nginx, Apache ;

Stockage en nuage : Amazon S3, Heroku, Rackspace ;

Autorisation sociale : SDK Facebook, SDK Twitter, SDK Google+, SDK Instagram

Passerelle de paiement : Stripe, PayPal

Utilitaires généraux : Optimizely, Twilio, Google Maps, Google Analytics.

Les composants essentiels de votre application seront des serveurs puissants, des bases de données sécurisées et des API, car vous stockerez beaucoup de données et les collecterez via différents services.

De combien d'argent avez-vous besoin pour développer une application de rencontres ?

Les sources Internet partagent des estimations différentes et le prix total du développement d'applications de rencontres varie entre 50 000 et 150 000 $. Cela ressemble à beaucoup d'argent.

La raison d'un coût aussi élevé est qu'il y a au moins cinq étapes de développement dans lesquelles vous devez investir :

analyse commerciale et marketing;

Gestion de projet;

Conception UI et UX ;

Développement et tests ;

Maintenance.

À chaque étape, vous dépenserez au moins quelques milliers de dollars. Chaque étape implique différents professionnels qui doivent être rémunérés. Considérez le délai de développement moyen de trois mois et le taux de rémunération moyen du développeur d'environ 40 $ de l'heure, ce qui représente déjà 20 000 $.

Le coût de développement est affecté par la complexité de l'application. Bien sûr, si vous décidez d'opter pour des fonctionnalités de base et une interface simple, vous pouvez réduire considérablement le prix. Mais les résultats seront les mêmes.

C'est pourquoi il est toujours préférable de tout planifier avec précision et de comprendre clairement si vous êtes prêt à allouer de telles ressources.

Stratégie de monétisation

Et le dernier mais non le moindre - la monétisation. Tous les investissements, s'ils sont dépensés correctement, peuvent être remboursés. La question principale ici : comment voulez-vous générer des revenus avec votre application ?

Parmi les moyens populaires et efficaces de générer des profits, citons :

Annonces payantes ;

Formules d'abonnement ;

achats intégrés ;

Mises à niveau des fonctionnalités Premium.

Tinder est un excellent exemple d'utilisation de publicités payantes et de mises à niveau de fonctionnalités premium. Les plans Premium étendent considérablement les fonctionnalités de l'application, garantissant que les utilisateurs de l'application ne gaspillent pas leur argent et génèrent des revenus pour vous.

Dernières pensées

La seule chose que nous savons avec certitude, les applications de rencontres sont là pour rester. En créer un autre est une idée potentiellement prometteuse et rentable. La demande augmente, et c'est exactement ce dont vous avez besoin.

N'oubliez pas de proposer un nouveau concept, d'identifier votre public cible et de préparer une stratégie promotionnelle. Si vous n'êtes pas prêt à payer 40 000 $ pour le développement d'applications, explorez le no-code. Les plates-formes sans code et AppMaster.io, en particulier, coûteront beaucoup moins cher et donneront toujours des résultats de haute qualité. AppMaster.io offre un backend généré automatiquement, une base de données prise en charge par PostgreSQL, une fonctionnalité API, permet de créer des applications natives. Essayez-le et créez la première version de votre application dans plusieurs semaines.