Vous cherchez une application d'alerte d'urgence? Ou Vous attendez avec impatience le développement de votre application d'alerte d'urgence via la technologie sans code . Si OUI, cet article pourrait vous fournir une solution. Une urgence est une situation grave, imprévisible et généralement destructrice exigeant une action rapide. Ces urgences peuvent survenir n'importe où et n'importe où, que ce soit à la maison, au bureau, ou peuvent être une situation collective d'une zone. Il peut s'agir d'une catastrophe naturelle, de conditions météorologiques extrêmes, d'un enfant perdu, d'une pandémie, d'une panne de courant, d'une urgence familiale ou d'autres situations de crise. Tout avec une application peut être géré d'un simple clic.

Quelle que soit la situation, chaque fois qu'une urgence survient, une simple application peut fournir une solution dans le but naturel de prendre des mesures en réaction à cette urgence. L'action est souvent appelée combat ou fuite. Chaque fois que quelqu'un se trouve dans une situation d'alerte, cela peut constituer une menace pour la sécurité globale. C'est pourquoi cette situation de combat ou de fuite ou d'anxiété se produit et développe davantage une poussée d'adrénaline (une hormone de stress libérée dans un environnement menaçant) et le besoin de faire quelque chose.

Une application d'urgence est à des fins de sûreté et de sécurité et dans le cas où les choses deviennent incontrôlables au travail, à la maison ou à l'extérieur dans un lieu public. Certaines circonstances vulnérables conduisent à une urgence, ou une urgence peut survenir sans y être invitée.

Selon les statistiques chaque année, le ratio de personnes confrontées à des attaques violentes ou à des situations d'urgence violentes ne cesse d'augmenter d'année en année partout dans le monde. Il s'agit notamment d'attaques, d'invasions sexuelles, de vols, etc. Dans ces circonstances, disposer d'une application d'urgence sur un téléphone mobile serait une excellente option pour vous aider en appuyant simplement sur un bouton. Ici, nous ne parlons pas seulement des accidents ci-dessus, mais aussi de la catastrophe naturelle, des urgences sanitaires et d'autres urgences personnelles à des fins de sécurité.

Que fait l'application d'alerte d'urgence ?

Le développement d'une application d'alerte d'urgence ou d'une application d'alerte de sécurité a pour objectif de transmettre un message d'urgence ou des notifications par bouton-poussoir à vos proches, à vos employés ou à toute autre personne figurant sur la liste pour les informer d'un besoin urgent d'aide. L'application d'alerte d'urgence partagera des informations vitales et les transmettra au point de contact.

Une application de méthode d'application de notification d'urgence vous aidera à transmettre les détails nécessaires en un seul clic à votre point de contact en cas d'urgence, de violation de la sécurité ou de catastrophe. Une notification d'urgence push ou un bouton dans l'application de sûreté et de sécurité sera généré en cas de menace afin que la personne concernée puisse être informée rapidement.

Il est similaire au système d'alerte à code couleur ou à un système de bouton de sirène utilisé dans les hôpitaux ou les organisations en cas d'urgence. Il fournit des détails simultanément, même si Internet est en panne, et ce système de boutons prend quelques secondes pour avertir le contact approprié.

Types d'alertes et de notifications d'urgence

L'objectif principal de cette application d'urgence et de cette application d'alerte de sécurité est de notifier en cas d'urgence avec un simple bouton, de prévenir les accidents et d'améliorer la qualité de vie et la sécurité globales. Ces applications fonctionnent sur la base du bouton de coordonnées GPS et vous gardent en sécurité partout et n'importe où. Ce sont des types d'urgence plus courants qui se produisent fréquemment et pendant lesquels l'application d'urgence sera la plus bénéfique :

Sécurité personnelle

La sûreté et la sécurité personnelles sont les principales raisons d'utiliser le développement d'une application d'alerte d'urgence. Une personne seule est vulnérable à de nombreuses menaces comme les vols, les enlèvements, les viols, la violence domestique et la perte en cas de visite d'un nouvel endroit. Ces applications peuvent vous aider à vous connecter avec vos personnes connues, votre famille ou la police pour recevoir de l'aide immédiatement. Il vous suffit d'appuyer sur ces applications de bouton de panique, et une application de notification sera envoyée efficacement au point de contact pour assurer votre sécurité et votre sûreté.

La sécurité des employés

Les organisations doivent disposer de ces applications d'alerte d'urgence à bouton-poussoir ou de systèmes d'application d'alerte de sécurité connectés à l'application qui garantiront la sécurité et la sécurité au travail de leurs employés. Cela s'applique à n'importe quel travail et fournit une solution unique à tous les problèmes de l'organisation. Vous venez de mettre le bouton et d'être averti. Mais certains emplois en ont plus besoin que d'autres, comme les offres de la police, des agents de sûreté ou de sécurité, des mineurs, des pompiers, etc.

Urgences sanitaires

Les urgences sanitaires ne sont pas non plus rares, et si elles se produisent, vous pouvez obtenir des avantages grâce aux notifications par bouton-poussoir via le développement d'applications d'alerte d'urgence ou le développement d' applications d'alerte de sécurité de n'importe où. Ces applications d'alerte d'urgence informeront l'hôpital ou une ambulance en cas de maladie, d'accident ou d'urgence sanitaire. Dans le même temps, votre famille et vos amis seront informés et obtiendront l'accès à votre position.

Sécurité familiale

Les applications d'urgence sont également conçues pour vous protéger, vous et votre famille, d'un simple clic sur un bouton. Surtout si vous avez de vieux parents ou des enfants à la maison pendant que vous êtes au travail ou à l'extérieur, ces applications d'alerte de sécurité vous avertiront chaque fois qu'elles auront besoin de vous avec un bouton.

Sécurité pendant la conduite

Les conducteurs bénéficient grandement de ces applications d'alerte de sécurité. Il s'agit notamment des chauffeurs de taxi, des chauffeurs de camion ou de la conduite d'un véhicule personnel. Les applications d'alerte de sécurité leur permettent d'appuyer sur des boutons et sont plus confiants et sécurisés sur la route. Cela empêchera les agressions, les vols, les accidents et autres urgences grâce aux coordonnées GPS et aux notifications ou boutons push aux familles et aux autorités compétentes.

Sécurité des handicapés

Les personnes handicapées ont de la difficulté à accomplir certaines tâches courantes, comme tendre la main pour quelque chose. Ces applications d'alerte de sécurité et d'alerte d'urgence les aident d'un simple clic sur un bouton lorsque vous êtes absent ou que leur gardien est absent. Ou même s'ils vivent seuls, ces systèmes de développement d'applications d'alerte informeront les organismes compétents qui peuvent les aider en cas de besoin. Cela leur fournira une sécurité même lorsqu'ils sont seuls avec une simple pression sur un bouton.

Existe-t-il une application pour le système d'alerte d'urgence ?

Oui, il existe de nombreuses applications populaires à conserver en cas d'urgence qui fonctionnent simplement en appuyant sur le bouton. Certaines applications sont toutes dans un seul système d'alerte de sécurité. Les autres sont destinés à des fins d'alerte d'urgence spécifiques. Dans une situation d'urgence, vous devez avoir une application d'alerte d'urgence installée et connectée à votre téléphone et un système de bouton-poussoir en cas de besoin. Ces situations d'urgence comprennent le vol, les accidents, les inondations, les incendies, les tremblements de terre ou les maladies. Ces applications d'alerte d'urgence vous garantissent d'obtenir une solution rapide et une aide pertinente juste après avoir cliqué sur le bouton.

Souvent, les urgences surviennent de manière inattendue et non invitée sans aucune notification préalable et mettent parfois la vie en danger. Voici une liste de différentes applications d'alerte d'urgence que vous pouvez utiliser simplement en appuyant sur un bouton en cas de besoin urgent et dans différents scénarios, notamment :

Premiers secours - application de préparation aux catastrophes (urgence sanitaire)

Cette application d'urgence sanitaire et de catastrophe est développée par la croix rouge et est disponible sur iOS et Android. C'est l'une des meilleures solutions parmi les applications d'alerte d'urgence sanitaire. Il contient les informations et instructions pertinentes pour les moments où vous ne pouvez pas accéder au centre de santé et avez besoin d'aide. Des choses comme la façon d'effectuer une réanimation cardiorespiratoire (RCP) ou de le faire pendant un saignement abondant, un étouffement, une brûlure, une attaque allergique ou une fracture osseuse.

Non seulement ceux-ci, mais également partager les informations et les notifications par bouton-poussoir pour les catastrophes naturelles ou les urgences telles que les inondations, les tremblements de terre, les glissements de terrain ou les sécheresses. Les applications de premiers secours contiennent des données et des listes de contrôle sur ce qu'il faut faire avant, pendant ou après une urgence. Vous aurez Q&A pour tester votre niveau d'information sur le sujet et les directions ou le numéro de téléphone de votre faculté hospitalière la plus proche.

FEMA - agence fédérale de gestion des urgences (alerte en cas de catastrophe)

FEMA fait partie du Department of Homeland Security des États-Unis d'Amérique et est disponible sur iOS et Android . C'est la meilleure solution pour une application d'alerte d'urgence en temps réel concernant les catastrophes. Dans cette application, vous pouvez contrôler entièrement le type de bouton d'alerte et les alertes dont vous souhaitez être averti. Les catastrophes telles que les inondations, les orages, les ouragans, la pluie et les conditions météorologiques extrêmes peuvent être facilement surveillées par la FEMA.

La FEMA fonctionne en fournissant des alertes d'urgence pour les catastrophes qui sont également idéales pour fournir des options d'évacuation, des alertes pour les enlèvements, les risques civils, les émeutes, les pannes de téléphone, les dangers radiologiques, les problèmes avec les centrales nucléaires, les explosions et bien plus encore.

AccuWeather (alerte météo)

AccuWeather donne des alertes météo, comme son nom l'indique, et il est disponible sur iOS et Android. C'est la meilleure solution pour une application d'alerte météo en temps réel, car la plupart des catastrophes sont liées à la météo. Il est célèbre pour ses notifications instantanées par bouton-poussoir sur les événements météorologiques et les informations générales liées à la météo. C'est un excellent suivi des ouragans, des inondations et des conditions météorologiques extrêmes. Il indique la température prévue pour le jour ou la semaine à venir et indique s'il y aura du vent, de la neige ou du soleil.

De plus, il est idéal pour tous les endroits et donne des prévisions météorologiques détaillées quotidiennes, hebdomadaires et mensuelles. La carte radar contient plusieurs superpositions pour montrer les températures extrêmes, les orages destructeurs, les cyclones tropicaux, les chutes de neige, etc.

Life 360 (alerte familiale et suivi)

Life 360 offre un suivi familial et une fonction d'alerte pour ceux qui en ont besoin. Il est disponible sur iOS et Android. Il fournit une solution de localisation pour votre famille qui sera nécessaire en cas d'urgence. Life 360 peut vous aider à découvrir la localité de vos proches, y compris vos amis et votre famille. Cette application vous avertira lorsque les membres de votre famille arrivent et partent des lieux mentionnés.

Il offrira des options de bouton de surveillance de localisation constante pour les membres de votre famille et vos amis afin qu'ils puissent être suivis en cas d'urgence. Par exemple, s'il y a une crise scolaire ou une tempête, vous pouvez les suivre et les aider instantanément en les atteignant ou en leur envoyant d'autres options d'aide pertinentes.

Life 360 a une option intégrée de texte à tout le monde où vous pouvez envoyer un message à tous les membres du groupe privé que vous avez ajouté. De plus, une option tout-en-un appelée Help Alert appellera, enverra des messages et enverra simultanément des e-mails aux personnes confinées au sein de ce groupe.

Zello - application talkie-walkie (appels d'urgence)

Zello est une application de talkie-walkie pour les appels d'urgence et est disponible sur iOS et Android. Cette application fournit une option d'appel d'urgence aux personnes et groupes de personnes que vous souhaitez contacter en cas d'urgence. Il assure le contact entre vous et votre famille et vos amis. Vous pouvez créer des groupes privés et envoyer des messages et des appels à des personnes spécifiques ou former des groupes publics auxquels tout le monde peut accéder et se joindre en fonction de son intérêt pour voir une mise à jour.

Que faut-il prendre en compte lors du développement d'une application de sécurité ?

Si vous avez décidé de créer une application d'alerte de sécurité ou d'alerte d'urgence, vous devez garder un œil sur les 3 éléments principaux pour développer votre application et la faire fonctionner avec succès. Sans cela, il est difficile de mener à bien le projet de développement d'applications de sécurité. Ceux-ci incluent :

Rédaction initiale

Une application d'alerte d'urgence doit être suffisamment conçue pour permettre aux utilisateurs un accès simple et instantané à l'assistance de sécurité. Conformément aux dispositions, la conception de l'application d'alerte d'urgence doit être facile à utiliser et conviviale.

L'étape suivante consiste à créer un code avec l'aide de développeurs ou à utiliser une plateforme de développement d'applications sans code comme AppMaster si vous optez pour une méthode plus simple. Cela donnera vie à ces conceptions.

Lors de la rédaction initiale, vous devez avoir une vision claire de vos utilisateurs cibles et de l'urgence que vous visez.

Inventer une application d'alerte de sécurité nécessite d'évaluer les urgences potentielles et comment elle aidera les utilisateurs dans le besoin.

L'essentiel du projet

Décrivez les exigences claires pour vos applications.

Vous devez savoir combien de développeurs ou d'équipes vous devez embaucher.

Documentation détaillée du projet et des descriptions de poste pour chaque individu.

Affectez un chef de projet qualifié pour diriger votre équipe de développement. Cela évitera les malentendus dans la communication.

Si vous optez pour une plateforme de développement d'applications sans code comme AppMaster pour le développement de votre application de sécurité, ce serait une excellente option car vous pouvez simplement éviter tous ces éléments essentiels et, si nécessaire, embaucher un seul développeur ou projet sans code à faire. par vous seul.

Équipe de développement qualifiée

Lorsque la protection des utilisateurs est en jeu, l'application d'alerte de sécurité doit être excellente en termes de fiabilité. Il ne doit pas manquer de fournir des avertissements et des mises à jour en cas de crise.

Il serait utile que vous choisissiez la pile de développement dédiée des développeurs et des API.

Il doit être parfaitement testé, implémenter des fonctionnalités de pointe et permettre des intégrations précises au sein de l'application.

Cependant, l'utilisation d'une plate-forme de développement d'applications sans code comme AppMaster peut facilement vous fournir toutes ces piles technologiques sous une seule plate-forme et le développement d'applications de sécurité.

Que doit inclure l'application du bouton panique ?

Que vous ayez une organisation avec des travailleurs à distance ou plusieurs bureaux, votre organisation peut tirer des avantages incroyables des fonctionnalités d'une application d'alerte d'urgence qui peut vous sauver, vous, votre organisation et vos employés, des situations à risque.

Une application d'alerte d'urgence permet aux utilisateurs d'envoyer une application de notification d'urgence à d'autres personnes afin qu'elles obtiennent de l'aide en une heure. Avec cette application, vous pouvez garder tout le monde sain et sauf. Voici quelques fonctionnalités de base qu'une application de bouton de panique devrait inclure.

Suivi des coordonnées GPS

Comme les employés sont tenus de se rendre d'un endroit à l'autre. Les coordonnées GPS peuvent le faire. Ils peuvent être confrontés à toute situation à risque pendant les heures de bureau et avoir besoin d'aide. Aujourd'hui, tout le monde a accès aux téléphones portables et peut utiliser plusieurs fonctionnalités pour fournir l'application de notification d'urgence et votre position à d'autres employés, amis, famille et au centre de sécurité.

Applications de bouton de panique

Les applications de bouton de panique doivent être facilement accessibles à l'utilisateur. Un bouton doit être une simple application de bouton d'urgence qui peut envoyer des notifications à la bonne personne en quelques secondes d'un simple clic sur ce bouton. De plus, il active immédiatement les paramètres de coordonnées GPS. Il peut envoyer le partage audio à la personne qu'un utilisateur a essayé de coordonner en cas d'urgence en un seul clic de bouton.

Notifications push

Une notification push ou un bouton est une fonctionnalité indispensable qu'une application d'urgence devrait avoir. Pour transmettre la notification d'urgence au centre de sécurité, aux amis ou à la famille en cas d'urgence. Pour que les gens puissent prendre connaissance de la situation alarmante et puissent agir rapidement.

Canaux de notification

Une application d'urgence ne doit pas seulement s'appuyer sur une seule notification pour envoyer des personnes, mais il existe une liste de plusieurs canaux que vous pouvez avoir dans votre application d'urgence pour transmettre votre alerte d'urgence. Voici quelques options que les applications d'urgence peuvent avoir.

Texte

Un simple message texte est un excellent canal pour transmettre des messages critiques dans une situation alarmante.

Un simple message texte est un excellent canal pour transmettre des messages critiques dans une situation alarmante. Appels vocaux/appel téléphonique

Grâce à cette fonctionnalité, le destinataire pourra recevoir une notification sous la forme d'un appel vocal. Le destinataire recevra un appel normal et recevra votre message par voie audio.

Grâce à cette fonctionnalité, le destinataire pourra recevoir une notification sous la forme d'un appel vocal. Le destinataire recevra un appel normal et recevra votre message par voie audio. E-mail

Le courrier électronique est un bon canal pour envoyer des notifications sur la situation alarmante, mais les courriers électroniques sont généralement négligés. Pour surmonter ce problème, vous pouvez personnaliser l'e-mail et lui permettre d'être envoyé dans la boîte de réception du destinataire. De plus, vous pouvez également faire une notification pour cet e-mail reçu sous la forme d'un SMS ou d'un appel téléphonique.

Le courrier électronique est un bon canal pour envoyer des notifications sur la situation alarmante, mais les courriers électroniques sont généralement négligés. Pour surmonter ce problème, vous pouvez personnaliser l'e-mail et lui permettre d'être envoyé dans la boîte de réception du destinataire. De plus, vous pouvez également faire une notification pour cet e-mail reçu sous la forme d'un SMS ou d'un appel téléphonique. Notifications push

Vous devez envoyer un message ou une application de notification d'urgence ou appuyer sur le bouton directement vers l'application mobile. Pour cela, votre famille, vos amis et vos employés doivent avoir la même application pour recevoir la notification sur la même application et répondre immédiatement.

Vous devez envoyer un message ou une application de notification d'urgence ou appuyer sur le bouton directement vers l'application mobile. Pour cela, votre famille, vos amis et vos employés doivent avoir la même application pour recevoir la notification sur la même application et répondre immédiatement. Alertes de bureau

C'est un peu compliqué car le destinataire recevra une application de notification d'urgence sur l'écran de l'ordinateur de l'utilisateur. Et pour voir cet utilisateur ne doit ouvrir aucun autre écran ; sinon, il disparaîtra.

C'est un peu compliqué car le destinataire recevra une application de notification d'urgence sur l'écran de l'ordinateur de l'utilisateur. Et pour voir cet utilisateur ne doit ouvrir aucun autre écran ; sinon, il disparaîtra. Des médias sociaux

Les médias sociaux sont également une bonne option pour envoyer des messages d'urgence aux personnes de votre compte de médias sociaux en un seul clic. Il fournira votre application de notification d'urgence à tous ceux qui vous suivent, bien qu'il ne s'agisse pas seulement d'un canal fiable, mais d'une assistance si nécessaire.

Combien coûte la création d'une application d'alerte d'urgence ?

Faire une alerte d'urgence ou le développement d'une application d'alerte de sécurité coûtera selon la méthode de développement. Construire ce développement d'application coûtera beaucoup pour la méthode de développement traditionnelle. Vous devez payer pour l'équipe du développeur et d'autres choses dans le processus de construction de cette application qui vous coûtera, en moyenne, pour les fonctionnalités de base 90k USD à 100k USD ou même plus si vous incluez les fonctionnalités avancées.

Cependant, sans plates-formes de codage comme AppMaster, le coût total de développement sera bien moindre. Vous pouvez économiser votre temps et votre argent en optant pour cette méthode. Consultez les prix du projet de développement d'applications de sécurité.

Quelle est la meilleure application pour les alertes d'urgence ?

Il est difficile de déclarer la meilleure application d'alerte d'urgence ou d'alerte de sécurité. Tout d'abord, cela dépendra du type d'urgence dont vous avez besoin dans l'application, donc le choix variera. Cependant, les applications mentionnées ci-dessus affichent la meilleure liste d'applications d'alerte d'urgence parmi la grande variété qui cible différents scénarios. Avant de choisir la meilleure application d'urgence, rappelez-vous simplement qu'elle doit comprendre les fonctionnalités de base mentionnées ci-dessus. Si vous avez besoin d'une application d'alerte d'urgence ou d'alerte de sécurité pour votre choix de fonctionnalités et qu'aucune sur le marché ne répond à vos besoins, développez-en une avec une plate-forme sans code d'AppMaster qui ne nécessitera aucune connaissance ou programmation préalable.

La ligne du bas

Une application d'alerte d'urgence ou d'alerte de sécurité est indispensable dans un monde où les taux de criminalité augmentent chaque jour. Une alerte de sécurité ou une application d'alerte d'urgence sera un excellent choix pour la sécurité personnelle, les mises à jour météorologiques ou toute notification endémique / pandémique ou de catastrophe naturelle en cas de vol, de crime, d'enfant perdu, etc. Ces applications d'alerte d'urgence et applications d'alerte de sécurité assureront la sécurité de ceux qui les utilisent et de leurs proches. De plus, ils aideront à prévenir une urgence ou un accident en premier lieu.

Cependant, le développement d'une application d'alerte d'urgence ou de sécurité nécessitera une planification immense, des ressources humaines, de grandes stratégies et un budget élevé. La bonne nouvelle réside dans l'utilisation d'une technologie sans code et de plates-formes comme AppMaster pour créer ces applications d'alerte d'urgence. AppMaster vous permet de créer un développement d'application d'alerte d'urgence ou d'alerte de sécurité avec une interface glisser-déposer et aucune connaissance en programmation. Non seulement cela, mais il est économique et efficace dans le temps. N'attendez plus, inscrivez-vous aujourd'hui et commencez à développer votre application dès aujourd'hui.