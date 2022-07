Les traders boursiers s'intéressent désormais aux applications et aux pages Web qui leur permettent de négocier en utilisant quelques tapotements ou clics sur leurs téléphones portables et autres appareils. La création d'une application de commerce électronique fournira au marché une solution et une facilité de négociation. C'est une excellente opportunité de développer une application de trading car le marché et les utilisateurs n'ont pas vu d'application de trading complète. Vous devriez créer une application de commerce électronique si vous avez de bonnes idées concernant le développement d'applications boursières. Si vous envisagez de créer une application de commerce électronique, suivez l'article et vous aurez toutes les connaissances de base dont vous avez besoin pour créer une application de négociation boursière.

Besoin d'une application de trading ?

Les gens sont intéressés à fournir aux utilisateurs des solutions de trading robustes sur le marché. Avant de créer une application d'investissement commercial, vous devez comprendre pourquoi une application est nécessaire dans le commerce. L'application est conçue pour aider l'utilisateur à accomplir sa tâche avec un minimum d'effort. Essayez de concevoir le programme de trading de manière à ce qu'il aide les utilisateurs à suivre leur propre stratégie tout en dépensant le minimum d'argent.

Les commerçants du marché sont de deux types. L'un qui voulait faire un investissement à long terme et les autres intéressés par un investissement à court terme. Assurez-vous que les développeurs d'applications conçoivent le réseau commercial tout en gardant à l'esprit les deux types d'utilisateurs.

Types de plateformes de trading

Avec le temps, le marché se développe et s'adapte aux différents changements. En raison de quoi, il existe maintenant deux types différents de plateformes de trading. Voici les types de réseaux ou de plateformes de trading que les gens utilisent :

Orienté traditionnel

Orienté crypto-monnaie

Cela implique l'ancienne méthode traditionnelle de négociation, comme les devises, les métaux précieux, les ETF et de nombreux autres types de choses traditionnels. Ce type de trading est bien utilisé et fiable sur le marché. Parce que les gens sont beaucoup plus familiers avec les actions traditionnelles, ils se sentent en sécurité lorsqu'ils y investissent.

Le trading traditionnel profite au développeur de l'application de trading car il peut ajouter plusieurs actifs à l'application.

Ce type de logiciel de trading est nouveau sur le marché et très populaire parmi les utilisateurs. Vous avez peut-être entendu parler de noms comme Bitcoin, Ethereum, etc. Dans la crypto-monnaie, vous devez faire attention à de nombreuses choses comme l'achat et la vente d'actifs et la gestion d'actifs en quelques clics sur l'application. L'actif crypto peut être échangé selon deux options, centralisée et décentralisée.

De nombreux commerçants, ainsi que des utilisateurs, sont intéressés par le trading d'applications de crypto-monnaie, donc la création d'une application efficace pour le trading de crypto fera une différence sur le marché.

Travailler sur une application de trading et d'investissement

L'idée derrière chaque application de trading est presque la même. Fournir aux utilisateurs un modèle pratique qui les aide à gérer, stocker, dépenser, investir, protéger et prêter leur argent. L'apparence de l'application dépend du segment de l'industrie que vous êtes prêt à utiliser. Certains des éléments essentiels pour saisir les utilisateurs de la plate-forme en temps réel sont répertoriés ci-dessous :

Les marchés de capitaux

Services d'assurance

Financement & financement participatif

Gestion de patrimoine et d'actifs

Paiements

Fonctionnalités importantes des applications boursières

Voici les caractéristiques importantes des applications du marché que vous devez garder à l'esprit :

Enregistrement : la création d'une option de connexion simple et sécurisée est très importante pour votre application. Vous pouvez utiliser de nombreuses options, comme les comptes de messagerie et de médias sociaux, et de nos jours, vous pouvez même ajouter des vérifications biométriques pour les nouveaux appareils. Si vous ajoutez des options de connexion hautement sécurisées et complexes, les utilisateurs de votre application recevront très fréquemment n'importe qui. Assurez-vous que vos API de trading maintiennent un bon équilibre entre la sécurité et les options de connexion fluides. Surveillance des transactions : assurez-vous que lorsque l'utilisateur de l'application place une transaction, il peut modifier et afficher les données boursières pour prendre la bonne décision. Données personnelles de l'utilisateur : une page doit être ajoutée où l'utilisateur de l'application peut saisir ses données personnelles. Assurez-vous que l'utilisateur de l'application peut modifier ses données personnelles. Transactions et paiements : les transactions et les paiements utilisant les API de trading permettent à l'utilisateur de l'application de les acheter et de surveiller le financement. Dépôt : L'utilisateur doit pouvoir vérifier à tout moment l'état de ses dépôts. Si vous voulez une application standard, ces API de trading sont nécessaires. Barre de recherche : la création d'une barre de recherche efficace permet au client de rechercher facilement les informations de marché souhaitées. Analytics : Si l'utilisateur peut observer ses statistiques et le résultat de chaque transaction sur un logiciel de trading, les utilisateurs peuvent prendre une meilleure décision. Assurez-vous donc que votre réseau commercial dispose d'un outil d'analyse. Fil d'actualité : vous vous demandez peut-être ce que le fil d'actualité a à voir avec les fonctionnalités de l'application d'investissement. Ceux qui comprennent le marché savent très bien qu'il est avantageux d'obtenir les nouvelles au bon moment car cela vous permet d'acheter les actions à bas prix via l'application. Disons qu'une industrie célèbre s'est fait prendre en train de faire quelque chose d'illégal. Les prix vont baisser, ce qui sera un excellent moment pour les acheter. La meilleure option sera d'ajouter l'option de fil d'actualité dans votre application avec les opinions des experts du marché et certains rapports financiers. Ajout de filtres dans la barre de recherche : principalement les filtres sur les actions aident l'utilisateur à naviguer dans les actions qu'il souhaite rechercher. De cette façon, les utilisateurs peuvent facilement atteindre ce qu'ils veulent rechercher. L'ajout de filtres dans vos API de trading rend la vie de l'utilisateur très facile. Notification push : La notification push a de l'importance dans toutes les applications, tout comme dans les API de trading. La notification push est le meilleur moyen d'informer votre utilisateur des nouvelles fonctionnalités ou des mises à jour. Assurez-vous donc que votre application de marché ou vos API de trading disposent d'un bouton de notification push.

Fonctions importantes dans une application boursière

Les logiciels ou applications de trading qui ont gagné la confiance du public ont deux types de fonctionnalités : les fonctionnalités de base et les fonctionnalités premium. Les fonctionnalités de base du logiciel de trading fournissent tous les outils nécessaires pour effectuer une transaction efficace. Mais avec les fonctionnalités premium du logiciel de trading, l'utilisateur obtiendra des outils supplémentaires dans l'application qui l'aideront à prendre des décisions plus éclairées concernant son commerce.

Certaines des fonctionnalités de base des applications de trading utilisées dans chaque logiciel ou application de trading sont décrites ci-dessous :

Tableau de bord en ligne

Le tableau de bord de négociation d'actions est conçu pour donner à l'utilisateur des données boursières triées pour suivre facilement ses objectifs et faire et apprendre de ses expériences sur la plateforme.

Contrôleurs de stock ou scanners de stock

Les algorithmes qui fournissent le filtrage des stocks se révèlent très efficaces. Ces algorithmes de négociation d'actions donnent une sortie qui aide l'utilisateur à comparer et à comprendre les actions.

Diffusion en temps réel des stocks et des graphiques

Vous pouvez trouver la fonction sur le tableau de bord des applications de trading les plus utilisées. Les fonctions mettent à jour les données boursières toutes les secondes, ce qui aide l'utilisateur à élaborer une meilleure stratégie.

Ce sont donc les fonctionnalités de l'application d'investissement que vous devez inclure dans le développement de votre plateforme de trading. En dehors de cela, faites en sorte que le développement de votre plateforme de trading couvre les services financiers de conformité réglementaire.

Lignes directrices pour la création de développement d'applications de négociation d'actions

Avoir une équipe intégrée pour la conception et le développement de l'application stock est très nécessaire. Trois personnes importantes devraient diriger l'application de négociation d'actions, l'équipe de développement. L'un est le chef de projet expert qui a de l'expérience en finance et dans d'autres problèmes connexes. L'autre est un architecte informatique professionnel dans le développement de votre application de trading. Vous avez besoin d'un analyste d'affaires qui a beaucoup d'expérience dans le secteur de la finance. Pendant le développement de l'application de trading, vous devez garder un œil sur vos finances.

Commencez à travailler sur la plateforme de trading ; tout d'abord, décidez du produit que vous proposerez sur votre plateforme. Tout d'abord, vous devez mener des enquêtes sur l'application de négociation d'actions. Cela vous donnera une idée des attentes de l'utilisateur vis-à-vis d'une nouvelle application de trading. Ayant plusieurs réunions avec votre équipe sur les enquêtes, vous aurez une vision claire de ce que votre application de trading fournira.

Avant de concevoir vos API de trading, définissez les aspects que votre application de trading d'actions couvrira. Est-ce pour les personnes qui comprennent l'anglais ou une autre langue ? La plateforme de trading est-elle compatible avec Android et IOS ? Votre application de trading d'actions a-t-elle un site Web ? Tous ces types d'aspects doivent être couverts avant de commencer le développement commercial.

Disposez d'un système de sécurité en temps réel pour vos transactions sur des plates-formes telles que celles des applications bancaires mobiles. La procédure de développement d'applications de trading doit être sécurisée comme les applications bancaires mobiles car elle contiendra les données sensibles des utilisateurs, et certaines autorités vérifieront la sécurité de l'application de trading d'actions. Utilisez des outils modernes dans le développement d'applications de trading comme le cryptage de qualité bancaire, l'authentification multifacteur et bien d'autres.

Site mobile vs application mobile

La création d'une application de négociation d'actions ou d'un logiciel de négociation nécessite une compréhension approfondie de son fonctionnement sur différents appareils mobiles.

Si vous souhaitez que votre plateforme de négociation d'actions soit utilisable sur les appareils mobiles, vous n'avez pas besoin d'ajouter de nouvelles ressources, car les ressources d'un site Web fonctionnent bien sur tous les appareils mobiles.

Cependant, si vous souhaitez créer une application mobile à part entière, vous pouvez ajouter des fonctionnalités qui fournissent une assistance supplémentaire aux clients. L'application vous permet également d'interagir facilement avec vos utilisateurs.

De nos jours, tout le monde a des téléphones portables. C'est la raison pour laquelle toutes les applications de trading d'investissement se sont tournées vers les applications bancaires mobiles. Ainsi, lorsque vous démarrez une plateforme de trading, assurez-vous que ce sera mieux si vous avez une application de trading d'actions au lieu d'un logiciel de trading qui fonctionne sur un ordinateur de bureau.

Processus de développement d'applications de trading

Maintenant que tous les problèmes de base de l'application ont été résolus, passons au développement de l'application de trading. Il y a trois choses principales que vous devez aborder avec votre équipe de développement d'applications de trading.

Développement mobile : vous aurez besoin de développeurs d'applications IOS et Android pour votre application de négociation d'actions, car les deux comprennent différents langages de programmation. Pour les applications iOS, vous avez besoin d'un développeur qui comprend l'objectif C et rapide. Le développeur d'applications Android doit comprendre Java ou Kotlin.

Développeur backend : le développeur backend est la personne qui s'occupe du serveur, des API de trading et de la technologie d'application requise pour le serveur. Le développeur connaît différents langages tels que Ruby, Python, Java, MYSQL, .NET, Oracle et bien d'autres. Le développeur de l'application a beaucoup de responsabilités car il sera celui qui s'assurera que le serveur et la base de données fonctionnent correctement sur votre plateforme de trading d'investissement. Son travail est essentiel pour démarrer les fonctionnalités de la plate-forme mobile telles que la connexion, les transactions et les alertes.

Développeur front-end : les développeurs front-end s'occuperont de la conception d'applications Web et des interférences Web. Le développeur frontal est généralement embauché lorsque vous créez l'application Web. Le développeur front-end est responsable de la partie côté client. Un bon développeur front-end comprend CSS, JavaScript et HTML et peut créer des plates-formes complexes à l'aide de langages tels que Angular ou React. Une autre chose dans laquelle il doit être bon est la technologie Ajax. Cela permet d'accéder au serveur sans redémarrer la page.

Ingénieurs QA et Designers : Le designer est responsable de l'UI/UX de l'application. Assurez-vous que votre bannière de développement d'applications Web et votre bannière de développement d'applications mobiles sont identiques.

Conception du système commercial

Les algorithmes du système de négociation d'investissement sont très sensibles. Lorsque vous démarrez une plateforme de trading, chaque étape doit être précise et calculée. Vous trouverez ci-dessous quelques facteurs que vous devez prendre en compte lors de la conception des algorithmes de l'application.

Gardez à l'esprit l'UI/UX de la plate-forme Web et mobile lorsque vous travaillez sur votre idée et vérifiez les exigences de vos produits.

Faites passer l'application par des tests d'utilisabilité, car cela vous aidera à rendre le produit incompatible avec le plan d'origine.

L'interface utilisateur / UX de la plate-forme doit prendre en charge le marché de la négociation d'actions. Il existe de nombreux autres outils qui aident les développeurs à déterminer comment l'application interagira avec les utilisateurs.

Probleme juridique

Lorsque vous créez l'application, vous n'êtes pas nouveau dans le développement de l'application et des plates-formes de stock. Il y a quelques points que nous devrions vous rappeler de revérifier sur votre plateforme Web et votre application mobile. Ceux-ci sont:

Assurez-vous que votre application dispose d'un permis du pays avec lequel vous effectuez la transaction boursière. En bref, vous avez besoin d'une licence du pays dans lequel vous lancez votre application de négociation d'actions. Assurez-vous que votre application Web et mobile respecte les règles des lignes directrices des services financiers de conformité réglementaire qui surveilleront vos actions.

Auditez vos concurrents

Lorsque vous créez une application de trading d'investissement mobile, vous devez passer par le marché. Pour comprendre ce que d'autres entreprises proposent et quelles fonctionnalités sont déjà disponibles dans les applications de trading d'investissement. Il existe peu de sites Web et d'applications de trading mobiles qui ont acquis une bonne réputation sur le marché.

Robin des Bois

La plate-forme de négociation d'investissement Robinhood offre de nombreuses fonctionnalités telles que la compilation d'une liste personnelle de documents de crédit financiers et de documents de sécurité, toutes les actions de plate-forme d'entreprises et l'obtention de cotations en temps réel. La monétisation mobile Robinhood se fait au prix des intérêts accumulés sur le compte des utilisateurs

Etoro

La plateforme de trading d'investissement mobile Etoro a la confiance de beaucoup de gens. Il vous permet de contacter des commerçants connus et même de surveiller leurs transactions. Cette base de données des meilleures applications de trading mobile contient les informations de millions de personnes dans le monde entier. Vous pouvez facilement surveiller leur commerce à partir de l'application mobile pour déterminer les risques, les portefeuilles, etc. L'application mobile Etoro est très utile pour ceux qui veulent apprendre et gagner simultanément.

Yahoo finance

Yahoo a couvert tous les aspects dont une application de trading d'investissement aura besoin. Sa plate-forme mobile possède de nombreuses fonctionnalités telles que le suivi en temps réel des cotations des entreprises, les utilisateurs mobiles peuvent en savoir plus sur ce qui se passe sur le marché de l'investissement, les utilisateurs peuvent surveiller les portefeuilles d'investissement, etc.

Stocktwits

Stocktwits est comme Twitter mais dans le monde du développement boursier. Les utilisateurs qui installent cette application d'investissement comprennent ce que les autres pensent de certains papiers de sécurité. En bref, cela aide l'utilisateur de la plate-forme mobile à comprendre ce qui se passe sur le marché des changes.

NetDania

Netdania est une plate-forme adaptée aux mobiles qui dispose de nombreuses fonctionnalités de flexibilité grâce auxquelles vous pouvez exceller sur le marché des applications de trading d'investissement. Capacité d'interagir avec le marché des devises et des actions, de surveiller le taux de change en temps réel, et bien d'autres.

Comment créer une application de trading ?

Les applications de trading d'investissement peuvent être créées lorsque vous avez toute une équipe d'experts. Vous avez éventuellement besoin d'un chef de projet, d'analyses commerciales et d'une architecture informatique pour l'application. De plus, vous avez besoin de beaucoup de développeurs qui se chargeront du développement de votre programme. Les développeurs d'applications mobiles vous aideront à développer l'application pour Android et IOS. L'équipe de développement backend s'assurera que la base de données et les serveurs se coordonnent et fonctionnent correctement. L'équipe de développement frontal fournit l'interférence client de l'application d'investissement.

Dans quoi dois-je investir maintenant, 2022 ?

L'analyse des applications boursières est très complexe pour les utilisateurs. C'est pourquoi personne ne peut garantir le succès d'un certain stock sur les applications de trading d'investissement. Mais il y a des actions d'applications de trading que les utilisateurs doivent garder à l'esprit.

Certificats de dépôt à court terme

Fonds d'obligations d'État à court terme

Obligations de série I

Fonds d'obligations d'entreprises à court terme

Quelle application de trading est la meilleure en 2022 ?

Chaque application d'investissement commercial a sa propre fonctionnalité unique qui convient à un certain type de personnes. Par exemple, si vous souhaitez investir en prenant toutes les analyses, Robinhood ou Yahoo Finance pourraient vous convenir.

Comment créer une plateforme de trading en ligne ?

Développer une application de trading en ligne n'est pas une tâche facile. Cela nécessite une grande compréhension du marché et une équipe composée des bons experts. Vous avez besoin de développeurs solides qui comprennent plusieurs langages de programmation afin de créer des applications de trading en ligne.

Les applications de trading sont-elles sûres ?

La sécurité des applications de trading est très importante pour les développeurs. Ils s'assurent de couvrir tous les aspects pour sécuriser leur application. Ils utilisent les différents outils et soumettent l'application à plusieurs tests afin de s'assurer que l'application est sécurisée pour les utilisateurs.

De plus, le pays qui autorise le commerce de l'application s'assure également que l'application est sécurisée pour les utilisateurs et fonctionne correctement. Il existe des autorités de régulation qui s'assurent que l'application fonctionne correctement.

Quelle application de trading est la meilleure pour les débutants ?

Si vous êtes un utilisateur débutant et que vous connaissez très peu les applications de trading. Alors Etoro pourrait vous être utile. Il existe d'autres applications de trading comme Merrill Edge et Robinhood, qui peuvent également être très utiles pour les utilisateurs débutants.