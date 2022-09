C'est dans la nature humaine d'aimer ses animaux de compagnie. Les propriétaires d'animaux aiment prendre soin de leurs animaux de compagnie et partager un lien cordial avec eux. Même les chiens ne font pas exception. Ils font partie des animaux de compagnie les plus aimés de leurs propriétaires. Même si vous n'avez pas de chien, vous êtes plus susceptible de l'aimer et de jouer avec lui. L'affection humaine envers les chiens a inspiré de nombreuses personnes à devenir propriétaires d'animaux. Enfin, l'augmentation massive du nombre de propriétaires d'animaux de compagnie a contribué à la croissance de l'industrie des animaux de compagnie chaque année. Dans ce monde occupé, les propriétaires de chiens ne trouvent pas assez de temps pour promener leur chien et recherchent un service de promenade pour chiens. Aujourd'hui, l'énorme pénétration des applications de promenade de chiens a ouvert un autre horizon pour les services de promenade de chiens pour les propriétaires de chiens. Ces applications de promenade de chiens enrichies ont

permis aux propriétaires d'obtenir des services de promenade de chiens sans quitter leur domicile. Selon la récente enquête de PetKeen, l'industrie de la promenade pour chiens a augmenté de 17 % entre 2016 et 2021, avec une valeur de 979,2 millions de dollars en 2021. Leur enquête affirme également que les propriétaires de chiens dépensent 70 milliards de dollars par an en services de promenade pour chiens.

Ainsi, selon cette enquête de PetKeen, il est évident que les promeneurs de chiens sont à la demande et que l'industrie des promeneurs de chiens est très susceptible de croître d'ici 2023. Après avoir parcouru ces statistiques, il est évident que l'avenir des promeneurs de chiens est brillant. pour une promenade de chien. De plus, les propriétaires de chiens adorent embaucher une personne pour promener leur chien afin de sauver leurs animaux de compagnie des maladies. Vous envisagez de vous lancer dans le business de la promenade canine ? Souhaitez-vous fournir des services de promenade de chiens à la demande aux propriétaires de chiens ? Si vous souhaitez vous développer dans l'industrie de la promenade pour chiens, il est essentiel de créer une application de promenade pour chiens robuste pour avoir un impact sur cette entreprise. Vous pourriez avoir du mal à créer une application de promenade pour chiens sans aucune connaissance en codage. Si oui, nous pouvons vous aider à cet égard, et dans cet article, nous vous aiderons à créer une application de promenade pour chiens robuste qui peut inciter les propriétaires de chiens à réserver vos services. Avant de commencer, découvrons les raisons pour lesquelles les propriétaires de chiens ont besoin d'une application de promenade pour chiens à la demande.

Pourquoi avons-nous besoin d'une application de promenade de chiens à la demande ?

Sans aucun doute, un chien est un animal de compagnie plus mignon à garder chez vous. Ils sont poilus de gentillesse. Mais garder un chien à la maison ajoute plus à vos responsabilités. La raison en est que les chiens ont besoin de soins constants, d'alimentation, d'exercice et d'une personne qui peut passer du temps avec eux à jouer et à marcher pour rafraîchir leur énergie.

De plus, vous devez spécifier le temps dans votre vie quotidienne pour vous promener avec votre chien. Pour faire face à vos responsabilités, embaucher une personne pour toutes les tâches est impossible. Mais vous pouvez louer un promeneur de chiens pour sous-traiter les services de promenade de chiens à la demande. Un promeneur de chiens se chargera de promener votre animal. Avec la popularité des applications de promenade de chiens à la demande, les propriétaires d'animaux peuvent trouver facile d'embaucher un promeneur de chiens compétent qui sera propriétaire de leurs chiens.

Dans ce monde occupé, les propriétaires de chiens n'ont pas assez de temps à passer avec leurs amis à fourrure en raison de leurs engagements professionnels et d'autres horaires. Ainsi, le manque de temps et les horaires chargés ont créé le besoin d'une application de promenade pour chiens à la demande. C'est la raison pour laquelle le marché des applications de promenade pour chiens a prospéré ces dernières années. En raison de la popularité de ces applications de promenade de chiens, c'est une excellente idée de créer votre propre application de promenade de chiens avec un outil sans code. Approfondissons les détails sur la façon de créer une application de promenade de chien élégante, même si vous n'avez pas de formation technique. Commençons.

Avant de créer votre propre application à la demande pour une promenade de chien, vous devez analyser les applications des concurrents pour comprendre le marché des applications de promenade de chien. L'analyse des concurrents vous aidera à ajouter des fonctionnalités avancées pour rendre votre application de promenade de chien plus interactive. Nous vous recommandons d'analyser Rover, Wag et Barkly Pets, qui proposent des applications conviviales pour les promeneurs de chiens et les propriétaires de chiens. Ces applications de promenade pour chiens garantissent qu'un propriétaire de chien embauche le bon promeneur de chien qui peut prendre soin de son animal de compagnie, de l'alimentation à la marche. Approfondissons les détails de ces applications de promenade de chiens à la demande :

Animaux de compagnie Barkley

Contrairement à d'autres applications de promenade de chiens, Barkley Pets est une application de promenade de chiens à la demande qui permet des réunions entre le propriétaire de l'animal et le promeneur de chiens pour embaucher le meilleur promeneur pour leur promenade de chien. Cette application de promenade de chiens ne facture pas de commission pour embaucher des promeneurs de chiens. De plus, Barkly ne facture pas les marcheurs pour leurs services de marche. Au lieu de cela, cette application facture des frais d'abonnement de 8,50 $/mois aux nouveaux marcheurs après avoir gagné 100 $. C'est pourquoi de nombreux promeneurs de chiens s'intéressent à leur politique de monétisation.

Remuer

Wag est une application de promenade pour chiens populaire qui attire les propriétaires d'animaux avec divers services. Les services de cette application permettent aux propriétaires d'animaux de les aider à marcher, à se nourrir et à d'autres services à la demande. Outre ces services, cette application pour animaux de compagnie fournit des informations sur la nourriture, la santé, les activités et le comportement des chiens. La principale caractéristique de Wag est qu'il fournit des coffres-forts aux propriétaires de chiens pour sécuriser leur propriété. Le but du coffre-fort est de garder les clés de la maison des propriétaires en lieu sûr. Ainsi, les promeneurs peuvent accéder aux clés de la maison à tout moment.

Vagabond

Rover, lancée en 2011, est une application populaire de promenade de chiens. Il a attiré l'attention massive des amoureux des chiens et a remplacé les nombreuses applications de promenade de chiens à la demande. Rover a tendance à traiter 300 000 chiens dans 10 pays avec 95 % de critiques positives. Vous vous interrogez peut-être sur la formule de succès de cette application populaire pour une promenade de chien. Nous dévoilons les principales fonctionnalités qui font que cette application de promenade pour chiens se démarque des autres applications.

Tout d'abord, Rover fournit une interface utilisateur élégante pour les propriétaires de chiens et les promeneurs de chiens. L'application fournit une interface intuitive aux promeneurs et aux propriétaires qui est facile à naviguer. L'enregistrement et la commande de services pour chiens dans l'application Rover prennent quelques minutes. Deuxièmement, cette application populaire de promenade de chiens propose divers services pour rajeunir la vie du chien. Outre la marche, les propriétaires de chiens peuvent bénéficier des services de pension pour chiens et de garderie si nécessaire. De plus, cette application offre également aux propriétaires de chiens la possibilité de toiletter leurs amis à fourrure. Troisièmement, Rover est une application mobile célèbre pour sa proposition de valeur unique (UVP). UVP fournit une assurance pour les propriétaires de chiens et les biens des chiens. Cette application fournit 1 million de dollars d'assurance en cas de dommages matériels et 25 000 dollars pour tout accident survenu avec le chien. Après l'analyse des concurrents de ces applications de promenade de chiens, il est temps de démarrer votre entreprise en proposant des services professionnels de promenade de chiens.

Après l'analyse approfondie de ces applications à la demande pour une promenade de chien, dévoilons les principales étapes et fonctionnalités que vous devez ajouter à votre application de promenade de chien :

Identifiez votre idée d'entreprise

Lorsque vous envisagez de démarrer votre entreprise de promenade de chiens, la première étape consiste à élaborer une stratégie commerciale solide pour votre application de promenade de chiens à la demande. Après avoir identifié votre stratégie commerciale, vous serez en mesure de définir vos objectifs commerciaux actuels et futurs. Vous pouvez envisager d'exceller dans votre entreprise de service de promenade de chiens en tant qu'agence pour animaux de compagnie ou en tant qu'entrepreneur individuel. Pour générer plus de revenus à partir de votre application de promenade pour chiens, vous pouvez proposer davantage de services, notamment des services de santé, de garderie, d'alimentation et de toilettage pour chiens. Mais vous devez être prudent quant à votre capacité lors de l'expansion de vos services commerciaux. Nous vous recommandons de commencer par les services de promenade de chiens et d'étendre votre activité à l'avenir.

Étude de marché

L'étude de marché vous aidera à comprendre la situation du marché. Lorsque vous envisagez de démarrer votre entreprise de promenade de chiens à la demande, vous devez tenir compte des facteurs suivants :

Votre public cible

Le problème et votre solution pour le résoudre

Dernières tendances de l'industrie des animaux de compagnie

Comment ajoutez-vous de la valeur à la vie des animaux ?

De plus, vous devez rechercher vos concurrents dans l'industrie des animaux de compagnie. Pour la recherche de concurrents, vous devez considérer :

L'application de promenade de chiens populaire dans votre région

Services offerts par les applications de promenade de chiens à la demande

Les performances de vos concurrents

Fonctionnalités des applications de promenade de chiens déjà existantes

La chose notable est que la recherche de concurrents vous permet de vous inspirer pour votre application commerciale. Cela ne signifie pas nécessairement copier leurs idées commerciales. Si vous voulez que votre application de promenade pour chiens se démarque dans la foule, vous devez ajouter des fonctionnalités uniques. À cette fin, vous pouvez réfléchir à une nouvelle idée qui peut ajouter de la valeur à votre application pour une promenade de chien. Vous devez développer la meilleure application de promenade de chiens pour les promeneurs et les propriétaires de chiens qui peut améliorer la vie des animaux.

Collaborer avec un partenaire commercial

Si vous voulez réussir dans votre application de promenade pour chiens, la meilleure pratique consiste à collaborer avec un partenaire commercial. Pour un partenariat d'affaires, vous avez besoin d'une personne ayant le même intérêt et la même crédibilité pour faire prospérer davantage votre entreprise. Différentes marques d'animaux de compagnie sont disponibles sur des marchés tels que les aliments pour animaux de compagnie, les centres de soins pour animaux de compagnie, les centres de formation et les instituts de toilettage pour animaux de compagnie. Collaborez avec ces entreprises pour vous démarquer de l'application de promenade de chiens. Après une analyse approfondie des concurrents, une comparaison avec les concurrents et une étude de marché, choisissez les meilleures fonctionnalités pour la meilleure application de promenade pour chiens. Pour créer une application de promenade de chiens rentable pour les promeneurs de chiens et les propriétaires de chiens, il est pratique de dresser une liste détaillée des fonctionnalités que vous souhaitez y ajouter.

Guide de développement d'applications de promenade de chiens à la demande

À l'ère actuelle, la promenade de chiens est devenue une mode pour les propriétaires de chiens. avoir un chien n'est pas si facile car, socialement, on a des responsabilités. Les propriétaires de chiens organisent pour eux des aliments spéciaux pour animaux de compagnie, des bains, des voyages et des promenades pour eux. Le propriétaire doit mettre en place un style de vie somptueux pour votre chien.

La responsabilité du propriétaire est de toiletter et de dresser son chien; si le propriétaire n'a pas un accès approprié à ces informations, des applications de promenade de chiens sont disponibles pour obtenir des conseils authentiques. Les informations sur l'application de marche aident le propriétaire à avoir un chien. Les conseils étape par étape mentionnés ci-dessous vous aident à développer une application de promenade pour chiens.

Cette application de promenade pour chiens est plus pratique pour les parents de chiens occupés. en l'utilisant ower ne s'inquiète pas de promener son chien. La méthode d'utilisation de cette application de promenade de chien est la suivante : le propriétaire du chien (utilisateur) se connecte à l'application avec un e-mail, puis s'enregistre et mentionne également les détails du chien sur l'application, après avoir mentionné tous les détails du chien et embauché un promeneur de l'endroit le plus proche. Cette application de promenade pour chiens est une excellente source de revenus pour les promeneurs et est facile pour le propriétaire.

Développer une application pour promener son chien est-il plus rentable ?

Les gens adorent avoir des chiens et il faut du temps pour développer davantage d'applications de promenade pour chiens. aussi, les chiens prennent soin de leur vie chérie. Selon l'enquête de l'American Pet Products Association (APPA) , 63,3 millions de personnes ont un chien. Cette association enquête également sur leurs heures de travail et sur la propriété du chien. Aujourd'hui, les gens travaillent beaucoup et ont des réunions sociales et du temps en famille, mais ils aiment aussi avoir un chien. Cependant, ces applications de promenade pour chiens sont une excellente option pour prendre soin du chien. Les applications de promenade pour chiens deviennent populaires parce que les gens ont maintenant une vie bien remplie. Ces applications de promenade de chiens constituent un outil efficace et rapide pour gagner du temps et créent également plus d'options commerciales pour les gardiens de chiens.

Fonctionnalités de base de l'application que vous devez connaître

Pour créer une application de promenade de chiens robuste pour les propriétaires de chiens et les promeneurs de chiens, vous devez connaître les fonctionnalités cruciales qu'il est obligatoire d'y ajouter. A cet effet, vous pouvez passer en revue les fonctionnalités de Wag. Nous allons jeter un coup d'oeil.

Connexion/Configuration du profil

Les applications populaires de promenade de chiens ont une interface conviviale. Le propriétaire s'inscrit et crée un profil sur ces applications de promenade de chiens. En cas de besoin, un propriétaire de chien réserve un promeneur et programme le temps de promenade du chien. De plus, ces applications offrent la possibilité de retirer un promeneur si le propriétaire décide de faire une promenade avec son chien tout seul.

Saisir les détails du chien

Dans cette fonctionnalité, vous mentionnez tout ce que votre chien aime et n'aime pas, comme le comportement du chien, si le chien a des allergies ou des aliments préférés, et des informations sur les médicaments. Cette information aide le promeneur à faire une bonne journée pour le chien.

Réserver une promenade

Un service de promenade à la demande pour votre animal présente des fonctionnalités efficaces lorsqu'il se présente sous la forme d'une application. Chaque fois que vous prenez ces services de marche pour votre animal de compagnie, vous devez mentionner le temps de marche car cela sera pratique pour le promeneur et la promenade du chien. En tant que propriétaire de chien, chaque fois que vous réservez un service de promenade, vous devez mentionner du temps pour le confort de vos chiens.

Suivi GPS

Cette fonctionnalité de traçage est très utile pour les propriétaires de chiens qui sont plus préoccupés par leurs animaux de compagnie. Cela aide à connaître le propriétaire du chien quel chemin est suivi par le promeneur et si ce chemin convient ou non à l'animal.

Programmer la marche

Grâce à cette fonctionnalité, vous pouvez programmer la promenade de votre animal sur le long terme. C'est plus pratique pour ceux qui ont un emploi du temps très chargé. Les promeneurs viennent juste prendre le chien.

Mode de paiement de l'application de promenade de chiens

Le moyen le plus simple de payer les frais de services aux promeneurs de chiens est le paiement intégré à l'application. Cependant, il n'y a rien d'agitation pour une prise de contrôle en espèces. Toute méthode pratique peut être utilisée pour le débit ou le crédit.

Commentaires

L'examen est une fonctionnalité très utile dans l'application de marche où le propriétaire du chien laisse des commentaires qui aident à améliorer les services de marche. Les utilisateurs laissent des avis dans les deux situations de satisfaction ou d'insatisfaction, et cet avis ou cette note aide d'autres personnes à embaucher le marcheur. Ainsi, sur la base de ces retours, les promeneurs préfèrent toujours fournir de bons services de marche.

Notification push

Les notifications push sont le meilleur moyen de recevoir des alertes sur votre chien. Grâce aux notifications push, vous savez tout, de la prise en charge à la dépose de votre chien. Vous pouvez également suivre les itinéraires des marcheurs, les transactions de paiement et le statut de la réservation.

Fonctionnalités avancées à la demande de l'application de promenade pour chiens

Nous vous dévoilons les fonctionnalités avancées d'une application de promenade de chiens. Vous pouvez rendre votre application de promenade de chien plus avancée en y ajoutant ces fonctionnalités. L'ajout de ces fonctionnalités à votre application peut faire en sorte que votre application se démarque des autres applications.

Date de jeu des chiens

Chaque être vivant veut socialiser, et les chiens veulent aussi retrouver leurs amis. Visitez les parcs à chiens tous les jours et assurez-vous que votre animal est heureux. Et une autre chose importante est de sauver votre chiot à fourrure des gros chiens à cause du plaisir gâché des petits.

Notifications d'événements et de ventes

Cette application de promenade pour chiens vous propose chaque fois qu'un événement ou une vente est organisé à proximité. Rejoignez ces événements et rencontrez d'autres propriétaires de chiens pour en savoir plus sur d'autres chiens. Ces événements sont organisés pour organiser des services canins, une formation et de la nourriture pour le chien, ce qui aide les propriétaires à mieux comprendre les animaux de compagnie.

Fonctionnalité communautaire

Cette fonctionnalité permet aux propriétaires de chiens et aux gardiens de se réunir et de discuter de leurs animaux de compagnie. Échangez des informations sur votre chien avec un promeneur ; c'est la meilleure façon de créer une communauté de promeneurs de chiens.

Embaucher des développeurs d'applications

Pour créer une application interactive de promenade de chiens, il est crucial d'engager un développeur professionnel. Surtout, si vous démarrez votre entreprise dans la promenade de chiens, nous vous recommandons d'essayer AppMaster si votre budget est serré. Cet outil sans code vous aidera à créer votre application très rapidement.

Intégration du commerce électronique

Le commerce électronique est la plate-forme la meilleure et la plus avantageuse pour vendre des biens, en se joignant à d'autres logiciels que CRM et ERP aident à augmenter vos ventes. La vente sur Internet permet également de gagner du temps ; vous pouvez mentionner le prix détaillé de votre produit, la disponibilité des stocks et la transaction monétaire.

Ventes promotionnelles et commissions

La commission est une option remarquable pour gagner et vendre votre produit. Lorsque votre produit se vend en ligne, un certain montant est directement reversé au vendeur. La vente promotionnelle est le meilleur moyen de monétiser, de conclure des partenariats rémunérés et de diffuser des annonces sur votre application de promenade pour chiens. Cela vous aide au partenariat avec d'autres entreprises liées aux chiens. Lorsque vous obtenez un partenariat avec les compagnies canines, assurez-vous qu'elles ajoutent de la valeur à la vie des chiens.

Conclusion

Nous espérons que vous êtes clair sur l'application de promenade de chiens et sur l'importance de cette application pour les propriétaires de chiens. Pour créer une application robuste pour la promenade de chiens, nous vous recommandons d'essayer AppMaster. La beauté de cette plate-forme sans code est qu'elle fournit des fonctionnalités de glisser-déposer pour la création d'applications. De plus, ce constructeur d'applications sans code fournit également un backend vous permettant d'accéder au code de l'application Dog walking même si vous n'utilisez pas la plate-forme. Essayez AppMaster et soutenez votre entreprise pour les promeneurs de chiens et les propriétaires de chiens.