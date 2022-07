Récemment, il y a eu une forte augmentation du nombre de photos prises, éditées et téléchargées sur différentes plateformes de médias sociaux. Les estimations suggèrent qu'Instagram a 90 millions d'images téléchargées quotidiennement tandis que Facebook a 300 millions de photos téléchargées chaque jour. Éditer des photos avant de les télécharger et de les montrer au monde est désormais une norme : que ce soit de légers ajustements ou de l'édition de photos hardcore, tout le monde édite des images. Il existe de nombreuses applications de retouche photo sur le marché, mais le marché est vaste et de nombreuses autres sont nécessaires. Cet article explique quelles fonctionnalités une application de retouche photo doit avoir et combien il en coûterait pour créer une application de photographie ou de retouche photo. Suivez notre guide pour développer votre propre application de retouche photo, de partage ou de communauté de photographie.

Comment créer une application de retouche photo ?



Maintenant que vous avez décidé de créer une application de retouche photo, la prochaine étape consiste à commencer. Cela peut sembler une tâche difficile pour tout propriétaire d'entreprise qui n'est pas familier avec toutes les différentes choses nécessaires au développement d'une application. Voici quelques étapes que vous pouvez suivre !

Choisissez une niche dans la photographie



Vous devrez décider sur quel type de marché de niche vous souhaitez vous concentrer avant de commencer à créer votre application. S'il n'existe pas déjà d'applications similaires disponibles sur le marché, envisagez de rechercher quels types de nouvelles fonctionnalités pourraient rendre votre produit unique et précieux. Vous pouvez également envisager de vous associer à une autre entreprise afin de fournir des services supplémentaires tels que l'hébergement ou l'édition d'images pour les clients qui ne disposent pas de leur propre équipement (comme dans les cas où quelqu'un veut faire des tirages).

Sélectionnez une plateforme

Ensuite, déterminez où exactement les gens pourront utiliser ce logiciel de retouche photo une fois qu'il sera prêt à être lancé ! La plupart des gens préfèrent utiliser des appareils mobiles lorsqu'ils font des affaires en ligne, nous vous suggérons donc de vous concentrer d'abord sur les versions iOS. Cependant, si des clients potentiels ont des exigences particulières, n'hésitez pas à ignorer complètement nos conseils !

Choisissez le style de conception



Une fois que ces décisions ont été prises sur la ou les plates-formes qui doivent prendre en charge votre application, vous devez choisir le style de mise en page qui vous convient le mieux visuellement - et oui, cela a de l'importance puisque la façon dont quelqu'un interagit avec son téléphone signifie tout aussi !

Caractéristiques que chaque application de photographie doit avoir



Chaque application de photographie ou application de retouche photo doit disposer des fonctionnalités suivantes :

Plusieurs options pour télécharger des photos

C'est une option principale pour pouvoir télécharger des photos sur l'application. Cependant, il devrait y avoir plusieurs options pour importer les photos. L'application doit permettre aux utilisateurs de télécharger immédiatement des photos depuis la galerie/la pellicule ou d'en prendre de nouvelles et de les modifier.

Outils de retouche photo

Une application qui ne fournit pas aux utilisateurs un moyen facile à utiliser et intuitif de modifier leurs photos ne vaut pas votre temps. Tout d'abord, vous devez mettre les options d'édition de base.

Voici une liste d'outils créatifs qui vous seront utiles, que vous conceviez une application de retouche photo de style Lightroom ou PicsArt. Ces options sont disponibles sur Facebook et Instagram, mais ce ne sont pas des applications de retouche photo expertes.

Saturation

Luminosité

Points forts

Ombres

Contraste

Ambiance

Température

Chaleur

Vous voulez quelque chose d'aussi simple que de faire pivoter une photo, mais aussi avec des fonctionnalités plus avancées telles que le réglage de l'exposition ou de la balance des couleurs et les ambiances changeantes des images. Ces fonctionnalités rendront vos photos plus belles sans avoir l'air "faux".

Ajuster la taille et le rapport

Chaque photographe a besoin de cette option. Les photographes semi-professionnels en ont plus besoin que les autres car ils ne peuvent souvent pas ajuster la proportion lors de la prise de photos. Ainsi, les options de recadrage, de redimensionnement et de rotation sont essentielles dans chaque application de retouche photo. Que pouvez-vous faire pour rendre une application de retouche photo encore meilleure ? Dans certaines applications, telles que Lightroom, vous pouvez découper une image pour qu'elle corresponde aux spécifications des principales applications de médias sociaux. Aujourd'hui, les gens passent plusieurs heures sur les réseaux sociaux et il est facile de recadrer une photo pour une histoire Instagram, une couverture Facebook ou un tweet Twitter.

Rassemblez plusieurs images : Collage

Les humains aiment les connexions et les souvenirs. Les utilisateurs essaieront de se connecter et de collecter des photos porteuses d'émotions et de souvenirs différents grâce à l'option de collage. C'est pourquoi vous devez le fournir.

Une communauté

Chaque application de retouche photo a besoin d'une communauté où les utilisateurs peuvent partager leurs photos avec d'autres personnes intéressées par les mêmes choses que vous (par exemple, les oiseaux). C'est un excellent moyen pour les photographes de se connecter les uns aux autres, d'obtenir des commentaires sur leurs photos, de se faire des amis, etc.

Correction, altération et modification des couleurs

L'une des fonctionnalités les plus utilisées des applications de retouche photo est la correction des couleurs. Presque toutes les applications de photographie offrent cette fonctionnalité. Ainsi, une option permettant aux utilisateurs d'augmenter, de diminuer ou de modifier la couleur est nécessaire. De plus, vous pouvez ajouter une option pour les filtres prêts à l'emploi. Si un utilisateur n'a pas le temps ou l'expertise, il peut facilement appliquer un filtre prêt à l'emploi et améliorer les photos. Il s'agit également d'une fenêtre de monétisation pour votre application de retouche photo. Vous pouvez offrir certains filtres gratuits tout en en réservant d'autres aux utilisateurs premium.

Cloner

Le clonage est une autre fonctionnalité intéressante que vous pouvez ajouter à votre application de retouche photo. Cloner signifie multiplier. Donc, si vous avez besoin de deux objets ou multipliez les nuages sur une photo, un clone est votre meilleur pari. Grâce au clonage, les utilisateurs peuvent créer des photos passionnantes et également ajuster les irrégularités visuelles des photos.

Cicatrisation : Retouche

Les utilisateurs peuvent supprimer les objets inutiles, l'acné ou les imperfections grâce à la guérison ou à la retouche. Cette option fera passer votre application de retouche photo au niveau supérieur. C'est pourquoi c'est un incontournable.

Filtres de réalité augmentée

Snapchat est la principale application de médias sociaux utilisant les filtres de réalité augmentée (filtres AR) à leur plein potentiel. Les utilisateurs peuvent avoir des retouches photo passionnantes et une expérience fantastique grâce aux filtres AR. Les filtres AR peuvent inclure la modification des visages, l'ajout d'extras comme des cheveux, des lunettes et bien plus encore ! Donc, vous ne devriez pas manquer cette fonctionnalité fantastique.

Combien cela coûte-t-il de créer une application de retouche photo ?



Le coût du développement d'une application dépend des fonctionnalités que vous souhaitez inclure dans votre application. Plus vous voulez de fonctionnalités, plus cela coûtera cher. Il en va de même pour le nombre d'utilisateurs et d'appareils qui doivent être pris en charge par votre application. Supposons que seuls quelques utilisateurs utilisent l'application sur leurs smartphones et tablettes. Dans ce cas, cela reviendra moins cher que de développer une application au niveau de l'entreprise qui compte des milliers d'utilisateurs répartis sur plusieurs équipes et appareils. Vous pouvez développer une application de partage de photos ou une application communautaire de photographie en suivant nos conseils

Voici les principales étapes à suivre pour développer une application de retouche photo.

Choisissez une plateforme



iOS, Android ou les deux ? Cette question est cruciale pour le succès futur de votre application car elle déterminera si votre application sera en mesure d'atteindre un public plus large. Les plates-formes mobiles les plus populaires d'aujourd'hui sont Android et iOS (le système d'exploitation d'Apple). Vous devez réfléchir attentivement à celui qui serait préférable pour votre projet. Alors que les utilisateurs d'iOS ont tendance à dépenser plus d'argent sur leurs appareils et applications que les utilisateurs d'Android, ils sont traditionnellement moins susceptibles de télécharger de nouvelles applications que ceux exécutant le système d'exploitation Android. Si vous souhaitez que votre application atteigne une large popularité et tire profit de la publicité qu'elle contient (ce qui pourrait devenir le seul moyen de monétisation), nous vous recommandons d'opter pour cette dernière option ; cependant, si vous le voulez uniquement comme un outil de divertissement, il serait peut-être préférable de choisir le système d'exploitation d'Apple ?

Une interface utilisateur attrayante est tout

L'interface utilisateur est ce avec quoi les utilisateurs interagissent le plus. Votre application de retouche photo doit avoir une interface attrayante et conviviale. Pour garantir une interface utilisateur attrayante, vous devez ajouter des fonctionnalités intéressantes telles que

Profils personnalisés

Les profils personnalisés font revenir les utilisateurs. Les utilisateurs auront une photo de profil, une biographie et un flux. Ils pourront télécharger des photos et interagir avec d'autres utilisateurs. Les utilisateurs de votre application de retouche photo s'inspireront des photos des autres et modifieront et créeront les leurs. Cela créera également une communauté forte et incitera les utilisateurs à revenir.

Augmenter l'interaction sociale

Augmenter l'interaction sociale signifie augmenter le nombre d'utilisateurs qui reviennent. Les utilisateurs passent beaucoup de temps sur les principales applications de retouche photo, telles que Lightroom ou VSCO, non seulement pour améliorer leur propre photographie, mais aussi pour interagir avec d'autres utilisateurs.

En ajoutant des options telles que J'aime, Commenter, Suivre et Partager, l'interaction sociale se multipliera. Les utilisateurs aimeront les photos et partageront leurs réflexions dans la section des commentaires. Cela motivera également les créateurs sur la plateforme.

Comment monétiser votre application



Il existe de nombreuses façons de monétiser vos applications de retouche photo. Voici quelques façons possibles discutées :

Achats intégrés

Les achats intégrés signifient des fonctionnalités premium qui ne sont pas disponibles pour les utilisateurs gratuits. Il existe de nombreuses applications de retouche photo qui utilisent cette option. Vous pouvez ajouter des filtres prêts à l'emploi à votre application. Mettez certains d'entre eux à la disposition des utilisateurs gratuitement tandis que d'autres sont payants. Ainsi, si un utilisateur a besoin du filtre premium, il paiera. De même, vous pouvez publier une version premium de l'application de retouche photo. Dans la version premium, les utilisateurs pourront accéder à des fonctionnalités telles que la guérison ou le clonage. Vous pouvez également fournir une fonction d'édition particulière dans la version premium.

Annonces

Un autre modèle est basé sur les publicités. Vous pouvez diffuser des annonces intégrées à l'application pour monétiser votre application de retouche photo. De nombreuses applications utilisent ce modèle pour les financer et les monétiser. Cependant, soyez prudent dans le placement des annonces. Parfois, ils agacent les utilisateurs et peuvent quitter votre plateforme. Il serait donc utile que vous disposiez d'une stratégie appropriée pour savoir où et quand placer les annonces.

Développez votre application de retouche photo sans codage



Développement d'applications sans codage Cela semble irréel ? Eh bien, ce n'est pas le cas. Il n'est pas facile de rassembler une équipe de développeurs professionnels et de communiquer avec eux pour votre application de retouche photo. Ce n'est pas seulement un problème, mais cela coûte aussi beaucoup d'argent. Ensuite, vous devez résoudre le problème du stockage des données et des bases de données. Dans l'ensemble, c'est complexe et coûteux. Alors, comment pouvez-vous minimiser cette lutte ? Voici votre réponse.

AppMaster



AppMaster est un écosystème d'applications tout-en-un qui vous permet de créer vos propres applications, jeux et bien plus encore avec un minimum de compétences en codage. Aucun codage n'est requis - tout est fait pour vous. L'IA d'AppMaster génère un backend réel pour votre application qui comprend une API REST, un système de gestion de base de données, des notifications push et plus encore ! Et grâce au générateur de code source d'AppMaster, vous aurez le code source de toutes ces fonctionnalités inclus avec votre achat.

Non, vous n'avez pas besoin de savoir coder. AppMaster s'occupera de tout pour vous - offrant à vos clients des applications comme le font les grands garçons, mais sans les maux de tête. Cela simplifie le développement d'un écosystème d'applications et vous permet de revenir à ce que vous faites le mieux : gérer votre entreprise.

AppMaster propose des applications que vous pouvez personnaliser en conséquence. Le développement est sous votre contrôle total et vous pouvez ajouter ou supprimer des fonctionnalités.

Vous obtenez une application de retouche photo en une semaine. AppMaster fait gagner du temps, et le temps c'est de l'argent. Alors, créez instantanément votre application de retouche photo et lancez-la sur la plateforme de votre choix.

Créez des applications optimisées et disposez d'une interface utilisateur rapide pour offrir une expérience utilisateur fluide.

Avec le générateur d'applications par glisser-déposer d'AppMaster, vous pouvez créer des conceptions d'applications mobiles natives uniques. Découvrez la bibliothèque d'intégrations pour voir comment vous pouvez lier vos outils préférés à vos applications préférées qui les rendent plus efficaces.

Conclusion



Comme vous pouvez le constater, il existe de nombreuses façons de créer une application de retouche photo. Les services de réseautage social, le partage de photos, l'édition de photos et les applications communautaires de photographie seront un succès dans les années à venir. Aujourd'hui, les appareils mobiles peuvent faire beaucoup plus qu'il n'était possible il y a seulement 5 à 10 ans. Ce ne sont plus seulement des smartphones et des tablettes - les appareils mobiles comprennent des montres intelligentes, des lunettes de réalité augmentée et d'autres gadgets capables de prendre des photos de haute qualité. La demande d'applications de retouche photo augmente chaque jour, et il semble que cette tendance se maintiendra également à l'avenir. Par conséquent, vous ne devriez pas vous soucier du marché et des études de marché, mais du développement de votre produit avec un minimum d'efforts et de coûts. Et AppMaster fait exactement cela !