Au cours des dernières années, nous avons observé la fermeture de nombreuses écoles et collèges dans le monde entier en raison de l'augmentation de la pandémie de COVID-19. L'ensemble du système éducatif a été déplacé vers l'apprentissage en ligne pendant cette période. Tant les professeurs que les étudiants utilisent des plateformes d'apprentissage en ligne pour leurs études et leurs cours. Vous voulez donc apprendre à créer une plateforme d'apprentissage en ligne connectant les professeurs et les étudiants numériquement.

Ces plateformes d'apprentissage virtuel ne sont plus exclusives aux cours en ligne. Les entreprises utilisent désormais des cours en ligne pour former leurs employés. Selon certaines enquêtes et rapports, il est constaté que l'activité d'enseignement en ligne aura une valorisation de 300 milliards de dollars. Voici maintenant les questions qui se posent : comment construire une plateforme d'apprentissage en ligne ? Quels sont les avantages de la création d'une plateforme d'e-education, et quelles sont les étapes à suivre pour construire une plateforme d'apprentissage virtuelle ?

Avant de répondre à ces questions, voyons ce qu'est une plateforme d'eLearning. Pour faire simple, l'apprentissage en ligne est une méthode d'enseignement numérique avec l'aide d'appareils électroniques tels que les ordinateurs portables, les smartphones, les tablettes, etc. Dans cette méthode, les étudiants ne sont pas tenus de se présenter physiquement en classe. Ils peuvent assister aux cours de n'importe où. Et ils peuvent apprendre le cours à leur rythme. Il existe aujourd'hui différentes sortes de systèmes d'apprentissage, comme les MOOC (Massive Open Online Courses), les plateformes de streaming vidéo et les forums de discussion, pour ne citer que quelques exemples. Voyons maintenant les étapes à mettre en œuvre pour construire une plateforme d'apprentissage en ligne.

Construire une plateforme d'apprentissage en ligne : Étapes à mettre en œuvre



Construire une plateforme e-learning est un processus long avec plusieurs étapes. Et si vous êtes une personne qui ne connaît pas le codage ou la technique, alors il sera compliqué pour vous de faire une plateforme d'éducation en ligne. Donc, pour créer une plateforme d'éducation, vous devez suivre les étapes qui sont mentionnées ci-dessous:

Trouver votre idée

Pour créer une plateforme d'apprentissage virtuelle, vous devez d'abord développer un concept qui répondra à un problème et profitera aux gens. Vous pouvez prendre la référence de divers rapports et analyses pour trouver votre idée. Selon plusieurs rapports, le marché mondial du eLearning devrait atteindre 300 milliards de dollars d'ici 2025. Pour réussir dans ce secteur de l'apprentissage virtuel, vous devez donc créer un produit à la fois efficace et abordable. Vous pouvez également discuter avec d'autres personnes de leurs problèmes en matière d'apprentissage virtuel et trouver une solution à leurs problèmes. En faisant cela, vous comprendrez mieux votre public cible et comment il réagira à votre concept.

Recherche de votre niche

Une fois que vous avez trouvé une solution à un problème spécifique, vous devez trouver votre niche. En analysant votre idée, vous obtiendrez une compréhension de votre niche. Vous pouvez vous concentrer sur des catégories populaires telles que les affaires et l'entrepreneuriat, la santé et la forme physique, la croissance personnelle, les arts et l'artisanat, et l'informatique et la technologie. Vous pouvez vous appuyer sur les données démographiques de vos apprenants (âge, sexe et autres détails liés à la vente). Avoir l'idée de vos utilisateurs ciblés en fonction de leur âge, de leur sexe et de leur niveau d'éducation vous donnera un avantage lors de l'évolution de la plateforme.

Cela vous aidera à comprendre l'âge de votre public et son sexe afin que vous puissiez développer une certaine qualité en fonction d'eux pour attirer leur attention et augmenter votre activité. Vous pouvez également prendre en compte leurs principaux objectifs et leurs préférences d'apprentissage. Vous pouvez valider votre idée et trouver facilement votre niche en faisant toutes ces choses.

Choisir un modèle d'affaires

Avant de choisir l'approche de développement, la première chose que vous devez faire est de choisir un modèle d'affaires. Ce modèle commercial décidera de la manière dont votre plateforme d'apprentissage générera des revenus. Vous pouvez jeter un coup d'œil ci-dessous à certains des modèles d'affaires populaires.

Basé sur un abonnement - Dans ce modèle d'affaires, les utilisateurs achètent un abonnement mensuel ou annuel qui leur donne un accès illimité au contenu du site Web ou aux cours.

Modèle affilié - Dans ce modèle d'affaires, vous pouvez fournir des liens affiliés intégrés avec les cours. Que les gens peuvent partager pour promouvoir les cours. De même qu'ils peuvent également gagner une commission chaque fois que quelqu'un rejoint la plate-forme en utilisant leurs liens.

Certificats payés - Dans ce modèle d'affaires, vous pouvez également fournir des certificats aux utilisateurs à la fin des cours. On observe que les utilisateurs paient pour un certificat vérifié par la plateforme.

Partenariat avec les entreprises - Dans ce modèle économique, vous pouvez travailler avec des entreprises pour développer des cours personnalisés et les facturer en conséquence.

Cours payants - Dans ce modèle économique, vous pouvez fournir des cours payants. Et lorsque les étudiants achètent un cours, l'argent va à l'instructeur et au propriétaire du site Web.

Ce sont quelques-uns des meilleurs modèles d'affaires et les plus utilisés. Cela vous aidera à générer vos revenus et à faire de votre entreprise une entreprise en ligne rentable.

Choisir l'approche de développement

Le développement d'une plateforme d'apprentissage virtuel de premier plan nécessite une planification, des cadres, une technologie et une maintenance. Il existe deux types de méthodes disponibles sur le marché pour développer ces plateformes. La première est le logiciel personnalisé, et la seconde est le logiciel prêt à l'emploi. Parlons-en en détail :

Développement de logiciels personnalisés



Le développement de logiciels personnalisés est la meilleure option si vous souhaitez fournir des traits spécialisés à un grand nombre de personnes. Bien que l'édition ou la modification de quelque chose dans cette méthode prenne plus de temps, elle vous permet de mettre en œuvre n'importe quelle fonctionnalité souhaitée et de la mettre à l'échelle simplement.

Développement prêt à l'emploi



La deuxième option est le développement prêt à l'emploi, Moodle, Joomla et Canvas sont quelques exemples de logiciels open-source ou prêts à l'emploi avec des outils d'administration de base pour les étudiants et beaucoup de plugins gratuits. Cependant, la mise en œuvre d'une fonctionnalité spécifique ou l'importation de thèmes personnalisés dans ces méthodes peut s'avérer difficile. Si vous souhaitez que votre site Web sorte du lot, vous devez choisir la meilleure technologie, un design unique et des attributs intéressants. Cela attirera l'attention de l'utilisateur et donnera à notre site Web un aspect différent des autres. La simplicité est cruciale dans l'IU (interface utilisateur) et l'UX (expérience utilisateur). Le site web eLearning doit être simple à naviguer et à utiliser. De plus, les appareils mobiles faisant désormais partie intégrante de nos vies, le programme d'apprentissage doit être réactif pour fonctionner correctement sur différents appareils.

Ajouter des fonctionnalités intéressantes

Le cœur d'une plateforme eLearning pratique se compose de plusieurs qualités. Les étudiants, les instructeurs et le panneau d'administration peuvent être classés en trois catégories. Construire un MVP (Minimum Viable Product) avec seulement la propriété la plus essentielle est une méthode fantastique pour valider l'utilité de votre idée avec des utilisateurs du monde réel.

Certaines caractéristiques de base des trois catégories sont:



Fonctions du profil de l'étudiant



Recherche et filtre - Ces options de base vous permettent de rechercher certains mots-clés et des cours triés en catégories en fonction du sujet, du prix et du niveau d'expérience.

Suggestions - Cette fonctionnalité aidera à afficher les cours appropriés en fonction des intérêts de l'utilisateur ou de l'historique des cours auxquels l'étudiant est déjà inscrit.

Options de paiement simples - Les profils des étudiants doivent être liés à une passerelle de paiement pour des achats faciles et sûrs. En dehors de cela, chaque profil devrait inclure des informations de base sur la personne, son historique d'achat et les paramètres du profil.

Fonctions du profil de l'enseignant



Tableau de bord de l'enseignant - Une fonctionnalité de base pour les enseignants afin de garder une trace des cours qu'ils ont téléchargés, du nombre de personnes qui ont participé, de la rétention des étudiants et d'un panneau de discussion où l'enseignant peut discuter avec les autres étudiants. Création et mise à jour des cours - Les enseignants doivent pouvoir modifier et éditer leurs cours chaque fois qu'ils en ont besoin.

Fonctions du profil de l'administrateur



Certaines propriétés de base qu'un administrateur doit avoir sont l'ajout, la modification, la suppression des cours, les rapports statistiques et la gestion des notifications. Pensez à envoyer aux abonnés des notifications par push et par email sur les nouveaux cours, les recommandations, les événements, etc. Ce sont quelques propriétés de base et importantes pour un administrateur du cours.

Tester votre idée sur les utilisateurs

Après tous ces points, vous devez faire connaître votre marque aux gens en la commercialisant. Acquérir le premier client est difficile, mais vous pouvez attirer vos premiers clients, étudiants et/ou enseignants avec un plan et une exécution appropriés. Un autre aspect essentiel de la mise à l'essai de votre produit consiste à obtenir les commentaires des premiers utilisateurs. Vous apprendrez ce qui fonctionne le mieux pour vos clients et où vous pouvez apporter des améliorations. Ces informations utiles peuvent vous aider à mettre votre plateforme à l'échelle, à la faire ressortir et à répondre efficacement aux besoins de vos apprenants. Cela nous amène à la dernière étape.

Engagez avec vos utilisateurs

Vous pouvez vous engager avec vos utilisateurs concernant leur expérience avec vos produits. Vous pouvez également fournir des tutoriels ou des guides pour leur apprendre à utiliser le programme et les aider à résoudre leurs problèmes à temps. Cela augmentera votre relation avec vos clients, et ces derniers feront également la promotion de votre marque et partageront également leurs avis positifs avec d'autres personnes.

Utiliser les commentaires pour améliorer votre produit

Lorsque vous obtenez des commentaires de vos utilisateurs, vous pouvez les utiliser pour améliorer votre produit. Cela vous aidera à maintenir votre produit à jour pour répondre aux besoins de vos utilisateurs. En mettant en œuvre les points par les utilisateurs, votre produit se démarquera facilement sur le marché par rapport aux autres.

Bénéfices de la création d'une plateforme d'apprentissage en ligne



À l'heure actuelle, après le covid, les moteurs de recherche partout sur le web ont signalé une augmentation progressive des termes de recherche comme- Digital schooling, education platform, et MOOCs partout dans le monde. L'évolution du système d'enseignement d'un environnement traditionnel à un environnement numérique a un impact considérable sur l'apprentissage des étudiants. L'environnement d'apprentissage en ligne présente de nombreux avantages ; en voici quelques-uns:

Flexibilité: Vous pouvez tout simplement combiner emploi et études avec l'apprentissage en ligne, et vous n'êtes pas limité à une salle de classe, une ville ou même votre nation. Si les cours sont en ligne, les étudiants peuvent assister à leurs cours de n'importe où.

Vous pouvez tout simplement combiner emploi et études avec l'apprentissage en ligne, et vous n'êtes pas limité à une salle de classe, une ville ou même votre nation. Si les cours sont en ligne, les étudiants peuvent assister à leurs cours de n'importe où. Apprendre à votre propre vitesse: C'est l'un des facteurs étonnants des plateformes d'apprentissage virtuel : vous pouvez apprendre des choses à votre vitesse. Vous pouvez vous connecter à vos cours souhaités quand cela vous convient pour apprendre. Pour clarifier tout ce que vous avez manqué, revenez aux conférences ou aux cours antérieurs.

C'est l'un des facteurs étonnants des plateformes d'apprentissage virtuel : vous pouvez apprendre des choses à votre vitesse. Vous pouvez vous connecter à vos cours souhaités quand cela vous convient pour apprendre. Pour clarifier tout ce que vous avez manqué, revenez aux conférences ou aux cours antérieurs. Contrôle sur la recherche : les étudiants des classes numériques apprennent à leur propre rythme et, selon IBM, peuvent acquérir cinq fois plus de matériel que les étudiants des cours traditionnels.

: les étudiants des classes numériques apprennent à leur propre rythme et, selon IBM, peuvent acquérir cinq fois plus de matériel que les étudiants des cours traditionnels. Efficacité du temps: Selon Brandon Hall, l'enseignement en ligne demande à un étudiant de consacrer 40 à 60 % moins de temps qu'une classe traditionnelle.

Selon Brandon Hall, l'enseignement en ligne demande à un étudiant de consacrer 40 à 60 % moins de temps qu'une classe traditionnelle. Taux de rétention élevé:Il n'est jamais facile pour un enseignant de maintenir l'engagement des étudiants pendant un cours. L'apprentissage en ligne, en revanche, a augmenté les taux de rétention des étudiants de 25 à 60 %, selon le Research Institute of America, contre des taux de rétention de 8 à 10 % dans l'enseignement traditionnel.

Voilà quelques avantages des plateformes et des applications d'enseignement virtuel, ainsi que leur besoin croissant, qui ne manqueront pas de piquer l'intérêt des entrepreneurs et des entreprises en herbe. Discutons maintenant de certaines questions courantes qui vous viendront à l'esprit lors de la création d'un système d'apprentissage virtuel. Par exemple : combien de temps faut-il pour construire une plateforme d'apprentissage en ligne ? De quoi a besoin l'apprentissage en ligne ? Pourquoi construire vos applications d'enseignement en ligne avec nous ?

Frequently Asked Questions



Combien de temps faut-il pour créer une plateforme eLearning ?



Selon certaines recherches, le temps minimum requis pour des cours à interactivité moyenne prendra environ 180 heures dans sa programmation si vous travaillez toutes les 1 heure. Donc, d'après ces calculs, un cours de 20 minutes prendrait environ 60 heures à produire. Si vous travaillez une semaine de 40 heures, vous avez fourni environ une semaine et demie d'efforts.

Qu'est-ce qu'une plateforme d'apprentissage en ligne a besoin ?



Certaines qualités de base sont indispensables pour l'apprentissage virtuel. En voici quelques-unes :

Une interface intellectuelle facile à utiliser et intuitive

Utilisation d'un design réactif

Un large éventail de ressources pédagogiques

Utilisation d'une variété d'outils pédagogiques en tandem

Quel type de plateformes d'apprentissage en ligne pouvez-vous construire ?



Vous pouvez construire des applications mobiles, des applications Web, des concepteurs de modèles de données et des éditeurs de processus métier. Vous pouvez également intégrer toutes vos marques personnalisées dans le programme d'enseignement basé sur le Web ou le Mobile que vous souhaitez.

Pourquoi construire vos applications d'apprentissage en ligne avec nous ?



Si vous cherchez comment construire une plate-forme d'apprentissage virtuelle, alors vous avez besoin d'outils étonnants et prêts à l'emploi, web, et Apps mobiles. Vous aurez besoin d'une équipe de développeurs très talentueux qui vous aideront à faire de votre idée une réalité.

Conclusion



En raison de la demande accrue pour l'apprentissage en ligne, le marché des plates-formes d'apprentissage virtuel a connu une croissance constante. De nombreuses options de développement d'applications sont disponibles pour répondre aux exigences de votre stratégie commerciale. Certains outils de développement d'applications MVP d'apprentissage virtuel sont plus rentables, prêts à être commercialisés et plus rapides à construire des solutions.

D'autres applications d'apprentissage en ligne personnalisées offrent des caractéristiques d'applications plus avancées, des piles technologiques et davantage de fonctionnalités, mais elles coûtent plus cher. Le type d'application e-learning que vous construisez est déterminé par ce que le développement d'app est optimal pour vos utilisateurs. Plus votre application d'apprentissage virtuel est conviviale, plus vous aurez de possibilités de monétiser son trait. La capacité de votre équipe de programmation à créer des applications d'apprentissage virtuelles réussies est tout aussi importante.