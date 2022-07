Il est difficile de suivre tous les rendez-vous avec les médecins, les observations régulières et les analyses pour rester en bonne santé et ne pas prendre beaucoup de temps pour les soins médicaux. Heureusement, nous vivons à une époque où tout ce que vous avez à faire est de télécharger une application médicale spécifique, de l'ouvrir sur votre smartphone et d'y charger vos données.

Les applications médicales personnelles sont venues à la rescousse. Vous pouvez suivre chaque analyse et résultat, chaque rendez-vous avec un médecin et reçu prescrit, les mettre dans votre calendrier et vos notes, et porter la gestion des soins médicaux personnels à un tout autre niveau. Examinons les applications médicales individuelles disponibles et ce qu'il faut pour en développer une.

Qu'est-ce qu'une application médicale ?

Le terme « application santé » ou « application médicale » fait référence aux applications pour smartphones et tablettes PC qui fournissent des services liés à la santé. Parce qu'elles sont accessibles aux patients à domicile et en déplacement, les applications médicales sont une composante de la santé mobile (mHealth) dans les soins de santé. Plusieurs types distincts d'applications médicales sont disponibles en téléchargement dans les magasins d'applications.

Bon nombre de ces applications visent à aider les consommateurs à faire de meilleurs choix de mode de vie en leur fournissant des informations sur la santé et la nutrition. D'autres technologies aident les médecins et les patients à communiquer à distance, comme les applications pour les personnes atteintes de diabète qui transmettent instantanément les mesures de glycémie à leurs médecins traitants. Plusieurs applications médicales sont destinées aux médecins - de nombreuses applications intègrent mHealth avec les dossiers médicaux électroniques (EMR), permettant aux médecins de suivre leurs patients plus efficacement.

Il peut y avoir des types d'applications médicales prioritaires :

applications de suivi de la santé des patients ;

Rendez-vous chez le médecin et applications d'assistance clinique ;

applications de référence médicale et de base de données ;

Applications de réseautage professionnelles ;

Applications de médecin à la demande.

Par exemple, l'une des applications médicales les plus populaires pour les médecins est Medscape. C'est une formidable source d'informations médicales à jour, pas seulement parce que c'est une référence utile sur les médicaments. C'est aussi un outil précieux pour suivre l'actualité et les développements en médecine.

Les utilisateurs doivent saisir toutes les données manuellement dans des applications médicales simples, et l'application n'est généralement utilisée que pour suivre l'analyse ou les paramètres corporels tels que la pression artérielle. Il n'y a pas beaucoup de fonctions et le processus est beaucoup moins compliqué. Cependant, les applications médicales de base sont inefficaces ou chronophages puisque tout se fait manuellement.

Dans les applications médicales plus sophistiquées, vous pouvez utiliser l'automatisation, les intégrations, des rapports médicaux complets et même des conseils médicaux. La création d'une telle application pourrait coûter plus cher et nécessiter une pile technologique plus sophistiquée avec des API et une conception UX améliorée. C'est pourquoi il est crucial de comprendre les attentes de vos consommateurs lorsque vous développez une application médicale personnelle.

Qu'est-ce que les gens attendent des applications médicales ?

Les applications médicales personnelles doivent fournir plusieurs fonctionnalités de base. Voici quelques exemples.

Des moyens simples d'utiliser l'application

Il est utile d'avoir des fonctionnalités distinctes dans votre application, mais les fonctionnalités fondamentales doivent être facilement accessibles aux utilisateurs. Les patients n'utiliseront pas une application qui ajoute à ce qu'ils ont déjà passé à prendre soin d'eux-mêmes.

Les patients recherchent une application pour smartphone qui les aide à gagner du temps lors de la planification, de la modification ou de l'annulation de la visite de leur médecin. Les patients abandonneront votre application mobile s'il leur faut beaucoup de temps pour comprendre comment cela fonctionne. C'est si facile.

Ainsi, qu'il s'agisse de prendre rendez-vous ou de programmer un diagnostic en ligne, une application de santé mobile réussie est celle qui rend tout accessible sans complications.

Cela accélérera le processus pour les médecins, mais cela peut également faire gagner beaucoup de temps et de travail aux patients. Cela devrait faire gagner beaucoup de temps et d'efforts aux patients plutôt que d'en rajouter.

Des informations détaillées et exploitables

Selon les statistiques de téléchargement d'applications, les patients semblent plutôt intéressés par les applications et les plateformes de santé mobiles. Les patients téléchargent ces applications parce qu'elles procurent un avantage en retour.

Fournir des informations juste pour le plaisir ne fera pas le succès de votre application.

Les patients veulent comprendre tout ce qu'il y a à savoir sur leur état, ses raisons et comment ils peuvent utiliser ces connaissances pour améliorer leur santé. Votre application de santé doit fournir des informations sur une situation spécifique et guider les patients à travers le pool de connaissances.

Assurez-vous que votre application est attrayante en utilisant des outils interactifs et un langage non technique.

Une aide professionnelle est toujours accessible

Les patients doivent pouvoir interagir facilement avec les prestataires de soins de santé via l'application de soins de santé mobile. Selon la recherche, 75 % des visites à l'hôpital sont « élémentaires » et peuvent être traitées par téléphone ou par vidéo.

Fournir un lieu où les patients et les médecins peuvent interagir serait bénéfique pour les deux parties. Les services de télésanté permettent aux patients d'économiser du temps et de l'argent sur les visites à l'hôpital tout en permettant aux médecins de s'occuper d'eux plus personnellement.

Encore une fois, assurez-vous que ces fonctionnalités sont simples pour les utilisateurs finaux.

Réseau social des patients

Les patients souhaitent interagir et communiquer entre eux. Il est essentiel d'inclure un élément de réseautage social dans votre logiciel de santé.

Il y a plusieurs avantages à intégrer des aspects sociaux dans votre application. Lorsqu'une personne est diagnostiquée avec une maladie ou un état spécifique, elle souhaite généralement communiquer avec d'autres personnes atteintes de la même manière.

Il permet aux patients de se sentir les bienvenus et de faire partie d'une communauté bienveillante. Il est possible que les patients soient plus intéressés par votre application de soins de santé s'ils sont informés des nouvelles versions lorsqu'ils la téléchargent.

Des expériences numériques simples mais uniques

Les consommateurs d'aujourd'hui veulent une expérience utilisateur simple et attrayante. Selon les statistiques, 90 % des applications mHealth ne sont pas utilisées fréquemment après leur téléchargement. Une mauvaise expérience utilisateur pourrait être la raison pour laquelle tant d'applications de santé mobiles ne font pas une excellente première impression.

Les données révèlent qu'environ 21 % des milléniaux supprimeraient une application si elle offrait une mauvaise expérience numérique.

Par conséquent, votre application mobile doit avoir une interface utilisateur intuitive. Il est important de souligner que ces applications de soins de santé sont utiles et engageantes, en particulier en ce qui concerne la visualisation des données.

Les patients sont beaucoup plus enclins à les enregistrer et à les utiliser s'ils ont des visualisations accrocheuses.

Les utilisateurs préfèrent généralement les sites Web et les conceptions aux teintes relaxantes. En dehors de cela, assurez-vous de garder à l'esprit votre public cible tout en développant l'apparence générale. Par exemple, si vous faites du marketing auprès de personnes âgées, votre logiciel devrait avoir des icônes plus importantes et des copies plus grandes.

Appareils connectés portables

Les technologies portables, telles que les trackers de santé et les montres intelligentes, font fureur. Selon Juniper Research, l'industrie des appareils portables pour la santé atteindra 20 milliards de dollars d'ici 2023.

Le taux d'adoption plus rapide offre une opportunité unique de développer une application de soins de santé qui peut être facilement liée à une technologie portable.

L'appareil portable peut surveiller des informations vitales telles que la fréquence cardiaque, la glycémie, les tremblements, le contrôle de la posture, les cycles de sommeil et l'activité physique. Ces informations peuvent aider les patients à mieux comprendre leurs routines d'exercice et à mieux contrôler leur santé.

Pourquoi les gens ont-ils besoin d'applications médicales ?

Il y a quelques raisons principales :

Les patients et les soignants peuvent utiliser l'application pour les aider à surveiller leur état de santé, comme les maladies cardiaques, le diabète, la grossesse, la santé mentale, etc. Laissez les prestataires de soins de santé partager et créer des rapports sur les dossiers de santé d'un patient n'importe où. Gardez une trace des médicaments.

Étapes clés de la création d'une application médicale

Le processus de développement d'applications médicales personnelles, comme toute autre application, commence par la détermination du public cible et comprend des phases typiques telles que la recherche de concurrents, la sélection d'un ensemble de fonctionnalités, la sélection d'une pile technologique et le codage.

Comprendre votre utilisateur

Lorsque nous parlions des attentes des consommateurs, il s'agissait de mieux connaître vos clients. De nombreuses activités sont simplifiées si vous comprenez votre utilisateur :

Développer un produit supérieur;

Identifier les caractéristiques du produit ;

Concevoir un plan promotionnel stratégique et bénéfique en sont autant d'exemples.

Rassemblez les informations nécessaires pour un utilisateur en effectuant des recherches et en établissant des critères démographiques critiques.

Pensez à la sécurité

Une sécurité renforcée est un moyen significatif de protéger les informations des utilisateurs. Ce que tu peux faire:

L'authentification à deux facteurs, également connue sous le nom de vérification en deux étapes, est une forme de sécurité multifacteur qui utilise à la fois un mot de passe et un code à usage unique envoyé à votre téléphone ; Pour vous protéger contre d'éventuels risques de sécurité, raccourcissez le mode de session à une heure particulière ; Les informations personnelles doivent être traitées avec soin. Il n'est pas bon d'utiliser des polices colorées et accrocheuses dans les applications médicales. Par conséquent, il pourrait être plus sûr de les exécuter dans des lieux publics.

Quelles fonctionnalités inclure dans une application médicale ?

Commencez par les caractéristiques essentielles de chaque application médicale personnelle.

Autorisation de compte : rendez ce processus simple et rapide, mais n'oubliez pas qu'il doit être sécurisé car vous travaillez avec de nombreuses informations privées.

Profil utilisateur : permet aux utilisateurs de saisir les informations générales les concernant avec la possibilité de les modifier.

Suivi : permet aux utilisateurs de contrôler toutes leurs données, d'y accéder rapidement et de fournir un filtrage par période et catégories médicales.

Catégorisation : les utilisateurs doivent catégoriser leurs documents médicaux et leurs rendez-vous chez le médecin.

Notifications : informez-les des rendez-vous à venir.

En plus de cela, vous pouvez ajouter des fonctionnalités avancées à votre application médicale.

Choisissez une pile technologique

Une fois que vous arrivez à l'application avec la liste des fonctionnalités et l'image globale de votre application médicale, décidez des outils et des technologies que vous utiliserez pour créer l'application. Ces outils et instruments comprendront des bibliothèques, des langages de programmation, des frameworks, etc.

Pour la partie front-end, il s'agit de ReactJS, et NextJS.

La pile backend comprend souvent NestJS, Hasura et AWS Lambda.

Les bases de données doivent être sécurisées et capables de traiter rapidement les requêtes. Parmi les meilleures options se trouve Postgres.

Selon la complexité de votre application médicale, vous devrez peut-être envisager des fonctionnalités d'API et des intégrations de solutions d'IA.

Il est également essentiel de décider si vous optez pour une application native ou multiplateforme car cela nécessitera une adaptation de la pile technique.

Créez un design UX pratique

La gestion des données devrait être facile avec l'application médicale personnelle. Pensez au flux d'utilisateurs et au passage d'un écran à l'autre. Affichez uniquement les informations nécessaires à un moment donné pour ne pas submerger les utilisateurs.

Nous vous recommandons d'utiliser un langage simple pour que tout soit facilement compréhensible. L'application médicale n'a pas à être prise dans une terminologie inconnue.

Tester et lancer

Lorsque l'étape de développement de l'application médicale est presque terminée et prête à présenter le premier MVP, demandez à votre équipe d'AQ de tout tester correctement. Il sera utile d'impliquer des personnes liées à la médecine dans le processus.

Une fois que tout est vérifié et amélioré, lancez votre application médicale. Gardez à l'esprit que lancer ne signifie pas simplement publier le produit dans les magasins. Il y a une stratégie de marketing derrière les performances réussies de l'application.

Conseils pour créer une application médicale puissante

Pour résumer, voici une liste de pointeurs pour vous aider à développer une application médicale personnelle convaincante :

Tenez compte de vos clients et de leurs besoins. Gardez toujours le processus de conception en ligne avec les besoins et les attentes de vos utilisateurs pour obtenir un gadget médical utile. S'il vous plaît, restez simple. Les utilisateurs seront satisfaits par la conception UX et la visualisation des données faciles à utiliser. Le service client est un must. Assurez-vous que vos clients savent que leurs données sont sécurisées.

Faire une application médicale en 2022 est un excellent concept. N'ayez pas peur de la haute concurrence. Les utilisateurs veulent pouvoir gérer leur état de santé à l'aide de l'application mobile. Vous pouvez essayer de créer votre première application médicale sans code sur notre plateforme AppMaster.io .