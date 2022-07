L'innovation numérique donne forme à l'industrie de la santé à un rythme remarquable. Il existe de nombreuses innovations récentes dans les plates-formes sans code qui secouent le marché. Si l'on parle des deux dernières décennies, il y a eu une transformation considérable de l'accès des consommateurs, une collaboration entre les patients et les médecins et une perception sans précédent de la santé des patients grâce à des technologies innovantes, en particulier des applications de protection de la santé.

Combinés à l'évolution des attentes UX et à l'amélioration des capacités de collecte de données, les progrès de la technologie de maintien de la santé ont donné un essor considérable aux applications logicielles de gestion médicale, une aubaine pour les médecins et les aides-soignants. De plus, les technologies de protection de la santé favorisent l'amélioration des normes de soins pour générer de meilleurs résultats pour les patients et l'accès aux dossiers de santé électroniques. Approfondissons les progrès des plates-formes sans code qui secouent le marché et les tendances ci-dessous afin que vous sachiez comment le développement de logiciels sans code peut contribuer positivement au succès des prestataires de soins de santé et fournir un accès aux dossiers de santé électroniques.

Comment pouvez-vous créer une application de télésanté ?

Il y a de nombreux avantages pour un patient à créer des plates-formes sans code (logiciels) pour impliquer efficacement les patients, les médecins, les aides-soignants et les prestataires de soins infirmiers. Les plates-formes de soins médicaux de télésanté sans code secouent le marché et peuvent faciliter le processus de connexion avec les médecins et les patients et l'obtention d'un rendez-vous à temps. Dans une récente enquête menée aux États-Unis, il a été constaté que les nouveaux visiteurs des cliniques doivent attendre longtemps pour obtenir un rendez-vous avec des assistants médicaux ou des médecins. Alors, consultez les étapes ci-dessous pour savoir comment vous pouvez créer une application de télésanté.

Étape 1 : Trouver des développeurs d'applications mobiles

Si vous n'êtes pas un ingénieur logiciel, vous devez sous-traiter la tâche d'avancement du développement d'applications mobiles de plates-formes sans code à des tarifs raisonnables aux développeurs d'applications de santé mobiles en leur fournissant autant de détails que possible sur votre application de télésanté. Vous pouvez également le faire sans support professionnel externe avec l'aide d'AppMaster, qui est livré avec un véritable processus backend généré par l'IA.

Étape 2 : Préparer la portée du projet pour une plateforme de télésanté

Vous devez contacter votre développeur de logiciel de gestion médicale pour signer une NDA et créer une portée et des tarifs de projet en clarifiant les détails du projet. Ils vous parleraient de la liste des fonctionnalités de l'application de soins de santé pour la plate-forme de télésanté, de ses tarifs et de la génération de prototypes et de maquettes de projets.

Étape 3 : Entrez dans la phase de développement

Une fois la portée du projet et les tarifs convenus créés, l'équipe de développement d'applications mobiles divisera les fonctionnalités de l'application de soins de santé en minuscules histoires d'utilisateurs pour une mise en œuvre facile. Ensuite, ils développeraient le code du logiciel, le testeraient et entreprendraient de corriger les bogues itération par itération.

Étape 4 : Approuver la démo de l'application

Lorsque vous vous préparez avec le MVP du logiciel d'application de soins de santé, l'équipe de développement d'applications mobiles vous montrera les résultats lors de la démonstration du projet. Ils téléchargeraient le MVP du projet sur le marché des applications et commenceraient à appliquer des fonctionnalités plus avancées uniquement si vous êtes satisfait des résultats.

Étape 5 : Lancez votre application de télésanté

Une fois que les développeurs ont implémenté toutes les fonctionnalités de l'application de soins de santé de la portée du projet en fonction de votre demande et de vos tarifs, ils exécuteront la démonstration réelle du produit en fournissant à votre application de télésanté les données liées au projet telles que l'accès aux magasins d'applications, aux bases de données, aux conceptions et des maquettes aussi. Enfin, vous pouvez trouver votre application de télésanté sur les marchés d'applications prêts à servir les utilisateurs.

Comment développer un site Web de télésanté?

Supposons que vous ayez une petite idée de la conception Web, et dans ce cas, vous n'avez pas besoin d'embaucher un concepteur ou un développeur Web, car AppMaster peut rendre vos choses plus gérables avec une application de soins de santé sans code pour soutenir les prestataires d'assistance infirmière et les services médicaux. Personnel. À l'aide de cet outil logiciel sans code, vous pouvez créer des applications Web flexibles telles que des portails clients et des panneaux d'administration pilotés par un backend standard. Avec cet outil, vous pouvez créer rapidement votre site Web de télésanté sans code. De plus, il vous permet de concevoir clairement un panneau d'administration avec un portail client et une interface orientée client en quelques minutes. Vous pouvez suivre les étapes ci-dessous pour développer des plateformes sans code.

Étape 1 : Obtenez d'abord un domaine

Bien sûr, vous avez besoin d'un domaine pour créer un site Web de soins de santé. Le domaine serait l'URL de votre site Web. Vous devez dépenser de l'argent pour acheter un domaine.

Étape 2 : Créer un site Web avec WordPress

En tant que CMS (système de gestion de contenu), vous pouvez utiliser WordPress pour ajouter et modifier du contenu en choisissant une plate-forme d'hébergement particulière et en achetant un modèle. De plus, WordPress fournit des modèles gratuits spécifiques si vous souhaitez les utiliser. Sinon, vous pouvez acheter de nombreux autres marchés tiers disponibles.

Étape 3 : Organisez la convivialité et l'apparence de votre site Web

L'application de l'un des meilleurs thèmes et palettes de couleurs prédéfinis facilite la création d'un site Web de soins de santé attrayant en quelques clics.

Étape 4 : Effectuez des modifications en temps réel

Vous devez apporter des modifications, redimensionner les images, ajouter une section et tout annuler directement depuis la page chaque fois que vous souhaitez intégrer votre entreprise pour une meilleure conversion.

Quel serait le coût de création d'une application de télésanté ?

Que vous envisagiez de développer une application de télésanté ou d'embaucher un développeur de logiciels ciblant divers flux de patients ou un patient, le coût de création d'une application de télésanté dépend des fonctionnalités que vous souhaitez impliquer dans l'application. Par conséquent, il est impératif de prendre en compte la conception, les intégrations, les fonctionnalités et la complexité pour conclure le temps et le coût estimés pour développer l'application de télésanté au profit d'un patient ou d'un flux de patients. De plus, l'emplacement géographique à partir duquel vous embauchez les développeurs d'applications est également très important en ce qui concerne le coût de création d'une application.

Tous les facteurs ci-dessus couvrent l'estimation du coût minimum du développement d'applications de télésanté, y compris le développement du backend, de la plate-forme mobile et du panneau d'administration. Mais aussi, vous ne pouvez pas la considérer comme l'estimation finale car elle varie en fonction de vos caractéristiques, conceptions et exigences de l'application et de la manière dont elle peut bénéficier à un patient ou à un groupe de patients. Le coût estimé sera d'environ 70 000 USD à 100 000 USD pour une plate-forme si vous avez l'intention d'embaucher une société de développement d'applications mobiles expérimentée, que ce soit pour iOS, Android ou Web, avec des fonctionnalités et fonctionnalités de base. Heureusement, vous pouvez économiser beaucoup sur le développement si vous adoptez l'approche sans code et que vous vous référez à la plate-forme AppMaster.

Les fournisseurs de code unique peuvent donner aux applications à faible code ou sans code une productivité et une agilité élevées. Comme les applications sans code, les fournisseurs de code unique peuvent créer des applications basées sur un code unique qui sont relativement faciles à gérer et à mettre à jour. Il nécessite moins de codage et offre des applications deux fois plus rapides avec une complexité réduite.

Éléments à prendre en compte pour créer une application de télésanté réussie

La récente pandémie de coronavirus a fait augmenter le taux d'adoption de cette technologie appelée application de télésanté. Cependant, il existe plusieurs technologies à considérer pour réussir votre application de télésanté en mettant l'accent sur les personnes infectées, qui sont les suivantes :

Adopter l'intelligence artificielle

Les technologies d'intelligence artificielle deviennent désormais une partie importante de la vie de chacun. Cela peut aider les assistants médicaux et les médecins à mieux diagnostiquer les patients. De plus, les cliniciens et les médecins peuvent utiliser l'IA pour diagnostiquer diverses maladies et les traiter en conséquence en utilisant les données disponibles sur les patients. Sans aucun doute, la combinaison de la surveillance à distance avec l'apprentissage automatique et l'IA augmenterait la précision du diagnostic en réduisant le besoin de médecins spécialistes.

Surveillance à distance des patients

RPM (Remote Patient Monitoring) est l'une des technologies permettant d'accumuler les données de bien-être d'un patient en un seul endroit et d'envoyer électroniquement les détails en toute sécurité au personnel médical d'un autre endroit pour une recommandation et une évaluation ultérieures. Cette technologie dans l'application de télémédecine a maintenant permis aux patients d'accéder aux meilleurs fournisseurs d'assistance infirmière auxiliaire en s'asseyant dans des endroits éloignés.

Internet des objets

Lorsque la télésanté et l'IdO (Internet des objets) se combinent, ils peuvent donner un grand moyen de fournir des soins de santé efficaces et de qualité aux personnes vieillissantes. Les chercheurs de l'IoT sortent de nombreux appareils plus innovants sur le marché pour mieux aider les souffrants. De plus, les personnes âgées n'aiment pas migrer d'un endroit à l'autre après leur retraite pour des installations de vie, donc avec les données, les prestataires de soins de santé peuvent répondre précisément à leurs problèmes.

Analyse des données

Grâce à l'analyse des données, l'application de télésanté peut générer une quantité massive de données dans les ordonnances des patients, les statistiques de l'état civil, les dossiers et autres détails médicaux, que les prestataires de soins de santé et les autres membres du personnel médical peuvent utiliser systématiquement. Cela vous aiderait à explorer toutes les options de traitement et à comprendre les causes des maladies et comment guérir les patients. Cela offrirait en outre une méthode plus efficace pour aborder le bien-être des individus en mettant en œuvre un modèle basé sur les résultats.

Chaîne de blocs

La technologie Blockchain dans l'application de télésanté offre sécurité, décentralisation et immuabilité. Il agit comme un grand livre distribué, ce qui encourage un transfert de données plus efficace utilisé par les prestataires et les praticiens de l'entretien du bien-être. En fait, cela peut aider à distribuer les données instantanément dans un format codé et sécurisé. Avec cette adoption, vous pouvez trouver des informations codées sur la liste des transactions ou les antécédents médicaux d'un patient dans chaque bloc.

Stockage en ligne

De nos jours, le cloud joue un rôle vital dans diverses industries car il les a aidés à stocker les données de manière efficace et pratique et peut également être récupéré entre différents appareils. Il peut rendre l'agilité, l'évolutivité et l'élasticité de la télémédecine. Grâce au stockage en nuage, vous pouvez héberger les données des patients sur des serveurs distants accessibles via Internet.

L'industrie de la santé

L'industrie de la santé adopte des plates-formes de pointe qui ne nécessitent aucun codage. Cela donne de grandes attentes aux patients et aux médecins, car l'industrie s'adapte beaucoup plus rapidement aux transformations. Les changements rapides dans la fraternité de la santé ont contribué à faire en sorte que l'industrie de la santé adopte les changements. L'industrie moderne de la santé qui adopte les applications de soins de santé virtuels numériques et de télésanté facilite l'interaction des patients avec leurs médecins.

L'innovation numérique phénoménale est un processus continu, et la section santé adopte l'innovation numérique dans une phase très accélérée. Les changements en cours sont inévitables car l'industrie adopte le numérique. L'acceptation des soins de santé virtuels par la télésanté par le public indique le monde moderne et met en évidence la croissance phénoménale de l'innovation numérique.

Sommaire

Lorsque les fabricants d'applications de télésanté ont commencé à adopter l'innovation numérique, cela a révolutionné la façon dont les aides-soignants devraient traiter les patients. Par conséquent, il est très avantageux d'aller avec le projet d'une application de télémédecine, et vous pouvez le faire simplement avec l'utilisation d'AppMaster sans code sans aucun codage. Vous n'avez plus besoin d'être un développeur Web pour créer des applications et des sites Web.