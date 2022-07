Dans le passé, les services d'une équipe de développement d'applications seraient nécessaires pour créer une application mobile. Cela prenait généralement beaucoup de temps et il fallait des semaines, des mois, voire des années pour la perfectionner. Aujourd'hui, nous n'avons pas à dépendre d'un processus de développement d'applications compliqué pour créer nos propres applications mobiles. Avec le développement d'applications sans code ou à faible code, un développeur ou un utilisateur citoyen peut créer une application en quelques minutes ! Cette option de création d'app peut être très utile dans le cas des personnes qui souhaitent créer leur propre app mobile de régime et de nutrition.

Comment créer une app de régime et de nutrition ?

Avez-vous déjà envisagé de créer une app mobile de régime et de nutrition ? Le développement d'une appli mobile de régime et de nutrition serait des plus utiles pour les utilisateurs soucieux de leur santé qui souhaitent bénéficier d'informations nutritionnelles en déplacement. Compte tenu du nombre croissant d'utilisateurs d'applications mobiles de régime et de nutrition, il existe manifestement une forte demande de développement d'applications mobiles de régime. Que l'application nécessite un développement no-code ou low-code, il existe des étapes à suivre pour créer une application de régime et de nutrition qui profitera à vos utilisateurs.

Google Android Studio

Android Studio est un outil logiciel de développement d'applications créé par le géant technologique Google, qui peut être utilisé pour créer des applications mobiles de régime et de nutrition pour les utilisateurs. Le logiciel de développement d'applications est gratuit, ce qui signifie qu'il ne vous coûtera rien ou presque pour commencer à créer votre application mobile de régime alimentaire. Cet outil de développement d'applications mobiles est polyvalent car il peut s'interfacer avec Windows, macOS, Linux et ChromeOS.

Étape 1:Télécharger Android Studio à partir du site Web Android Developer de la console de développement d'applications de Google.

Étape 2:Une fois le téléchargement terminé, en supposant que les utilisateurs utilisent Windows, ouvrez le fichier .exe pour installer le programme sur votre appareil. Dans la fenêtre affichée sur le panneau des tâches, donnez au programme la permission de s'exécuter en cliquant sur " oui " et suivez les instructions pour terminer l'installation. Si le développeur citoyen est un utilisateur de macOS, le téléchargement apparaîtra sous la forme d'un fichier .dmg. Il suffit de faire glisser l'icône Android Studio vers le menu des applications Mac. Faites un clic droit dessus et sélectionnez Ouvrir pour commencer le téléchargement et l'installation du programme Android Studio.

Étape 3:À l'écran, sélectionnez l'option " démarrer un autre projet Android Studio " pour choisir le module à partir duquel les utilisateurs prévoient de commencer à créer l'application de régime et de nutrition.

Étape 4:Attribuez un nom approprié à l'application de régime et de nutrition en cours de développement. Il serait préférable que le nom conceptualisé soit unique, significatif pour ses utilisateurs finaux, et facile à prononcer et à épeler. Ainsi, le nom de votre application mobile de régime et de nutrition serait facile à localiser et à classer dans le référencement Google.

Étape 5:Sélectionnez le type de kit de développement logiciel (SDK) à utiliser. Choisissez parmi les formats de développement d'applications prédéfinis disponibles. Un SDK est une compilation d'outils logiciels de développement d'apps mobiles de régime et de nutrition.

Étape 6:À l'aide du tableau de bord du gestionnaire de programme, sélectionnez les fonctionnalités de développement d'apps à créer pour l'application de régime et de nutrition. Cette section de la console de développement d'app comprend les caractéristiques de conception, les barres de menu et les éléments. Les utilisateurs peuvent intégrer des objets, insérer des morceaux de code et effectuer d'autres fonctions de développement d'app ici.

Étape 7:Finaliser le développement des fonctionnalités de l'app mobile de régime et de nutrition, et enregistrer les modifications apportées à l'application de régime et de nutrition. Les utilisateurs peuvent se référer au manuel de développement logiciel Android Studio pour la résolution de tout problème survenant au cours du processus de développement de l'application.

Étape 8:Test de l'expérience utilisateur de l'application mobile de nutrition diététique pour s'assurer que les fonctionnalités profiteront aux utilisateurs.

Étape 9:Déboguer et dépanner pour les erreurs, les décalages, les résultats de recherche lents, les bugs et autres problèmes de développement de l'application qui affecteront l'expérience utilisateur. Mettez à niveau et faites un développement supplémentaire des fonctionnalités de l'application mobile de régime alimentaire si nécessaire.

Étape 10:Promouvoir et lancer votre application mobile de régime alimentaire et de nutrition auprès des utilisateurs !

Comment puis-je créer une application de nutrition sans coder ?

AppMaster

Ce constructeur d'applications permet aux utilisateurs de construire des fonctionnalités d'applications de régime et de nutrition pour Windows, iOS et Android. Il n'y a aucune restriction sur le nombre de différentes apps de régime et de nutrition que les utilisateurs peuvent créer. De même, il n'y a aucune restriction quant à son évolutivité, car les utilisateurs peuvent ajouter ou mettre à jour n'importe quel nombre de fonctionnalités d'applications mobiles de régime et de nutrition. Il permet aux utilisateurs de créer des applications de régime et de nutrition saines, quelle que soit leur expérience de la programmation. Cette application de nutrition diététique se classe très haut et fait partie de certains des meilleurs créateurs d'applications mobiles de régime et de nutrition en raison de ses nombreuses fonctionnalités.

AppMaster aide les novices à créer des applications de régime et de nutrition avec les compétences d'un développeur expérimenté grâce à son interface intuitive de type glisser-déposer. C'est l'un des outils de développement d'applications les plus préférés pour créer des applications mobiles de nutrition diététique. Vous pouvez créer des aperçus nutritionnels sains et un suivi de régime qui aident les utilisateurs à comprendre ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Parmi les autres fonctionnalités du créateur d'applications de régime et de nutrition, citons les enquêtes auprès des utilisateurs, les programmes de fidélisation, les mises en page personnalisées, les interfaces de médias sociaux, les plans de repas personnalisés et la messagerie dans l'application. Ses coûts vont de 5 $ à environ 165 $ chaque mois.

Est-ce qu'il y a une application pour la nutrition?

On ne soulignera jamais assez les avantages des applications de régime et de nutrition ! Les applis de nutrition diététique sont essentielles pour aider leurs utilisateurs à maintenir et à gérer leur poids et leur apport calorique nutritionnel sain. Elles leur fournissent des données de santé précieuses qui permettent un suivi précis de leurs calories, de leur alimentation et de leurs objectifs de remise en forme pour rester en bonne santé. Discutons des cinq meilleures applications mobiles de nutrition diététique disponibles sur le marché et des fonctionnalités les plus bénéfiques pour leurs utilisateurs.

Aqualert : Water Tracker



Calculateur IMC



Edo



MyFitnessPal



Nuna



Aqualert : Water Tracker

Une nutrition saine ne se concentre pas seulement sur les produits alimentaires que nous mangeons, mais est également basée sur notre hydratation ou notre consommation d'eau. Boire de l'eau est très probablement le moyen le plus simple de maintenir une santé et une forme physique générales ; cependant, beaucoup d'entre nous ont besoin de l'aide d'applications de suivi de l'eau pour y parvenir. Aqualert est compatible avec Android et iOS et s'adapte constamment aux besoins d'hydratation de son utilisateur. Elle alerte les utilisateurs pour qu'ils boivent selon un calendrier créé pour assurer une hydratation maximale. De cette façon, les utilisateurs peuvent également utiliser cette application de régime comme un journal interactif de consommation d'eau pour suivre leur consommation d'eau au fil du temps.

Calculatrice IMC

Les calculatrices IMC (indice de masse corporelle) aident les utilisateurs à devenir en bonne santé grâce à leur façon innovante de mesurer les données de santé des utilisateurs. Les utilisateurs des calculatrices IMC atteignent des objectifs de poids santé en vérifiant et en suivant leur indice de masse corporelle. Les utilisateurs saisissent leur poids, leur âge, leur taille et leur sexe, et l'application calcule leur IMC idéal. Le calculateur d'IMC intégré est compatible avec les téléphones cellulaires dotés des systèmes d'exploitation Android et iOS et constitue une application précieuse qui peut être ajoutée à différentes applications de fitness.

Edo

Edo est une application de régime et de nutrition extrêmement pratique et informative qui aide les utilisateurs à se fixer des objectifs nutritionnels sains. Elle utilise des scanners ou des lecteurs de codes-barres pour vérifier les données nutritionnelles sur les étiquettes des produits alimentaires. Elle facilite également le suivi de la santé et évalue les besoins nutritionnels et le profil alimentaire actuels des utilisateurs. Les utilisateurs peuvent créer un régime et un profil alimentaire personnalisés en fonction de leurs besoins nutritionnels en calories, de leurs préférences personnelles, de leur tranche d'âge, de leur religion et de leur état de santé préexistant. Edo est compatible avec Android et iOS.

MyFitnessPal

Parmi les meilleures applications mobiles de nutrition diététique, MyFitnessPal est probablement la plus préférée de tous les utilisateurs. Sa vaste base de données nutritionnelles contient des données précises sur plus de 6 millions de produits alimentaires dans le monde et est constamment mise à jour. Cette application de régime utilise des lecteurs de codes-barres pour examiner les produits alimentaires à partir de la caméra de l'application afin d'accéder aux données sur les calories et la nutrition. Cette application mobile de régime est utilisée pour créer un profil d'utilisateur personnalisé en fonction des produits alimentaires consommés. Les données de cette appli de régime sont accessibles sur de nombreux appareils, tels que les téléphones portables et les tablettes. L'appli de régime MyFitnessPal utilise également les profils de santé personnalisés de ses utilisateurs et les associe à des objectifs et activités de remise en forme connexes. L'appli gratuite est accessible sur iOS et Android.

Nuna

Nuna est plus qu'une appli de régime et de nutrition de base et davantage un coach de santé. Elle a été développée pour enseigner aux utilisateurs de bonnes habitudes alimentaires et les aider à choisir des produits alimentaires nutritifs. C'est une bonne appli mobile de régime et de nutrition pour suivre les objectifs nutritionnels, l'apport calorique et la santé globale. Nuna est compatible avec iOS et Android et donne aux utilisateurs les données nutritionnelles complètes des produits alimentaires consommés.



Comment fonctionnent les applications de régime et de nutrition ?

Les utilisateurs d'apps nutritionnelles doivent télécharger l'app ou accéder à la page des dossiers en ligne, où ils peuvent :

Accéder aux données nutritionnelles et caloriques de l'utilisateur



Ajouter des photographies des produits alimentaires



Ajouter des séances d'entraînement réelles et des activités saines



Ajouter des citations inspirantes sur le fitness



Définir des objectifs de suivi de la santé



Comment l'utilisateur enregistre-t-il ses séances d'entraînement ?

L'utilisateur touche le bouton d'entraînement



Sélectionner les exercices



Entrer la durée



Les entraînements sont enregistrés comme terminés



Comment fonctionne l'enregistrement visuel des aliments ?

L'application demande aux utilisateurs d'enregistrer les calories des produits alimentaires consommés tout au long de la journée. Ils peuvent saisir manuellement les données sur les calories ou prendre des photos des produits alimentaires consommés. L'appli de suivi permet ensuite aux utilisateurs de stocker les données nutritionnelles et caloriques de ces produits alimentaires de manière chronologique. En fonction de vos besoins en calories, une solution mobile de nutrition et de régime saine est disponible pour votre entreprise ! En fin de compte, c'est vous qui décidez ce qui convient le mieux à vos besoins ou à ceux de vos utilisateurs. Notre équipe de professionnels offre des services d'applications sans code en fonction de vos besoins et peut vous aider à créer votre application de régime et de nutrition, de la phase de consultation à la finalisation. Connectez-vous avec AppMaster. Mettons-nous au travail !