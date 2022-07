Les crypto-monnaies ont acquis une énorme popularité depuis leur création en tant que monnaie numérique en 2009. Les entrepreneurs et les chercheurs d'opportunités sont impatients de tirer parti de cette industrie passionnante en lançant un produit crypto et en exploitant une plateforme de trading d'échange de crypto-monnaie. Sera-ce une excellente option pour développer un échange crypto avec toute l'excitation que nous pouvons ressentir ?

Le trading de crypto est la forme la plus rentable du modèle commercial depuis 2017. De nombreuses personnes n'ont peut-être aucune idée de l'échange de crypto-monnaie et de la manière dont elles utilisent diverses applications d'échange de crypto. Les entrepreneurs peuvent gagner beaucoup d'argent en agissant comme intermédiaires et en effectuant des transactions rapidement et avec précision via des échanges cryptographiques. Construire un logiciel d'échange de crypto haut de gamme est plus logique que de trouver des méthodes pour extraire des jetons numériques.

Les échanges cryptographiques deviennent de plus en plus populaires

Les entreprises du monde entier recherchent des méthodes pour échanger des cryptos depuis qu'elles sont devenues célèbres. Le marché des échanges cryptographiques a ouvert de nombreuses opportunités aux personnes intéressées par le développement d'échanges cryptographiques. Il est facile d'acheter ou de vendre des cryptos sur une plateforme, ce qui permet à quiconque de réaliser des gains rapides et à long terme. Les échanges cryptographiques facilitent également l'utilisation de monnaies fiduciaires pour acheter des pièces cryptographiques.

Caractéristiques les plus importantes de Cryptocurrency Exchange :

Les acheteurs attendent des caractéristiques spécifiques d'un échange crypto lorsqu'ils veulent acheter une pièce numérique.

Intégration

Pour ouvrir un compte d'échange crypto et négocier sur la crypto-monnaie, un consommateur doit d'abord créer un compte. Une option de connexion sociale n'est malheureusement pas suffisante pour l'échange cryptographique. Votre procédure KYC (Know Your Customer) nécessitera que vous acquériez l'identifiant de l'utilisateur crypto et d'autres informations requises par les exigences AML. Au lieu d'exiger une entrée de l'utilisateur (peut-être simplement une adresse e-mail), la procédure KYC pour les transactions d'échange de crypto peut être lancée lorsque l'utilisateur cherche à exécuter une transaction sur la crypto via l'échange.

Portefeuille cryptographique

Si vous travaillez sur un actif numérique centralisé, vous devrez créer un portefeuille d'échange crypto dans l'application pour que les clients conservent leurs pièces. La réception et le déplacement de crypto vers et hors de leurs soldes de compte d'échange se feront à l'aide du portefeuille de la plate-forme crypto. La gestion de plusieurs portefeuilles cryptographiques (ou adresses) pour diverses pièces numériques est difficile car chacun nécessite différents portefeuilles dans un échange.

Graphiques

Les clients passeront la plupart de leur temps dans l'application mobile d'échange de crypto-monnaie pour échanger et rechercher des prix de crypto, des tendances et d'autres graphiques généralement affichés sur le tableau de bord principal de l'application d'échange de crypto.



Un livre peut être acheté ici

L'application mobile utilisée pour l'échange de crypto trading affichera une liste des offres et offres actuelles des acheteurs et vendeurs de crypto sur leur écran d'affichage, le carnet de commandes. Les utilisateurs de la plate-forme crypto s'attendent à ce que l'application mobile d'échange de crypto-monnaie affiche l'offre et la demande générales de chaque crypto-monnaie. Ce n'est pas quelque chose que nous recommandons aux utilisateurs d'applications d'échange de chiffrement. Dans l'ancienne interface utilisateur de Kraken, les clients crypto ont été effrayés la première fois qu'ils ont vu ce graphique crypto. Malgré cela, plusieurs commerçants de crypto et utilisateurs de crypto ne maîtrisent pas encore l'art des carnets de commandes de crypto.

Historique des transactions

Une liste de toutes les transactions cryptographiques, peut-être divisées en détails par montant réel et frais connexes, doit être disponible pour les utilisateurs de crypto lors de la création d'un échange d'argent crypto. Les utilisateurs de crypto sont enthousiastes à l'idée de vérifier les graphiques à secteurs sur le tableau de bord de l'application. Le graphique peut aider à comprendre la quantité de crypto qu'ils possèdent, la valeur des actifs cryptographiques des échanges qui a le plus augmenté, et toute autre information susceptible d'aider les utilisateurs à gérer une crypto-monnaie particulière et à conclure un accord.

Avis

Presque toutes les applications d'échange de crypto en ligne ou mobiles possèdent ces fonctionnalités. Lorsque tout doit être fait par l'utilisateur, un repère visuel doit être là dans la plate-forme cryptographique pour lui rappeler de le faire. Il sera idéal d'avoir dans l'application mobile d'échange cryptographique. Lors de la création d'un site Web cryptographique pour l'échange, vous devez disposer de la fonction de notification typique. Il encourage les consommateurs à utiliser davantage de mesures de sécurité ou à débloquer de nouveaux niveaux d'échange de crypto-monnaie de compte en demandant des informations supplémentaires pour vérification. Pour gagner la confiance des utilisateurs, il est indispensable d'inclure dans les fonctionnalités d'échange de crypto-monnaie.

Fonctions de sécurité avancées

Enfin, aucune application mobile d'échange de crypto-monnaie pour le trading ne peut survivre sans des fonctionnalités de sécurité robustes. Sans fonctionnalités de sécurité, vous ne pouvez pas obtenir le support des utilisateurs de crypto-monnaie. Si l'application mobile de crypto-monnaie a de meilleures fonctionnalités de sécurité, cela collera plus d'utilisateurs pendant une période prolongée. L'authentification biométrique et à deux facteurs ne suffit pas pour l'application d'échange. Le récent problème d'authentification multifacteur compromis de CoinBase persiste encore dans l'esprit du public. Ainsi, les fonctionnalités de sécurité avancées sont indispensables dans un échange traitant de la cryptographie.

Fonctionnalités avancées Échange de crypto-monnaie

Voici quelques choix avancés supplémentaires que vous pouvez inclure dans votre projet de développement d'échange crypto qui se démarque du reste du pack.

Partage de Code

Le jalonnement de crypto est similaire à un dépôt bancaire en ce sens qu'il vous permet de verrouiller une quantité définie de pièces et de commencer à accumuler des intérêts sur le montant. Les tarifs ne sont même pas proches des autres alternatives DeFi en termes de valeur. Ainsi, la plate-forme crypto doit avoir une fonction de partage de code, qui sera une excellente option de sauvegarde pour ceux qui ne veulent pas échanger tout le temps.

L'intégration des zones à parois froides

Ce serait bien si les personnes férues de technologie pouvaient lier leurs portefeuilles crypto en ligne avec des portefeuilles matériels hors ligne, leur permettant de stocker de grandes quantités de crypto dans le portefeuille. Tant que vos protections sont en place, les pirates ne pourront accéder à aucun enjeu crypto ou à une autre devise numérique inactive sur votre échange de crypto-monnaie.

Intégration des cartes de crédit

Les clients des principaux échanges cryptographiques peuvent utiliser leurs cartes de crédit pour payer leurs achats quotidiens avec de la monnaie électronique. Le cashback crypto et les autres avantages doivent être inclus dans le package.

Commerce de crypto P2P

Votre programme de développement d'échange crypto peut être un intermédiaire pour le commerce d'échange direct de crypto-monnaie entre les utilisateurs. Les utilisateurs pensent que l'alternative a du sens dans le contexte des objets de valeur cryptographiques rares que les gens peuvent enregistrer dans leurs portefeuilles électroniques. Vous serez chargé de geler les paiements dans votre fonction jusqu'à ce que les deux parties se soient mises d'accord et aient fourni un échange avec les évaluations des utilisateurs, les critiques et d'autres informations. En tant que propriétaire, vous devez comprendre l'architecture de l'échange cryptographique. Vous devez réaliser que le fait que vous donniez ou non des options de trading crypto p2p aux utilisateurs via l'application crypto n'est pas un choix pour vous - c'est une exigence pour l'avantage fonctionnel que les utilisateurs aimeraient avoir.

Éléments à prendre en compte lors du développement d'un échange crypto :

La capacité d'une organisation à mener à bien sa mission et à définir la portée de l'opération pour résoudre les réponses liées aux questions de développement des échanges cryptographiques est impérative. La capacité de fonctionnement dicte que vous devrez obtenir les autorisations requises pour l'échange de plate-forme cryptographique. Vous devrez vous inscrire et autoriser l'échange cryptographique par la législation locale ou mondiale.

Régulateurs et respect des règles

Presque tous les pays du monde sont stricts quant à l'utilisation des crypto-monnaies et à la gestion des échanges cryptographiques, en se concentrant sur les intérêts des utilisateurs. Si vous souhaitez créer une application d'échange de crypto-monnaie, vous devrez suivre les directives KYC pour protéger les exigences des utilisateurs. Cela implique que vous devrez obtenir et conserver une trace de la documentation vérifiant l'identification des clients lors de l'utilisation de l'échange. Le commerce d'échange de crypto-monnaie ne peut pas être autorisé pour le blanchiment d'argent. Ainsi, l'accent doit être mis sur les directives KYC et sur les lacunes de colmatage favorisant le blanchiment d'argent, qui doit être une caractéristique inévitable de votre échange. Le protocole d'échange doit inclure une API de vérification du client et développer une base de données principale pour conserver des enregistrements précis et se conformer aux règles.

L'échange d'argent

L'architecture d'échange crypto vous aiderait si vous aviez un partenaire de traitement des paiements comme une banque pour convertir les paiements en monnaie fiduciaire en un échange de crypto-monnaie. Soyez conscient des cycles de règlement des échanges des banques de divers pays afin de fournir les meilleurs services aux utilisateurs de crypto. L'application de trading crypto doit permettre aux utilisateurs d'ajouter et de retirer de l'argent comme ils l'entendent avec un partenaire de traitement des paiements efficace et une API de passerelle de paiement.

Contrôler le flux de trésorerie

La capacité d'une plate-forme crypto à transférer rapidement et facilement des fonds est essentielle à sa viabilité à long terme du point de vue des utilisateurs. Aucune plateforme de cryptographie ne peut prospérer sans un flux constant de transactions. La position de liquidité de votre plate-forme de crypto-monnaie doit être intégrée à celles d'autres échanges de crypto si vous souhaitez gérer la liquidité sur votre plate-forme de crypto. À l'aide d'une interface API moderne, deux échanges cryptographiques peuvent communiquer des informations sur la liquidité et le volume des transactions. Il est également utile d'être membre d'un réseau d'échange de crypto.

Prise en charge de l'échange de crypto-monnaie

La quantité de crypto-monnaies qu'un échange crypto prendra en charge est essentielle dans l'environnement concurrentiel d'aujourd'hui. CoinMarketCap estime qu'il y a environ 1500 crypto-monnaies en circulation. L'avènement de l'échange Ethereum a entraîné une augmentation du nombre de nouvelles crypto-monnaies lancées, car il a facilité le démarrage d'une nouvelle pièce, donc pour de nouveaux échanges cryptographiques. Si une plate-forme d'architecture d'échange crypto prend en charge plus de quelques crypto-monnaies, investir dans des API pour obtenir des prix historiques, des affichages en temps réel et le placement d'ordres d'achat et de vente serait important.

Fonctionnalités les plus essentielles d'une application d'échange de crypto-monnaie

Il est essentiel qu'une fois que vous avez effectué toutes les sélections vitales concernant votre société d'architecture d'échange crypto, vous compreniez les principes fondamentaux de l'architecture d'échange crypto. Le logiciel d'échange de crypto-monnaie doit être ultra-rapide, facile à utiliser pour les utilisateurs et doté de nombreuses fonctionnalités. L'application doit inclure les fonctionnalités suivantes pour répondre aux attentes et aux objectifs des utilisateurs.

Une plateforme d'échanges commerciaux

Interface utilisateur sur le front-end

Portefeuille pour les crypto-monnaies

Le panneau d'administration

L'application crypto devrait ajouter des fonctionnalités supplémentaires pour traiter chaque pièce numérique afin d'exécuter les fonctions fondamentales basées sur les entrées des utilisateurs ou l'analyse des applications d'échange les plus populaires au monde. Examinons de plus près les parties les plus critiques de l'application :

Une plateforme de trading

Le moteur de trading est responsable de toutes les activités quotidiennes et est au cœur de tout échange. Toutes les transactions d'achat/vente sur une entreprise doivent être exécutées, calculées, consultées à partir du carnet d'ordres et appariées ; d'autres fonctionnalités critiques que vous devez inclure dans l'application d'échange. La mise en place d'un moteur de trading d'échange de crypto-monnaie devrait être une priorité absolue lors du développement d'une application. Une application de monnaie numérique n'est rien de plus qu'une coquille creuse si elle n'a pas de machine en état de marche.

L'interface utilisateur sur le front-end

Une excellente expérience de trading ne peut être fournie que par une interface simple, conviviale et minimaliste. Assurez-vous donc que votre application de trading d'échange de crypto-monnaie répond à toutes les exigences. L'interface qui apparaît au début d'un programme est principalement responsable de la façon dont votre échange est visible pour les utilisateurs, c'est-à-dire comment ils le perçoivent. Gardez l'encombrement au minimum et il sera plus simple pour les utilisateurs de placer des transactions. Lors de la création de ce composant, assurez-vous qu'il possède les fonctionnalités suivantes :

Connexion et inscription pour les nouveaux utilisateurs

Dépôt/retrait de fonds pour tous les utilisateurs

Pour tous les utilisateurs, le carnet de commandes, les transactions, le solde, les statistiques, les graphiques, etc.

Commandes d'achat et de vente pour tous les utilisateurs.

Caractéristiques de l'assistance, accessible à tous les utilisateurs.

Un portefeuille pour l'argent numérique pour tous les utilisateurs.

L'échange de devises électronique ne peut pas fonctionner sans la possibilité d'accepter des paiements via le portefeuille numérique d'un utilisateur. Les jetons/pièces seront conservés dans le portefeuille de l'utilisateur. La confiance entre les utilisateurs et votre bureau de change numérique augmentera si votre solution de portefeuille est plus sécurisée. Avec un script ou une API, le portefeuille de l'échange peut se connecter à l'application pour échanger des crypto-monnaies.

Poste de travail de l'administrateur

Différentes parties de l'activité d'un échange de crypto-monnaie peuvent être gérées plus efficacement à l'aide d'une interface d'administration. Il est possible d'adapter les fonctions d'une console d'échange pour répondre aux besoins d'une entreprise donnée, et les utilisateurs n'en seront probablement pas conscients. Néanmoins, en général, chaque console d'administration d'échange doit avoir la capacité d'ajuster les frais de négociation, de gérer les listes de devises électroniques, d'ajouter de nouvelles devises, de créditer/débiter de l'argent aux portefeuilles et de résoudre les problèmes d'assistance. Toutes ces fonctionnalités doivent être ouvertes à tous les utilisateurs. Un logiciel de trading d'échange de crypto-monnaie avec toutes les fonctionnalités ci-dessus sera une fatalité. Les professionnels peuvent aider à répondre aux questions de développement d'échange de monnaie numérique/crypto. Alors, trouvez des mains expérimentées pour atteindre vos objectifs commerciaux.

Consultez la question sur le développement de l'échange crypto pour plus de clarté

Quelles sont les fonctionnalités d'une application d'échange de crypto-monnaie ?

Quel rapport avec la question du développement des échanges ?

Que sont la bannière de question de développement et le commerce ?

Décidez de l'application de trading que vous souhaitez utiliser, puis le choix d'une juridiction est vital pour la bannière de question de développement.

Pensez à l'architecture, à la pile technologique et aux API. Celles-ci sont vitales pour les questions d'échange.

La localisation d'un fournisseur de liquidité est une préoccupation majeure de la question de la création d'échange.

Prenez soin de la sécurité et de la transparence, un facteur essentiel pour la bannière de question de développement.

Découvrez votre plateforme d'échange crypto.

Assurez-vous que les processus commerciaux sont durables, un aspect essentiel de la bannière de la question du développement.

Puis-je développer un échange crypto ?

Il sera coûteux de construire votre projet de crypto trading en raison de la situation difficile que vous devrez surmonter si vous choisissez l'approche de développement traditionnelle. Vous devrez avoir un esprit ouvert et une énergie entrepreneuriale abondante pour mettre votre entreprise d'échange de crypto sur la bonne voie.

Combien cela coûte-t-il de créer un échange cryptographique ?

Un minimum de 135 000 $ est requis pour établir et exécuter un développement d'échange cryptographique. La technologie, l'hébergement, la première consultation juridique, l'enregistrement auprès du gouvernement et la publicité initiale sont tous inclus dans cette fourchette de prix. Mais vous pouvez économiser beaucoup sur le développement si vous adoptez l'approche sans code et que vous vous référez à la plate-forme AppMaster.

Conclusion

Comment créer un projet d'échange crypto ? La question est directement liée à vos ressources, à votre esprit d'entreprise, à votre durabilité pour rester sur le marché et à vos connaissances en crypto-monnaie et en technologie blockchain. Tout ce qui précède devrait être synchronisé avec une planification marketing appropriée qui peut en effet placer le nouveau projet de développement d'échange cryptographique dans le domaine d'une entreprise réussie. Gérer avec succès un échange cryptographique et le rendre autonome n'est pas seulement une question d'argent, mais un mélange de tous les éléments commerciaux typiques. Avec un groupe de personnes qualifiées et expérimentées, vous pouvez faire de votre projet cryptographique de rêve, avoir un échange de crypto-monnaie, une entreprise réussie.