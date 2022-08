Avez-vous hâte de créer et de coder vos propres plateformes de rencontres de clones de Tinder ? Si OUI, cela peut être fait en clonant des applications de rencontres avec une plateforme sans code comme AppMaster. Il contient un outil de programmation visuel grâce auquel tout type d'application peut être facilement créé sans connaissances préalables en programmation. AppMaster est impatient de créer un développement d'applications facile avec une approche sans code et largement accessible aux personnes de tous horizons. Avec AppMaster, il est facile de créer non seulement une application de rencontres et un clone de Tinder, mais toute application de bureau et mobile peut être rendue dynamique et belle.

Les applications de rencontres sont nécessaires, surtout après la pandémie, les gens sont financièrement, physiquement et socialement frustrés. De nos jours, quand tout est à portée de clic, tout le monde est tellement occupé dans sa vie qu'il a rarement du temps pour lui-même. Les applications mobiles leur permettent donc de faire du shopping, de faire de l'exercice, de manger sainement, de suivre leur consommation d'eau, de tenir un calendrier, etc. Alors pourquoi pas une application de rencontres ? Tinder est l'une des applications de rencontres les plus connues et les plus utilisées. C'est là que deux personnes se rencontrent et glissent vers la droite si elles s'aiment.

Si vous utilisez des applications de rencontres comme la procédure pas à pas du didacticiel de clone de Tinder pour répondre à vos besoins en matière d'âme sœur et de romantisme, il y a de fortes chances que vous en trouviez une. Il n'y a pas de déclin dans la popularité des applications de rencontres disponibles pour vous permettre de trouver votre partenaire. Néanmoins, si vous souhaitez créer un clone de Tinder sans code, AppMaster peut être votre choix numéro un.

Présentation de Tinder

En 2012, Sean Rad, avec l'aide de Justin Mateen, a révolutionné l'idée de l'application Tinder pour permettre aux gens de se rencontrer en ligne et d'obtenir leurs applications partenaires parfaites en un simple glissement de doigt. Avec cette idée, Tinder a grandi ; jusqu'à présent, il compte plus de 400 millions d'utilisateurs dans le monde.

L'utilisation de Tinder est assez simple et sa popularité augmente chaque jour en tant qu'application de rencontres et de réseautage. Dans l'application de rencontres Tinder, vous pouvez balayer vers la droite pour aimer le profil et balayer vers la gauche pour ne pas aimer le profil des autres. Le profil comprend une brève biographie, une photo de profil et une liste d'intérêts. Tinder fonctionne sur un système de double opt-in dans lequel les deux utilisateurs doivent glisser l'un vers l'autre avant de pouvoir se connecter et communiquer ensemble par le biais de messages.

Si vous avez une formation en programmation, il est facile de cloner des didacticiels pas à pas pour les applications de rencontres via le codage ou le codage à partir de zéro pour créer une application de rencontres. Différents langages de programmation et ensembles de compétences y sont impliqués. La création d'applications dépendra également des types et des fonctionnalités des applications de rencontres que vous souhaitez. Des langages et des outils de programmation peuvent être utilisés pour créer ou coder la procédure pas à pas du didacticiel de clonage de Tinder.

Vue.Js

Interface utilisateur réactive

MongoDB

Réagir natif

Noeud JS

Javascript

Avec quoi Tinder est-il codé ?

Pour les applications de rencontres Tinder, les principaux utilisés sont Node.js pour créer le back-end, et MongoDB est utilisé alors que pour créer le front-end, les éléments suivants sont utilisés :

iOS - Swift et Objectif C

Android-Java

Cependant, la procédure pas à pas du didacticiel de clonage de Tinder utilise de nombreux outils de pile et de développement de langages différents pour remplir ses fonctions complètes, à savoir en tant que langages de programmation et de développement dont il dispose :

Javascript

HTML

Python

Pour créer l'application Tinder et ses tests complets, la plate-forme mobile AWS est utilisée. Des fonctionnalités telles que :

Balayez vers la droite

Balayez vers la gauche

Fonctionnalité de correspondance

Tinder peut-il être cloné ?

Oui, Tinder peut être cloné. Il existe de nombreuses solutions pour coder les applications de rencontres du didacticiel de clonage de Tinder ; certains sont par codage, et d'autres sont les méthodes sans code. Pour coder, un clone de Tinder est l'un des meilleurs moyens de lancer votre activité en ligne en un rien de temps. Avec une plate-forme sans code, il est beaucoup plus facile de le faire. Il vous suffit de cloner le script de la procédure pas à pas du didacticiel de clonage de Tinder, et c'est tout. Plusieurs plates-formes vous fournissent ce script de codage.

La première et la plus importante chose à créer est un schéma de modèle de données. En d'autres termes, créez une base de données qui contiendra diverses données dans le bon ordre hiérarchique ; lorsque nous parlons de profils d'utilisateurs, de leur choix et de la manière dont notre algorithme de correspondance fonctionnera entre différentes personnes et différentes villes. Une énorme quantité d'informations qu'AppMaster peut collecter dans un format de relation avec le Data Model Designer.

Ensuite, vous devrez créer plusieurs processus métier qui écriront correctement les données dans la base de données, collecteront les données de la base de données, feront correspondre les personnes et enverront des notifications. Tout cela se fait à l'aide de l'éditeur de processus métier. La plupart des blocs existent déjà, il vous suffit de les disposer dans le bon ordre, et tout fonctionnera parfaitement. Et dès que le schéma de données et les processus métier sont prêts, vous pouvez commencer à créer l'interface.

AppMaster dispose d'interfaces entièrement natives pour les applications Web et mobiles ; il suffit de lancer des éléments du panneau de gauche sur le canevas et de sélectionner dans le menu déroulant les points de terminaison utilisés par les processus métier. La plupart des interfaces s'ajusteront automatiquement pour s'adapter à vos processus et données métier existants.

Pour commencer la création de l'application pas à pas de votre didacticiel de clonage de code Tinder, commencez toujours par le wireframing - une illustration en deux dimensions. Il comprend la conception de l'application et la section nécessaire pour cette application de clone de Tinder. Cela peut être fait par programmation et codage. Mais l'article vous expliquera étape par étape le processus de création de votre application de didacticiel de clonage de code Tinder sans code.

Les plates-formes sans code disposent d'un outil de conception visuelle pour créer facilement le squelette de l'interface de votre application. Chaque procédure pas à pas du didacticiel de clonage de code Tinder aura besoin de certaines des pages principales pour démarrer, quelle que soit la version. La principale caractéristique doit être l'envoi et la réception de données entre différentes pages. Cela permettra la création d'une page de données principale, puis les informations pourront être affichées sur différentes pages de la base de données de l'application. Ces pages incluent :

Le principal sur lequel le balayage vers la droite et le balayage vers la gauche se produiront pour les matchs.

Une page sur laquelle un utilisateur peut voir tous ses matchs.

Une page de message où deux utilisateurs peuvent échanger leurs messages directs.

Configuration de la base de données Tinder Clone

Après ces trois pages principales, il est temps de créer une base de données. Cette base de données contiendra les fichiers cruciaux et importants de l'application de clonage de code Tinder. L'application de clonage de code Tinder dépendra de ces bases de données pour se connecter au flux de travail de l'application.

AppMaster contient une base de données déjà préparée qui vous permettra de créer plus facilement toutes sortes d'onglets et de champs informatifs nécessaires à la base d'applications de clonage de code Tinder. Pour l'application pas à pas du didacticiel de clonage de Tinder, les onglets et champs suivants seront nécessaires :

Utilisateur

Données/bio de l'utilisateur

Nom

Image de profil

Emplacement

Date de naissance / Âge

Le genre

Liste des personnes qui correspondent

Liste des utilisateurs qui ne correspondent pas

Liste des messages

messages

Contenu des messages

Récepteur de messages

Expéditeur du message

Création de flux de travail de l'application Build Tinder Clone

Une fois que les données de l'application Tinder et la structure principale sont complétées par un flux de travail, vous pouvez tout lier pour améliorer les fonctionnalités de l'application.

Construisez un clone de Tinder comme en glissant vers la droite ou vers la gauche

Tinder est assez célèbre pour son option de balayage sur l'écran d'accueil. Cela fonctionne en balayant vers la droite pour aimer la personne et vers la gauche pour ne pas aimer le profil. Il est donc très important de conserver cela dans votre application clonée. Après avoir ajouté cette fonctionnalité, l'étape suivante consiste à s'assurer que tous les utilisateurs, lors de l'utilisation de l'application, l'affichent et peuvent l'utiliser sur l'application.

Commencez par le type de contenu utilisateur et la recherche sera effectuée dans toute la base de données de l'application. Des fonctionnalités de recherche supplémentaires peuvent également être incluses pour filtrer les résultats de la recherche, par exemple, un sexe, un âge ou des préférences de sexe spécifiques. Ensuite, la zone de l'image de profil de l'utilisateur peut être ajoutée comme point final, ainsi que la légende sous l'image où un one-liner peut être ajouté par l'utilisateur qui les expliquera le mieux.

Affichage d'une liste actuelle d'utilisateurs correspondants

Une fois qu'un utilisateur a choisi une correspondance en balayant les droits sur les applications de clonage de Tinder, une configuration de page spécifique est indispensable pour afficher les utilisateurs correspondants. Sur votre page de matchs dédiée, elle peut être utilisée pour afficher les mêmes messages d'utilisateurs qu'un groupe et sera mise à jour en permanence. Vous devrez définir la source de la base de données comme un aperçu des listes correspondantes de nombreux utilisateurs actuels. Vous êtes prêt à commencer à organiser la substance unique présentée à l'intérieur de ce réseau.

Cartographiez essentiellement le segment principal avec la substance pertinente que vous voudrez peut-être montrer, et ce composant fort remplira les sections restantes à la lumière de vos informations actuelles. À l'intérieur de cette répétition, créer des occasions dans chaque colonne individuelle est également envisageable.

La fonctionnalité sera utile lors de la création de points forts de navigation tout au long du développement de votre application. Lorsque les utilisateurs commencent à glisser dans des messages directs spécifiques, ils doivent appuyer sur le message placé dans cette section.

Pour cela, sur les applications de tutoriel de clonage de Tinder, les utilisateurs seront redirigés vers une page spécifique pour des conversations ou des messages spécifiques par un utilisateur spécifique. Tout au long de ce processus de travail, nous devrons envoyer les informations nécessaires pour reconnaître la personne spécifique avec laquelle nous pourrions vouloir entamer une conversation. Après cela, permettez à l'utilisateur d'afficher le contenu réel du message sur les messages répétés et pertinents sur une page pertinente.

En recherchant tous les messages, puis en ajoutant des contraintes supplémentaires, il est possible d'afficher uniquement les messages dont l'utilisateur actuel est soit l'expéditeur, soit le destinataire. Cela évitera d'afficher des fils de discussion non pertinents qui ne sont pas liés à cet utilisateur.

Créer les messages

Pour créer un message, vous aurez besoin d'un champ de plusieurs lignes où le contenu peut être écrit. C'est donc sous les messages ou les conversations qui se répètent ici; vous pouvez créer un message avec un clic de doigt. Commencez à créer un flux de travail pour les applications lorsqu'un utilisateur appuie sur le bouton d'envoi du message. Dans votre feuille de calcul, vous pouvez commencer à créer de nouveaux messages dans la base de données de votre application. En cela, vous devrez analyser et maintenir toutes les lignes d'entrée supplémentaires dans la précédente.

Pour créer un nouveau champ de message, le plus important est de mettre un utilisateur expéditeur dans l'ordre, et l'utilisateur qui recevra ce message sera marqué comme destinataire. Le message texte sera placé dans le champ de saisie de la fenêtre.

Affichage du message sur la fenêtre

Lors de la création d'un nouveau message, la base de données de votre groupe de messages se mettra à jour dynamiquement dès qu'une mise à jour et contribuera à faciliter la conversation globale. L'entrée finale est le contenu réel du message affiché lorsque chaque message est envoyé ou reçu. Le processus inclura le contenu du message le plus récent, qu'il soit reçu ou envoyé avec la photo de profil d'affichage de l'expéditeur ou du destinataire.

Fonctionnalités supplémentaires de l'application

Une fois que vous avez l'habitude de créer un champ personnalisé avec une interface utilisateur d'affichage, vous pouvez continuer à créer vos propres fonctionnalités selon votre choix et vos besoins. Certaines des fonctionnalités supplémentaires sont cependant importantes et sont décrites ci-dessous :

Confidentialité et sécurité

Avant la finalisation d'une application, quelle que soit sa niche, la configuration de la confidentialité et de la sécurité est importante. Après les bases, votre priorité doit être la sécurité de l'application afin que les données de votre utilisateur puissent être sécurisées de toutes les manières. Vous pouvez également confirmer que vous conservez involontairement certaines données importantes sans couche de protection.

De plus, en plus, vous pouvez :

Créer des profils d'utilisateurs distincts

Créer un support en cas de besoin

Filtres pour correspondre aux préférences personnelles de l'utilisateur

Lancez votre application Tinder Clone

Après avoir créé votre application de clonage de Tinder sans code, vous êtes prêt à la lancer sur le marché. Sélectionnez la date d'inauguration de votre application de rencontres et consacrez du temps et de l'argent au marketing avant son lancement. Chez AppMaster, vous pouvez facilement créer toutes les options et toutes les fonctionnalités de l'application de rencontres Tinder Clone. Après le lancement, vous devez faire du marketing, alors gardez le coût du marketing avant et après.

Commencez à créer votre application Tinder Clone

La plate-forme AppMaster peut vous aider à développer une application de clone de Tinder comme n'importe quelle autre application ou logiciel. Avant cela, il n'était pas possible de créer quelque chose d'aussi incroyable sans codage. Commencez à créer votre application dès aujourd'hui sur AppMaster et inscrivez-vous. Si vous avez besoin d'aide, nous vous fournirons toujours un soutien grâce à notre équipe d'experts.

En un mot

Donc, pour tout résumer, il est possible de développer votre propre application de clone de Tinder avec certaines de vos modifications et fonctionnalités personnalisées courantes. Les clones Tinder et tout type d'application peuvent être créés à l'aide d'une méthode sans code. Si vous avez une formation en programmation et que vous êtes un expert, vous pouvez le construire en codant. Mais cela vous prendra un temps, une expertise et des efforts immenses. Il existe toujours un moyen plus simple d'effectuer n'importe quelle tâche, ce qui est vrai dans la construction d'un clone de Tinder. Le moyen le plus simple de créer un clone de Tinder consiste à utiliser une plate-forme sans code comme AppMaster. Avec AppMaster, vous pouvez créer non seulement des applications de rencontres, mais tous les types d'applications mobiles et de bureau qui peuvent être créées facilement sans aucune implication d'expertise et de codage massifs.