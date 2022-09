Êtes-vous à la recherche d'une application de santé ou d'un développement d'application de santé mentale utilisant la méthode sans code ? Si OUI, ce guide peut vous aider à créer votre application en tant qu'application de santé mentale avec des fonctionnalités personnalisées de votre choix. Trouver des applications de santé mentale parfaites ou le développement d'applications à partir du guide de zéro peut être intimidant, principalement dans un monde régi par des plateformes technologiques qui doivent offrir de nombreuses opportunités.

En cette ère de vie bien remplie, les plateformes technologiques ont remplacé de nombreuses tâches quotidiennes pour plus de commodité et de facilité. Plus la vie d'un individu est occupée, moins il a de temps pour s'occuper de sa santé physique et mentale. Chaque individu est dans une période de dépassement, et la recherche du meilleur détériore sa santé mentale d'une manière ou d'une autre. Dans ce scénario, le rôle des applications de santé mentale vient du fait que les plates-formes technologiques liées aux applications de santé ont ouvert une frontière unique dans le soutien à la santé mentale et l'affichage des informations. Les applications mobiles offrent aux personnes, aux médecins et aux chercheurs des méthodes inexplorées pour accéder à l'aide, surveiller l'amélioration, le suivi de l'humeur et améliorer l'interprétation de la santé mentale par le développement d'applications de santé.

Les applications de santé mentale, lorsqu'elles sont liées à un individu, ont la capacité de collecter des informations pertinentes. Il dispose d'un capteur intégré qui détecte l'humeur et les changements de comportement habituel et apporte son soutien en donnant des signaux lorsque de l'aide est nécessaire pour se connecter au fournisseur de soins de santé concerné. Ils ont également la capacité d'améliorer le sommeil et la mémoire et de contrôler les pensées négatives.

La plupart des applications de santé mentale vous permettent d'accéder et de vous connecter à un thérapeute en santé mentale via ces applications, même si vous ne souhaitez pas révéler votre identité, et elles vous aident dans des engagements positifs via des articles en ligne, des rappels quotidiens, etc. En bref, une application de santé mentale est un excellent outil pour aborder et gérer les problèmes de santé mentale.

Pourquoi une application de santé mentale est-elle nécessaire ?

Une application de santé mentale est indispensable pour toute personne dans n'importe quel domaine ou n'importe quelle partie du monde, car le stress mondial et les problèmes de santé mentale ont augmenté à l'ère de la technologie. Une bonne application de santé mentale devrait être disponible sur chaque téléphone mobile pour garder la santé mentale sur la bonne voie.

Les applications de santé mentale offrent un soutien aux individus en période de crise mentale, ou si quelqu'un est un patient diagnostiqué avec une maladie mentale, les deux catégories peuvent bénéficier d'une application de santé mentale. Ces applications donnent un accès utile à des conseils et à une aide enrichis pour leurs symptômes et leurs efforts. Les applications de santé mentale seraient une excellente option pour les utilisateurs qui manquent de temps et d'aides ou qui ont besoin de ressources supplémentaires pour leurs problèmes de santé mentale.

Non seulement pour les patients atteints de maladie mentale, mais ces applications de santé mentale sont également une excellente source et plate-forme pour les prestataires de soins de santé. Ils peuvent facilement se connecter sur l'application avec leur patient et maintenir leurs connaissances à jour pour fournir de meilleurs soins à leurs patients. De plus, un médecin peut offrir à son patient une bonne routine de nutrition et d'entraînement; le suivi des progrès des patients et le suivi des symptômes, de l'humeur et des médicaments peuvent également être effectués via une bonne application de santé mentale. De plus, ces prestataires de soins de santé peuvent se connecter avec les patients via des sessions en ligne chaque fois que nécessaire. Tout cela repose sur un seul objectif : fournir de meilleurs soins aux patients et réduire le fardeau global de la santé mentale sur la planète.

Avantages d'une application de santé mentale

L'application de santé mentale ou l'application de thérapie est idéale pour l'utilisateur et le fournisseur de soins de santé. Il existe de nombreuses applications de santé mentale disponibles sur le marché, mais toutes partagent certains avantages communs qui sont les suivants :

Disponibilité facile

Les travailleurs de la santé et les patients auront une disponibilité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et un accès facile les uns aux autres en cas de besoin grâce à une application de santé mentale.

Obscurité

Grâce à une application de santé mentale, les utilisateurs peuvent rechercher des options de traitement de santé mentale réparatrice sans inquiéter personne d'autre autour d'eux.

Avant-propos aux soins

Une application de santé mentale est une bonne initiative pour ceux qui n'ont pas reçu de soins ou qui les évitent. La cause peut être quelconque, y compris la difficulté à obtenir des rendez-vous ou à faire face à des personnes.

Économique

De nombreuses applications de santé mentale de premier plan avec des fonctionnalités de base pour des achats gratuits ou intégrés coûteront moins cher aux patients qu'une méthode de soins de santé mentale traditionnelle.

Approche à distance & soins extensifs

Une application de santé mentale peut aider les experts en soins de santé mentale à donner accès aux soins aux personnes vivant dans des régions éloignées ou à un grand nombre de personnes ayant des besoins impulsifs, par exemple lors d'une catastrophe naturelle, etc.

Plus attrayant

Une application mobile de santé mentale est une méthode de traitement plus attrayante et attrayante qu'une méthode conventionnelle qui pourrait encourager les patients à continuer à suivre leur traitement.

Soins 24 heures sur 24

Une application de santé mentale peut fournir des soins quotidiens 24 heures sur 24, à tout moment, n'importe où, et un soutien aux soins mentaux.

Méthode cohérente

Une application de santé mentale et des plateformes d'applications ont la capacité de fournir des soins avec cohérence et égalité à chaque individu.

Accompagnement individuel

Une application de santé mentale est conçue pour que tous les individus et patients obtiennent une session personnalisée qui non seulement fournira un soutien, mais également améliorera et soutiendra les nouvelles compétences des individus.

Collecte de données factuelles

La particularité des applications de santé mentale, contrairement à la thérapie conventionnelle, est la collecte de données factuelles accessibles en un clic, y compris les mouvements, l'humeur, l'emplacement et d'autres informations pertinentes du patient.

Top 3 des applications de santé mentale

Si quelqu'un essayait de faire la liste ultime des meilleures applications de santé mentale, ce serait beaucoup plus difficile car la concurrence sur le marché est assez élevée. Néanmoins, les 3 premiers de la liste ci-dessous ont la meilleure rétention et expérience des utilisateurs, notamment :

Mood Fit - Idéal pour la santé mentale globale

Celui-ci est le meilleur et le meilleur de la liste. La principale caractéristique de l'application et de la choisir comme la meilleure est qu'elle est gratuite et fournit des soins de santé mentale globaux via l'application à ceux qui en ont besoin. Il aide à suivre les humeurs et donne des suggestions aux utilisateurs sur ce qu'ils peuvent faire ensuite pour les surmonter. Cependant, il n'offre pas de consultation avec des thérapeutes enregistrés et propose des achats intégrés. Il est:

Modifiable selon les objectifs de l'utilisateur.

Capacité à suivre les progrès au jour le jour.

Compréhensions illustrées avec des entraînements recommandés.

Rappels quotidiens.

Better Help - Idéal pour la thérapie de la santé mentale

Better help est une application de santé mentale idéale pour les thérapies mentales en ligne par des thérapeutes agréés sous forme de conversations vidéo ou audio coûtant entre 240 USD et 600 USD par mois. Cependant, cette application n'offre aucun ajustement de médicaments ou consultations gratuites. Il est:

Disponible sur iOS et Android.

Autoriser la communication par messages audio, vidéo ou texte.

Autoriser les messages illimités.

Calme - Excellent outil de méditation

Le troisième sur la liste est Calm, qui propose des programmes et des activités ajustables qui aident les utilisateurs à surmonter l'anxiété, à les garder calmes et à mieux méditer. Il propose un plan d'essai pour 1 semaine et un abonnement annuel de 70 USD ou 400 USD à vie. Il est:

Offrir des entraînements personnalisés et des plans de méditation pour les utilisateurs individuels.

Musique apaisante et effets sonores.

Simple et convivial.

10 étapes clés à considérer

La création d'une application de santé mentale se fait généralement par une technique et une planification spéciales. Elle est différente des autres applications car elle couvre le sujet sensible de la santé mentale. Les étapes du développement d'une application de santé mentale comprennent les 10 étapes clés suivantes :

Faire une étude de marché

La première étape cruciale dans le développement d'une application de santé mentale est la recherche. Vous devez connaître le marché. Combien y a-t-il d'utilisateurs pour une application de santé mentale ? Quels sont les défauts auxquels ils sont confrontés dans le paramètre actuel de l'application ? Quelles sont les fonctionnalités de base indispensables que les autres applications du marché utilisent pour que vous puissiez fournir aux utilisateurs une meilleure qualité et des fonctionnalités supplémentaires ?

Choisissez votre public

La deuxième étape consiste à définir votre public cible souhaité. Par exemple, qui êtes-vous prêt à développer l'application , comme un groupe d'âge spécifique ? Genre spécifique ? Des personnes avec des objectifs précis ? Les patients atteints d'une maladie spécifique ou une application ciblant le grand public.

Choisissez vos plateformes

La troisième et la plus importante étape consiste à choisir les plateformes, en fonction de plusieurs facteurs. La plupart des développements d'applications sont effectués pour les plates-formes iOS et Android . Mais au départ, c'est aussi une excellente approche pour atteindre votre public et choisir une plate-forme au départ pour le développement d'applications.

Listez vos fonctionnalités souhaitées

Faites une liste des fonctionnalités les plus élémentaires nécessaires à l'application de santé mentale. Vous devez ajouter ce que les autres applications populaires offrent en tant que nouvelle application. En tant que nouvelle application, vous devez ajouter des fonctionnalités supplémentaires aux fonctionnalités de base pour augmenter votre marketing et votre popularité.

Créer un prototype

La prochaine étape du développement d'applications consiste à créer un prototype ou un MVP pour chaque fonctionnalité que vous avez répertoriée ci-dessus afin que vous puissiez vous faire une idée de la conception et faire amende honorable avant qu'elle ne passe au développement réel afin que le produit fonctionne au mieux et puisse Soyez assuré. Cela vous fera économiser de l'argent en vous assurant que tout est en ligne avant de vous lancer directement dans le développement de l'application.

Code ou pas de code

Il est maintenant temps de décider si vous souhaitez créer votre application de santé mentale avec codage avec une équipe de développeurs et de programmeurs impliqués ou via une plateforme sans code comme AppMaster.

Codage

Le développement d'applications via des langages de programmation, également appelés codage, est une méthode traditionnelle de développement de tout actif en ligne, qu'il s'agisse d'un site Web ou d'une application. Cela prend beaucoup de temps, d'argent et d'efforts. Souvent, des équipes de développeurs sont impliquées dans le développement d'une application. La création d'une application de santé mentale par codage doit contenir toutes les fonctionnalités selon les besoins, et le développement de l'application doit être basé sur les règles de cybersécurité conformément à la HIPAA.

Technologie sans code

L'absence de code est une option émergente en matière de développement d'applications. Si vous choisissez cette option pour le développement de votre santé mentale, vous n'aurez pas besoin d'une équipe de développeurs travaillant sur un seul projet. En outre, il sera rentable, rapide, nécessitera moins de main-d'œuvre et sera non technique. Même si vous avez un peu de connaissances, vous pouvez vous-même créer facilement l'application de santé mentale que vous souhaitez. AppMaster est une plate-forme sans codage qui offre un backend sur lequel travailler avec la programmation visuelle . Avec cela, vous pouvez créer votre application de santé mentale avec la méthode glisser-déposer avec moins de temps et d'argent.

Tester avant le lancement

Une fois le développement de l'application de santé mentale terminé, la prochaine partie du processus de développement consiste à tester l'application de santé mentale avant son lancement final pour éviter tout problème à venir. Pour tester efficacement votre application, vous devez suivre ces méthodes de test et corriger si un problème survient :

Tests unitaires

Test de performance

Test fonctionel

Tests de résistance

Commercialisez votre application

Chaque fois qu'une nouvelle application est lancée sur le marché, il existe deux types d'étapes de marketing, l'une avant le lancement final et l'autre après le lancement complet de l'application. Lorsque l'application est nouvelle pour la notoriété de votre marque, vous devez commercialiser votre application et faire prendre conscience de ce qu'elle est et de ce à quoi elle sera bénéfique.

Lancer l'application

Vos applications de santé mentale sont maintenant prêtes à être lancées et vous pouvez les lancer sur la plate-forme appropriée ou à la fois iOS et Android si vous avez créé une application compatible hybride.

Continuez à mettre à jour

Une fois que l'application est là sur le marché, suivez la progression de votre application, la réaction de l'utilisateur et les performances qu'elle a fournies. Selon cela, vous pouvez continuer à mettre à jour l'application et y rester.

Que dois-je mettre sur mon application de santé mentale ?

Les applications de santé mentale ou les applications de suivi de l'humeur doivent contenir certaines fonctionnalités de base à mettre en place. Certaines fonctionnalités sont personnalisables, d'autres sont indispensables sur des plateformes telles que les applications de santé mentale, notamment :

Tableau de bord (séparé pour l'utilisateur et l'agent de santé)

Page d'inscription (création de profils d'utilisateurs)

Définition des objectifs

Suivi des progrès

Communautés en ligne

Gamification

Partage de fichiers

Notifications et rappels

Articles en ligne sur la santé mentale

Boîte de discussion (messages)

Appel (audio et vidéo)

Surveillance

Soutien d'urgence en santé mentale

Sécurité

Plateforme polyvalente

Combien de temps faut-il pour créer une application moyenne de suivi de la santé mentale ?

Le temps moyen pour créer des applications de codage traditionnelles ou une application de santé mentale sera d'environ 2 à 5 mois avec des fonctionnalités de base. Cependant, pour les fonctionnalités plus avancées et les applications à plus grande échelle, plus de 6 mois peuvent être le temps de développement de l'application. Alors que si vous optez pour les plates-formes sans code comme AppMaster, le développement d'une application de santé mentale ou d'une application de thérapie entièrement fonctionnelle peut ne prendre que quelques semaines.

Combien coûte la création d'une application de santé mentale ?

Le coût moyen d'une application pour la création d'une application de santé mentale variera en fonction de la portée de l'application, de la plate-forme à laquelle elle est destinée, du nombre de fonctionnalités que vous ajoutez et du fait que vous vous dirigez vers des plates-formes de codage ou sans codage pour le développement du application. Le coût moyen d'une application de santé mentale par téléthérapie sera d'environ 60 000 à 80 000 USD au minimum avec les fonctionnalités de base de l'application de santé mentale. Cette somme d'argent est destinée à la méthode traditionnelle de développement d'applications via le codage. Avec une plate-forme sans code comme AppMaster, votre application coûte beaucoup moins cher et vous pouvez toujours la récupérer par monétisation. Vous pouvez consulter les plans de tarification flexibles .

Dois-je fournir des certificats pour répertorier ma solution de santé mentale dans les magasins d'applications ?

Non, pour l'instant, il n'est pas nécessaire de répertorier les certificats dans votre application de solution de santé mentale, mais cela doit être conforme aux directives de cybersécurité de l'HIPAA.

Les applications de santé mentale sont-elles réglementées ?

Les données personnelles sont collectées pour le bon fonctionnement des applications de téléthérapie ou de santé mentale. Il contient les informations sensibles et personnelles relatives à la santé du patient ou de l'individu. Ainsi, pour réglementer les applications de santé mentale, il est nécessaire de répondre à toutes les exigences de protection des données, selon les organes directeurs, pour assurer la sécurité de l'application et de l'utilisateur et éviter le vol.

Malheureusement, la plupart des applications de santé mentale et autres applications de santé n'ont pas d'organismes de contrôle législatif distincts pour ce sujet distinct. Cependant, un propriétaire et un créateur d'application doivent développer une application de santé mentale conformément aux lois et organismes de protection des données, mais cela peut différer d'un pays à l'autre.

Aux États-Unis d'Amérique, l'organisme législatif régissant la question mentionnée ci-dessus est la loi HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act). Il partage une loi fédérale sur la protection des données personnelles de santé de l'individu.

Personnes et institutions dans le domaine médical ou une application de santé mentale ou une application de thérapie. Voici les principaux critères sur lesquels un propriétaire d'application de santé mentale doit réglementer l'application et faire amende honorable si nécessaire :

Services liés à la santé qui nécessitent la saisie de données.

Stockage des données personnelles de santé.

Partage des données personnelles de santé.

Pour éviter les escroqueries, les détails trompeurs ou les violations d'informations, les développeurs exploitant une application de santé mentale doivent évaluer plusieurs aspects. Les pratiques ultérieures doivent être systématiquement observées, sinon le propriétaire de l'application de bien-être mental ou de l'application de téléthérapie pourrait faire face à de graves conséquences juridiques. Les applications de bien-être mental ou les applications de téléthérapie doivent suivre :

Confirmez que les applications ne sont pas des appareils médicaux.

Données mal calculées.

Restreindre les permis et autorisations.

Gardez l'authentification à l'esprit.

Fournissez une mesure indiquant que les fournisseurs de services tiers protègent les données.

Exécutez la sécurité dès la conception.

Innovez le mode de communication et de thérapie que vous offrez aux utilisateurs sur vos applications de santé et les protocoles de sécurité que vous suivez.

Quels outils dois-je envisager pour créer une application de santé mentale basée sur l'IA - intelligence artificielle ?

L'IA ou l'intelligence artificielle peuvent être fructueuses pour le développement de votre application de thérapie ou de votre application de santé mentale. En effet, le développement de la santé mentale et le suivi de l'humeur peuvent entièrement s'appuyer sur la compréhension de l'intelligence artificielle comme substitut à un véritable travailleur de la santé ou à un patient en face à face. Intelligence artificielle - L'IA est un excellent outil à considérer lorsque vous souhaitez développer votre application de santé mentale ou lorsque le développement d'applications de santé est impliqué. La meilleure raison d'utiliser l'IA est qu'avec le temps, les applications basées sur l'intelligence artificielle peuvent mieux s'adapter aux besoins de l'utilisateur.

Les outils d'intelligence artificielle comme AppMaster permettent aux utilisateurs de développer tous les types d'applications qu'ils souhaitent avec une approche intelligente, un faible coût et un code source. Constructeur d'applications AppMaster qui aura tendance à créer des applications en un rien de temps avec excellence.

Stratégies de monétisation - gagner de l'argent grâce aux applications de santé mentale

Une bonne chose à propos du développement d'applications est qu'il peut être monétisé grâce auquel vous pouvez gagner de l'argent grâce à vos applications . La monétisation est un type de gain d'argent à partir d'applications ou de sites Web, et les méthodes suivantes peuvent effectuer la monétisation :

LES PUBLICITÉS

La première et la meilleure méthode de monétisation consiste à diffuser des annonces dans l'application.

La première et la meilleure méthode de monétisation consiste à diffuser des annonces dans l'application. Achats intégrés

La deuxième méthode de monétisation populaire consiste à effectuer des achats intégrés et à conserver certaines fonctionnalités premium.

La deuxième méthode de monétisation populaire consiste à effectuer des achats intégrés et à conserver certaines fonctionnalités premium. Application payante

La troisième méthode de monétisation consiste à garder votre application payante au lieu d'être gratuite.

La ligne du bas

Une application de santé mentale ou une application de bien-être mental, ou une application de thérapie est un type d'application mobile qui a un besoin urgent pour tout le monde de nos jours en raison de l'augmentation du stress et de l'anxiété chez les gens. Cette application est téléchargée sur leur téléphone portable ; les gens les aideront à mieux contrôler leurs émotions et de manière productive. Ces applications aident à augmenter le temps de contact pour les personnes dans le besoin. Les patients qui reçoivent un diagnostic de maladie mentale comme la dépression, l'anxiété, etc., l'application de santé mentale est également une excellente ressource pour eux.

Non seulement cela, si vous êtes un professionnel de la santé et surtout si vous êtes un psychologue ou un psychiatre, mais ces applications de santé mentale seront également une excellente ressource pour vous car l'application vous permettra de suivre les dossiers des patients et de fournir de l'aide à ceux qui en ont besoin à temps pour éviter les crises majeures.

Avec cette approche, ces applications de santé mentale réduiront le fardeau global du stress et de l'anxiété et permettront aux gens d'obtenir de meilleurs soins de santé mentale à tout moment, n'importe où.

Quel que soit l'utilisateur, si vous souhaitez créer une application de santé mentale ou une application de thérapie, ce sera également un outil de gain d'argent pour vous grâce à la monétisation ; en même temps, cela aidera les gens au maximum. AppMaster vous permet de développer tout type d'application que vous nommez. Il utilisera une méthode simple de glisser-déposer via un codage visuel et un backend puissant . Inscrivez-vous aujourd'hui et commencez cet incroyable voyage de développement d'applications via AppMaster. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à demander à notre équipe d'experts de vous guider 24 heures sur 24.