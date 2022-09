Avez-vous hâte de créer votre application de suivi des règles avec la technologie sans code ? Si OUI, ce guide pourrait être pour vous. Le marché d'aujourd'hui est celui où les applications mobiles dominent. Avec l'utilisation quotidienne croissante des téléphones mobiles, tout le monde a un accès instantané à tout type d'application à portée de main. De l'horloge à l'appareil photo, en passant par le divertissement, les listes de tâches quotidiennes, les jeux, l'éducation et les soins de santé, tous les types d'applications sont facilement disponibles avec de nombreuses fonctionnalités pour rivaliser. À une époque où la vie et les routines quotidiennes sont devenues occupées, les applications mobiles peuvent proposer des solutions instantanées et accessibles aux utilisateurs finaux en fonction de leurs besoins, c'est pourquoi elles sont si populaires.

Les applications de suivi des règles sont plus qu'une simple application

Les applications mobiles sont celles qui dominent le marché en matière de santé. La plupart des gens n'ont pas le temps, dans leur emploi du temps chargé, de prendre soin de leur santé. Les différentes applications liées à la santé leur rappellent et les aident à garder leurs soins de santé sur la bonne voie. Par exemple, l'application de rappel d'eau rappelle à l'utilisateur de boire de l'eau tout au long de la journée. L'application d'exercice aide les utilisateurs à faire des exercices quotidiens à la maison selon leur niveau de confort. Certaines des applications aident à enregistrer les calories que vous consommez. De même, certaines applications liées à la santé sont spécifiques au sexe, comme les applications de suivi des règles de santé des femmes qui aident à suivre leurs dates précises de suivi des règles et leur santé menstruelle.

Femtech - technologie de la santé des femmes

Femtech est un terme qui désigne un type de technologie qui aide les femmes d'une certaine manière, en particulier du point de vue de la santé, de sorte que les applications de suivi précis des règles sont le type de femtech qui est bénéfique pour la santé des femmes. Femtech est introduit pour la première fois sur le marché par Ida Tin, la directrice générale - PDG et fondatrice de l'une des trois meilleures applications de suivi des règles, Clue.

Ainsi, femtech s'adresse à toute génération qui vise à améliorer la condition physique et la vie des femmes. Ainsi, les applications de suivi des règles relèvent également de cette vaste catégorie. Il est également passionnant qu'en dehors des femmes, ces applications puissent même être utilisées par leurs médecins. Les statistiques présentées à l'aide de ces applications permettent aux femmes médecins d'avoir une meilleure connaissance de la condition physique de leurs patientes. Le couple a peut-être souhaité aider leur relation à travers ces applications.

Comme beaucoup de femmes sur le marché, si vous utilisez déjà des applications précises de suivi des règles, vous devez avoir connu ses avantages et comment cela vous a aidé. Mais, si vous êtes nouveau et que vous cherchez une raison de commencer à l'utiliser ou que vous ne savez pas si vous devez utiliser l'application de suivi des règles pour les femmes ou non ? La réponse simple est qu'il est bénéfique pour les femmes de toutes les manières. L'utilisation d'applications de suivi des règles pour suivre vos règles vous permettra non seulement de suivre vos règles, mais également de mieux comprendre votre propre corps.

Un suivi des règles n'est pas seulement une application, mais bien plus que cela. Il aide à suivre les soins de santé généraux des femmes et l'application fournit des suivis de règles précis qui donnent des informations sur vos sautes d'humeur, vos hormones, le suivi de la période de fertilité, le contrôle des naissances, etc.

Une bonne application de suivi des règles pour les femmes aide à suivre les éléments suivants :

Santé des femmes

Santé menstruelle

Suivi précis des règles

Suivi de la période de fertilité

Contrôles des naissances

Sautes d'humeur

Habitudes de sommeil

Douleurs liées aux règles (dysménorrhée)

Rappel de médicaments

Vie sexuelle

Contraceptifs

Fringales

Exercer

Écoulement vaginal

Jours d'ovulation

Les trackers de règles aident à analyser un cycle et une variété de facteurs connexes. La plupart des trackers ont un compte à rebours et une représentation graphique des données relatives à vos règles et des informations associées, ce qui facilite la compréhension et l'utilisation par l'utilisateur final.

Quelle est la meilleure application pour le suivi des règles ?

Sur le marché des applications, une grande variété d'applications de suivi des règles sont disponibles comme n'importe quelle autre application. Beaucoup d'entre eux partagent certaines caractéristiques communes et diffèrent par quelques éléments qui les rendent uniques aux autres. Certains sont gratuits, certains ont quelques fonctionnalités payantes et le reste de l'application est gratuit. Vous trouverez ci-dessous la liste des meilleures applications de suivi sur 5 périodes disponibles sur le marché qui ont le meilleur taux de téléchargement et la meilleure expérience utilisateur :

Flo

Celui-ci est le meilleur du marché et l'un des trackers de soins de santé pour femmes les plus utilisés avec une version gratuite et premium pour les utilisateurs iOS et Android. La version gratuite contient tous les éléments indispensables d'un tracker de fitness pour femmes, y compris le flux menstruel, les sautes d'humeur, les pertes vaginales et les prévisions d'ovulation pour les femmes désireuses de concevoir. Cependant, la version premium contient un support client et partage l'approche plus personnalisée du tracker.

Indice

Le prochain sur la liste est Clue. Celui-ci a à nouveau la version gratuite et premium et n'est pas uniquement les applications de suivi de la condition physique des femmes, mais un contrôle des naissances ou un suivi de la grossesse avec un historique des soins de santé menstruels des femmes. Mais pendant le suivi des règles, il suit de A à Z les changements que votre corps perçoit des migraines à l'intensité de votre flux menstruel.

FitrFemme

Le troisième sur la liste des trackers menstruels est FitrWoman. Il est préférable pour les femmes qui aiment le fitness et qui aiment pratiquer plus souvent des activités physiques. Avec un suivi des règles, cette application contient des conseils sur la nutrition, le suivi des calories et la forme physique des femmes pendant les phases de vos règles. Il est généralement gratuit pour vous sur les deux versions de l'application, et vous pouvez acheter FitrCoach avec si vous souhaitez bénéficier des conseils d'un entraîneur de fitness pour femmes.

Briller

Glow est un autre outil de suivi des règles populaire. Il ne se contente pas de dire et de suivre la santé menstruelle des femmes et l'ovulation. Pourtant, il a des fonctionnalités supplémentaires plus intelligentes, y compris le suivi de vos symptômes physiques et mentaux et de votre activité sexuelle, la prévention de la grossesse ou la tentative de tomber enceinte, même le suivi de la fécondation in vitro (FIV) et d'autres traitements de fertilité, etc. Il est généralement gratuit pour vous sur les deux versions d'application, et une version premium contient des articles basés sur les connaissances, une assistance et des messages personnels si vous souhaitez des conseils d'experts.

Veille

La dernière sur la liste est Eve, que Glow présente également. Il améliore le suivi des symptômes menstruels et de l'activité sexuelle grâce à la représentation graphique. Avec Eve, vous pouvez accéder à la communauté où vous pouvez discuter et partager vos expériences sur la santé et les règles. De cette façon, les gens peuvent mieux apprendre les uns des autres. Il est généralement gratuit pour vous sur les deux types d'applications.

Les meilleures applications de suivi des règles

La meilleure application de suivi des règles n'en est pas une, mais cela dépend généralement de vos préférences individuelles. Ainsi, cela peut varier d'une personne à l'autre. Certaines applications peuvent vous sembler plus conviviales que d'autres. De plus, cela dépend également des fonctionnalités que vous souhaitez avoir dans votre application de suivi des règles.

De manière générale, deux applications sont clairement gagnantes en fonction de leur nombre d'utilisateurs actifs, et l'application la plus fiable fournit des résultats précis. Selon les enquêtes et les affirmations, les deux trackers de règles les plus populaires sont Flo et Clue. Les applications menstruelles ont des millions d'utilisateurs pour suivre leurs cycles. Cependant, Flo est le plus populaire, avec plus de 43 millions d'utilisateurs actifs. Le suivant sur la ligne est Clue, qui compte environ 12 millions d'utilisateurs actifs chaque mois et qui ne cesse d'augmenter.

Puis-je créer ma propre application mobile pour suivre mes règles ?

La réponse est oui; vous pouvez, et devinez quoi? Vous n'avez pas besoin d'être un programmeur pour le faire. N'est-ce pas une bonne nouvelle ? Avec une plate-forme sans codage comme AppMaster, il est désormais très facile pour quiconque de créer toutes sortes d'applications sans tracas. Les plates-formes sans code comme AppMaster permettent la création de tout type d'application Web et d'application mobile. Vous pouvez également vous inscrire à AppMaster et créer vos applications pour le suivi des règles. Cependant, supposons que vous ayez besoin de développer une application mobile traditionnelle pour suivre vos règles. Dans ce cas, cela se fera par codage, nécessitant une connaissance complète des langages de programmation et une équipe de développeurs. Le développement d'applications mobiles traditionnelles prendra du temps et coûtera cher par rapport aux plates-formes sans code comme AppMaster.

Le suivi des règles ou tout type d'application Android peut être créé à l'aide du studio Android. Le développement nécessite des connaissances en codage Java ou/et Kotlin. Kotlin est un langage qui sera utilisé dans plus de 60 % des applications Android de nos jours, car il est plus productif, sûr et prend moins de temps pour un développeur et un utilisateur final. Mais si vous débutez dans le développement d'applications, passez à des plateformes sans code comme AppMaster. Pour créer des applications Android pour le suivi des règles, suivez ces étapes :

Installez et lancez Android Studio sur le bureau

Démarrer un nouveau projet

Cliquez sur l'activité de base au lieu de l'activité par défaut

Nommez vos applications à créer

Sélectionnez la langue comme Kotlin (vous pouvez également sélectionner Java si vous avez de l'expérience et des connaissances)

Cliquez ensuite sur terminer et commencez à construire via un éditeur visuel

Créer votre propre suivi des règles et le lancer sur le marché est plus facile et plus facile avec des plateformes sans code comme AppMaster. Ils sont les meilleurs pour tout le monde, les développeurs et les non-développeurs. De plus, ils sont efficaces en termes de coût et de temps. Avec AppMaster, vous pouvez facilement créer et commercialiser votre suivi des règles sans tracas. Cependant, les fonctionnalités qui doivent être incluses dans votre suivi des règles sont répertoriées ci-dessous. Certains sont basiques et doivent être inclus ; le reste est avancé ou facultatif selon votre goût.

Caractéristiques de base du suivi des règles

Les fonctionnalités incontournables d'une application de suivi des règles sont :

Un profil de santé de base contient

Âge

Lester

Hauteur

Allergies

Dépendances

Date de la période

Informations sur la période

Informations sur l'activité sexuelle

Cycle menstruel:

Suivi

Jours jusqu'au prochain cycle

Journal des symptômes

Journal des cycles

Durée du cycle

Changements de poids

Journal d'activité pendant le cycle

Journal d'humeur

Notifications push pour

Période à venir

Entrées de journal quotidiennes

Prochaine phase du cycle

Entrez l'humeur

Temps de traitement

Ovulation

La fertilité

Suggestions et astuces

PMS

Information médicale

Conseils santé au quotidien

Représentations graphiques de

Cycle menstruel

La fertilité

Ovulation

Les symptômes

Lien avec

Trackers de fitness pour femmes

Des médias sociaux

Fonctionnalités avancées du suivi des règles

Les fonctionnalités optionnelles d'une application de suivi des règles avant le lancement sur le marché sont :

Un profil de santé détaillé comprenant des détails de santé détaillés et une enquête ou une option pour ignorer l'inscription et utiliser l'application.

Une approche par adresse e-mail et mot de passe pour se connecter / s'inscrire ou se connecter avec les médias sociaux ou Google.

Changement d'écran facile entre les options comme l'intégration.

Le calendrier de fertilité donne des prévisions sur l'ovulation et la date des règles.

Alerte les problèmes de santé possibles pour les symptômes et détermine les conditions qui les génèrent.

Partager des détails avec les partenaires afin qu'ils puissent connaître les menstruations, le syndrome prémenstruel, l'ovulation et la fertilité.

Une communauté dans laquelle les utilisateurs peuvent partager leurs expériences, symptômes et problèmes avec d'autres utilisateurs de l'application pour obtenir différentes idées et commentaires. Il sera également lié aux sites de réseaux sociaux et générera un meilleur engagement des utilisateurs.

Consultation numérique pour le problème de l'utilisateur par un professionnel de la santé où l'utilisateur peut partager ses symptômes et ses préoccupations et obtenir sa consultation d'expert par vidéo ou par appel vocal.

Fonction de compte à rebours des naissances de bébé, où les utilisateurs peuvent suivre leur semaine de grossesse.

Recevez des informations personnalisées en fonction des symptômes de l'utilisateur.

Génération de rapports de santé mensuels.

En tant que propriétaire d'application, vous pouvez étendre la popularité de votre application grâce à la fonction de parrainage et de gain, où les utilisateurs actuels recevront un cadeau s'ils réfèrent des applications à d'autres.

Coût pour construire votre propre suivi des règles

Le coût d'une application ne peut pas être déterminé avec précision car il est basé sur plusieurs facteurs et dépendra également des fonctionnalités que vous souhaitez inclure dans votre application. Pour donner une estimation approximative du coût de l'application de suivi des règles (Android et iOS), si elle contient les fonctionnalités de base, elle sera d'environ 30 000 à 45 000 USD . Si les fonctionnalités avancées sont incluses, le coût sera également augmenté à environ 50 000 à 65 000 USD . Ce coût correspond à la création d'applications traditionnelles via le codage.

Si vous créez une application de suivi des règles par la méthode de développement traditionnelle, le coût sera triple ou supérieur à celui d'une plate-forme sans code comme AppMaster , car de nombreux facteurs sont impliqués, à savoir :

Les taux de développeur que vous devrez peut-être embaucher ensuite à l'heure ou sous forme de paiement de projet fixe, et plus d'un développeur seront nécessaires car les applications ne sont pas créées dans une seule langue mais un mélange de plusieurs langages de programmation.

Coût de conception de l'application par un designer

Coût des fonctionnalités payantes

Nombre de plates-formes

Si vous créez une application de suivi de période sans code via AppMaster, le coût sera inférieur à la moitié et impliquera presque toutes les fonctionnalités de votre choix. Le coût sera moindre si vous ne pouvez utiliser que l'AppMaster et qu'aucun développeur n'est impliqué. Vous pouvez obtenir votre devis personnalisé dès maintenant auprès d'AppMaster.

Selon les recherches , les revenus globaux de l'industrie de la santé des femmes en ligne atteindront environ 75 milliards de dollars d'ici la fin de 2025 .

La technologie Femtech permet aux femmes d'être responsables de leur santé, de leur âme et de leur corps. Il permet en outre aux femmes d'accéder et de suivre facilement les problèmes de santé de leurs femmes à l'aide de la technologie. Même au sein de la classification des applications de santé des femmes, la santé des femmes est la deuxième plus répandue parmi les femmes adolescentes.

Applications de monétisation et de suivi des périodes

Les applications de fitness et de suivi des règles pour la santé des femmes peuvent également être utilisées d'un point de vue commercial. Ils peuvent vous aider à gagner beaucoup d'argent grâce à eux. Cet article aurait dû rapidement éclaircir une chose, la reconnaissance du montant de ces applications de suivi des périodes est importante en ce moment, et en revenant en plus, elle s'orientera davantage vers la croissance. Donc, il y a suffisamment de chance ici pour créer de l'argent; cependant, comment ?

Le modèle de monétisation est le type le plus favorable pour gagner de l'argent via des applications et des sites Web. Vous pouvez simplement commercialiser votre application de suivi de la santé ou des règles de votre femme dans votre entreprise pour générer des revenus et des résultats intéressants.

Annonces intégrées à l'application

Vous pouvez démarrer la promotion de la publicité dans les applications de suivi de la condition physique de vos femmes. Ce sera la méthode la plus efficace pour gagner de l'argent grâce aux applications et aux sites Web grâce au marketing, grâce au fait de commencer à générer des revenus en intégrant l'aspect pratique des promotions intégrées à l'application. Vous pouvez mettre l'annonce de l'entreprise dans votre application et lui facturer de l'argent pour cela. L'autre méthode est que si un utilisateur commence à installer l'application annoncée et à l'utiliser, vous obtiendrez également une part pour cela. Cependant, gardez à l'esprit que les utilisateurs de l'application peuvent être frustrés et simplement aggravés par trop de publicités. Ainsi, méfiez-vous des choses comme la variété des publicités, leur durée et aussi l'endroit où les publicités apparaîtront.

Application payante/fonctionnalités d'application payante

Si vous êtes assuré de votre application de suivi des règles et reconnaissez qu'elle fonctionnera très bien, allez de l'avant et conservez-la comme une application de suivi des règles payante depuis le début. Cette instance fonctionne mieux avec les utilisateurs d'applications iOS plutôt qu'avec Android, car la rémunération juge que le support iOS est beaucoup plus élevé. Vous pouvez également garder l'application de base gratuite pour le téléchargement et l'utilisation et conserver certaines des fonctionnalités des applications payantes plutôt que gratuites.

Vous pouvez proposer la version premium de votre suivi des règles pour les achats intégrés et la commercialiser efficacement. En conjonction avec des fonctionnalités de base comparables à la personnalisation du profil, au changement de couleur de la transmission individuelle avec les femmes professionnelles de la santé, ou si vous en avez assez des publicités, la version premium ne contiendra pas de publicités pour interrompre l'utilisation des applications.

Conclusion

En conclusion, l'application de suivi des règles facilite la vie lorsqu'il s'agit de discuter de la santé des femmes, en particulier des soins menstruels. Ces applications sont essentielles pour suivre les règles et déterminer les soins de santé globaux des femmes. De nombreux outils de suivi des règles précis et des applications gratuites et payantes sont disponibles sur le marché et permettent de suivre facilement vos règles. Mais si vous souhaitez créer vos suivis de règles, cela est également faisable même si vous n'avez aucune expérience en programmation. AppMaster vous permet de créer presque toutes sortes d'applications qui peuvent être utilisées à différentes fins dans la vie quotidienne.

La particularité d'AppMaster est qu'il vous permet de développer facilement une application avec une méthode sans code, sans même avoir de connaissances de base en matière de codage. Si vous souhaitez créer votre propre application de santé féminine rentable pour le suivi des règles sur AppMaster, cela peut être facilement fait avec une méthode de programmation par glisser-déposer ou visuelle . Essayez-nous et créez dès aujourd'hui votre propre application de suivi des règles personnelle et commercialisable.