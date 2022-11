Comment créer une application comme Duolingo?

Les gens veulent pouvoir communiquer avec des personnes d'autres pays, mais il existe des limites dues aux différences dans la langue utilisée. Les gens peuvent maintenant apprendre de nouvelles compétences et partager avec d'autres dans leur langue - même s'ils vivent loin. Les appareils intelligents (smartphones, tablettes et ordinateurs) peuvent aider à ce processus à tout moment et en tout lieu. Compte tenu de la demande croissante d'apprentissage de nouvelles langues, l'application Duolingo est l'une des solutions les plus populaires dans ce domaine. Vous avez peut-être déjà entendu parler de Duolingo et souhaitez créer une application comme Duolingo. Cet article est fait pour vous. Nous allons aborder les aspects les plus importants de Duolingo et ce que vous devez faire pour créer une application comme Duolingo.

Qu'est-ce que Duolingo?

Duolingo est une plateforme d'apprentissage des langues gratuite sur Internet lancée en 2012 par une association à but non lucratif. Les principes d'apprentissage des langues y sont élémentaires. On apprend aux utilisateurs à prononcer correctement les nouveaux mots au lieu de deviner aveuglément leur signification et leur usage.

Caractéristiques Duolingo

Le principal avantage est que les apprenants peuvent maîtriser la langue, améliorer leur vocabulaire et apprendre à s'exprimer en pratique au lieu de mémoriser des centaines de mots étrangers. Il faut parfois des années pour parler couramment une certaine langue, mais de nombreuses personnes tirent profit de l'utilisation quotidienne de ce service pendant quelques minutes seulement.

Duolingo est une plateforme populaire d'apprentissage des langues qui aide les utilisateurs à apprendre diverses langues étrangères. Les utilisateurs téléchargent une application, choisissent une langue et commencent leur essai gratuit. Ils n'ont pas besoin de payer quoi que ce soit pour commencer à apprendre des langues car Duolingo offre une sélection étonnante d'environ 50 langues différentes parmi lesquelles vous pouvez choisir. Après avoir choisi la langue à apprendre, les utilisateurs verront la liste des niveaux pour chaque langue. Plus le niveau est élevé, plus les leçons sont complexes, et vice versa. Lorsque les utilisateurs sélectionnent un cours, ils sont guidés par un instructeur animé qui leur explique comment effectuer correctement chaque tâche.

Raisons de créer une application comme Duolingo

Le monde des applications éducatives est immense. On peut trouver des centaines de milliers de programmes sur Google Play et l'App Store. Cependant, cette vaste sélection d'applications pose deux problèmes principaux. Tout d'abord, il peut être difficile de choisir la bonne application pour soi-même ou pour ses enfants. Deuxièmement, il n'y a qu'un nombre limité d'heures dans une journée, ce qui rend impossible de tout apprendre sur toutes les applications éducatives en même temps. Dans le cas de Duolingo, les développeurs ont réussi à combiner tous les facteurs pertinents dans une application éducative offrant une bonne expérience utilisateur : elle est rapide, drôle, informative et amusante !

Les bonnes applications doivent être développées selon les meilleures pratiques ; sinon, elles sont vouées à l'échec. Parlons maintenant des principales étapes du processus de développement d'une application comme Duolingo.

Commencez par un plan stratégique

Votre tâche consiste à créer une idée unique pour une application et à rédiger un plan d'affaires pour celle-ci. Avant de commencer, faites votre recherche marketing et découvrez ce que veut le marché.

Collaborez avec des experts en langues

Pour créer une application comme Duolingo, vous devez collaborer avec les bons experts. Avec des sources appropriées, votre plateforme d'apprentissage des langues sera utile.

Choisissez une plateforme

Il sera utile de créer une application pour les plateformes Android et IOS. Une version Web doit également être créée, car de nombreux utilisateurs préfèrent apprendre les langues sur leur ordinateur de bureau ou portable.

Engagez une équipe de conception et de développement

Si une personne analysait le marché des applications mobiles, elle constaterait que 90 % des utilisateurs quittent une plateforme dans les 30 premières secondes en raison d'une mauvaise conception de l'expérience utilisateur. Pour éviter cela, vous devez engager un consultant en conception UX/UI qui vous aidera à créer des applications d'apprentissage des langues simples et attrayantes.

Pensez à la structure modulaire

Lorsque vous modularisez votre application, le processus de développement devient plus rapide, ce qui permet de gagner du temps et de l'argent. Vos développeurs préservent l'intégrité de l'application sans nuire à ses performances.

Principales caractéristiques d'une application comme Duolingo

L'apprentissage d'une langue est l'une des expériences les plus enrichissantes que l'on puisse vivre dans la vie. Cependant, apprendre comme un professionnel demande beaucoup de travail et de dévouement. Aller au-delà de votre niveau de compétence actuel requiert une compétence que l'on trouve rarement dans les applications linguistiques. Nous allons maintenant examiner certaines des meilleures caractéristiques que l'on peut s'attendre à trouver dans une application d'apprentissage des langues.

Elle doit être simple et attrayante. Elle est très facile à utiliser.

La compréhension orale est l'un des facteurs les plus importants de votre application d'apprentissage des langues. Il doit être facile d'accéder et de télécharger des applications sur Internet qui aident à améliorer la compréhension orale.

L'étape suivante consiste à ajouter des fonctions de compréhension écrite à votre application. Il s'agit d'activités qui vous permettent de vous tester et de vous assurer que vous comprenez bien ce que vous lisez ou entendez.

Le développement d'applications éducatives est une excellente idée pour ceux qui veulent gagner de l'argent, non seulement grâce à leur investissement initial, mais aussi grâce à l'investissement futur de l'argent supplémentaire qui peut être gagné grâce à l'application.

Techniques de monétisation

Il existe plusieurs façons de monétiser une application éducative. La plus évidente est la publicité, dont nous parlerons en détail ci-dessous. Mais n'oubliez pas que d'autres sources de revenus peuvent être utilisées par des applications spécifiques, comme les achats in-app.

Freemium

Si vous souhaitez que davantage d'utilisateurs tirent parti de votre application de type Duolingo, envisagez de la proposer en tant que service freemium. Ainsi, l'application sera proposée gratuitement, mais les consommateurs pourront décider de passer à la version premium moyennant un abonnement fixe.

Application payante

Si vous avez une idée d'application comme Duolingo et que vous cherchez un moyen de vous lancer, le mieux est de comparer les applications gratuites et payantes. Si votre application est gratuite, essayez de trouver des caractéristiques uniques qui la différencient des autres.

Achats intra-application

Grâce au modèle d'achats in-app, vos utilisateurs peuvent utiliser votre application à son plein potentiel. Ils paient pour des contenus et des services spécifiques, ce qui leur donne le sentiment d'avoir obtenu quelque chose de concret.

Publicité

La possibilité de gagner de l'argent avec la publicité affichée sur votre application est importante, surtout si votre application a du succès.

Combien de temps faut-il pour créer une application comme Duolingo?

Combien de temps faut-il pour créer une application comme Duolingo? C'est la question que se posent la plupart des personnes qui veulent créer leur application d'apprentissage des langues. Et bien qu'il n'y ait pas de réponse définitive, il existe de nombreuses données pour vous aider à prendre une décision éclairée. Divers facteurs déterminent le temps nécessaire à la création d'une application.

Coût de la création d'une application Duolingo

Combien coûte le développement d'une application? La réponse à cette question varie en fonction de la complexité du projet, de l'emplacement choisi pour votre équipe et du fait que l'application est développée ou non pour fonctionner sur Android et iOS - ce que l'on appelle le développement multiplateforme.

No-code solution

AppMaster est une no-code qui vous permet de créer des applications personnalisées sans aucune connaissance en programmation. Vous pouvez utiliser AppMaster pour créer une application comme Duolingo qui est adaptée spécifiquement à votre entreprise. C'est non seulement un excellent moyen d'économiser sur les coûts de développement, mais aussi de réduire le temps nécessaire à la commercialisation de votre application.

Avec AppMaster, vous pouvez facilement créer une application qui répond à vos besoins spécifiques. Cela peut être un excellent moyen d'économiser de l'argent et du temps sur le développement, et cela peut également vous aider à mettre votre application entre les mains des utilisateurs plus rapidement. Contactez-nous dès aujourd'hui pour savoir comment nous pouvons vous aider à créer une application comme Duolingo.