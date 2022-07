Beaucoup de choses ont changé depuis que nous devons faire face, chacun à notre manière, à la pandémie et à ses conséquences. Certaines conséquences étaient extrêmement graves, d'autres étaient liées à nos habitudes : nos habitudes ont changé, et une grande partie de ce changement est lié à la technologie : la technologie nous permet de rester tous connectés tout en gardant une distance sociale. Notre façon de faire du shopping, notre façon de travailler et notre façon de communiquer ont changé : les appels par chat vidéo sont devenus de plus en plus courants et, avec le temps, ils sont devenus de plus en plus perfectionnés, permettant des vidéoconférences sans obliger les gens à se déplacer.

Que cela signifie-t-il pour les développeurs ou les entrepreneurs ? Que l'application de chat vidéo peut être une excellente opportunité commerciale. Dans cet article, nous allons discuter de la façon de faire une application de chat vidéo, mais nous analysons également le marché pour comprendre pourquoi et comment vous pouvez lancer cette nouvelle activité.

Pourquoi investir dans les applications de chat vidéo ?



Pour dire les choses simplement, il est maintenant temps d'investir dans les applications de chat vidéo parce que la demande pour ce type d'application d'appel vidéo est en pleine croissance. Au cours des premiers mois de la pandémie, la recherche d'apps de vidéoconférence a déjà augmenté de 500 %, et les chiffres du trafic mondial de chat vidéo mobile sont en hausse depuis 2020. On s'attend à ce qu'ils augmentent encore plus jusqu'en 2028 ! Cela signifie qu'il n'est pas trop tard pour se lancer dans cette activité ! La concurrence est, bien sûr, déjà élevée, mais si vous affinez votre niche et comprenez les besoins de votre public en matière de vidéoconférence et d'appels vidéo, il y a de l'espace pour entrer sur le marché avec succès !

Ajouter une fonction de chat de vidéoconférence dans une app existante



La demande d'apps de chat vidéo est également une demande croissante de fonctions de chat vidéo. L'utilisation des applis existantes pourrait être améliorée en y ajoutant des fonctionnalités de chat vidéo. Investir dans une application de chat vidéo, c'est-à-dire ne signifie pas seulement que vous devez créer une nouvelle application de conférence, par exemple ; cela pourrait aussi signifier que vous pourriez créer une fonction de chat vidéo pour votre application existante ou une fonction de chat vidéo que d'autres développeurs pourraient facilement intégrer dans leurs applications.

Applications de chat vidéo et applications de vidéoconférence

La technologie de l'appel vidéo n'est pas seulement importante parce qu'elle permet aux utilisateurs de parler à leur famille et à leurs amis à distance. Au contraire, l'appel vidéo est encore plus essentiel dans un environnement professionnel.

Les applis de vidéoconférence prennent une importance exceptionnelle : les gens ne semblent pas prêts à revenir aux anciennes habitudes où l'on se déplaçait pour assister à une conférence ou se rendre physiquement en classe pour suivre un cours. Les applications de vidéoconférence permettent à des personnes du monde entier de partager un environnement virtuel et de participer à une vidéoconférence dans un bureau virtuel. C'est une raison de plus d'investir dans les apps de vidéoconférence par chat de nos jours : la technologie que vous développez peut avoir tellement d'applications.

Applications d'une fonction de chat vidéo



Appels vidéo: la première chose à laquelle nous pensons tous lorsque nous pensons à une app de chat vidéo est l'appel vidéo commun. Nous avons tous utilisé des applis d'appel vidéo pendant la pandémie pour rester en contact avec notre famille et nos amis, et nous les utilisons toujours.



Éducation: la technologie d'appel vidéo est devenue très importante pendant la pandémie pour permettre aux étudiants de continuer à assister aux cours. Bien sûr, ces types d'applications d'appels vidéo sont plus complexes que les simples appels vidéo : elles doivent gérer plus d'utilisateurs au sein d'un même appel. Pourtant, comme nous allons le voir, elles sont plus faciles à gérer qu'une application de visioconférence.



Conférence:comme mentionné, l'appel vidéo est devenu très important dans l'environnement de travail et d'affaires, permettant aux collègues et aux collaborateurs de rester en contact le plus efficacement possible. Les applis de visioconférence sont encore plus complexes que celles utilisées pour l'éducation, car elles doivent non seulement permettre à de nombreux utilisateurs de participer au même appel, mais aussi à tous de participer efficacement à la conversation.

Comment créer des applis de chat vidéo et fonctionnalités



Maintenant que nous avons discuté de la rentabilité de la création d'applis de vidéo et de visioconférence en tant qu'idée commerciale, nous pouvons passer à la discussion sur la façon de le faire. Il existe deux façons principales de créer des applications de vidéoconférence et de chat vidéo : en partant de zéro ou en utilisant un outil de développement d'applications de chat vidéo. Le développement d'apps de vidéoconférence peut être très difficile, et nous sommes sur le point de découvrir pourquoi ; pour cette raison, l'utilisation d'un outil de développement d'apps d'appel vidéo peut faciliter le processus, le rendre plus efficace et optimiser le coût.

Développement d'apps vidéo à partir de zéro : les défis



Ressources

Si vous créez une app de chat vidéo à partir de zéro, vous aurez besoin de tonnes de ressources en termes d'infrastructure et de budget. Les besoins en ressources seront encore plus élevés si votre application est une application de vidéoconférence. En particulier, vous aurez besoin d'un grand et puissant serveur situé quelque part dans le monde, avec une bande passante et une capacité capables de gérer tout le trafic entrant et sortant de votre application de vidéoconférence. Une telle infrastructure a un prix très élevé !

Long processus de développement

Créer une application de chat vidéo à partir de zéro nécessiterait plus de temps que d'utiliser un outil de développement d'application d'appel vidéo. Lorsque le processus de développement part de zéro, après tout, il nécessite toujours plus de temps, d'énergie et de compétences que lorsque vous utilisez un outil de développement d'appli de chat vidéo. En outre, un temps de développement plus long signifie également des coûts plus élevés.

Développement d'apps vidéo avec un outil de développement d'apps : les avantages



Moins de coûts

L'utilisation d'un outil de développement d'apps de chat vidéo a des coûts moins élevés que d'affronter un processus de développement à partir de zéro. Les raisons sont multiples :

Le temps est optimisé, et moins de temps signifie moins de coûts

Vous aurez besoin de moins de développeurs : cela signifie également moins de coûts.

Vous aurez besoin de moins de collaborateurs (différents des développeurs) : les outils de développement d'apps de chat vidéo de qualité supérieure ont des fonctionnalités intégrées qui vous permettent de planifier, de commercialiser et de monétiser l'app de chat vidéo que vous créez avec eux. Cela signifie que vous pouvez tout prendre en main, en ayant besoin d'engager moins d'experts dans les différents domaines.

Mise en œuvre plus facile

Comme nous l'avons mentionné, il n'est pas seulement important de créer des applications de conférence audio-vidéo, mais aussi de mettre en œuvre des outils de vidéoconférence dans des applications existantes : tout cela est plus facile avec un outil de développement d'applications de chat vidéo.

Marketing plus facile

Parce que les outils de développement d'apps de chat vidéo ont de nombreuses fonctionnalités intégrées, vous gérez des aspects autres que le développement : le marketing est l'un d'entre eux.

Monétisation plus facile

Un processus de développement d'apps de chat vidéo ne se fait jamais pour le plaisir : c'est une idée commerciale, ce qui signifie que la monétisation est l'un de vos défis. Comment gagner réellement de l'argent avec votre application de vidéoconférence ou votre outil de vidéoconférence ? Il serait utile de la monétiser : vous pouvez proposer un plan d'abonnement ou afficher des publicités aux utilisateurs pendant qu'ils utilisent votre application. Dans les deux cas, vous devez mettre en œuvre des modèles de monétisation, et il est plus facile de le faire avec un outil de développement d'applications de chat vidéo.

Meilleure évolutivité

Nous ne parlons pas de l'évolutivité jusqu'à présent. C'est un sujet qui a beaucoup à voir avec la concurrence : parce que la concurrence dans l'application de chat de vidéoconférence est si élevée, votre travail de développement n'est jamais terminé. Vous devez continuer à mettre à niveau les fonctionnalités pour maintenir l'application de manière efficace et pour fournir aux utilisateurs de nouvelles fonctionnalités qu'ils pourraient trouver utiles. Bien sûr, si vous utilisez un outil de développement d'application de chat vidéo, la mise à niveau des fonctionnalités et du code serait plus facile que si vous n'avez pas de plateforme de support.

Bonus : l'outil de développement d'application le plus recommandé



L'outil logiciel de développement d'application de chat vidéo qui vous permet d'exploiter tous les avantages que nous avons mentionnés ci-dessus est AppMaster.io. En plus de disposer de toutes les fonctionnalités mentionnées, il possède également une interface conviviale qui rend le processus de développement et de gestion, de planification et de marketing plus facile et plus efficace.

Créer une application de chat vidéo : tout ce que vous devez prendre en compte



Une fois que vous avez décidé entre le développement à partir de zéro et le développement avec un outil de développement, il est temps de commencer à planifier votre voyage de développement et de transformer votre idée d'entreprise en une entreprise réelle. Avec les applications de chat vidéo, il y a deux aspects principaux à considérer : l'infrastructure dont vous avez besoin et les fonctionnalités à fournir.

Hardware



En ce qui concerne l'infrastructure, il y a une décision principale que vous devez prendre avant de commencer le développement. Vous devez choisir entre :

Créer une infrastructure cloud (as-a-service)



Une infrastructure d'extrémité auto-hébergée. L'infrastructure auto-hébergée a un coût plus élevé et nécessitera une équipe dédiée uniquement pour la maintenir. L'infrastructure cloud peut optimiser les coûts et faciliter le processus.

Les logiciels



C'est probablement le cœur de votre processus de développement. Il serait préférable que vous commenciez à créer une application avec certaines fonctionnalités disponibles. Quel type de fonctionnalités auriez-vous besoin de mettre en œuvre ?

Fonctions indispensables pour une application de vidéoconférence et de chat vidéo



Fonctions de base



Une application de chat vidéo est, avant tout, une application qui permet aux utilisateurs de s'appeler par vidéo. C'est la première chose que vous devez développer ; ensuite, vous pouvez commencer à ajouter des fonctionnalités pour rendre votre appli de vidéoconférence unique. Et quelles sont ces fonctionnalités ?

Notification push



Si un appel de chat vidéo arrive ou un message texte, l'utilisateur doit le savoir avec une notification : vous devez faire en sorte que votre application notifie les appels vidéo et les textes entrants.

Chat vidéo de groupe



Ceci est essentiel pour les apps de vidéoconférence. Le chat vidéo de groupe permet à de nombreux utilisateurs d'être dans le même appel vidéo. Il existe deux principaux types d'appels de chat vidéo de groupe :

L'un où il y a un locuteur principal, et les autres utilisateurs sont principalement des auditeurs : c'est plus facile à obtenir (c'est une sorte de streaming en direct, sauf que c'est privé), et c'est celui qui est utilisé dans les environnements éducatifs, où il y a un professeur qui parle et un étudiant qui écoute. Les utilisateurs auditeurs, comme les étudiants, doivent cependant avoir un moyen d'interagir : cela peut être par le biais d'un chat vidéo ou la possibilité d'intervenir dans la conversation.

Un appel vidéo où il y a de nombreux utilisateurs, tous des locuteurs actifs, et des auditeurs. C'est ce dont vous avez besoin si vous développez une application de vidéoconférence pour les travailleurs d'entreprise. La visioconférence, après tout, signifie partager un espace commun virtuel où tout le monde peut participer à la conversation (ce serait la fonctionnalité de base, mais il y a beaucoup d'autres choses, comme nous allons le voir, que vous pouvez permettre à vos utilisateurs de partager pendant leur visioconférence).

Partage d'écran



La fonctionnalité de partage d'écran est celle qui permet à tous les participants à l'appel de visioconférence ou au simple appel de chat vidéo de partager un écran : un (ou plusieurs) écran serait affiché et vu par tous les participants. Cette fonction est presque fondamentale pour les applications de vidéoconférence : les utilisateurs qui collaborent à un projet doivent partager du contenu, qu'il s'agisse d'une présentation, d'un document ou autre. Outre les apps de vidéoconférence, le partage d'écran est également fondamental à des fins éducatives.

Liste de contacts



C'est une autre fonctionnalité essentielle dans toutes les apps de chat vidéo. Les apps de vidéoconférence, le chat vidéo commun ou les plateformes d'apprentissage en ligne auraient besoin d'une liste de contacts. Les listes de contacts ne sont pas si complexes à mettre en œuvre : mais vous devez les rendre efficaces. Lorsque les utilisateurs font défiler leur liste de contacts, ils doivent appuyer sur un nom pour pouvoir l'appeler. De même, alors qu'un appel de chat vidéo est déjà en cours, ouvrir la liste de contacts et ajouter un autre utilisateur à l'appel de chat vidéo doit être tout aussi facile.

Annulation virtuelle du bruit



Ceci est particulièrement important pour les apps de vidéoconférence : le travail à distance peut devenir très stressant si la conversation n'est pas claire- L'annulation virtuelle du bruit est un algorithme qui peut séparer les voix des utilisateurs du bruit ambiant, en abaissant ce dernier pour que la conversation soit plus claire. Si vous voulez amener votre application de vidéoconférence à un autre niveau, la mise en œuvre de l'annulation virtuelle du bruit est le moyen d'y parvenir.

Messagerie textuelle



Les chats vidéo sont appelés ainsi parce qu'en plus de se voir et de se parler ; les utilisateurs peuvent également s'envoyer des textos. Cependant, cette fonctionnalité devient encore plus importante dans les apps de vidéoconférence et les apps de chat vidéo utilisées pour l'éducation, où les utilisateurs peuvent intervenir dans la conversation avec un message texte et interagir par le biais d'un chat sans interrompre la personne qui parle.

Masque et effets personnalisés



Pour le développement d'apps audio-vidéo récréatives, c'est-à-dire lorsque l'application que vous créez est une application que les utilisateurs utilisent pour simplement parler à leurs amis et à leur famille, l'utilisation de masques ou d'effets personnalisés peut rendre les appels audio-vidéo plus amusants. C'est quelque chose qui peut permettre à votre application vidéo de se démarquer de la concurrence, et c'est toujours important du point de vue commercial.

Créer une application audio-vidéo pour les appels vidéo : un guide étape par étape



Recherche du marché

Nous avons déjà fourni quelques aperçus sur le marché du chat audio-vidéo, mais ce que vous devez faire dans cette première étape de votre voyage de développement d'applications commerciales est de rechercher vos utilisateurs. Comme nous l'avons vu, il existe différents types d'applications de chat vidéo, chacune d'entre elles étant utilisée par certaines catégories de personnes (étudiants, professionnels, adolescents, familles...). Vous devez savoir qui vous allez cibler avec votre entreprise afin de savoir quelle direction prendra le processus de développement de votre application.

Considérer votre budget

D'abord, vous devez évaluer les coûts car sinon, vous ne pourrez pas évaluer la rentabilité de votre entreprise. Ensuite, votre budget aura une incidence sur les ressources à votre disposition : le nombre de développeurs que vous pouvez embaucher, l'infrastructure que vous pouvez acheter, etc.

Planifiez le processus de développement de votre application

Cet article est très utile à cet effet : une fois que vous savez quel type de public cibler avec votre idée commerciale, vous savez quelles fonctionnalités votre application de chat vidéo devra avoir.

Phase de développement de l'application

Il est maintenant temps de mettre en œuvre toutes vos fonctionnalités dans votre application vidéo de chat ou vos outils de vidéoconférence dans votre application existante. N'oubliez pas que votre idée d'entreprise pourrait également consister à fournir des outils de vidéoconférence à des tiers. La demande est si élevée que ce type de développement d'apps peut être rentable.

Prenez le modèle de monétisation

Comme nous l'avons mentionné à plusieurs reprises au cours de cette vidéo, votre processus de développement d'apps est orienté business car, bien sûr, vous voulez en tirer de l'argent.

Par conséquent, vous devez comprendre comment monétiser votre app vidéo de chat ou votre outil de vidéoconférence. Vous avez trois options principales :

Fournir l'application gratuitement et afficher des publicités pendant l'appel (ce n'est pas idéal pour les applis d'appel vidéo car les publicités interfèrent avec l'appel lui-même)

Demander un paiement pour télécharger l'app ou l'outil. C'est le modèle de monétisation idéal si vous fournissez à d'autres développeurs un outil de vidéoconférence.

Demander un abonnement mensuel : c'est idéal pour les apps d'appel vidéo. Il exige que les utilisateurs paient une petite somme chaque mois pour utiliser l'application

Marketing de votre application de chat vidéo

Quand votre application de chat vidéo est prête, votre modèle de monétisation est mis en œuvre, et il est temps de faire connaître votre application aux utilisateurs. Le marketing est le cœur de l'activité : si quelqu'un sait que votre application de chat vidéo existe, personne ne la téléchargera. En outre, supposons que personne ne sache en quoi elle est meilleure, plus amusante, plus adaptée aux besoins de la vidéoconférence ou - en général - ce qui la rend unique ou meilleure que la concurrence. Dans ce cas, personne ne le téléchargera.

Conclusion



Dans cet article, nous vous avons non seulement montré comment créer des applications de chat vidéo, mais aussi comment les transformer en une entreprise rentable. Nous avons également fourni des informations sur l'optimisation du processus de développement et des coûts. À cet égard, il est utile de répéter que l'utilisation d'un outil de développement d'applications peut être la clé pour rendre votre processus plus efficace, réduire les coûts et être bientôt prêt à commencer à faire des bénéfices.