La domotique est une chose cool à avoir. La maison est chère à tout le monde, et quoi qu'il arrive, les gens donnent leur sang et leur sueur pour construire le rêve de leur choix. Chaque fois que nous pensons à la maison, les prochaines choses que nous gardons à l'esprit sont la sécurité, la sûreté et la paix. Notre maison nous donne non seulement un sentiment de sécurité mais aussi un sentiment de détente. Vous avez peut-être entendu une phrase appelée "Home sweet home" qui est vraie car une maison est un endroit qui nous permettra de laisser toutes les tâches quotidiennes et de rentrer à la maison le soir ; la maison est le lieu qui nous abrite. Ainsi, personne ne peut jamais nier l'importance de la sécurité et de l'automatisation de la maison.

La principale chose qui rend une maison si spéciale est le sentiment de sécurité, d'automatisation et de confort ; on peut tout faire pour le maintenir. Voici le rôle de la technologie telle qu'elle est initiée pour influencer non seulement les téléphones mobiles et les appareils numériques, mais aussi la routine d'un être humain. Aujourd'hui, nous avons la technologie tout autour de nous ; de la commande de nourriture à l'achat de vêtements ou au paiement de factures, la technologie n'est jamais en retard dans aucun de ces domaines.

Cela se produit également parce que la vie de nos jours est tellement occupée pour tout le monde que les gens recherchent toujours des options plus faciles et moins chronophages, alors ils essaient d'opter pour des applications pour les aider dans leurs tâches quotidiennes. Il en va de même pour le confort, l'automatisation et la sécurité de la maison, car la technologie a également pris le dessus. Les personnes qui utilisent une application de maison intelligente sauraient à quel point elles sont géniales à utiliser et à quel point ces applications de maison intelligente offrent un confort de vie.

Pourquoi les applications de maison intelligente deviennent-elles populaires ?

Les données Internet ont transformé la vie des individus et permettent aux gens de se connecter avec leurs proches et leurs collègues de travail. Les données leur ont permis de saisir de nouvelles recherches ou connaissances ou même de suivre leur santé. Avec cela, les données Internet aident à tout ce qui est plus facilement disponible lorsque vous êtes assis sur le canapé et que vous surfez sur les données via Internet et les applications mobiles. Les applications de maison intelligente ne sont pas différentes en ce qui concerne l'utilisation et la sécurité des données, en particulier lorsqu'elles combinent la maison avec des données d'application intelligente pour contrôler et maintenir la sécurité globale de la maison.

Il y a bien plus dans une maison intelligente que les intérieurs les plus récents, compacts et accrocheurs. Une application mobile pour la maison intelligente peut rendre votre vie plus agréable, satisfaisante et agréable avec une vie intelligente tout en étant automatisée.

Présentation du marché des applications de maison intelligente

Le marché des applications pour la maison intelligente et les applications mobiles associées évoluent en permanence et deviennent populaires en raison de la sécurité des données et de la domotique. Selon le rapport , les données collectées garantissent que le nombre prévu d'utilisateurs pour les données des applications de maison intelligente sera supérieur à 570 millions d'utilisateurs d'ici 2026, avec jusqu'à 195 milliards de dollars d'activité en 2026. La principale région qui contribuera le plus le chiffre d'affaires est les États-Unis, avec un taux de croissance attendu de 11,24 % par rapport à un taux de croissance global attendu de 25 %.

Le marché des appareils domestiques intelligents et des accessoires a atteint plus de 115 milliards de dollars, avec un taux de croissance de 14,2 % par rapport à l'analyse de marché précédente. La meilleure catégorie dans la maison intelligente est celle des appareils intelligents. Même les agents immobiliers reconnaissent que s'ils créent des accessoires pour la maison contrôlés par une application mobile intelligente, les revenus qu'ils réaliseront pourraient doubler.

La création d'une application mobile pour les maisons intelligentes serait bénéfique car elle permettrait d'économiser du temps et des données , de mettre une maison sur l'automatisation, d'être pratique, d'assurer une plus grande sécurité à la maison et de générer des revenus accrus à l'échelle mondiale, car les appareils domestiques intelligents gagnent en popularité. Parmi les entreprises, Amazon est la plus célèbre en ce qui concerne les appareils domestiques intelligents et se réserve plus de 50% du marché de détail aux États-Unis selon les données collectées.

Raisons pour lesquelles l'application Smart Home gagne en popularité

Les applications de maison intelligente sont utilisées pour les appareils domestiques intelligents et remodèlent l'avenir chaque jour qui passe. Ils gardent toute la maison sur l'automatisation. Ces applications de maison intelligente garantissent la sécurité, ajoutent de la faisabilité, de la commodité et de la facilité et maintiennent les gens à jour avec la technologie sans déployer beaucoup d'efforts physiques et mentaux. Avec ces applications de maison intelligente, toute votre maison peut être à portée de main ou avec automatisation, quel que soit le coin de votre maison.

De nombreux dispositifs d'automatisation ne sont également pas très chers, faciles à installer, enregistrent les données nécessaires, assurent la sécurité, fonctionnent avec une application de maison intelligente et sont facilement disponibles sur les marchés communs. Avec la maison intelligente, vous pouvez profiter de la sécurité, de la fiabilité et du confort d'avoir une maison intelligente via une application intelligente à portée de clic. Plusieurs autres raisons pour lesquelles la popularité des applications domestiques intelligentes et des appareils domestiques intelligents gagnent en popularité sont discutées ci-dessous.

Appareils domotiques avec application Smart Home

Vous cherchez un style de vie plus rapide ? Essayez de remplacer vos appareils domestiques par des appareils à commande manuelle ou automatique. Ces appareils intelligents vous permettent de vous connecter et de fonctionner avec une application intelligente ; souvent, une seule application suffira pour faire fonctionner tous les appareils intelligents de la maison et les mettre en automatisation. Que vous souhaitiez nettoyer une maison, prendre une tasse de café, régler la température de votre maison ou assurer la sécurité de votre maison, tout est facilement réalisable avec une application de maison intelligente. Les maisons intelligentes ont modernisé et automatisé les appareils ménagers avec une connectivité de données d'application intelligente via Internet.

Cela vous permet de garder une longueur d'avance sur vos tâches ménagères et de ne jamais manquer une mise à jour, de protéger vos données et de mettre votre maison en automatisation comme lorsque vous avez laissé le four allumé. Les données de l'application intelligente peuvent vous dire ce qu'il y a à l'intérieur de votre réfrigérateur afin que vous puissiez faire l'épicerie sans planifier. Ces applications intelligentes peuvent sembler négligeables, mais les personnes qui les utilisent quotidiennement connaissent leur valeur et le confort qu'elles procurent. Ces applications intelligentes sont idéales pour mettre votre maison en automatisation, résoudre tous vos problèmes liés à la maison en un seul clic sur un smartphone, même s'il ne s'agit que d'allumer/éteindre le poêle.

Accès facile à la maison

Une maison intelligente connectée à l'application mobile intelligente est également une bouée de sauvetage lorsque vous oubliez votre clé et que vous ne vous souvenez plus du mot de passe de la serrure intelligente de votre porte principale. Grâce aux options de maison intelligente, il est très facile d'entrer à l'intérieur de la maison via la porte principale avec une serrure intelligente ou une porte de garage intelligente qui sera également utilisable avec une application de maison intelligente.

La porte intelligente ou la serrure intelligente exploitée par une application intelligente intègre également des données avec des caméras intégrées pour voir qui est à la porte et ce qui se passe à l'intérieur de votre maison. Les données de l'application Smart Home vous permettront également d'ouvrir ou de fermer la porte de votre maison intelligente, de surveiller votre maison, de mettre les rideaux, d'automatiser les processus et bien plus encore.

Rendez votre maison plus sûre

Une maison intelligente vous permettra non seulement l'automatisation et les caméras intégrées dans les appareils intelligents à travers lesquelles vous pouvez voir ce qui se passe à l'intérieur de votre maison sur votre application intelligente. Il peut également envoyer un signal d'alarme aux postes de police à proximité ou à vos proches au cas où quelqu'un entrerait par effraction. Votre maison intelligente sera plus sécurisée même si vous êtes absent, verrouillez les portes et les fenêtres si vous les avez accidentellement laissées ouvertes et vous garder sur suivre avec un contrôle continu.

Régulation des factures d'électricité

Avec une application de maison intelligente, vous n'avez pas à vous soucier des factures d'électricité et des dépenses excessives. La plupart des appareils intelligents consomment généralement très moins d'électricité, sont souvent rechargeables et peuvent être utilisés pendant de plus longues périodes. De plus, ils sont une fois chargés et exploités sur les données de l'application intelligente via Internet.

De plus, les données de l'application intelligente vous informent également de temps en temps de la facture d'électricité, donc si elle dépasse le budget, vous pouvez la réduire davantage. Les applications intelligentes estiment votre consommation d'électricité prévue, modifient automatiquement votre thermostat au cours de la journée et fournissent des économies d'électricité quotidiennes .

Divertissement à portée de clic

L'avantage des données d'applications intelligentes est qu'elles peuvent fournir un divertissement par-dessus. Ces applications intelligentes prédiront vos goûts et suggéreront les options de divertissement de votre choix ou peuvent même aligner votre émission ou film préféré à un intervalle spécifique pour que vous puissiez le regarder. Vous pouvez également vous aider de ces applications intelligentes connectées à votre téléviseur intelligent et lui permettre de définir des émissions et des films de goût spécifiques, de changer de chaîne et même d'enregistrer l' émission ou le film si nécessaire.

Les applications intelligentes peuvent également se connecter à des haut-parleurs Bluetooth et offrir un divertissement impressionnant lors de fêtes dans votre maison intelligente. Vous pouvez écouter de la musique ou votre émission de radio préférée grâce à ces applications intelligentes. Il empêche les particuliers d'acheter des équipements plus anciens avec des fonctionnalités restreintes et nécessitera des restaurations techniques à l'avenir.

Le développement d'une application de maison intelligente comprend de nombreux facteurs. Premièrement, l'étape cruciale consiste à choisir entre les deux méthodes de développement. Cela aura un impact sur votre progression et définira le délai dont vous avez besoin pour terminer le processus de développement de votre application. Ensuite, il y a quelques étapes communes à prendre en compte lors du démarrage de la création d'une application de maison intelligente.

Développement de codage

Une méthode de développement de codage est une méthode traditionnelle de développement d'applications où vous avez besoin de connaissances en codage et en programmation, d'une équipe d'experts en codeurs et d'un budget élevé pour obtenir le développement complet de votre application de maison intelligente. Il est quelque peu évident que commencer à créer des données d'application pour une maison intelligente se fait principalement en développant un nouveau code via un développeur ou un programmeur. C'est un long processus à terminer. Le principal avantage d'une méthode de codage est la possibilité de modifier vous-même l'ensemble du système. Cependant, la technique elle-même est notoirement longue et plus compliquée. Une plate-forme ou un outil sans code comme AppMaster est toujours un meilleur choix car il facilite de manière inattendue l'ensemble du processus de développement d'applications pour la maison intelligente.

Développement sans code

Un développement sans code est un type de développement d'applications pour la maison intelligente et d'autres méthodes de développement d'applications. Vous pouvez glisser-déposer sur un illustrateur visuel et développer l'application de votre choix sans aucun codage ni programmation. Vous n'avez même pas besoin d'impliquer un développeur ou un codeur. Les plates-formes ou outils sans code comme AppMaster permettent aux utilisateurs de répondre à toutes leurs exigences de développement d'applications pour la maison intelligente pour plus de la moitié du prix par rapport à une méthode de codage. En bref, il s'agit d'une méthode de développement intelligente pour l'automatisation des applications de maison intelligente et serait toujours une meilleure méthode. De nombreux gros canons parmi les fabricants d'appareils intelligents se dirigent également vers un avenir intelligent du codage.

Principaux éléments à prendre en compte dans votre application Smart Home

Une application de maison intelligente fonctionne comme une solution unique pour plusieurs appareils de maison intelligente et vous permet de les faire fonctionner et de les contrôler avec votre téléphone portable et du bout des doigts, ce qui vous facilite la vie. Ces trois composants fabriquent simultanément des appareils domestiques intelligents sur l'automatisation en leur permettant de fonctionner en douceur.

Pour y parvenir, il vous suffit d'ajouter trois éléments principaux à votre application de maison intelligente chaque fois que vous en développez une, notamment :

Actionneurs

Les actionneurs sont les dispositifs de conversion de mouvement en signaux pour produire des actions appropriées et fonctionnent en contrôlant l'appareil, comme un interrupteur ou un thermostat sont d'excellents exemples d'actionneur. Ce sont des éléments indispensables dans une application de maison intelligente.

Capteurs

Un capteur est un dispositif de détection qui réagit à un stimulus physique. La lumière, le mouvement, le son, la pression, la température, etc. peuvent être détectés par ces capteurs d'application de maison intelligente et permettent aux appareils de réagir de manière adéquate.

Contrôleurs

Un contrôleur est un appareil qui a tendance à contrôler l'ensemble des fonctionnalités des appareils domestiques intelligents via une application de maison intelligente - un téléphone portable ou un autre contrôle électronique. Ces contrôleurs transmettent et acquièrent des signaux de certains appareils intelligents. C'est la plate-forme principale par laquelle tous les contrôles ont lieu.

Fonctionnalités de base pour une application de maison intelligente

La première et la plus importante étape consiste à choisir les fonctionnalités que vous souhaitez inclure dans votre application de maison intelligente sans code sur mesure. Certaines des fonctionnalités sont basiques et doivent se trouver dans votre application de maison intelligente, et certaines fonctionnalités sont avancées et généralement facultatives lorsque vous débutez. Cependant, vous pouvez toujours mettre à niveau votre application Smart Home et ajouter les fonctionnalités que vous aimez. Ce sont quelques fonctionnalités de base qui doivent inclure.

Automatisation et télécommande

Une application de maison intelligente parfaitement conçue doit inclure l'automatisation et la télécommande pour en faire une application complète. Chaque fois que vous commencez à créer une application de maison intelligente, considérez toujours qu'un utilisateur doit être capable d'utiliser la plupart des marques et appareils largement utilisés pour en faire une application de maison intelligente universelle, car l'avantage d'une application de maison intelligente est d'allumer la lumière. dès que vous vous endormez ou pour prendre une tasse de café dès que vous vous réveillez.

Définir les parties utilisateur

Cette fonctionnalité est essentielle si plusieurs personnes vivent dans un même logement. Une application de maison intelligente doit pouvoir définir des rôles d'utilisateur et des parties qui permettront à chaque utilisateur d'utiliser les appareils de maison intelligente selon sa propre volonté et son calendrier. Cela permettra également de définir la confidentialité de l'appareil, comme qui peut y accéder et qui non. Par exemple, un enfant ne doit pas être autorisé à utiliser une application ou un appareil intelligent pour la maison intelligente.

Notifications push

Une application de maison intelligente doit configurer de manière experte les messages push aux utilisateurs. Cette fonctionnalité est à nouveau indispensable lors de la création d'une application intelligente. Une personne exploitant cette application de maison intelligente doit pouvoir recevoir des notifications push pour tout ce qui se passe dans la maison et doit pouvoir choisir dans la liste les notifications qu'un utilisateur doit recevoir et ne pas recevoir. Une application de maison intelligente ne doit pas être extrêmement curieuse, mais doit pouvoir informer l'utilisateur de l'état des appareils et de la maison intelligente.

Analyses personnalisées

Vous devez vous occuper du suivi et de l'analyse lors du développement d'une application de maison intelligente. Cela permettra à la maison intelligente de travailler sur une automatisation appropriée via une application de maison intelligente. Le suivi et l'étude des habitudes d'utilisation des appareils individuels, comme les aliments préparés sur votre cuisinière intelligente ou les émissions regardées sur une télévision intelligente, etc., donneront à l'utilisateur un aperçu approprié grâce à une application de maison intelligente. Cette application de maison intelligente aide le rythme de vie typique et, peut-être, crée quelques ajustements vers un meilleur style de vie.

Définissez des scénarios distincts

Si une application de maison intelligente a la capacité de construire des scénarios distincts en créant un groupe de certaines activités. Par exemple, le scénario "entrer dans la maison" contiendrait une porte ouverte, allumerait toutes les lumières et allumerait les détecteurs de mouvement. Le scénario "heure de sommeil" devrait fonctionner en éteignant la lumière, en réglant le thermostat et en allumant la musique de méditation pour vous permettre de dormir paisiblement.

Sécurité

Le transfert inévitable d'une partie massive de notre vie vers les appareils domestiques intelligents contrôlés par une application de maison intelligente ne doit pas manquer de sécurité. En ce qui concerne la sûreté et la sécurité de la maison, elle ne doit pas être compromise. Rechercher des problèmes de sécurité lors du développement d'une application de maison intelligente est un must. Le composant de sécurité d'une application intelligente doit contenir :

Évitez le stockage des informations de connexion et des informations sensibles et personnelles.

Notification push pour le changement de mot de passe.

Contrôles de sécurité réguliers pour l'application.

Restreindre les utilisateurs qui sont de nouveaux accès sans l'autorisation d'un utilisateur actuel.

Vous trouverez ci-joint des passerelles de sécurité.

Que vous développiez une application Android ou une application intelligente iOS, les éléments ci-dessus doivent être alignés avant de commencer. Une fois que tout est sur la bonne voie, suivez les 8 étapes principales pour terminer le développement de votre application de maison intelligente.

Étapes essentielles pour développer une application Smart Home

Les 8 étapes essentielles pour développer une application de maison intelligente incluent :

Découvrir un forfait

La première étape pour démarrer le développement de votre application intelligente consiste à découvrir les avantages et les inconvénients de votre application de maison intelligente auxquels vous pourriez être confronté. De cette façon, vous suivrez une piste prédéfinie pour le développement de votre application de maison intelligente et ne manquerez aucun point important. Vous serez conscient des risques et des rebondissements qui pourraient vous arriver.

L'étape de découverte comprend également l'analyse du marché pour votre analyse de la concurrence, afin que vous sachiez ce dont vous pourriez avoir besoin pour être compétitif et quelles stratégies vous devriez adopter pour que votre application de maison intelligente réussisse sur le marché.

Verrouillez les fonctionnalités

La deuxième étape importante consiste à finaliser les fonctionnalités importantes que vous devez inclure dans votre application de maison intelligente. Quelles seront les fonctionnalités concurrentielles du marché à inclure dans votre application de maison intelligente pour qu'elle se démarque dans la tempête d'applications du marché ? Assurez-vous de n'inclure que les données importantes et les fonctionnalités concurrentielles et n'essayez pas d'ajouter toutes les fonctionnalités inutiles qui seront utilisées pour refuser une application intelligente.

Confirmer un mode de connexion

Il doit tenir compte du mode de connexion de votre application de maison intelligente avec vos appareils intelligents afin qu'il puisse fonctionner efficacement. Avec la connexion, il est recommandé de prendre en charge tous les éléments mentionnés ci-dessus d'une application de maison intelligente. Le concept central démontre une association transparente entre ces 3 composants dispersés. Il existe plusieurs options de connectivité pour une application intelligente, mais votre smart doit pouvoir se connecter via les éléments suivants :

Wi-Fi/Données cellulaires - la plupart des appareils intelligents sont aujourd'hui compatibles avec les données de type Wi-Fi. Pourtant, cela peut éradiquer la durée de vie de la batterie et la vitesse de l'appareil intelligent. Mais sa grande disponibilité montre qu'une application intelligente doit être capable de connecter des appareils via le Wi-Fi et les données cellulaires.

Bluetooth - contrairement à l'option Wi-Fi, la connectivité Bluetooth est une option qui consomme peu de batterie. Il a évolué pour connecter vos appareils intelligents à votre application de maison intelligente via Bluetooth plus facilement.

Gérer le type de stockage

Une application de maison intelligente devrait examiner comment elle gérera le stockage des données et où cela se fera. L'option la plus courante à cet égard est soit le stockage dans le cloud, l'option de stockage idéale pour les applications de maison intelligente, soit le stockage de données local si le cloud n'est pas disponible.

Développer un design convivial

Les données d'une application de maison intelligente que vous développez doivent avoir une conception de données élégante et conviviale par rapport à d'autres produits concurrentiels sur le marché. Avec une conception d'application de maison intelligente accrocheuse, vous pouvez impressionner votre utilisateur dès la première impression. Une conception d'application de maison intelligente doit correspondre à l'expérience utilisateur personnalisée pour répondre aux exigences de base de l'utilisateur final, comme des scénarios sur mesure et la définition de positions d'utilisateur. Avec cela, vous devez prendre soin de la représentation des données sur l'écran d'une application intelligente.

Assurez-vous de la sécurité

Comme indiqué précédemment, une application de maison intelligente doit remplir tous les paramètres de sécurité car elle contrôle les données de toute la maison et les données des principaux appareils intelligents. En cas de faille de sécurité, les attaquants peuvent accéder à vos données et à votre domicile. Alors, faites de la sécurité une priorité tout en développant une application de maison intelligente et protégez vos données.

Liste des appareils de support

Une application de maison intelligente doit être universelle. Cela signifie que la majorité et les entreprises les plus courantes doivent la soutenir. Plus les données de votre application Smart Home prendront en charge d'appareils, plus le marché sera performant et exigeant. N'optez jamais pour une seule entreprise ou un seul type d'appareil intelligent, car cela restreindrait l'application intelligente et remettrait en question ses capacités.

Tester avant le lancement

La dernière chose à considérer avant de lancer l'application Smart Home est de la tester. Vous devez avoir tout gardé sur la bonne voie et fait de votre mieux lors du développement de votre application de maison intelligente, mais vous devez la tester pour vous assurer au maximum qu'elle fonctionne parfaitement bien et prête à affronter le marché.

Coût total de l'application Smart Home

Le coût total sera celui estimé car il est difficile de prédire le coût total et final des données d'une application de maison intelligente ou de toute autre donnée d'application. La raison principale est que cela dépend de plusieurs facteurs et du type de développement codé ou pas de code. Cela dépendra également du fait que les données de l'application fonctionneront uniquement sur Android ou seront disponibles pour Android et iOS. Vous devrez peut-être payer le prix horaire si vous embauchez un développeur. Le composant principal qui décidera des taux de développement d'applications sont :

Coût du concepteur UI/UX

Sur le coût de la gestion de projet

Coût développeur

Intégration avec le coût tiers

Architecture back-end et coût de développement

Coût de planification et de conception

Coût de correction des bogues

Coût des tests

En règle générale, les contrôleurs de périphériques de données d'applications de maison intelligente prêts à l'emploi comme Alexa et Siri vous coûteront environ 60 000 à 70 000 USD. Le développement d'une application codée pour la maison intelligente peut vous coûter entre 80 000 et 90 000 USD ou bien plus que cela. Développer une application de maison intelligente qui contrôle les appareils via une plate-forme sans code ou des outils comme AppMaster vous coûtera beaucoup moins cher que la méthode de codage du développement d'applications de maison intelligente.

Existe-t-il une application universelle pour les appareils intelligents ?

Un contrôleur d'application de maison intelligente est généralement universel, permettant à la plupart des données d'appareils de maison intelligente et intelligente d'être exploitées avec une seule application. Ces applications prennent en charge les produits intelligents d'entreprise habituellement utilisés et conviennent généralement à tous. Les 3 meilleures applications universelles pour la maison intelligente sont les suivantes.

Accueil Google

Good home ou google nest est l'une des meilleures applications de maison intelligente utilisées dans le monde et est également universelle pour la plupart des entreprises, produits et appareils. Les principales fonctionnalités incluent :

Contrôler les téléviseurs et les haut-parleurs

Faire avancer les choses

Planifiez votre journée à l'avance

Obtenez des réponses à vos questions

Gérer toutes les tâches ménagères

Contrôlez vos appareils intelligents

Divertissement

Amazon Alexa

Amazon Alexa est également considéré comme une application universelle pour la maison intelligente qui convient à la plupart des entreprises et contrôle presque tous les types d'appareils intelligents. Les principales fonctionnalités incluent :

Interaction vocale

Jouer de la musique

Faire une liste de choses à faire

Réglage des alarmes

Podcasts en streaming

Lecture de livres audio

Mises à jour météo

Mises à jour du trafic

Nouvelles sportives

Nouvelles mise à jour

Contrôlez les appareils domestiques intelligents

Maison Apple

Celui-ci est d'Apple et n'est disponible que pour ceux qui ont votre iPhone ou iPad ; sur ces appareils Apple ; il est généralement pré-installé. Ces données d'application sont compatibles avec les plates-formes de kits domestiques et les outils permettent la domotique. Comme Alexa sur Amazon, il a Siri pour l'interaction vocale. Il est pratique de gérer tous vos appareils domestiques intelligents avec une seule application. Ces données d'application gardent également vos données sécurisées et permettent le plein potentiel de votre maison intelligente.

En un mot

Convertir vos appareils domestiques intelligents en automatisation et les rendre intelligents sera plus pratique pour vous et vous fera gagner beaucoup de temps, et vous aidera à planifier et à effectuer intelligemment vos tâches quotidiennes. Dans les années à venir, il est possible que toutes les méthodes et maisons traditionnelles soient obsolètes et remplacées par un mode de vie intelligent.

Pour être concluant, commencer à créer une application de maison intelligente en utilisant une méthode de codage traditionnelle via des langages de programmation peut être difficile pour les personnes sans connaissances préalables en programmation. Même si vous engagez un développeur, le coût et le temps que cela prendra seront bien plus qu'un développement sans code. De plus, l'utilisation d'une plate-forme sans code comme AppMaster sera facile, rapide, moins coûteuse et sans aucun codeur impliqué. La technologie de développement sans code est la meilleure option si vous souhaitez créer votre propre application de maison intelligente. AppMaster est une plate-forme sans code qui permet aux utilisateurs de créer des applications Web ou mobiles qu'ils aiment à n'importe quelle fin. Les données d'une application de maison intelligente peuvent être facilement développées à l'aide d'AppMaster.