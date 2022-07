Lorsque les smartphones sont apparus pour la première fois sur le marché - si vous êtes assez vieux pour vous en souvenir), vous attendiez-vous à ce qu'ils aillent aussi loin ? Le développement de ces petits appareils a atteint des niveaux inimaginables. Aujourd'hui, nous pouvons non seulement parler et écrire des messages avec nos téléphones, mais aussi faire du shopping, naviguer dans les rues d'un pays étranger, traduire dans toutes les langues, coder, enregistrer et même éditer des photos et des vidéos.

Le montage vidéo sur les smartphones ou sur des appareils mobiles plus grands (comme les tablettes qui partagent le même système d'exploitation que les smartphones mais ont un écran plus grand) devient particulièrement populaire. Pour les développeurs d'applications, les applications de montage vidéo représentent une grande opportunité de profit et de succès. Après tout, la première chose à se demander lors du développement d'une nouvelle application est ce que veulent les clients. Puisque les utilisateurs de smartphones d'aujourd'hui veulent des applications de montage vidéo, dans cet article, nous allons découvrir comment développer des applications de montage vidéo gratuitement ou du moins pour un tout petit budget.

Pourquoi le montage vidéo sur les smartphones devient-il si populaire ?



Comprendre les tendances du marché est la première de tout processus commercial, et puisque vous voulez gagner de l'argent avec votre travail de développement d'applications, vous devez penser en termes de business ! Le marché que vous devez analyser est, bien sûr, celui des smartphones et des applications mobiles.

Marché des smartphones



Pour comprendre comment le marché des smartphones s'est développé et se développe, nous n'avons pas besoin de regarder les données : regarder autour de soi est plus que suffisant. Tout le monde possède un smartphone ; la majorité des gens tiennent leur smartphone dans leurs mains pendant plus de deux heures chaque jour ; de nombreuses personnes utilisent leur smartphone pour effectuer toutes les tâches quotidiennes les plus courantes - de la liste de courses à l'achat de billets d'avion -, et les marchés physiques et en ligne en sont remplis.

Si nous voulons encore nous pencher sur les données, nous pouvons jeter un coup d'œil à certaines prévisions. Bien que tout le monde semble déjà posséder un smartphone, le nombre de smartphones sur la planète Terre devrait encore augmenter en 2023 (de 2 476 millions à 2 720 millions !).

Applications mobiles



Quel type d'applications est le plus utilisé par les utilisateurs ? De nombreuses catégories d'apps peuvent être incluses dans cette liste : apps de shopping, apps de listes de tâches, apps de chat, et bien d'autres, mais qu'en est-il des apps de montage vidéo ? L'utilisation des apps de montage vidéo ne cesse de croître, et il y a deux raisons principales à cela :

Les smartphones sont de plus en plus perfectionnés. Les écrans sont de plus en plus définis, et les performances des smartphones (en raison du développement du matériel et des logiciels) sont de plus en plus puissantes. Il y a quelques années encore, le montage vidéo n'était pas quelque chose que de petits appareils comme les smartphones pouvaient gérer efficacement. Pourtant, avec les nouveaux processeurs puissants qui sont mis en œuvre, quelque chose d'aussi complexe que le montage vidéo devient possible sur les smartphones aussi.

La deuxième mais principale raison pour laquelle les gens utilisent leurs smartphones pour monter leurs vidéos de plus en plus souvent est que les smartphones sont devenus le principal appareil d'enregistrement pour une grande majorité d'utilisateurs (seuls les professionnels utilisent encore des caméras professionnelles, et parfois même ils optent pour un smartphone de bonne qualité pour une meilleure efficacité). Avec les applications de montage vidéo, les utilisateurs n'ont plus besoin de déplacer leurs vidéos de leur smartphone vers leur ordinateur pour les monter avec un outil logiciel. Ils peuvent enfin tout traiter depuis leur smartphone.

Le marché du montage vidéo ; quelques données



Nous venons de faire quelques observations qualitatives, mais que disent les données ? L'analyse de marché dit que le marché des applications vidéo mobiles valait 25 milliards de dollars en 2021 ! Cela signifie que le marché est énorme, mais aussi que la concurrence est de plus en plus forte. Les développeurs d'applications qui veulent entrer sur ce marché doivent le faire rapidement !

Développement d'une application de montage vidéo : ce qu'il faut savoir avant de commencer



La planification est toujours essentielle avant de commencer un projet, mais avec le développement d'applications, elle devient encore plus importante. Puisque cet article fournit des informations sur la façon de développer votre application de montage vidéo, nous nous concentrerons sur la planification dans la première partie. La planification du développement de l'application de montage, en particulier, peut être organisée en trois grandes parties : la planification générale, la planification du développement et la planification de la monétisation et du marketing.

Planification générale



Lorsque vous envisagez de développer une application mobile de montage vidéo, vous pensez d'une certaine manière à lancer une nouvelle entreprise. Ainsi, les étapes préliminaires seraient d'apprendre à connaître votre public cible et ce dont il a besoin. En plus de cela, vous voulez également vous assurer que vous avez des idées claires sur ce à quoi ressemblera votre application de montage vidéo.

Analysez votre public cible

Qui va utiliser votre application mobile de montage vidéo ? Plus qu'une question d'âge et de sexe, vous devez vous concentrer sur les niveaux de compétences des utilisateurs. Vous devez décider, en d'autres termes, si vous voulez fournir aux utilisateurs une application facile et conviviale que tout le monde peut utiliser (mais qui, peut-être, a des fonctionnalités avancées limitées) ou une application professionnelle avec des fonctionnalités avancées et tout ce dont un pro aurait besoin pour créer ses vidéos directement à partir de son appareil mobile. Il est facile de comprendre que si vous ne prenez pas cette décision avant de commencer à développer votre application de montage vidéo, vous ne serez pas en mesure d'avancer dans une direction claire avec votre travail.

Clarifiez vos idées

Connaître votre public cible vous aide à clarifier les idées sur le type d'application de montage vidéo que vous voulez construire. Cependant, il y a d'autres éléments à prendre en compte. L'aspect principal que vous devez considérer est la réalisabilité de votre idée : avez-vous les compétences et le budget pour réaliser ce que vous avez en tête ?

Budget

En dernier lieu, vous devez établir les ressources dont vous disposez, et ce n'est pas seulement une question d'argent. Combien de développeurs peuvent travailler sur le projet ? Combien de temps pouvez-vous consacrer au processus ? Il serait utile de dessiner un plan réalisable et détaillé afin de ne rien laisser au hasard.

Planification du développement



Il est maintenant temps de penser à quoi ressemblera votre application de montage vidéo. Penser à ce à quoi ressemblerait une appli, c'est penser aux fonctionnalités qu'elle va inclure. Il s'agirait probablement de l'un des aspects les plus critiques de votre planification et de votre développement : nous y avons consacré un paragraphe distinct (voir Développement d'apps de montage vidéo : fonctionnalités plus bas).

Planification de la monétisation et du marketing



Nous avons souligné à plusieurs reprises que lorsque vous développez une app, vous devez penser dans une perspective commerciale (si vous voulez tirer un certain profit de votre travail de développement d'apps de montage), ce qui signifie que vous devez réfléchir au choix de votre modèle de monétisation et de vos stratégies marketing. Développer l'application et penser ensuite à la manière de gagner de l'argent avec elle serait une erreur. Savoir comment monétiser votre appli de montage vidéo (donc choisir un modèle de monétisation) est aussi important que de savoir quelles fonctionnalités vous voulez y inclure.

Les principaux modèles de monétisation que vous pouvez choisir sont :

Modèle de monétisation Freemium : vous pouvez fournir l'appli gratuitement mais gagner des bénéfices grâce aux publicités qui y sont affichées.

Modèle de monétisation Paymium : vous pouvez exiger un paiement pour télécharger votre application

Modèle de monétisation par abonnement : si vous ne voulez pas choisir le modèle freemium, le modèle par abonnement est plus souvent utilisé que le Paymium : il exigerait que les utilisateurs paient une redevance chaque mois. Les utilisateurs l'acceptent plus facilement car c'est un modèle que beaucoup d'applications utilisent. ; Il en va de même pour le marketing : vous connaissez votre public ; il est maintenant temps de réfléchir à la manière de l'atteindre. Lorsqu'il s'agit d'applications, vous devez vous concentrer sur le marketing numérique : utilisez les médias sociaux, les vidéos sur YouTube et un site Web indépendant pour faire connaître votre application à votre public cible.

Développement d'applications de montage vidéo : Fonctionnalités



Quel type de fonctionnalités une application de montage vidéo pourrait-elle inclure ?