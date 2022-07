Comment créer une application de livraison ?

Si vous lisez cet article, il y a de fortes chances que vous ayez été impliqué ou que vous envisagiez de démarrer des services d'applications de messagerie à la demande. Il ne fait aucun doute que les applications de messagerie à la demande et l'industrie de la livraison de nourriture sont en plein essor, et c'est l'un des meilleurs services de livraison de nourriture pour les clients des services de restauration. Mais comme toute autre entreprise, il y a quelques choses que vous devez savoir avant de vous lancer dans le développement d'applications de livraison pour les applications de livraison de messagerie à la demande.

Il y a beaucoup à savoir, mais une chose essentielle à prendre en compte dans le développement d'applications de livraison pour les services de livraison de nourriture.

Avez-vous besoin de comprendre le processus de développement d'applications de livraison ? Pour créer une application de livraison pour les clients et les livreurs de restaurant, de quoi aurez-vous besoin ? Et comment fonctionne l'application de livraison à la demande pour les services de livraison de nourriture.

Pendant la pandémie COVID-19, les opérations quotidiennes des gens ont changé, le commerce électronique a explosé jusqu'à 200 %, presque tout le monde a commencé à acheter en ligne juste pour être du bon côté, et oui, c'est plus pratique d'acheter sur votre zone de confort dans le monde entier en quelques clics de téléphone via l'application de livraison à la demande.

La pandémie COVID-19 a créé plus d'opportunités commerciales comme les services de livraison de nourriture, l'épicerie et d'autres livraisons d'articles de commerce électronique. Les applications de livraison par messagerie à la demande et les applications de livraison par messagerie sont des tiers entre acheteurs et vendeurs dont le travail consiste à prendre les articles des vendeurs et à les amener aux portes des acheteurs, et les applications de livraison par messagerie à la demande ont permis de le faire.

En raison de la pandémie, les restaurants, les food corners et les cafés ont été fermés et ont commencé à vendre en ligne ; ils se sont associés à des services de livraison de messagerie à la demande. Et maintenant, les experts prédisent que le marché de la livraison de nourriture augmentera de 300 %, ce qui est un chiffre énorme et une opportunité parfaite pour vous de démarrer avec des services d'application de livraison à la demande en tant qu'entreprise.

Et heureusement, nous avons tout ce dont vous avez besoin pour savoir comment créer une application de livraison, comment fonctionne une application de livraison par messagerie à la demande, le processus de développement d'une application de livraison à la demande et comment démarrer avec une livraison par messagerie à la demande. application en tant qu'entreprise.

Nous avons également expliqué comment créer une application de livraison et quelles technologies sont utilisées dans le développement de l'application de livraison dans le développement de l'application de livraison de messagerie à la demande et quelles sont les multiples options de paiement disponibles.

Comment fonctionne une application de livraison ?

Avant de plonger dans le développement d'applications de livraison, comprenons comment fonctionnent les applications de livraison de messagerie à la demande.

Un client qui souhaite commander une pizza italienne accède à l'application de livraison par coursier à la demande et recherche une pizza italienne ; là, il clique sur l'un des liens des restaurants répertoriés et commande la pizza. L'application de livraison par coursier est conçue de manière à informer le restaurant spécifique que vous avez une commande. Le chef commence à préparer des pizzas ; lorsqu'elle est prête, un coursier vient chercher la pizza et la livre au client à l'endroit défini, et facture le montant requis. Et c'est la beauté d'avoir une application de livraison à la demande pour votre entreprise.

Ces applications de livraison à la demande proposent plusieurs options de paiement, comme le paiement à la livraison, le paiement anticipé en ligne, etc.

Certaines grandes entreprises alimentaires comme McDonald's et KFC ont créé leurs propres applications de livraison de coursiers de restaurant pour servir leurs clients. Et il est avantageux d'avoir vos propres applications de livraison par messagerie, afin que vous puissiez en tirer un profit supplémentaire.

Comment l'application de livraison gagne-t-elle de l'argent ?

En répétant sans cesse que les applications de livraison à la demande sont très rentables et bénéfiques, il est important de créer une application de livraison. Chaque entreprise qui vend des produits physiques en ligne doit créer une application de livraison pour livrer les produits à ses consommateurs. Certaines entreprises ont leurs propres modèles de livraison à la demande, tandis que d'autres s'appuient sur des applications et des entreprises de livraison par messagerie. Le travail du coursier consiste simplement à ramasser le colis et à le déposer à la porte de l'acheteur, et son travail est terminé. Et le développement des applications de livraison par messagerie est tel qu'elles facturent certains montants comme frais de commission, frais de publicité, adhésions et frais de livraison pour la livraison des colis. Frais de commission : la plupart du temps, les applications de livraison de nourriture et les applications de livraison par messagerie facturent un pourcentage aux restaurants pour les connecter à leurs clients potentiels. Par exemple, UberEats reçoit jusqu'à 30 % de commission. 30 % est un nombre énorme, mais toujours des restaurants, mais ils paient tout de même 30 % à UberEats, car ils font plus de profits avec les clients d'UberEats. Frais de publicité : il s'agit d'une source essentielle de revenus pour les applications de livraison par messagerie ; les gens peuvent annoncer leurs produits pour les promouvoir afin d'augmenter leur portée auprès d'un plus grand nombre de clients. Ils peuvent faire de la publicité pendant des heures, des jours, voire des mois, et en retour, ils devront payer les frais définis pour la promotion. La publicité peut être dans différents formats, comme affichée sur l'écran principal, dans la barre latérale ou n'importe où dans le pied de page, selon le choix et les frais de l'utilisateur. Adhésions : Offrir des adhésions est l'une des dernières méthodes dans les applications de livraison par messagerie. Désormais, les applications et les fournisseurs de services de livraison par messagerie offrent des remises, la livraison gratuite, X % de réduction sur la livraison et d'autres avantages à leurs clients s'ils achètent à un certain moment du mois. Ils peuvent acheter des abonnements mensuels avec X%OFF et d'autres avantages. Cela crée plus de bonnes relations avec les clients et augmente le taux de retour et de clients fidèles. Frais de livraison : Le client paiera les frais de livraison sauf s'il s'agit d'une livraison gratuite pour les articles commandés. Les frais peuvent être dans différents modèles; certaines applications de livraison par messagerie utilisent des frais fixes pour les articles de livraison tels que 10 $ ou 20 % du total de la commande, tandis que d'autres varient d'un endroit à l'autre et dépendent également de la taille et du poids des produits. Cela dépend donc de vous des modèles que vous souhaitez adopter pour votre entreprise de services de livraison.

Comment créer une application de livraison ?

Nous avons compris ce qu'est une application de livraison à la demande, comment fonctionne une application de livraison à la demande et comment gagner de l'argent avec les applications de livraison de messagerie à la demande. Il est également important pour vous de créer une application de livraison pour que votre entreprise survive dans le monde numérique.

L'application de livraison à la demande n'est que l'interface frontale avec laquelle les gens peuvent interagir, mais dans les coulisses du processus de développement de l'application de livraison, il doit y avoir un plan commercial et logistique approprié. Il est également important de choisir les bons outils et technologies lorsque nous avons tant d'options différentes pour le développement d'applications de livraison.

Le facteur le plus important dans la création d'une application de livraison est de choisir les technologies et la plate-forme appropriées qui répondent aux besoins spécifiques de l'entreprise et de ses utilisateurs. Certaines plates-formes offrent un développement d'application de livraison très sécurisé, mais vous risquez alors de compromettre un peu les performances et vice versa. Vous pouvez obtenir la même fonctionnalité dans le développement d'applications de livraison à partir de chaque plate-forme, mais il est important de choisir la bonne plate-forme qui répond aux besoins de votre entreprise et améliore l'expérience utilisateur de la création d'une application de livraison.

Chaque plate-forme a ses propres avantages et inconvénients, vous avez donc besoin de quelques compromis entre décider laquelle choisir pour créer une application de livraison.

Pour le développement de l'application de livraison, vous devrez choisir l'une des plates-formes définies ci-dessous ou choisir n'importe quelle autre plate-forme, mais le développement de l'application de livraison doit prendre en charge le développement multiplateforme car l'application de livraison sera utilisée par IOS, Windows ou Android. utilisateurs.

Quelques plates-formes populaires pour le développement d'applications de livraison

C'est toujours un problème lorsqu'il existe de nombreuses options disponibles pour créer une application de livraison, puis choisir les meilleures pour le développement de l'application de livraison semble parfois un peu difficile, mais il est important de choisir les bons outils et technologies pour créer une livraison. application.

En voici quelques-uns que vous pouvez utiliser pour le développement d'applications de livraison. Étant donné que l'application de livraison de messagerie à la demande sera utilisée par différents appareils avec différents systèmes d'exploitation, il est donc préférable de créer une application de livraison sur une technologie multiplateforme pour augmenter l'accessibilité de l'application et attirer plus d'audience. C'est une chose importante à considérer lors du développement de l'application de livraison.

React Native : React Native est un framework open source développé par Facebook pour créer des applications mobiles natives. Il s'agit d'un SDK multiplateforme qui permet aux développeurs de créer des applications mobiles, et vous pouvez créer une application de livraison qui utilise JavaScript comme langage principal. React Native offre un certain nombre d'avantages, tels qu'un temps de développement rapide, la réutilisation du code et des performances efficaces. Vous pouvez utiliser React Native pour créer une application de livraison. C'est l'une des plates-formes bien connues en matière de développement d'applications de livraison et d'applications de livraison à la demande.

Réutilisabilité du code : la réutilisabilité du code est une caractéristique majeure et essentielle de React Native. Il vous permet de créer une application de livraison pour les systèmes d'exploitation multiplateformes comme Android et IOS, car c'est le JavaScript derrière qui peut être utilisé pour les deux.

Développement efficace : La réutilisabilité du code réduit le coût, la durée de développement et les efforts humains. Dans le développement d'applications de livraison, la réutilisation du code contribue à un développement efficace et rapide, et les développeurs peuvent créer des applications de livraison efficacement.

Test et débogage : les tests et le débogage dans le processus de développement d'applications de livraison sont une étape nécessaire pour créer des applications de livraison sans bogues. React vous permet d'apporter des modifications en temps réel sur l'application en direct et de les corriger pendant le chargement de l'application. Et seul le morceau de code spécifique sera mis à jour, mais pas l'application entière, ce qui signifie que dans le processus de développement de l'application, apporter des modifications à une partie de l'application n'affectera pas l'application globale à moins qu'il n'y ait une relation entre ces parties. Il aide à tester et à corriger les bogues sur les applications en direct.

Xamarin : Xamarin est une plate-forme de développement d'applications open source appartenant à Microsoft qui permet aux développeurs de créer une application de livraison et d'autres applications mobiles à l'aide de C#. Il utilise un code unique sur IOS, Android, Windows et d'autres plates-formes. Le processus et l'expérience de développement d'applications sont exactement comme les applications natives. Les applications pour différents systèmes d'exploitation sont développées avec une seule base de code .NET partagée. En outre, le framework Xamarin prend en charge un accès complet à l'ensemble des fonctionnalités par plate-forme et périphérique sous-jacents, y compris toutes les fonctionnalités spécifiques à la plate-forme. Si vous souhaitez une conception d'interface utilisateur propre et moderne pour le développement d'applications de livraison, Xamarin est le bon choix pour créer une application de livraison.

Intégration d'API : les développeurs Xamarin peuvent utiliser toutes les API existantes et les contrôles d'interface utilisateur dans un langage de programmation spécifique à la plate-forme, ce qui réduit le coût d'intégration et le temps de développement de l'application de livraison. L'ajout de plusieurs options de paiement nécessite également une API, et Xamarin est très convivial en matière d'intégration d'API et de développement d'applications de livraison.

Interface utilisateur (UI) native : les utilisateurs attendent toujours des expériences cohérentes des applications mobiles, et Xamarin vous permet ici d'écrire des codes qui correspondent étroitement à l'interface utilisateur (UI) native de chaque système d'exploitation. Cela simplifie le partage de code entre les différents systèmes d'exploitation comme IOS, Android, Windows, etc. Il est si facile de créer une application de livraison avec Xamarin puisqu'un code est utilisé pour différents systèmes d'exploitation.

Open source : étant un framework open source, il s'améliore continuellement avec le temps ; en dehors de cela, il est soutenu par le géant de la technologie Microsoft qui le maintient stable, vendable et robuste.

Flutter : Flutter est également un kit de développement open source appartenant à Google qui permet un développement fluide et facile d'applications multiplateformes. Vous pouvez facilement créer une application de livraison dans Flutter. Au lieu d'écrire du code séparément pour Android et IOS, Flutter est également l'une des plates-formes qui vous permet de créer des applications de livraison avec une seule base de code pour Android et IOS.

Le SDK de Flutter est basé sur le langage de programmation Dart. Pour les applications mobiles, il utilise le langage Dart, tandis que pour le Web, le Dart est converti en JavaScript à l'aide du compilateur Drat2js Trans. Le développement d'applications de livraison avec Flutter est l'une des meilleures options car il prend en charge à la fois IOS et Android.

Base de code unique : elle prend également en charge le facteur de réutilisation du code du développement ; il vous suffit d'écrire une base de code et de l'utiliser si nécessaire pour Android, IOS et même pour le Web.

Bibliothèques riches : Flutter est l'une des plates-formes les plus riches, avec des tonnes de bibliothèques que vous pouvez importer et utiliser pour effectuer une tâche spécifique. Dans le développement d'applications de livraison, vous aurez besoin de nombreuses bibliothèques, et Flutter fournit des tonnes de bibliothèques pour faciliter le développement et vous aider à créer une application de livraison.

Comment démarrer l'application de livraison par coursier à la demande ?

Nous avons maintenant compris le modèle commercial de l'application de livraison de messagerie à la demande, le fonctionnement de l'application de livraison à la demande et les différentes technologies qui prennent en charge le développement de l'application de livraison.

Plan

La première et la plus importante chose à considérer avant de démarrer une entreprise est un plan approprié. Votre plan est votre feuille de route vers votre destination. Faire une vision et des objectifs à atteindre. Calculez toutes les dépenses telles que les coûts d'exploitation, les taxes et les coûts de maintenance, etc. L'étape suivante consiste à cibler votre créneau pour les services de livraison de messagerie à la demande ; certaines entreprises sont très vastes ; ils livrent chaque article, mais certains sont spécifiques à un créneau, comme les applications de livraison de nourriture et de médicaments.

Développement d'applications d'équipe et de livraison

Maintenant que vous avez un plan approprié, il est temps d'embaucher des chauffeurs, des passagers et des gestionnaires pour gérer le processus du modèle commercial et les former à l'application de livraison à la demande et au modèle commercial du service de livraison. Lors du développement de l'application de livraison, intégrez plusieurs options de paiement pour faciliter l'utilisation par le client.

Et parallèlement, construisez une application de livraison qui sera la réception où les clients interagiront avec vous en ligne.

Promouvoir votre entreprise

La dernière étape consiste à faire savoir à vos clients potentiels que vous existez et que vous proposez des services de livraison de messagerie à la demande.

Sept exemples d'applications à la demande

Avec l'avancement des technologies et de la numérisation, l'entreprise a changé ses processus et ses modèles pour survivre dans l'industrie. Chaque entreprise physique a une empreinte numérique sur les plateformes sociales ou directement sur le Web, il est donc important de créer une application de livraison pour votre entreprise.

Ces empreintes nous fournissent les biens et services que nous exigeons. En termes simples, les applications de livraison de messagerie à la demande signifient que nous obtenons ce que nous voulons sans dépendre du lieu ou de l'heure. Les services d'application de livraison à la demande ont rendu cela possible ; ils nous livrent les produits à l'endroit et à l'heure spécifiés. Nous ne sommes donc pas obligés d'aller visiter les marchés pour faire du shopping, en tenant compte des horaires du centre commercial. De plus, ces nouveaux modèles commerciaux de livraison par messagerie à la demande acceptent plusieurs options de paiement pour faciliter et améliorer l'expérience client.

Voici une liste de différentes applications de livraison à la demande qui sont à la mode de nos jours et qui génèrent d'énormes profits.

Zomato : Il s'agit d'une application de livraison à la demande qui peut être trouvée dans plus de 25 pays à travers le monde ; c'était une société basée en Inde, mais elle a ensuite été acquise par UberEats. En 2021, le succès de la plateforme a atteint un nouveau sommet de 39X sursouscrit. UberEats : UberEats est une autre application de livraison de messagerie à la demande, et elle est opérationnelle dans plus de 1000 grandes villes du monde. C'est l'une des meilleures applications de livraison à la demande avec une domination du marché, et un large éventail de restaurants sont prêts à travailler avec UberEats. UberEats continue également de vérifier et d'équilibrer les coursiers du restaurant client pour garantir la qualité et la norme. Il fournit des services tels que les commandes groupées et planifie les commandes pour un moment précis. MercadoFresh : il s'agit d'une application de livraison à la demande basée au Brésil qui vous fait gagner du temps en livrant des articles à votre porte en quelques clics. Vous pouvez faire vos achats dans des magasins bio, des épiciers, des animaleries, des bouchers, des magasins d'alcools et des supermarchés avec MercadoFresh. Carburants d'appoint : Les carburants d'appoint sont l'un des principaux fournisseurs de services de livraison de courrier à la demande, mais ils sont spécifiques à un créneau car ils ne font que fournir du carburant. Booster Fuels est une startup basée en Californie, et elle a jusqu'à présent livré du carburant à des flottes commerciales, des entreprises, des universités et des propriétaires fonciers. Il a servi plus de 10 000 personnes dans plus de 300 entreprises, dont Cisco, Oracle, Facebook, PepsiCo, etc. Healthtap : cette application est limitée au secteur de la santé, elle met en relation des médecins avec des patients et, jusqu'à présent, elle a connecté 108 000 médecins à des patients. Les patients prennent un rendez-vous virtuel avec le médecin. Healthtap garantit la confidentialité et la sécurité des patients et des médecins. Handy : Il s'agit d'une application de livraison à la demande basée à New York qui dessert tous les États-Unis, le Royaume-Uni et le Canada. Il fournit différents services tels que le nettoyage de la maison et du bureau, le montage de téléviseurs, l'assemblage de meubles, la manutention de murs, etc. C'est l'un des moyens les plus fiables et les plus rapides de réserver des prestataires de services ménagers. En quelques coups de téléphone, vous pouvez réserver des prestataires de services professionnels à domicile.

Selon Handy, il traite 1 000 000 réservations, plus de 500 000 clients et plus de 50 000 professionnels indépendants. Handy a travaillé avec Google Home, Walmart, Nest et Wayfair.

Wype : Wype est une autre application de livraison à la demande ; il vous sert des services de nettoyage de voiture n'importe où, n'importe quand. Il est situé à Los Angeles, et les utilisateurs peuvent utiliser les serveurs de nettoyage de voiture instantanément ainsi qu'ils peuvent le programmer pour plus tard.

5 indicateurs de performance clés importants pour les applications à la demande.

Les indicateurs de performance clés sont très importants pour toute application de livraison à la demande, car ils vous donnent un aperçu des performances de votre entreprise. Comme nous le savons, les applications à la demande sont un secteur en croissance rapide du marché des applications et, à ce titre, il est important pour les entreprises opérant dans cet espace de suivre les indicateurs de performance clés (KPI) pour s'assurer qu'elles atteignent leurs objectifs commerciaux.

Voici quelques KPI importants que toute entreprise de livraison à la demande devrait prendre en compte.

Coût moyen par livraison. L'indicateur détermine la mesure du coût par rapport à la distance parcourue pour livrer le colis.

Délai moyen par livraison. Cet indicateur permet d'appréhender le délai moyen de livraison d'un colis. En outre, il vous donne un aperçu de l'efficacité du réseau et de l'efficacité des itinéraires de livraison prévus.

Précision de la commande. C'est un indicateur très utile; il vous permet de connaître le pourcentage de livraisons réussies par rapport au total des livraisons. Il vous aide à connaître le taux de réussite des livraisons et vous offre de la place pour d'autres améliorations en fonction des états donnés.

Délais de livraison respectés. Cette matrice vous aide à identifier avec précision la livraison réussie des colis livrés à temps par rapport au total des livraisons. Cela peut rendre les gestionnaires responsables des retards de livraison.

Un certain nombre de livraisons. Ce n'est pas une mesure utile, mais vous devriez quand même l'envisager car elle vous donne un aperçu de votre entreprise et vous pouvez facilement identifier le taux de croissance et de déclin par la mesure, comme le total des livraisons en janvier par rapport au total des livraisons en février à des fins de comparaison. , etc.