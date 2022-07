Nous vivons à une époque où nous utilisons nos appareils mobiles pour presque tout, et nous voulons les utiliser pour n'importe quoi ! Nous voulons communiquer, acheter, vendre et payer avec eux, et nous voulons aussi voyager avec eux ! Le développement d'applications est sans aucun doute un secteur en pleine croissance et une excellente opportunité pour les entrepreneurs. En parlant de voyage, de nombreux types d'applications mobiles sont devenues une excellente ressource pour les voyageurs, encore plus que les sites Web mobiles : à tout moment, ils peuvent s'assurer qu'ils ne sont pas perdus, ils peuvent réserver un hôtel, ils peuvent réserver n'importe quelle activité. (acheter des billets pour un concert ou un musée, réserver une table dans un restaurant) ou appeler un taxi. Les applications de voyage sont également une opportunité pour tous les services et entreprises d'accueil de voyages. Qu'est-ce que cela signifie pour les entrepreneurs numériques? Que le secteur des applications de voyage est une belle opportunité !





Il y a des tonnes de besoins différents qui peuvent être satisfaits avec une application, et ce sont toutes des niches du marché que vous pourriez combler avec une application de voyage. Cependant, bien sûr, de nombreux paramètres doivent être pris en compte pour votre projet de développement d'application : budget, fonctionnalités, utilisateurs ciblés, etc. Dans cet article, nous allons plonger dans le monde du développement d'applications de voyage afin que vous puissiez avoir une meilleure idée de quel type d'opportunité il s'agit et comment l'exploiter.

De quoi une application de voyage a-t-elle besoin ?

Avant de déterminer combien une application de voyage peut coûter et comment vous pouvez la réussir, vous devez vous concentrer sur ce dont une application de voyage a besoin. Quelles sont les fonctionnalités que vous et votre équipe de développement devez mettre en place pour que tout voyageur puisse avoir tout ce dont il a besoin dans la paume de sa main via son mobile pendant son voyage ? Comment rendre votre service disponible avec une application autre que les sites mobiles traditionnels mais moins utilisables ? Lorsque vous avez défini toutes les fonctionnalités que vous devez mettre dans une seule application, vous pouvez passer à l'examen des coûts, du marketing, de l'embauche de l'équipe de développement et d'autres aspects.

Les applications de voyage sont une sorte d'intermédiaire entre les services d'accueil de voyage et les voyageurs. Il s'agit d'un aspect important à prendre en compte : dans la plupart des cas, votre application ne fonctionnera que si elle implique des services d'accueil de voyage ainsi que des utilisateurs communs. Les principales fonctionnalités d'une application de voyage sont les suivantes :

Transport

La première chose que tout voyageur fait lorsqu'il voyage est de se déplacer d'un endroit à un autre. Voyager signifie se déplacer; Lorsque vous pensez à un endroit à visiter, la première chose à laquelle vous pensez est de savoir comment vous y rendre. Pour toutes ces raisons, la toute première caractéristique qui identifie les applications de voyage ou les sites Web mobiles pour voyager est la possibilité de réserver un transport. Le transport est un parapluie qui peut inclure des tonnes de services différents :

acheter des billets d'avion,

acheter des billets de train et de bus

acheter des tickets de transport urbain (métro, bus urbains)

appeler un taxi

Le monde des transports évolue et offre de nouvelles opportunités, même pour les développeurs d'applications de voyage. Les trottinettes et vélos électriques sont de plus en plus courants sur les routes des villes du monde entier : les applications de voyage peuvent également inclure des fonctionnalités permettant aux utilisateurs de louer l'un de ces moyens de transport durables ou des fonctionnalités de planification de trajet. Pour rendre cette application utilisable, elle nécessitera des fonctionnalités d'intégration de cartes : assurez-vous que votre équipe de développement comprend un expert dans ce domaine. Cela nécessite également des accords avec l'accueil de voyage liés au secteur des transports.

Réservation

La deuxième chose dont les utilisateurs ont besoin lorsqu'ils voyagent est un endroit où passer la nuit. Les applications de voyage qui permettent aux utilisateurs de réserver un hôtel ou tout autre type de chambre directement depuis leur mobile connaissent un grand succès, même si la concurrence est très forte. Cependant, en matière de réservation, vous ne devez pas vous concentrer uniquement sur les hôtels et les chambres ; les voyageurs réservent également des visites de musées ou d'autres activités.

Réservation

En plus d'un endroit pour dormir, les voyageurs ont besoin d'un endroit pour manger. Développer une application qui permet aux utilisateurs de réserver une table pour leurs dîners et déjeuners peut devenir très réussi : elle ne serait pas uniquement destinée aux voyageurs, car les gens utiliseraient également des applications de voyage comme celle-ci pour réserver des réservations dans les restaurants de leur ville natale.

Commentaires

Il y a beaucoup de concurrence pour les applications de voyage qui traitent des avis. Cependant, l'inclusion de fonctionnalités d'examen dans votre application de voyage peut rendre le développement de votre application plus complet.

Carte & navigation

Encore une fois, développer une application de navigation et la faire réussir serait extrêmement difficile car la concurrence de Google est presque impossible à battre. Les fonctionnalités de navigation d'intégration de carte peuvent également être compliquées à développer. Cependant, vous pouvez inclure des fonctionnalités de carte ou de navigation dans votre application (peut-être même l'intégrer à Google Maps lui-même)

Service d'urgence

Commençons à parler de fonctionnalités standard plus mineures. Parce qu'ils sont moins courants, cela pourrait être une opportunité plus importante pour tout entrepreneur numérique. Lorsque vous vous trouvez en dehors de votre pays, vous êtes rarement informé de la manière d'appeler les services d'urgence. Une application qui vous permette d'appeler les services d'urgence depuis votre mobile, même si vous ne connaissez pas les numéros d'urgence, serait un outil précieux pour tout voyageur. Ce type d'application aurait besoin d'une fonction d'intégration de carte.

Prévision météo

Tout voyageur vérifierait la météo plus d'une fois par jour; c'est pourquoi les applications de prévision météorologique peuvent être couronnées de succès. Lorsque vous créez une application de voyage, gardez cela à l'esprit et envisagez d'ajouter des fonctionnalités de prévision météo à votre application de voyage, d'intégrer un site Web mobile pour les prévisions météo ou de créer une application uniquement à cette fin.

Planification de voyage

De nombreux voyageurs ont besoin d'applications pour planifier leurs voyages. Ils écrivent tous leur plan quelque part, mais l'avoir avec eux sur leur mobile avec une application de planification de voyage serait plus pratique. Vous pourriez développer une application de voyage qui leur permette de planifier leur voyage et de continuer à vérifier leur plan même pendant le voyage lui-même.

Veuillez noter que toutes les applications de voyage ne sont pas fournies avec toutes ces fonctionnalités. Prenons un exemple célèbre : booking.com est une application de voyage qui ne propose pas de fonctionnalités de transport ou de prévision météo. Pourtant, c'est l'une des applications les plus abouties pour voyager dans le monde. Lors du développement de votre application de voyage, vous pouvez vous concentrer sur une ou plusieurs fonctionnalités : cependant, gardez à l'esprit que les fonctionnalités que vous sélectionnez détermineront la niche de marché dans laquelle vous placerez votre application et vos utilisateurs ciblés.

Comment fonctionne une application de voyage ?

Il existe deux principaux types d'applications de voyage : les applications de planification de voyages que les utilisateurs utilisent pour organiser leurs voyages (qu'ils utilisent, c'est-à-dire depuis leur domicile, depuis leur hôtel, depuis l'aéroport) et celles qu'ils utilisent en déplacement.

Applications de planification de voyage

Les applications de planification de voyage sont plus faciles à développer car elles n'ont pas besoin, par exemple, d'intégration de carte de géolocalisation et de navigation par intégration de carte. Ces types d'applications de voyage mobiles sont principalement des applications de réservation de planification de voyage : elles permettent aux utilisateurs de parcourir les hôtels, restaurants, musées disponibles, etc. à partir de leurs appareils mobiles, mais elles pourraient également être plus avancées que cela. Votre équipe de développement dédiée pourrait inclure dans votre application de réservation de planification de voyage une fonctionnalité qui permet aux utilisateurs non seulement de naviguer, mais également de réserver directement à partir de l'application de voyage mobile. Une autre façon de mettre à niveau ce type d'application de planification de voyage serait d'intégrer des fonctionnalités de planification : des fonctionnalités permettant aux utilisateurs d'enregistrer les lieux qu'ils souhaitent visiter, les horaires, etc.

Lorsque vous créez une application de voyage comme celle-ci, il y a un autre défi que le développement de l'application : dans de nombreux cas, vous devrez trouver des accords avec l'industrie de l'accueil du voyage. En d'autres termes, vous avez besoin que les entreprises actives dans l'industrie hôtelière souscrivent à votre service. Vous pouvez rendre ce passage automatique (les entreprises de l'industrie de l'accueil du voyage peuvent s'inscrire directement depuis votre application), mais vous devez leur faire savoir que l'application existe. Cela signifie que la première cible de vos campagnes de marketing serait l'industrie de l'accueil du voyage elle-même.

Applications mobiles

Pour ces types d'applications, vous devrez peut-être également devenir un intermédiaire entre les utilisateurs et l'industrie de l'accueil du voyage, mais dans ce cas, la caractéristique la plus importante serait l'intégration de la carte de géolocalisation. Le processus de développement de l'application pourrait devenir plus complexe car à partir de l'application, l'utilisateur doit être capable de géolocaliser ses appareils mobiles et, grâce à l'intégration de la carte, voir le service dans ses déplacements, qu'il s'agisse de services d'accueil de voyage, de services d'urgence, de disponibilité de transport. . En ce qui concerne les coûts, ces derniers types d'applications de voyage mobiles, en particulier s'ils nécessitent l'intégration de cartes, coûteraient beaucoup plus cher que les premiers, car le processus de développement d'applications est plus compliqué et vous devrez peut-être embaucher une équipe de développement dédiée plus importante.

Qu'est-ce qui fait le succès d'une application de voyage ?





Comme nous l'avons mentionné, le secteur du développement d'applications est très saturé, et celui du développement d'applications de voyage ne fait pas exception. Cela signifie que votre concurrence lorsque vous décidez de créer une application de voyage est extrêmement élevée. N'oublions pas qu'en plus de divers types d'applications mobiles, il existe également de nombreux sites Web mobiles qui offrent les mêmes services, alors comment pouvez-vous faire en sorte que votre application mobile se démarque de la concurrence ? Comme toujours, la qualité est essentielle dans tous les secteurs et dans les applications de voyage mobiles également. Donc, la question la plus importante est "comment créer une application de voyage mobile de qualité" ? Le facteur le plus important pour le succès des applications de voyage serait la convivialité. Les utilisateurs doivent pouvoir utiliser votre application facilement, même s'ils ne sont pas des experts en technologie, même s'ils n'utilisent généralement pas d'applications pour ce genre de choses.

Deuxièmement, votre application de voyage doit répondre à un besoin. Avant même de passer à la création d'une application de voyage, il est important d'identifier un besoin au sein du segment des voyageurs et d'essayer d'y répondre avec une application. Avant de développer une application de voyage, demandez-vous ce dont les voyageurs ont besoin avant de quitter leur maison, lorsqu'ils sont à l'aéroport lorsqu'ils atterrissent, lorsqu'ils sont dans un pays étranger lorsqu'ils doivent appeler les services d'urgence lorsqu'ils en ont besoin trouver un endroit pour manger ou dormir? Votre équipe de développement ne doit pas développer l'application que vous ou elle aimez, mais l'application dont votre public cible a besoin.

Le troisième élément est le marketing. Souvent, l'application la plus performante n'est pas la plus avancée ; c'est celui qui a la meilleure stratégie marketing. Une stratégie de marketing réussie attirerait l'attention de l'industrie de l'accueil du voyage et de ses utilisateurs. Le nombre d'entreprises et d'utilisateurs de l'industrie hôtelière de voyage qui utilisent votre application est le facteur le plus important pour déterminer votre succès. Enfin et surtout, si vous voulez faire voyager votre application mobile avec succès et continuer à l'améliorer pour en faire une entreprise rentable à long terme, vous devez écouter les commentaires de vos utilisateurs. Dès qu'ils commenceront à utiliser votre application de voyage sur leurs appareils mobiles, ils apprécieront certaines fonctionnalités et se plaindront des autres. Mettez à jour votre application de voyage en fonction des besoins et des commentaires de vos utilisateurs.

Comment faire des profits avec votre application de voyage

Une chose est de réussir votre demande de voyage, et une autre est de créer un flux de revenus à partir de celle-ci. Au début, oui, votre priorité est de faire en sorte que les gens et les entreprises de l'industrie hôtelière les utilisent, mais ensuite vous devez trouver un moyen de le monétiser. L'aspect monétisation, cependant, devrait faire partie du processus de développement de votre application de voyage : évitez de développer votre application et pensez à la monétisation juste à la fin. Dans cette section, nous explorerons les moyens de monétiser votre application de voyage.

Commissions de réservation et réservations



L'un des moyens les plus simples de monétiser votre application de voyage serait de gagner une commission sur toute réservation ou réservation effectuée avec votre application. Lorsqu'une personne réserve une chambre d'hôtel avec votre application depuis son appareil mobile, par exemple, elle paie un montant à l'hôtel. De ce montant, vous retiendriez un petit pourcentage. Assurez-vous de communiquer clairement ce pourcentage aux hôtels et autres entreprises qui s'abonnent à votre application.

Publicité



Vous pourriez fournir un service totalement gratuit pour votre application mobile (gratuit pour les utilisateurs et gratuit pour les entreprises), et vous pourriez gagner de l'argent avec des publicités numériques affichées pendant que l'utilisateur navigue dans l'application. Il s'agit d'un moyen simple de monétiser les applications de voyage ; cependant, afficher trop d'annonces compromettrait la convivialité et, comme mentionné ci-dessus, la convivialité est votre priorité numéro un.

Abonnement



Vous pouvez créer un plan d'abonnement qui permet aux utilisateurs de supprimer les publicités de votre application de voyage mobile s'ils paient une petite redevance mensuelle. Ceux qui voyagent beaucoup peuvent accepter de payer une somme modique pour une application mobile afin de voyager plus facilement et confortablement. Veuillez noter que vous n'êtes pas obligé de choisir l'une de ces options de monétisation : vous pouvez en utiliser plusieurs, mais veillez toujours à ce que les options de monétisation ne compromettent pas la convivialité des utilisateurs.

Combien coûte la création d'une application de voyage ?







Le budget requis pour créer une application de voyage à partir de zéro peut dépendre de la complexité du processus de développement de l'application de voyage ainsi que de vos capacités. Par exemple, si vous devez embaucher toute l'équipe de développement, vous allez dépenser plus que si vous êtes vous-même développeur et que vous n'avez besoin d'embaucher que quelques collaborateurs. De plus, des fonctionnalités telles que l'intégration de cartes sont plus compliquées à développer et nécessiteront plus de temps et des coûts plus élevés. Nous ne pouvons pas identifier un coût précis pour le développement d'une application de voyage, mais nous pouvons certainement définir une fourchette : la création d'une application de voyage peut coûter entre 12 000 $ et 50 000 $, y compris les coûts de marketing. Comme vous pouvez le constater, la création d'une application de voyage n'est pas le projet le plus abordable. Cependant, dans un monde où les distances sont de plus en plus courtes, les applications de voyage sont essentielles pour les gens. Ne négligez aucun aspect de cette liste pendant le processus de développement de votre application et vous augmenterez vos chances de succès !