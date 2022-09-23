هل تبحث عن منصات وشركات تستخدم تقنية بدون رمز أو رمز منخفض لإنشاء برامج وتطوير تطبيقات؟ إذا كانت الإجابة بنعم ، فهذه المقالة لك. العالم الحالي مليء بالتكنولوجيا المضمنة في حياتنا على مدار الساعة بطريقة أو بأخرى. بغض النظر عن مدى بُعدك عن التكنولوجيا ، يجب بالتأكيد تضمين حياتك ببعض الطرق الشائعة. نظرًا لتزايد استخدام البرنامج ، يتم أيضًا مراعاة الطلب وسهولة المستخدم النهائي مما يجعل التكنولوجيا أسهل وأفضل يوميًا.

لا يوجد رمز ورمز منخفض هو المنقذ فيما يتعلق بتطوير التكنولوجيا والتعليمات البرمجية للتطبيقات والبرامج والمواقع الإلكترونية الجديدة. إنها صديقة للميزانية والوقت ، وتقوم بتطوير التطبيقات والمواقع في أي وقت للمستخدم النهائي وكذلك للمطور لتوفير الوقت والمال وتقديم نفس الإنتاجية. تختار العديد من الشركات هذه التقنية التي لا تحتوي على رمز ومنخفض التعليمات البرمجية لبناء مواقعها الإلكترونية وتطبيقاتها.

ما الذي يجب أن أعرفه عن No-Code و Low-Code؟

رمز منخفض

الكود المنخفض هو طريقة لتطوير التطبيق تستخدم عددًا أقل من أدوات الترميز اليدوية. لا يحتاج المستخدم إلى ساعات لكتابة التعليمات البرمجية ؛ يسمح للمستخدمين باستخدام أدوات تطوير برامج الواجهة المرئية وإنشاء تطبيق يعمل بكامل طاقته. يمكن للمستخدمين إزالة العبء عن طريق استخدام الأنظمة الأساسية منخفضة التعليمات البرمجية التي تجعل العديد من المهام أسرع وأسهل باستخدام الأدوات. على سبيل المثال ، الاختبار واستكشاف الأخطاء وإصلاحها والتطوير. توجه منصات تطوير التطبيقات منخفضة الكود هذه المستخدمين خطوة بخطوة لإكمال تطوير التطبيق باستخدام الأدوات. تعتبر الرموز المنخفضة طريقة فعالة من حيث التكلفة لتطوير تطبيق معقد للشركات وتحقيق الدخل باستخدام الأدوات. يمكن للمستخدمين تخصيص التطبيق وفقًا لاحتياجات طبيعة العمل.

لا رمز

يشير الاسم إلى أنه لا يتطلب أي رمز ، وأن منصات تطوير التطبيقات التي لا تحتوي على كود لها تصميمات مسبقة الصنع ، ويمكن للمستخدمين تغيير الواجهة حسب حاجتهم باستخدام الأدوات المرئية. لا يعني ذلك أنك مقيد بتطوير تطبيق وفقًا للتصميم ، ولكنه يمنحك المرونة لإجراء التغييرات وتطوير تطبيق لعملك كما تريد باستخدام الأدوات. إنها طريقة فعالة من حيث التكلفة لإنشاء تطبيق مفيد لبدء التشغيل في فترة زمنية قصيرة.

ما هو الفرق بين الكود المنخفض وعدم الكود؟

هناك القليل بين هذين. إذا كنت ترغب في إنشاء تطبيق تلقائي بالكامل ، فلا يوجد رمز يمكن أن يكون اختيارك ، وإذا كان لديك بعض المعرفة البرمجية في الخلفية ، فيمكنك المضي قدمًا باستخدام رمز منخفض. الاختلافات الرئيسية بين هذه الأدوات هي:

رمز منخفض لا رمز تحتاج إلى القليل من المعرفة الفنية بالرموز لتطوير التطبيق. يمكن للجميع تطوير خلفيات مختلفة. مرن لإجراء التخصيص في التطبيقات وفقًا لطبيعة العمل باستخدام أدوات التعليمات البرمجية. التخصيص ممكن في القوالب المصممة مسبقًا. السماح للمطورين بالتحكم في التطبيقات. تطبيقات الجوال المستجيبة. التطوير الشامل. توفر بعض الأنظمة الأساسية إمكانات محدودة.

ما الذي يمكنني إنشاؤه باستخدام رمز منخفض وبدون رمز؟

يمكن أن تساعدك تقنية no-code و low-code في تطوير الكود لأي نوع من التطبيقات والمواقع الإلكترونية والبرامج. الأغراض الرئيسية للتطوير التي تستخدم هذه التكنولوجيا من أجلها هي كما يلي:

الخدمات المصرفية الرقمية

تسمح الأنظمة الأساسية منخفضة الشفرة وغير المشفرة للمستخدمين بإنشاء تطبيقات وبرامج آمنة تعمل على جميع أنواع الأجهزة.

نظرًا لأن الخدمات المصرفية عبر الإنترنت تتطلب أمانًا صارمًا ، فإن الرمز المنخفض وبعض الرموز بدون رمز يعد خيارًا جيدًا لإنشاء تطبيق متقدم يمكنه تلبية متطلبات المعاملات عبر الإنترنت وأمان الهوية والمدفوعات عبر الإنترنت في الوقت المناسب.

تطبيقات التجارة الإلكترونية

تطبيقات التجارة الإلكترونية معقدة لأنها تتطلب إنهاء كل جانب صغير ، مثل الموقع والمنطقة والعملة والوقت والمتوسط ومستوى المخزون والكتالوج والتتبع. بمساعدة الأنظمة الأساسية بدون رمز ، يمكنك تأمين المدفوعات وإدارة مستويات المخزون وتحديث العملة والمنطقة وفقًا لموقع التطبيق.

تطبيقات CRM

تم تصميمها للشركات للتواصل مع المستهلك ، والتحسين ، وتوليد المبيعات ، وكسب الربح بشكل مستمر. يعد No-code طريقة فعالة من حيث التكلفة لتطوير التطبيقات المعقدة مثل CRM .

التفتيش الميداني

بمساعدة الأنظمة الأساسية بدون رمز ، يمكنك بسهولة إنشاء تطبيق للفحص الميداني. يمكن أن يفيد تطبيق الترميز هذا العقارات والبلديات والحكومات والصناعات والشركات وعمال البناء والمحققين. يمكن للمستخدمين فحص الأشياء في المنطقة باستخدام تطبيقك واتخاذ قرارات سريعة.

النظام الإداري

يعد تنفيذ نظام إدارة لمؤسستك مع تطوير تطبيق بدون رمز أمرًا سهلاً. يمكنك إدارة مخزونك وإنتاجية القوى العاملة والنقل والعمليات التجارية الأخرى.

جدولة المواعيد

تسمح لك منصات تطوير التطبيقات التي لا تحتوي على كود بإنشاء تطبيقات مثل Cal Friendly. باستخدام هذه التطبيقات ، يمكنك مشاركة التقويمات مع التطبيق الآخر ، وحجز الاجتماعات ، والمواعيد ، وتكامل نظام الدفع ، والتذكيرات ، والإشعارات المهمة. يمكنك أيضًا دمج هذه الميزات في تطبيق آخر وتخصيص وظائفك وفقًا لذلك.

تطبيقات اجتماعية

نعم! يمكنك إنشاء تطبيقات تفاعل اجتماعي مع منصات تطوير تطبيقات لا تحتوي على تعليمات برمجية. على سبيل المثال ، يمكنك إنشاء تطبيقات اجتماعية مثل Facebook و WhatsApp و Instagram والعديد من التطبيقات الأخرى ، مما يسمح للمستخدمين بالتواصل مع الأشخاص في جميع أنحاء العالم.

المتجر

يمكن إنشاء هذه التطبيقات باستخدام أنظمة أساسية بدون تعليمات برمجية مثل AppMaster. هذه التطبيقات معقدة بعض الشيء لأنها تتطلب الاتصال بالعميل. Door Dash و Uber و Airbnb هي بعض تطبيقات السوق التي تحصل على البيانات من العميل وتوصيل الطرد إلى الوجهة الصحيحة في الوقت المحدد.

سرد الدلائل

مثل تطبيق Zillow ، فهو يتضمن لوحات الوظائف وقوائم العقارات وغيرها. يعرض قوائم جديدة للوظائف والممتلكات الجديدة والسكن ومكان الإيجار. باستخدام نظام أساسي لتطوير التطبيقات بدون رمز ، يمكنك بسهولة وبسرعة إنشاء هذا النوع من التطبيقات وبدء عملك.

إدارة الملفات

هذه تطبيقات مثل DropBox ، والتي تسمح للمستخدمين بحفظ الملفات وتنظيم الملفات ومشاركة الملفات. يمكن للمستخدمين الوصول إلى الملفات في أي مكان في العالم. هذه التطبيقات آمنة وسهلة الاستخدام ويمكن إنشاؤها بدون رمز.

أفضل 10 منصات تستخدم تقنية منخفضة الكود ولا تحتوي على كود

تستخدم العديد من الشركات والأنظمة الأساسية أحدث أدوات التعليمات البرمجية ذات التعليمات البرمجية المنخفضة وعدم وجود تعليمات برمجية لتطوير التطبيقات. ومع ذلك ، فإن أفضل 10 أمثلة على الأنظمة الأساسية منخفضة التعليمات البرمجية وغير المشفرة مذكورة أدناه والتي تدير الأعمال بنجاح وتساعد المستخدمين النهائيين أيضًا لأنها سهلة الاستخدام.

منصات التكنولوجيا منخفضة التعليمات البرمجية

منشئ Zoho

يعد Zoho creator أحد أفضل الأنظمة الأساسية منخفضة التعليمات البرمجية التي تتيح للمستخدمين إنشاء تطبيق متقدم بسهولة. يمكنك إنشاء تطبيقات متعددة الأنظمة الأساسية باستخدام أدوات التعليمات البرمجية وأتمتة سير العمل في تطبيقاتك. يدعم Zoho creator الوصول إلى MS وصانع الملفات وقواعد البيانات الأخرى أيضًا. يقدم منشئو Zoho اقتراحات لمستخدم أمثلة التعليمات البرمجية لتحسين تجربة العميل .

منديكس

يساعد Mendix في إنشاء تطبيقات أعمال بترميز بسيط من سطر واحد لإنشاء تطبيقات خيالك. يمكن للمستخدمين إنشاء تطبيقات عالية الجودة بمساعدة أدوات الكود للعديد من الخدمات الميدانية مثل التتبع اللوجستي والتأمين الرقمي وتطبيق التسليم والإدارة وصيانة المعدات وما إلى ذلك. ويوفر عملية أتمتة شاملة تجمع الأشخاص والأنظمة والبيانات.

تطبيقات الطاقة من Microsoft

إذا كان لديك نظام أساسي لتطوير تطبيقات الطاقة من Microsoft ، فليس من المهم إنشاء تطبيقات منخفضة التعليمات البرمجية لك. يحتوي هذا النظام الأساسي على أدوات وميزات كود متقدمة تتيح للمستخدمين إجراء تغييرات في القوالب المحددة مسبقًا أو إجراء تغييرات في القوالب عن طريق كتابة رموز منخفضة وفقًا للمتطلبات. بالإضافة إلى ذلك ، للحفاظ على تجربة عملاء جيدة ، فإنه يقدم أمثلة على التعليمات البرمجية لمستخدمه.

كاسبيو

Caspio هو نظام أساسي آخر لتطوير البرامج منخفض الكود يعمل على SQL Server و AWS لتقديم تكنولوجيا من الدرجة الأولى وأداء وأمان لا مثيل لهما. يتيح لك توسيع نطاق التطبيقات وتوسيعها دون أي قيود. يسمح لك بإنشاء عدد غير محدود من تطبيقات قواعد البيانات عبر الإنترنت في العديد من حالات الاستخدام ، مثل التمويل والتسويق والعمليات والموارد البشرية وتكنولوجيا المعلومات والمسؤول.

تهتم أدوات أكواد Caspio بالأمان بشكل كبير ، وهذا هو السبب في أنها تستخدم تقنية كلمات المرور المشفرة ، وعناصر التحكم في الوصول المستندة إلى IP ، وتسجيل الدخول لمرة واحدة ، والأذونات على مستوى التسجيل. تشتهر Caspio بتجربة العملاء الجيدة لأنها تتيح للمستخدمين الحصول على أمثلة التعليمات البرمجية في الاقتراحات.

LANSA البصرية

LANSA المرئية هي طريقة بسيطة لكنها فعالة لترميز نظام أساسي لتطوير التطبيقات لإنشاء تطبيقات جوال باستخدام نظام أساسي منخفض التعليمات البرمجية. إنه مزيج من الترميز المنخفض والتشفير التقليدي في نفس IDE الذي يسمح للمستخدمين بإنشاء تطبيقات الويب وسطح المكتب باستخدام الأصول. يمكنك تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة الكاملة من خلال البقاء في IDE والقدرة على ترحيل التطبيقات الموجودة حتى المكتوبة بلغات أخرى باستخدام إمكانيات جسر LANSA. يحتوي Visual LANSA على مستودع تخزين يخزن المكونات الأساسية لتطوير التطبيق بحيث يمكن للمستخدمين استئناف الوحدات ؛ يزيد من الكفاءة ويقلل من الوقت اللازم لتطوير البرامج. لا تتجاهل LANSA المرئية أبدًا تجربة العميل وتقترح أمثلة التعليمات البرمجية للمستخدم النهائي.

منصات تقنية بدون كود

AppMaster

يعد AppMaster خيارًا رائعًا ورقم واحد لمنصة تطوير تطبيقات بدون رمز. يحتوي على واجهة مستخدم قوية وخلفية تولد الكود المصدري ، مما يمنح المستخدم المرونة للعمل على أي نظام أساسي آخر من خلال أخذ كود المصدر الخاص به من منصة AppMaster. يحتوي على واجهة سحب وإفلات لا تتطلب وقتًا لإنشاء تطبيق يعمل بكامل طاقته. بغض النظر عن نوع التطبيق الذي تريد إنشاءه ، يمكن أن يساعدك AppMaster في كل شيء.

علاوة على ذلك ، يمكن لمنصة AppMaster كتابة الوثائق الفنية بنفس طريقة البشر. في الواقع ، إنه أفضل من فريق المطورين بالكامل لأنه أسرع ومرنة وأرخص. منصة AppMastercan بدون كود يولد 22000 سطر من الكود في الثانية. الإنسان غير قادر على مثل هذه النتيجة. تتجلى روعة الكيك في أنه تم كتابته بلغة غولانغ ، وهي لغة عامة شهيرة ومستخدمة على نطاق واسع.

فقاعة

تعتبر Bubble ، وهي نظام أساسي بدون رمز ، أسرع طريقة لإنشاء تطبيقات الأجهزة المحمولة دون كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية. واجهته بسيطة: ما عليك سوى سحب الميزات وإفلاتها ، مما يمنحك تحكمًا كاملاً في عناصر التصميم. تحتفظ Bubble بسجل مستخدمها الآمن والمحمي بكلمة مرور مثل Facebook و LinkedIn و Google وما إلى ذلك. التطبيقات مستجيبة للجوال مع Bubble ويمكن ترجمتها إلى أكثر من 80 لغة عالمية.

AirTable

Airtable عبارة عن نظام أساسي للتطوير بدون رمز يقوم بتطوير تطبيقات مذهلة من خلال الجمع بين أفكارك وقوة Airtable. إنه يعمل بسرعة لأنه يوفر قاعدة البيانات مع الإلمام بجداول البيانات . هناك أكثر من 200 ألف مؤسسة تستخدم AirTable لتطوير تطبيقات الأكواد وتحقيق نتائج فعالة. يحتوي على العديد من القوالب لتتبع الأخطاء وكتالوج المنتج وإطلاق المنتج وتتبع المنتج والمزيد. يتيح لك Airtable التكامل مع تطبيقات أخرى مثل Gmail و Twitter و Google Sheets والعديد من التطبيقات المفيدة الأخرى.

Appypie

AppyPie هو أيضًا نظام أساسي لتطوير لا يحتوي على رمز لتطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة. يتيح لك التكامل مع خدمات الويب الأخرى ، مثل Twitter و Slack و MailChimp وما إلى ذلك ، بحيث يمكن للمستخدمين زيادة قوة البرنامج ببضع نقرات فقط. يمكن تشغيل التطبيقات التي تم إنشاؤها باستخدام Appypie على أي نوع من الأدوات الذكية المتصلة بالإنترنت. تطوير البرامج باستخدام Appypie لديه القدرة على زيادة نمو الأعمال وحركة مرور العملاء والتحديثات مع مرور الوقت.

موهبة

Knack عبارة عن نظام أساسي لتطوير التطبيقات لا يحتوي على تعليمات برمجية يمكّن المستخدم من تحويل البيانات إلى قاعدة بيانات قوية عبر الإنترنت . يوفر واجهة نظيفة تجعل إنشاء تطبيقات الجوال أمرًا سهلاً وسريعًا باستخدام إطار عمل السحب والإفلات. من السهل الحفاظ على Knack لأنه يسمح لك بترحيل البيانات والحفاظ عليها وتعديلها وتحديثها ونسخها احتياطيًا. يأتي Knack مع المكون الإضافي لتحسين محركات البحث (SEO) الذي يسمح ببياناتك للبحث بسهولة. التطبيقات التي تم تطويرها باستخدام Knack هي أنظمة دفع آمنة ومتوافقة مع الأجهزة المحمولة وتربطك بمعالجات آمنة مثل Stripe و PayPal.

الخط السفلي

يتزايد الطلب على الأنظمة الأساسية ذات التعليمات البرمجية المنخفضة والتي لا تحتوي على تعليمات برمجية نظرًا لواجهتها السهلة والأسرع. يمكنك اختيار النظام الأساسي لتطوير التطبيقات منخفض الكود أو بدون رمز بناءً على متطلبات عملك وميزانيتك. إذا كنت تبحث عن نظام أساسي لبناء التطبيقات بدون كود ، فيمكن أن يكون AppMaster هو خيارك الأفضل.

تتوفر العديد من منصات تطوير التطبيقات على الإنترنت ؛ يقع AppMaster في أعلى القائمة وهو عبارة عن منصة تطوير مقترحة تتيح للمستخدم إنشاء تطبيقات بسهولة دون الحاجة إلى أي ترميز وبسهولة باستخدام المصور القوي والواجهة الخلفية ، بحيث يمكن للمستخدمين إجراء التغييرات حسب احتياجاتهم وإنشاء تطبيق يعمل بكامل طاقته للعمل. جرب الآن!