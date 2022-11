Bent u op zoek naar platforms en bedrijven die no-code en low-code technologie gebruiken om software en app-ontwikkeling te maken? Zo JA, dan is dit artikel voor u. De huidige wereld is vol van technologie ingebed in ons leven rond de klok op een of andere manier. Het maakt niet uit hoe ver je van technologie bent, het moet zeker je leven inbedden in een aantal gemeenschappelijke manieren. Naarmate het gebruik van de software toeneemt, wordt ook rekening gehouden met de vraag en het gemak van de eindgebruiker, waardoor de technologie dagelijks gemakkelijker en beter wordt.

No-code en low-code is een lifesaver met betrekking tot technologie en code ontwikkeling van nieuwe apps, software en websites. Ze zijn budget- en tijdvriendelijk en ontwikkelen elk moment van apps en websites voor zowel de eindgebruiker als een ontwikkelaar om tijd en geld te besparen en dezelfde productiviteit te bieden. Veel bedrijven kiezen voor deze no-code en low-code technologie voor het bouwen van hun websites en apps.

Wat moet ik weten over No-Code en Low-Code?

Low-code

Low-code is een methode van app-ontwikkeling waarbij minder handmatige codeerhulpmiddelen worden gebruikt. De gebruiker hoeft niet uren bezig te zijn met het schrijven van code; het stelt gebruikers in staat om softwareontwikkelingstools met een visuele interface te gebruiken en een volledig functionele app te maken. Gebruikers kunnen hun last wegnemen door low-code platforms te gebruiken die verschillende taken sneller en gemakkelijker maken met behulp van tools. Bijvoorbeeld het testen, het oplossen van problemen en de ontwikkeling. Deze low-code app-ontwikkelingsplatforms begeleiden gebruikers stap voor stap om de app-ontwikkeling te voltooien met behulp van tools. Low-code is een kosteneffectieve manier om een ingewikkelde app voor bedrijven te ontwikkelen en inkomsten te genereren met behulp van tools. Gebruikers kunnen de app aanpassen aan de behoefte van de zakelijke aard.

Geen-code

De naam suggereert dat het geen code vereist, no-code app ontwikkeling platforms hebben vooraf gemaakte ontwerpen, en gebruikers kunnen de interface wijzigen volgens hun behoefte met behulp van visuele tools. Het betekent niet dat u beperkt bent tot het ontwikkelen van een app volgens het ontwerp, maar het geeft u de flexibiliteit om wijzigingen aan te brengen en een app voor uw bedrijf te ontwikkelen zoals u wenst met hulpmiddelen. Het is een kosteneffectieve methode om in korte tijd een bruikbare app voor je startup te maken.

Wat is het verschil tussen low-code en no-code?

Er is een beetje tussen deze twee. Als u een volledig automatische app generatie wilt, kan no-code uw keuze zijn, en als u enige achtergrond programmeerkennis hebt, kunt u doorgaan met een low-code. De belangrijkste verschillen tussen deze tools zijn:

Low-code Geen-code Weinig technische kennis van codes nodig voor app-ontwikkeling. Iedereen kan ontwikkelen met verschillende achtergronden. Flexibel om aanpassingen te maken in toepassingen volgens de aard van het bedrijf met behulp van code tools. Aanpassing is mogelijk in vooraf ontworpen sjablonen. Laat ontwikkelaars toe om de toepassingen te controleren. Mobiele responsieve toepassingen. End-to-end ontwikkeling. Sommige platforms bieden beperkte mogelijkheden.

Wat kan ik bouwen met low-code en no-code?

De no-code en low-code technologie kan u helpen bij de codeontwikkeling van elk soort applicatie, website en software. De belangrijkste ontwikkelingsdoelen waarvoor deze technologie wordt gebruikt zijn de volgende:

Digitaal bankieren

Met low-code en no-code platforms kunnen gebruikers veilige applicaties en software maken die op alle soorten apparaten werken.

Aangezien online bankieren strikte beveiliging vereist, is low-code en sommige no-code een goede optie voor het maken van een geavanceerde app die kan voldoen aan de eis van online transacties, beveiliging van identiteit, en tijdige online betalingen.

E-commerce apps

E-commerce apps zijn ingewikkeld omdat ze de afwerking van elk klein aspect vereisen, zoals locatie, regio, valuta, tijd, medium, voorraadniveau, catalogus en tracking. Met behulp van no-code platforms kunt u betalingen beveiligen, voorraadniveaus beheren en de valuta en regio bijwerken op basis van de locatie van de applicatie.

CRM-apps

Deze zijn gemaakt voor bedrijven om verbinding te maken met de consument, te verbeteren, verkoop te genereren en continu winst te maken. No-code is een kosteneffectieve manier voor de ontwikkeling van ingewikkelde apps zoals CRM.

Veldinspectie

Met behulp van no-code platforms kunt u eenvoudig een app maken voor veldinspectie. Deze coderingsapp kan ten goede komen aan het vastgoed, gemeenten, overheden, industrieën, bedrijven, bouwvakkers en onderzoekers. Gebruikers kunnen de dingen in het gebied inspecteren met uw app en snel beslissingen nemen.

Beheer systeem

Het implementeren van een beheersysteem voor uw organisatie met no-code app ontwikkeling is eenvoudig. U kunt uw inventaris, personeelsproductiviteit, transport en andere bedrijfsactiviteiten beheren.

Planning van afspraken

Met no-code app-ontwikkelingsplatforms kunt u apps maken zoals Calendly. Met deze apps kunt u agenda's delen met de andere app, vergaderingen en afspraken boeken, betalingssysteem integratie, herinneringen en belangrijke meldingen. U kunt deze functies ook integreren in een andere app en uw functies dienovereenkomstig aanpassen.

Sociale apps

Ja! U kunt sociale interactie-apps maken met no-code app-ontwikkelingsplatforms. U kunt bijvoorbeeld sociale apps ontwikkelen zoals Facebook, WhatsApp, Instagram en vele andere, zodat gebruikers in contact kunnen komen met mensen over de hele wereld.

Marktplaats

Deze apps kunnen worden gemaakt met no-code platforms zoals AppMaster. Deze apps zijn een beetje ingewikkeld omdat ze een verbinding met de klant vereisen. Door Dash, Uber en Airbnb zijn enkele marktplaats-apps die de gegevens van de klant krijgen en het pakket op tijd op de juiste bestemming afleveren.

Advertenties

Net als de Zillow app, omvat het vacaturebanken, onroerend goed listings, en anderen. Het toont nieuwe aanbiedingen van banen, nieuw onroerend goed, huisvesting, en verhuur plaats. Met een no-code app ontwikkelingsplatform, kunt u gemakkelijk en snel dit soort app maken en uw bedrijf starten.

Bestandsbeheer

Dit zijn apps zoals DropBox, waarmee gebruikers bestanden kunnen opslaan, bestanden kunnen organiseren en bestanden kunnen delen. Gebruikers kunnen overal ter wereld toegang krijgen tot de bestanden. Deze apps zijn veilig, gemakkelijk te gebruiken en kunnen worden gemaakt met no-code.

De top 10 platforms die low-code en no-code technologie gebruiken

Veel bedrijven en platforms gebruiken de nieuwste codetools van low-code en no-code voor app-ontwikkeling. Toch staan hieronder de top 10 voorbeelden van low-code en no-code platforms die het bedrijf succesvol runnen en ook eindgebruikers helpen omdat ze gebruiksvriendelijk zijn.

Low-code technologie platforms

Zoho creator

Zoho creator is een van de beste low-code platforms waarmee gebruikers eenvoudig een geavanceerde app kunnen maken. U kunt multiplatform apps maken met behulp van code tools en de workflow in uw apps automatiseren. Zoho creator ondersteunt ook MS access, file maker en andere databases. Zoho creators geeft de gebruiker suggesties van codevoorbeelden om de klantervaring beter te maken.

Mendix

Mendix helpt bij het maken van zakelijke apps met eenvoudige one-line codering om de apps van uw verbeelding te maken. Gebruikers kunnen kwaliteitsapps maken met behulp van codetools voor verschillende buitendiensten zoals logistieke tracking, digitale verzekering, bezorgingsapp en -beheer, onderhoud van apparatuur, enz. Het biedt een end-to-end automatiseringsproces dat mensen, systemen en gegevens samenbrengt.

Microsoft power apps

Als je een Microsoft power apps code ontwikkelingsplatform hebt, is het niet erg om low-code apps voor je te maken. Dit platform heeft geavanceerde code tools en functies waarmee gebruikers wijzigingen kunnen aanbrengen in de bestaande vooraf gedefinieerde templates of wijzigingen kunnen aanbrengen in de templates door low-code te schrijven volgens de vereisten. Plus, om een goede klantervaring te behouden, geeft het codevoorbeelden aan zijn gebruiker.

Caspio

Caspio is een ander low-code softwareontwikkelingsplatform dat draait op SQL Server en AWS om eersteklas technologie en ongeëvenaarde prestaties en beveiliging te leveren. Je kunt er apps mee schalen en uitbreiden zonder beperkingen. U kunt er een onbeperkt aantal online database-apps mee maken in verschillende use cases, zoals financiën, marketing, operations, HR, IT en administratie.

Caspio code tools besteden veel aandacht aan beveiliging, daarom gebruikt het versleutelde wachtwoordtechnologie, IP-gebaseerde toegangscontroles, eenmalige aanmelding en rechten op recordniveau. Caspio staat bekend om een goede klantervaring, omdat het gebruikers de mogelijkheid biedt om codevoorbeelden in de suggesties op te nemen.

Visuele LANSA

Visual LANSA is een eenvoudige maar effectieve manier van coderen van een app-ontwikkelingsplatform om mobiele apps te maken met een lage codering. Het is een mix van lage codering en traditionele codering in dezelfde IDE waarmee gebruikers web- en desktopapplicaties kunnen maken door activa te gebruiken. U kunt volledige mobiele apps ontwikkelen door in de IDE te blijven en bestaande apps migreren die zelfs in andere talen zijn geschreven door de bridge-mogelijkheden van LANSA te gebruiken. Visual LANSA heeft een repository store die de essentiële componenten van app ontwikkeling opslaat zodat gebruikers de modules kunnen hervatten; het verhoogt de efficiëntie en verkort de tijd voor software ontwikkeling. Visual LANSA gaat nooit voorbij aan de ervaring van de klant en stelt codevoorbeelden voor aan de eindgebruiker.

No-code technologie platforms

AppMaster

AppMaster is een geweldige en nummer één keuze voor een no-code app ontwikkelingsplatform. Het heeft een krachtige gebruikersinterface en backend die de broncode genereren, wat de gebruiker de flexibiliteit geeft om op elk ander platform te werken door de broncode van het AppMaster-platform over te nemen. Het heeft een drag-and-drop interface die geen tijd nodig heeft om een volledig functionele app te bouwen. Welk type app u ook wilt bouwen, AppMaster kan u overal bij helpen.

Bovendien kan het AppMaster-platform technische documentatie schrijven op dezelfde manier als mensen dat doen. In feite is het beter dan een heel team van ontwikkelaars omdat het sneller, flexibeler en goedkoper is. No-code platform AppMaster kan 22.000 regels code per seconde genereren. Tot een dergelijk resultaat is de mens niet in staat. De kers op de taart is dat het is geschreven in Golang, een beroemde en veelgebruikte general-purpose taal.

Bubble

Bubble, een no-code platform, is de snelste manier om mobiele apps te maken zonder ook maar één regel code te schrijven. De interface is eenvoudig: gewoon de functies slepen en neerzetten, waardoor je volledige controle hebt over de ontwerpelementen. Bubble houdt de gegevens van de gebruiker veilig en beveiligd met een wachtwoord, net als Facebook, LinkedIn, Google, enz. Apps zijn mobiel responsief met Bubble en worden vertaald in meer dan 80 wereldtalen.

AirTable

Airtable is een no-code ontwikkelingsplatform dat verbazingwekkende apps ontwikkelt door uw ideeën te combineren met de kracht van Airtable. Het werkt snel omdat het de database biedt met de vertrouwdheid van spreadsheets. Er zijn meer dan 200k+ organisaties die AirTable gebruiken voor code app ontwikkeling en effectieve resultaten leveren. Het heeft verschillende sjablonen voor bug tracking, productcatalogus, productlancering, product tracking, en meer. Met Airtable kunt u integreren met andere apps zoals Gmail, Twitter, Google Sheets en vele andere nuttige apps.

Appypie

AppyPie is ook een no-code ontwikkelingsplatform voor het ontwikkelen van mobiele apps. Het laat je integreren met andere webdiensten, zoals Twitter, Slack, MailChimp, enz. Apps gemaakt met Appypie kunnen worden uitgevoerd op elk soort gadget dat is aangesloten op het internet. Software ontwikkeling met Appypie heeft de mogelijkheid om de groei van het bedrijf, het klantenverkeer en updates met de tijd te verhogen.

Knack

Knack is een no-code app ontwikkelingsplatform dat de gebruiker in staat stelt om de gegevens om te zetten in een robuuste online database. Het biedt een schone interface die mobiele app creatie gemakkelijk en snel maakt met een drag-and-drop kader. Knack is gemakkelijk te onderhouden omdat u gegevens kunt migreren, onderhouden, bewerken, bijwerken en back-uppen. Knack wordt geleverd met zijn SEO-plugin waarmee uw gegevens gemakkelijk in de zoekresultaten komen. Apps ontwikkeld met Knack zijn mobiel-vriendelijk, veilige betalingssystemen en verbinden u met veilige verwerkers zoals Stripe en PayPal.

De conclusie

De vraag naar low-code en no-code platforms stijgt vanwege hun gemakkelijke en snellere interface. U kunt het low-code of no-code app-ontwikkelingsplatform kiezen op basis van uw zakelijke vereisten en budget. Als u op zoek bent naar een no-code app-bouwplatform, kan AppMaster uw beste keuze zijn.

Er zijn veel platforms voor app-ontwikkeling beschikbaar op het internet; AppMaster staat bovenaan de lijst en is een voorgesteld ontwikkelingsplatform waarmee de gebruiker met gemak apps kan maken zonder enige codering en gemakkelijk met de krachtige illustrator en backend, zodat gebruikers wijzigingen per hun behoeften kunnen aanbrengen en een volledig functionele app voor het bedrijf kunnen maken. Probeer nu!