Siete alla ricerca di piattaforme e aziende che utilizzano la tecnologia no-code e low-code per creare software e sviluppare applicazioni? Se sì, questo articolo è per voi. Il mondo attuale è pieno di tecnologia incorporata nella nostra vita 24 ore su 24, in un modo o nell'altro. Non importa quanto siate lontani dalla tecnologia, questa deve sicuramente essere presente nella vostra vita in alcuni modi comuni. Poiché l'uso del software è in aumento, si tiene conto anche della domanda e della facilità dell'utente finale, rendendo la tecnologia più semplice e migliore ogni giorno.

Il no-code e il low-code sono un salvavita per quanto riguarda la tecnologia e lo sviluppo del codice di nuove applicazioni, software e siti web. Sono budget friendly e time friendly e sviluppano applicazioni e siti web in qualsiasi momento, sia per l'utente finale che per lo sviluppatore, per risparmiare tempo e denaro e garantire la stessa produttività. Molte aziende scelgono questa tecnologia no-code e low-code per costruire i loro siti web e le loro applicazioni.

Cosa c'è da sapere su No-Code e Low-Code?

Low-code

Il low-code è un metodo di sviluppo delle app che utilizza un numero ridotto di strumenti di codifica manuale. L'utente non ha bisogno di impiegare ore per scrivere il codice, ma può utilizzare strumenti di sviluppo software con interfaccia visiva e creare un'applicazione completamente funzionale. Gli utenti possono eliminare il loro fardello utilizzando piattaforme low-code che rendono diverse attività più rapide e semplici grazie all'uso di strumenti. Ad esempio, i test, la risoluzione dei problemi e lo sviluppo. Queste piattaforme di sviluppo di app low-code guidano gli utenti passo dopo passo per completare lo sviluppo dell'app utilizzando gli strumenti. Il low-code è un modo economico per sviluppare un'app complicata per le aziende e generare reddito con gli strumenti. Gli utenti possono personalizzare l'app in base alle esigenze della natura aziendale.

No-code

Il nome suggerisce che non richiede alcun codice, le piattaforme di sviluppo di app no-code hanno design preconfezionati e gli utenti possono modificare l'interfaccia in base alle loro esigenze utilizzando strumenti visivi. Non significa che si è limitati a sviluppare un'app secondo il design, ma che si ha la flessibilità di apportare modifiche e sviluppare un'app per la propria azienda come si desidera con gli strumenti. È un metodo economicamente vantaggioso per creare un'app utile per la vostra startup in un breve periodo di tempo.

Qual è la differenza tra low-code e no-code?

C'è una piccola differenza tra questi due metodi. Se volete generare un'app in modo completamente automatico, la scelta può ricadere su no-code, mentre se avete qualche conoscenza di base di programmazione, potete optare per low-code. Le differenze principali tra questi strumenti sono:

Low-code No-code Richiede poche conoscenze tecniche di codice per lo sviluppo di app. Tutti possono sviluppare con background diversi. Flessibilità di personalizzazione delle applicazioni in base alla natura dell'azienda utilizzando strumenti di codice. La personalizzazione è possibile nei modelli predefiniti. Permettono agli sviluppatori di controllare le applicazioni. Applicazioni reattive per i dispositivi mobili. Sviluppo end-to-end. Alcune piattaforme forniscono funzionalità limitate.

Cosa si può costruire con low-code e no-code?

La tecnologia no-code e low-code può aiutare nello sviluppo del codice di qualsiasi tipo di applicazione, sito web e software. Le principali finalità di sviluppo per le quali viene utilizzata questa tecnologia sono le seguenti:

Banca digitale

Le piattaforme low-code e no-code consentono agli utenti di creare applicazioni e software sicuri che funzionano su tutti i tipi di dispositivi.

Poiché l'online banking richiede una sicurezza rigorosa, il low-code e alcuni no-code sono una buona opzione per creare un'applicazione avanzata in grado di soddisfare i requisiti di transazioni online, sicurezza dell'identità e pagamenti online tempestivi.

Applicazioni per il commercio elettronico

Leapp di e-commerce sono complicate perché richiedono la rifinitura di ogni piccolo aspetto, come la posizione, la regione, la valuta, l'ora, il mezzo, il livello di inventario, il catalogo e il monitoraggio. Con l'aiuto di piattaforme no-code, è possibile garantire i pagamenti, gestire i livelli di inventario e aggiornare la valuta e la regione in base alla posizione dell'applicazione.

Applicazioni CRM

Sono realizzate per le aziende che vogliono entrare in contatto con i consumatori, migliorare, generare vendite e ottenere profitti in modo continuativo. Il no-code è un metodo economicamente vantaggioso per lo sviluppo di applicazioni complesse come il CRM.

Ispezione sul campo

Con l'aiuto delle piattaforme no-code, è possibile creare facilmente un'app per le ispezioni sul campo. Questa app di codifica può essere utile per il settore immobiliare, i comuni, i governi, le industrie, le imprese, i lavoratori edili e gli investigatori. Gli utenti possono ispezionare le cose nell'area con la vostra app e prendere decisioni rapide.

Sistema di gestione

Implementare un sistema di gestione per la vostra organizzazione con lo sviluppo di app no-code è facile. È possibile gestire l'inventario, la produttività della forza lavoro, i trasporti e altre operazioni aziendali.

Programmazione degli appuntamenti

Le piattaforme di sviluppo di app no-code consentono di creare app come Calendly. Con queste app è possibile condividere calendari con altre app, prenotare riunioni, appuntamenti, integrare sistemi di pagamento, promemoria e notifiche importanti. È inoltre possibile integrare queste funzionalità in un'altra app e personalizzare le funzioni di conseguenza.

App sociali

Con le piattaforme di sviluppo di app no-code è possibile creare app di interazione sociale. Ad esempio, è possibile creare app sociali come Facebook, WhatsApp, Instagram e molte altre, che consentono agli utenti di entrare in contatto con persone in tutto il mondo.

Mercato

Queste applicazioni possono essere create con piattaforme no-code come AppMaster. Queste app sono un po' complicate perché richiedono la connessione con il cliente. Door Dash, Uber e Airbnb sono alcune app di marketplace che ottengono i dati dal cliente e consegnano il pacco alla giusta destinazione in tempo.

Elenchi di annunci

Come l'app di Zillow, comprende le bacheche dei posti di lavoro, gli annunci immobiliari e altri. Mostra nuovi annunci di lavoro, nuove proprietà, alloggi e affitti. Con una piattaforma di sviluppo di app no-code, potete creare facilmente e rapidamente questo tipo di app e avviare la vostra attività.

Gestione dei file

Si tratta di applicazioni come DropBox, che consentono agli utenti di salvare file, organizzare file e condividere file. Gli utenti possono accedere ai file ovunque nel mondo. Queste app sono sicure, facili da usare e possono essere create senza codice.

Le 10 principali piattaforme che utilizzano la tecnologia low-code e no-code

Molte aziende e piattaforme utilizzano i più recenti strumenti di codice low-code e no-code per lo sviluppo di app. Di seguito sono elencati i 10 esempi di piattaforme low-code e no-code che gestiscono con successo l'attività e aiutano gli utenti finali perché sono facili da usare.

Piattaforme tecnologiche a basso codice

Zoho creator

Zoho creator è una delle migliori piattaforme low-code che consente agli utenti di creare facilmente un'app avanzata. È possibile creare app multipiattaforma utilizzando strumenti di codice e automatizzare il flusso di lavoro nelle app. Zoho creator supporta MS access, file maker e altri database. Zoho creator fornisce all'utente suggerimenti di esempi di codice per migliorare l'esperienza del cliente.

Mendix

Mendix aiuta a creare app aziendali con una semplice codifica di una riga per creare le app della vostra immaginazione. Gli utenti possono creare app di qualità con l'aiuto di strumenti di codice per diversi servizi sul campo come il monitoraggio della logistica, l'assicurazione digitale, l'app e la gestione delle consegne, la manutenzione delle attrezzature, ecc. Offre un processo di automazione end-to-end che mette insieme persone, sistemi e dati.

Microsoft power apps

Se disponete di una piattaforma di sviluppo del codice Microsoft power apps, non è un problema creare applicazioni low-code per voi. Questa piattaforma dispone di strumenti e funzionalità di codice avanzati che consentono agli utenti di apportare modifiche ai modelli predefiniti esistenti o di apportare modifiche ai modelli scrivendo codici ridotti in base ai requisiti. Inoltre, per mantenere una buona esperienza del cliente, fornisce esempi di codice ai suoi utenti.

Caspio

Caspio è un'altra piattaforma di sviluppo software low-code che gira su SQL Server e AWS per offrire una tecnologia di prima classe e prestazioni e sicurezza senza pari. Permette di scalare ed espandere le applicazioni senza alcuna restrizione. Permette di creare un numero illimitato di applicazioni di database online in diversi casi d'uso, come finanza, marketing, operazioni, risorse umane, IT e amministrazione.

Gli strumenti di codice Caspio sono molto attenti alla sicurezza, per cui utilizzano la tecnologia delle password crittografate, i controlli di accesso basati su IP, l'accesso unico e le autorizzazioni a livello di record. Caspio è noto per la buona esperienza del cliente, in quanto consente agli utenti di avere esempi di codice nei suggerimenti.

LANSA visiva

Visual LANSA è un modo semplice ma efficace di codificare una piattaforma di sviluppo di app per creare applicazioni mobili con una piattaforma a basso codice. Si tratta di un mix di low coding e coding tradizionale nello stesso IDE che consente agli utenti di creare applicazioni web e desktop utilizzando gli asset. È possibile sviluppare applicazioni mobili complete rimanendo nell'IDE ed è possibile migrare applicazioni esistenti anche scritte in altri linguaggi utilizzando le funzionalità di bridge di LANSA. Visual LANSA dispone di un repository store che memorizza i componenti essenziali dello sviluppo di un'app, in modo che gli utenti possano riprendere i moduli; questo aumenta l'efficienza e riduce i tempi di sviluppo del software. Visual LANSA non ignora mai l'esperienza del cliente e suggerisce esempi di codice all'utente finale.

Piattaforme tecnologiche no-code

AppMaster

AppMaster è una scelta eccellente e numero uno per una piattaforma di sviluppo di app no-code. Ha una potente interfaccia utente e un backend che generano il codice sorgente, il che offre all'utente la flessibilità di lavorare su qualsiasi altra piattaforma prendendo il codice sorgente dalla piattaforma AppMaster. Ha un'interfaccia drag-and-drop che non richiede tempo per costruire un'applicazione completamente funzionale. Indipendentemente dal tipo di applicazione che si vuole costruire, AppMaster può aiutare in tutti i casi.

Inoltre, la piattaforma AppMaster è in grado di scrivere la documentazione tecnica allo stesso modo degli esseri umani. Di fatto, è meglio di un intero team di sviluppatori perché è più veloce, flessibile ed economica. La piattaforma no-code AppMaster può generare 22.000 righe di codice al secondo. L'uomo non è in grado di ottenere un tale risultato. La ciliegina sulla torta è che è scritto in Golang, un linguaggio general-purpose famoso e ampiamente utilizzato.

Bolla

Bubble, una piattaforma no-code, è il modo più veloce per creare applicazioni mobili senza scrivere una sola riga di codice. La sua interfaccia è semplice: basta trascinare e rilasciare le caratteristiche, dando il pieno controllo sugli elementi di design. Bubble mantiene il registro degli utenti protetto da password, proprio come Facebook, LinkedIn, Google, ecc. Con Bubble le applicazioni sono reattive per i dispositivi mobili e possono essere tradotte in più di 80 lingue.

AirTable

Airtable è una piattaforma di sviluppo senza codice che sviluppa applicazioni straordinarie combinando le vostre idee con la potenza di Airtable. Funziona in modo rapido perché offre un database con la familiarità dei fogli di calcolo. Sono oltre 200.000 le organizzazioni che utilizzano AirTable per lo sviluppo di app con codice e che ottengono risultati efficaci. Dispone di diversi modelli per il tracciamento dei bug, il catalogo dei prodotti, il lancio dei prodotti, il tracciamento dei prodotti e altro ancora. Airtable consente di integrarsi con altre applicazioni come Gmail, Twitter, Google Sheets e molte altre applicazioni utili.

Appypie

Anche AppyPie è una piattaforma di sviluppo senza codice per lo sviluppo di applicazioni mobili. Consente di integrarsi con altri servizi web, come Twitter, Slack, MailChimp e così via, in modo che gli utenti possano aumentare la potenza del software con un paio di clic. Le applicazioni create con Appypie possono essere eseguite su qualsiasi tipo di gadget connesso a Internet. Lo sviluppo di software con Appypie ha la capacità di aumentare la crescita dell'azienda, il traffico dei clienti e gli aggiornamenti nel tempo.

Knack

Knack è una piattaforma di sviluppo di applicazioni senza codice che consente all'utente di trasformare i dati in un solido database online. Offre un'interfaccia pulita che rende la creazione di app mobili facile e veloce con un framework drag-and-drop. Knack è facile da gestire, in quanto consente di migrare, mantenere, modificare, aggiornare e fare il backup dei dati. Knack è dotato di un plugin SEO che consente ai vostri dati di comparire facilmente nelle ricerche. Le app sviluppate con Knack sono mobile-friendly, garantiscono sistemi di pagamento sicuri e si collegano a processori sicuri come Stripe e PayPal.

La linea di fondo

La domanda di piattaforme low-code e no-code è in aumento grazie alla loro interfaccia facile e veloce. Potete scegliere la piattaforma di sviluppo app low-code o no-code in base alle vostre esigenze aziendali e al vostro budget. Se siete alla ricerca di una piattaforma per la creazione di app no-code, AppMaster può essere la scelta migliore.

Su internet sono disponibili molte piattaforme per lo sviluppo di app; AppMaster è in cima alla lista ed è una piattaforma di sviluppo suggerita che permette all'utente di creare app con facilità senza coinvolgere alcun codice e facilmente con il potente illustratore e il backend, in modo che gli utenti possano apportare modifiche in base alle loro esigenze e creare un'app completamente funzionale per l'azienda. Provate ora!