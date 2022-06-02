العقارات هي واحدة من أكبر الصناعات المدرة للدخل في جميع أنحاء العالم. حتى في ذروة الوباء ، حققت إيرادات في السوق تجاوزت 10.5 تريليون دولار في عام 2020. اختار العديد من مالكي المنازل والمستثمرين العقاريين دخول سوق الإيجار المربح بناءً على ربحيته.

بدأ العديد من مالكي العقارات في استخدام منصات أعمال السوق لتبسيط عملية الإيجار بكفاءة. أصبحت منصات السوق هذه أدوات لا غنى عنها في أعمال تأجير أماكن الإقامة الخاصة بهم. يقدر أصحاب العقارات أن منصات تأجير السوق تبسط بشكل كبير مهامهم الإدارية اليومية. وتشمل هذه التسهيلات الإعلانية ، والحجز ، وتحصيل المدفوعات من خلال السوق.

من بين المستخدمين الأكثر أهمية لمنصات السوق هذه أيضًا المستأجرون أو المستأجرون. يفضل هؤلاء المستخدمون الراحة وسهولة الحجز وبوابات الدفع الآمنة ، كأسباب وجيهة لاستخدام منصات سوق الإيجار. بناءً على وظائفهم وتعدد استخداماتهم وطبقة الأمان المضافة لكلا المستخدمين ، من الواضح أن منصات تأجير السوق موجودة لتبقى.

ما هي منصة التأجير؟

منصة التأجير عبارة عن سوق افتراضي يربط التجار بالمستأجرين. تتيح هذه المنصة عبر الإنترنت للمستخدمين استئجار عناصر مختلفة مدرجة في السوق من قبل الأفراد أو الشركات مقابل رسوم. تشمل عناصر سوق التأجير المعدات أو المركبات أو الأثاث أو العقارات.

تحظى منصات التأجير بشعبية كبيرة بين مستخدمي سوق العقارات بسبب راحتهم. يربط المشترين والبائعين بسلاسة في سوق تأجير العقارات ويفرض رسومًا على المستخدمين. يدفع مالكو العقارات لمنصة الإيجار رسوم الإدراج للإعلان عن أماكن إقامتهم في السوق. يدرك هؤلاء المستخدمون أن منصات سوق الإيجار هي الطريقة الأكثر فاعلية وخالية من المتاعب للقاء وفحص المستأجرين المحتملين. تعمل الأسواق عبر الإنترنت على تبسيط العملية وهي عبارة عن منصات ممتازة لأصحاب العقارات لتأجير أماكن إقامتهم بأمان.

تحظى منصات سوق الإيجار بشعبية كبيرة بين المستأجرين الذين يبحثون عن أماكن إقامة قصيرة أو طويلة الأجل. تسمح بعض منصات الأسواق للمستأجرين أو المستأجرين بالبحث من خلال قوائم العقارات مجانًا. ومع ذلك ، قد تفرض شركات سوق العقارات الأخرى رسوم عضوية أو "رسوم مكتشف" للحصول على تفاصيل إضافية عن أماكن الإقامة. قد يشمل ذلك عنوان العقار ، وصور أسعار الإيجار التفصيلية للداخل والخارج. بناءً على نموها المطرد ، هناك فرصة لبناء منصات سوق إيجارية لتلبية احتياجات هؤلاء المستخدمين.

ما هي الميزات الأساسية لمنصة التأجير؟



أثناء تطوير المنتج ، يمكن الإشارة إلى الميزات الأساسية لمنصة التأجير على أنها الحد الأدنى من المنتج المتغير أو MVP في السوق. يتطلب MVP في السوق تطوير منصة أساسية لسوق الإيجار في نسخته الأكثر تعقيدًا. هذا MVP بسيط ؛ الميزات الأساسية الكافية لتلبية احتياجات معظم المستخدمين. الغرض من MVP في السوق هو جمع التعليقات وتقييم رد فعل المستخدمين المحتملين. بناءً على استجابة المستخدمين لميزات MVP في السوق ، يتم تحديد ما إذا كانت هناك حاجة إلى مزيد من تطوير المنتج. قد تنشئ شركة سوق إيجارية منصة أساسية بها الحد الأدنى من ميزات المنتج المتغيرة التي تشمل ما يلي:

بوابة التسجيل / تسجيل الدخول



خيار تصفية البحث



الخريطة / المواقع



صفحة الإقامة



ميزة الدردشة



استجابة

ميزات MVP الأساسية

بوابة التسجيل / تسجيل الدخول:

تعد صفحة التسجيل / تسجيل الدخول ميزة أساسية لـ MVP لمعظم منصات السوق. تم إنشاؤه لمستخدميه لبدء حساب وتسجيل الدخول إلى سوق الإيجار لتطوير تطبيقات التأجير. تتيح ميزة MVP الاشتراك للمضيفين التسجيل وتسجيل الدخول إلى بوابة الأعمال الخاصة بالمنصة وإدارة قوائم الممتلكات. تسجل بوابة تسجيل الضيف المستخدمين لبدء ملف تعريف السوق الخاص بهم. يتيح ملف تعريف الحساب هذا للضيوف البحث عن أماكن إقامتهم وتأكيدها. يسهل MVP في سوق الإيجار أيضًا التكامل مع منصات الوسائط الاجتماعية أثناء عملية التسجيل أو تسجيل الدخول.

مرشحات البحث:

يجب أن يتضمن MVP سوق التأجير تطوير عوامل تصفية بحث للمستخدمين. عوامل تصفية البحث هي ميزات سوق MVP التي تسهل على المستخدمين البحث والفرز واختيار المرشح المثالي أو أماكن الإقامة للتأجير. قد يستخدم المضيفون عوامل تصفية بحث السوق كأداة فحص للعثور على ضيوف من فئة ديموغرافية معينة. يمكن للمستأجرين استخدام عوامل تصفية البحث عن أماكن الإقامة في موقع معين يعتبر الأكثر ملاءمة للتنقل. يمكنهم أيضًا استخدام عوامل تصفية البحث بناءً على التفضيلات الشخصية مثل حجم الغرفة أو وسائل الراحة مثل تكييف الهواء.

الخريطة / المواقع:

يتضمن سوق الإيجار MVP ميزة الخريطة التي تساعد الزوار المحتملين في العثور على موقع العقار بسهولة. أثناء تطوير منصة السوق ، يجب على الفريق التأكد من أن الخرائط دقيقة ومحدثة. يجب أن تكون خرائط السوق قابلة للوصول وأن تتكامل بشكل جيد مع تطبيقات المواقع المستندة إلى البيانات مثل خرائط Google على الويب و android و iOS.

تأجير Marketplace MVP

إقامة:

تحتوي صفحة الإقامة في سوق MVP على صور وخرائط ووسائل راحة ومعلومات أخرى حول المرافق. تفاصيل محددة عن المرافق ووسائل الراحة في أماكن الإقامة في السوق هي الحد الأدنى من ميزات المنتج المتغيرة لمنصات التأجير. يمكن للمستخدمين الاطلاع على أماكن الإقامة في السوق في لمحة قبل تأكيد حجزهم. تحتوي صفحة MVP الخاصة بالسوق على تفاصيل مثل عدد الغرف وتوافرها وبوابة حجز التقويم.

ميزة الدردشة:

يجب أن تكون هناك وسيلة لمضيف العقار للتواصل مع مستخدمي سوق الإيجار. ستسمح ميزة الدردشة أو وظيفة المراسلة للمستخدمين بالتأكد من أن ترتيبات الحجز تم إعدادها بشكل مناسب وتسمح أيضًا للمنتدى بطرح الأسئلة أو تقديم الشكاوى في حالة ظهور أي شيء.

استجابة:



يقدم مستخدمو منصات سوق الإيجار تعليقات على تجربة الإقامة الخاصة بهم من خلال المراجعات عبر الإنترنت. يمكن جعل التعليقات عامة للضيوف المحتملين لعرضها وترك تعليقات أو أسئلة إضافية. تعد ميزات السوق هذه مهمة لأن الزائرين المحتملين للمنصة يقرؤون هذه المراجعات. غالبًا ما يتخذون قرارهم بشأن حجز أماكن الإقامة في الموقع بناءً على تعليقات المستأجرين السابقين. يمكن للمضيفين المستجيبين أيضًا استخدام ميزات سوق التعليقات على النظام الأساسي للرد على العملاء.

حلول مخصصة لسوق التأجير

بوابة الدفع الآمنة:

تتم معالجة مدفوعات الإيجارات عادةً من خلال الأنظمة الآلية في تطبيقات سوق الإيجار. تتيح بوابات الدفع الآمنة للمستخدمين عرض معلومات الفوترة وإكمال معاملاتهم وتحديد الخيارات الإضافية ذات الصلة بحجزهم. تتيح منصة الدفع MVP في سوق الإيجار استخدام غالبية العملات وخيارات معالج الدفع مثل PayPal.

معرض الصور:

قد يكون لدى مستخدمي سوق التأجير أيضًا خيار نشر تجربة الإقامة الخاصة بهم. سيتم تخزين هذه الصور أو مقاطع الفيديو في معرض الصور والفيديو في السوق. يسهل معرض السوق هذا على المستخدمين عرض صور المستأجرين المحتملين الآخرين للممتلكات.

ما هو أفضل تطبيق للتأجير؟

Airbnb هو أكثر منتجات سوق الإيجار شهرة في جميع أنحاء العالم. يُنظر إليه على أنه أحد أفضل المنصات من قبل مالكي العقارات ومستخدمي سوق الإيجار. تسمح هذه المنصة للأشخاص بإدراج وحجز العقارات المؤجرة في سوق افتراضي. تحتوي منصة Airbnb على العديد من الميزات الآلية ، مثل التنقل السهل والواجهة سهلة الاستخدام. يسهل سوقه الافتراضي على المضيفين الإعلان عن ممتلكاتهم لآلاف المستخدمين في وقت واحد.

لأصحاب الأعمال ، يساعدهم ذلك في مراجعة واختيار المستأجرين الأكثر ملاءمة لممتلكاتهم. كما أنه يحتفظ ببيانات العملاء الدقيقة لصاحب العمل على منصته. هذا يجعل Airbnb منتج سوق الإيجار المفضل لأصحاب الأعمال. تفتخر Airbnb بقاعدة بيانات كبيرة لقوائم السوق وخدمة العملاء سريعة الاستجابة وأماكن الإقامة الموثوقة. تسهل ميزات الأمان الخاصة به معالجة الدفع السلس ونظام استرداد موثوق للمستخدمين في حالة ظهور مشكلات. يمكن للمضيفين أيضًا إضافة قيمة إلى أعمال تأجير العقارات الخاصة بهم مع الوظائف الإضافية الأخرى مثل جولات الخبرة.

Liquid Space هو منتج سوق إيجاري شهير لتأجير مساحة عمل مشتركة. يسمح للمستخدمين باستئجار مساحات مكتبية ومعدات وأثاث ووسائل راحة بمعدل بالساعة. يسمح منتج السوق هذا للأفراد والبدو الرقميين والشركات الناشئة بحجز غرف اجتماعات في مكان الإقامة. يمنح أصحاب الأعمال والأفراد المرونة في الحصول على مكتب دون النفقات العامة وتكاليف الصيانة الكبيرة.

كيف يمكنني إنشاء تطبيق Rental Marketplace؟

اختر حل المنتج الخاص بك:

قبل مرحلة تطوير المنتج ، حدد نوع منصة سوق الإيجار التي تناسب احتياجات عملك. ستكون منصة السوق الجاهزة هي الحل الأفضل للأعمال العقارية الصغيرة التي لا تتطلب سوى MVP أساسي. ومع ذلك ، يتطلب السوق الافتراضي واسع النطاق مجموعة تقنية أكثر عمقًا وقابلية للتوسع. سيحتاج المطورون إلى إنشاء ميزات منصة السوق المخصصة لتلبية احتياجات العمل.

مرحلة اكتشاف السوق:

لتقييم جدوى أعمال سوق الإيجار ، يحتاج أصحاب الأعمال إلى إجراء مرحلة اكتشاف. قبل أن تبدأ في بناء حلول منصة السوق ، يجب تقييم الإيجابيات والسلبيات أثناء مرحلة الاكتشاف من التطوير. في مرحلة الاكتشاف ، يفحص المطورون بالتفصيل ميزات منصة السوق. تتضمن مرحلة الاكتشاف أيضًا تقييم مجموعة التكنولوجيا وقابلية تطوير MVP في السوق للوصول إلى أفضل نوع من الحلول.

تنفيذ حل السوق:

بعد مرحلة الاكتشاف ، يحتاج المطورون إلى تنفيذ مجموعة التكنولوجيا المختارة وبناء حلول السوق الأنسب لحجم المشروع. من الأكثر فاعلية بناء نظام أساسي يحتوي على الحد الأدنى من المنتجات المتغيرة التي يمكن ترقيتها بسهولة. تعد JavaScript و Python من لغات البرمجة عالية المستوى التي يمكن تنفيذها لبناء منتجات منصة سوق التأجير بسرعة. تعد أنواع حلول مكدس التكنولوجيا الشائعة هذه رائعة لتطوير منصة سوق التأجير. تسمح حزمة التكنولوجيا هذه للمطورين ببناء ميزات السوق باستخدام ميزات MVP الأساسية الأساسية والميزات المخصصة والقابلة للترقية ، أو يمكنك اتخاذ طريق بديل والتطلع نحو التطوير بدون رمز. على سبيل المثال ، تعد منصة AppMaster واحدة من أقوى الحلول بدون كود.

كم يكلف بناء منصة سوق تأجير؟

ستختلف تكاليف تطوير السوق بناءً على MVP المطلوب لمنصة سوق الإيجار الجاري بناؤها. إذا كان أفضل نوع حل هو الحد الأدنى لمنصة تأجير المنتجات المتغيرة مع الميزات الأساسية الأساسية ، فسيؤثر ذلك على الميزانية الإجمالية للمشروع. لبناء حلول سوق الإيجار ، قد يلجأ أصحاب الأعمال إلى حلول MVP الجاهزة لإطلاق أعمالهم في سوق الإيجار بسرعة.

شيء صغير

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