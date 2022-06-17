تنطبق هذه العناصر بشكل أساسي على إدارة كلمات المرور عندما نتحدث عن منظور المعرف. على الرغم من أنه ليس موضوعًا يحب الناس مناقشته ، إلا أنه لا يزال من المهم بالنسبة لك التفكير فيه في خطتك الأمنية. هم خط الدفاع الأول لبريدك الإلكتروني وحساباتك وكل ما هو ضروري لك.

يتم اكتشاف أي نشاط ضار يتلقى أوامر على مساحتك الأصلية على الفور من خلال كلمة المرور الخاصة بك. كثيرًا ما نسمع أشخاصًا يتحدثون عن أهمية كلمات المرور القوية. من المعروف أيضًا أن مواقع الويب التي تحتوي على معايير كلمة المرور يصعب اختراقها. يجب عليك التأكد من أنك إذا كنت مديرًا أو تقدم خدمات للأشخاص. يمكن لأي عميل يتم توظيفه تحقيق تكتيكات فعالة للغاية لإبعاد الأنشطة الضارة.

كيف تنشئ أداة حماية قوية لبياناتك الشخصية؟

لنفترض أنك تريد تقليل المخاطر التي قد تحدث في نظام أساسي لا يحتوي على تعليمات برمجية. تحقق دائمًا من البيانات التي يتم إدخالها عليها. يجب عليك اتباع الخطوات الأساسية التي يوفرها لك موفر الضمانات الأمنية. علاوة على ذلك ، يجب عليك تحديث نظامك باستمرار إذا كنت تتحقق من البيانات بشكل متكرر لأنها تساعدك على تجنب أي تهديد أمني لنظامك أو بريدك الإلكتروني أو موقعك على الويب. تعتبر الطرق الخمس التالية مهمة بالنسبة لك لاتباعها لتحقيق نظام تطبيق جوال آمن أثناء الحاجة إلى التحقق من البيانات وتعزيز الأمان الموجود بالفعل.





العمل مع مدير تطبيق مؤمن:

أول شيء تحتاج إلى تأمينه في نظامك هو تطبيقك. التطبيق الأصلي الذي تم إنشاؤه من خلال أنظمة أساسية بدون تعليمات برمجية ضعيف تمامًا. تحتاج إلى التأكد من عدم تعرضهم لأي تهديد أمني عبر البريد الإلكتروني. إذا قارنت تطبيقك الأصلي بتطبيق الويب ، فستجد فرقًا كبيرًا بين الاختراق والأمان. الخطأ الشائع الذي يرتكبه الأشخاص في إنشاء تطبيق أصلي لا يحتوي على تعليمات برمجية هو تجاهل فكرة إبقائه آمنًا.

قيود النظام الأساسي المحددة:



يأتي كل تطبيق تطوير بدون كود مصحوبًا ببعض القيود. ومن ثم يجب عليك فهم هذه القيود لتحقيق ميزات أمان عالية المستوى. تحتاج إلى معرفة الطرق المختلفة لتغيير كلمات المرور في نظام أساسي بدون رمز ، مثل AppMaster. تكون هذه الأساليب أحيانًا سيناريوهات حالة ودعم موقع GEO والتشفير. هذه الأساليب مهمة في التنمية. توزيع تطبيقات الهاتف المحمول بالطريقة الصحيحة. إذا كان لديك هدف للعمل على نظام iOS ، فستحتاج إلى اتباع نصائح مميزة لجعل تطبيقك متاحًا على النظام الأساسي المثالي مع تجربة مستخدم أفضل.

تأمين اتصالات الشبكة:



لا تحتاج فقط إلى حماية تطبيق الهاتف المحمول الخاص بك ولكن أيضًا الخادم الذي يوفر الشبكة للتطبيق. تحتاج إلى التأكد من عدم توفير وصول غير مصرح به إلى الخادم. لهذا ، يمكنك استخدام الوصول إلى API لحماية معلوماتك. إذا كنت لا تزال غير راضٍ عن ذلك ، فيمكنك أيضًا استخدام VPN وخيارات التشفير الأخرى للحفاظ على أمان الخادم الخاص بك.

تأكد من تشفير جميع البيانات:



من خلال التشفير ، نشير إلى كل شيء صغير مثل حقولك وكبير مثل بياناتك. قد تبدو هذه غير ذات صلة بك. ومع ذلك ، فإن البيانات المخزنة في الخادم الخاص بك أمر حيوي لتحديد الجمهور. إذا حافظت على كلمات مرور تغيير بياناتك سليمة ومشفرة ، حتى إذا تمكن المتسللون من اختراقها ، فلن يتمكنوا من فعل أي شيء للبيانات. الشيء الرئيسي في التشفير هو أنه لا يمكن لأي شخص خرق المشاركة دون توفير مفتاح للمستخدم. إذا كنت على استعداد لمشاركة بياناتك مع مؤسسات معينة ، فسوف تقوم بإنشاء مفتاح مشترك للتشفير. هذا لا ينتهي هنا لأغراض المشاركة. يكاد يكون سوء الاستخدام مستحيلًا بالنسبة للمفاتيح.

حاول منع تسرب البيانات:



مثل أي تطبيق آخر. قبل الانضمام ، تحتاج إلى اتباع الأذونات التي يوفرها التطبيق. الفكرة هي التأكد من أن الترميز الذي يتم على المنصة شفاف ولا يساء استخدامه من قبل عامة الناس.

نصائح لإنشاء كلمة مرور قوية:

يعد إنشاء كلمات مرور قوية أمرًا ضروريًا لحماية هويتنا على الإنترنت وتجنب أن نصبح أهدافًا سهلة للقراصنة.

1. إنشاء كلمات مرور فريدة:



أفضل شيء عندما تكون على وشك تغيير كلمات المرور هو التأكد من ذاكرتهم ولكن لا يزال من الصعب كسرها. في الحالات النموذجية ، تكون كلمات المرور القوية هي الكلمات التي تتكون من 12 إلى 20 حرفًا على الأقل. يمكنك اختيار إضافة المزيد من الأحرف بناءً على اختيارك. في الوقت نفسه ، يجب عليك أيضًا تضمين الأرقام والرموز حسب اختيارك.

إذا كنت تخطط لجعله أكثر أمانًا ، فيمكنك كسر عبارة فريدة بالنسبة لك بدلاً من استخدام الأحرف. يمكنك تقسيم هذه الجمل برمز وتبدأ كلمتك بحرف كبير. يمكّنك هذا من إنشاء كلمة مرور طويلة وقوية ولا تنسى ، والتي لا يمكن للقراصنة اختراقها بسهولة.

2. استخدم كلمات مرور مختلفة لحسابات مختلفة:



يختار الأشخاص الذين لديهم العديد من الملفات الشخصية التي تم إنشاؤها على العديد من منصات الوسائط الاجتماعية إنشاء كلمات مرور مماثلة. هذا لأنهم يعتقدون أنه سيكون من الأسهل والأسرع الوصول إلى منصاتهم. ومع ذلك ، لم يتم اقتراح ذلك ، وقد يتحول إلى مخاطرة كبيرة. تخيل لو تمكن شخص ما من المرور عبر أحد حساباتك وتمكن من الوصول إلى الكل. لا يهم ما إذا كنت تضع كلمة مرور قوية على Facebook أو حساباتك المصرفية.

3. ضع في اعتبارك استخدام مدير كلمات المرور:



غالبًا ما يقوم مديرو مواقع الويب وكلمات المرور بتخزين تفاصيل تسجيل الدخول. تستخدم هذه لتسجيل الدخول تلقائيًا. يمكّنك من تجنب استخدام كلمة المرور الخاصة بك بشكل متكرر ، ويمكنك تسجيل الدخول بنقرة واحدة. ومع ذلك ، يُقترح وضع كلمة مرور رئيسية على حسابك. يتم ذلك عن طريق ربط حساباتك بحساب واحد حيث يمكنك إنشاء كلمة مرور رئيسية لها.

4. تحديث كلمات المرور:



لنفترض أنك تريد التأكد من أن حسابك آمن في جميع الأوقات. تزداد فرصك في التعرض للاختراق سنويًا إذا احتفظت بكلمة المرور ثابتة.





5. المصادقة الثنائية:



تعمل المصادقة ذات العاملين كطبقة إضافية لحماية أمنك. حتى إذا قام شخص ما بخرق حسابك واختراق كلمة المرور ، فسيحتاج إلى متابعة إجراءات المصادقة باستخدام جهاز الأمان الخاص بك. هذا يعني أنك ستتمكن فقط من استخدام المصادقة بسهولة على جهازك الأصلي. بهذه الطريقة ، تقل احتمالية وصول المتسللين إلى حساباتك.

أسئلة وأجوبة:



كيف يمكنني تحديد أفضل طريقة لتحسين أمان كلمات المرور؟

تتضمن بعض النصائح لتأمين كلمات المرور ما يلي:

استخدم كلمة مرور تتكون من ثمانية أحرف على الأقل.

تجنب استخدام مصطلحات أصلية.

استخدم الأحرف الكبيرة والصغيرة.

استخدم الأرقام والرموز الخاصة عند الإمكان.

لا تستخدم المعلومات الشخصية.

اصنع أنماطًا غير متسلسلة أو "مرتبة" ، بل عشوائية.

ما هي الأساليب الأساسية الثلاثة لحماية كلمات المرور؟



تخزين كلمات المرور في وضع عدم الاتصال في مكان آمن.

حافظ على كلمة مرور الإنترنت الخاصة بك آمنة.

قم بتنزيل وتثبيت برنامج مكافحة البرامج الضارة.

ما هي الطريقة الأكثر أمانًا للاحتفاظ بكلمات المرور؟

تعد تطبيقات سطح المكتب مثل AppMaster موثوقة دائمًا للحفاظ على أمان كلمة المرور الخاصة بك. يتم الاحتفاظ بجميع إصدارات كلمات المرور المشفرة في قبو يُدار رقميًا. يمكنه إنشاء كلمة مرور رئيسية لجميع حساباتك.

أين يجب علي تخزين كلمات المرور الخاصة بي؟

لفهم ذلك ، تخيل كتابة كلمة المرور الخاصة بك على قطعة من الورق والاحتفاظ بها في مكان آمن. الخيار الأفضل هو إنشاء إصدار رئيسي من خلال Application Master.

هل من المقبول كتابة كلمة المرور الخاصة بي؟

نعم ، تدوين جميع كلمات المرور الخاصة بك على الورق وإخفائها في منزلك أكثر أمانًا من استخدام مدير كلمات المرور. من المرجح أن يتم إعادة استخدام كلمة المرور المكتوبة.

الحكم النهائي:



هناك سوق واسع لتطبيقات الأجهزة المحمولة في الوقت الحاضر ، إلى جانب الحاجة إلى وجود كلمات مرور. الحصة الأكبر في السوق تعرضهم في النهاية لتهديدات ومخاطر خرق البيانات. يحتاج أي عمل يخطط للنجاح إلى تكييف منصات تطوير التطبيقات المبتكرة مثل AppMaster. يمكن أن يحمي AppMaster الوسائط والبيانات وجميع المعلومات المهمة المتعلقة بالعمل وعملائه. إذا كنت ترغب في إنشاء كلمة مرور رئيسية للحفاظ على أمان حساباتك ، فإن AppMaster هو خيارك الأفضل لتطوير بدون رمز.