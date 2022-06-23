الأنظمة الأساسية الخالية من التعليمات البرمجية هي أدوات تعمل على تطوير التطبيقات دون الحاجة إلى كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية. هذه أدوات ذات واجهة سهلة الاستخدام تشبه المحرر الرسومي. تعتمد منصات اليوم على أدوات إنشاء السحب والإفلات مع العناصر والكتل المرئية. يصبح إنشاء تطبيق مسألة تحريك الكتل على الشاشة بدلاً من كتابة شبكة من التعليمات البرمجية.

على الرغم من أن هذا المجال لم يتم تطويره ودراسته بعد ، إلا أن الآلاف من أدوات عدم وجود رمز موجودة لأغراض مختلفة ، ومنصات محدودة لإنشاء نوع واحد من المنتجات ، ومنصات معقدة لتطبيقات أكثر تعقيدًا. وخير مثال على ذلك هو AppMaster.io ، وهو نظام أساسي مع إنشاء رمز تلقائي وأداء عالٍ وقابلية للتوسع. يمكن تطوير مجموعة واسعة من التطبيقات على المنصة. دعنا ندرس الأداة بمزيد من التفصيل.

منصة AppMaster.io ومميزاتها

AppMaster.io عبارة عن نظام أساسي لا يحتوي على رمز لتطوير تطبيقات الويب والجوال من جانب الخادم. باستخدام الأداة ، يمكنك إنشاء تطبيقات الشركات بأي تعقيد بدون مهارات البرمجة.

ينشئ AppMaster.io التطبيقات تمامًا كما يفعل المطور. ستكون جميع مكونات التطبيق مماثلة للبرامج الاحترافية.

ماذا تفعل المنصة؟

يخلق شفرة المصدر ؛

يجمع.

يدير النشر ؛

يكتب الوثائق.



يعد إنشاء برنامج باستخدام النظام الأساسي أسرع بمئات المرات من البرمجة القياسية. ينشئ AppMaster.io كودًا عند 22000 سطر في الثانية. فوائد هذه المنصات تجعلك تفكر مرتين قبل استخدامها. يمنحك تطبيق أدوات عدم وجود رمز ميزة تنافسية في المقام الأول. يمكنك إعداد مشروعك وتشغيله بسرعة وتقليل تكاليف التطوير. ربما تكون هذه هي الأسباب الأولى لبدء استخدام الشركات بدون رمز. ولكن من بين أكثر المزايا العملية الأتمتة وتقليل الأخطاء.

تحدث أخطاء وأخطاء في عمل المبرمجين - نقص المؤهلات التي لا يمكن التحقق منها دائمًا عند التوظيف وعدم الانتباه والعامل البشري. كثير من الناس في عجلة من أمرهم ولا يقومون بمراجعات التعليمات البرمجية ؛ يقومون بتراكم الديون الفنية باستخدام أجزاء منفصلة من التعليمات البرمجية. أو أنهم ليسوا مستعدين للقيام بمشاريع كبيرة وهم دائمًا في شك.

كيف نتجنب المشكلة؟

لنأخذ AppMaster.io كمثال. يُنشئ النظام الأساسي Go backend ، ويتضمن واجهة Vue الأمامية داخل البرنامج الثنائي ، ويقوم بأتمتة إنشاء التطبيق ونشره وإدارته. إنه يفعل كل شيء يمكن لمجموعة كاملة من المبرمجين القيام به. ويتم تقليل عدد الأخطاء عدة مرات. لنفترض أنك تريد إجراء تغييرات على أحد التطبيقات ، وإضافة وظائف وعناصر جديدة. سينتقل المبرمج إلى جزء معين من الكود ويقوم بإجراء التغييرات. ما يفعله AppMaster.io - مع كل تغيير ، يقوم النظام الأساسي بإنشاء رمز للتطبيق بالكامل مرة أخرى. هناك أخطاء أقل ؛ الشفرة أنظف والعمل أسرع.

الأخطاء في تكنولوجيا المعلومات باهظة الثمن. أثبتت حالة صاروخ آريان 5 ذلك. أدى سطر واحد خاطئ من التعليمات البرمجية إلى إعادة تشغيل متزامن لـ 114 مفتاحًا ، والتي تكررت كل 6 ثوانٍ. ونتيجة لذلك ، تم اتخاذ قرار بتفجير الصاروخ. بلغ الضرر 8.5 مليار دولار. المخاطر كبيرة جدًا ، أليس كذلك؟

بالإضافة إلى الأخطاء التي تؤدي إلى إبطاء تطوير المشاريع وتسبب خسائر مالية ، تبرز مشاكل أخرى:

الميزانيات الكبيرة - يتطلب إطلاق منتج برمجي نفقات كبيرة: فريق من المطورين والمحللين والمصممين ، ودعم إضافي للمشروع ، وما إلى ذلك ؛

عدم استعداد المطور للقيام بمشروع كبير ، يحاول "إعادة صياغة كل شيء وإعادة كتابته

مواعيد نهائية غامضة: تجهيز مشروع بحلول الموعد النهائي ليس بالمهمة السهلة.

يمكن تحسين جميع العمليات بدون رمز. يقدم AppMaster.io ، على وجه الخصوص ، مثل العديد من الأنظمة الأساسية الأخرى ، شروط اشتراك ، وهي أرخص من العمل مع فريق كامل. تتيح لك سرعة التشفير العالية والوظائف التلقائية تطوير التطبيقات من البداية في أسابيع.

مرونة AppMaster وإمكانية الوصول إليها

تم تصميم أدوات عدم وجود تعليمات برمجية لمستخدمي الأعمال ، مما يجعل التطوير أكثر سهولة. يمكن للمنتجين والمسوقين أيضًا العمل كمطورين واختبار أفكارهم وتنفيذها. هذا مفيد بشكل خاص لمديري المنتجات ، الذين يتفاعلون مباشرة مع المطورين ويكلفونهم. باستخدام AppMaster.io ، يمكنهم التفكير في المنطق وإنشاء مخطط تفصيلي للتطبيق المستقبلي في Business Process Editor باستخدام الكتل المرئية.

إن المرونة التي يوفرها عدم وجود رمز والمجموعة الواسعة من التطبيقات التي يمكن إنشاؤها تساعد الشركات على تحسين الخدمة وتوفير العشرات من ساعات عمل الموظفين وتنفيذ الأدوات المخصصة اللازمة. باستخدام AppMaster.io ، لا يتعين عليك التعامل مع المهام التنظيمية النموذجية (تحميل المحتوى والتسجيل والمزيد). تقوم بتجميع كل شيء مثل المُنشئ. ليست هناك حاجة إلى إعادة التحقق من كل شيء بعد الإصدار ، وستقوم المنصة بعمل كل شيء من أجلك وإعداد المنتج للنشر.

ما الذي يمكنني إنشاؤه باستخدام AppMaster.io؟

يمكنك استخدام النظام الأساسي لإنشاء حلول جاهزة لخدمات الشركة الداخلية وأنظمة CRM و ERP وقوائم المراجعة ولوحات الإدارة وأتمتة سير العمل وتنظيم مراكز الاتصال والدعم المخصص وتطبيقات تدريب الموظفين والمنطق المعقد لسوق الشركة.

أثناء قراءة المراجعات ، ستجد حلولًا من ثلاث فئات:

واجهة العمل / مصمم التطبيق ؛

العمل مع التكامل ؛

العمل مع الخلفية: قواعد البيانات ، أذونات المستخدم ، إلخ.

في AppMaster ، يمكنك العمل مع كل هذه المجالات. يمكنك تصميم أساس المشروع ، قاعدة البيانات ، في محرر نموذج البيانات المرئية. تستخدم التطبيقات التي تم إنشاؤها أي نظام DBMS متوافق مع Postgres ، وهو أكثر سرعة وسهولة في الإدارة ؛ يمكنك استضافتهم في مراكز البيانات الخاصة بك. يحتوي AppMaster.io على وحدات نمطية. يمكنك استخدامها لتطوير مخططات تكامل معقدة وربط الخدمات بسرعة.

في Business Process Editor ، تقوم بإنشاء تسلسل منطقي للأنشطة للتطبيقات التي تستخدم نفس الكتل المرئية. يساعدك تصميم التطبيق في إنشاء الشكل والمظهر اللذين تريدهما لتطبيقاتك. في AppMaster.io ، يمكنك تطوير تطبيقات جوال أصلية. يتم نشرها مباشرة على AppStore و PlayMarket. يستخدم AppMaster.io إطار العمل الخاص به لعرض شاشات التطبيق جنبًا إلى جنب مع منطق تفاعل عنصر واجهة المستخدم أثناء التنقل.

يمكن تعديل التطبيق بعد نشره في المتاجر. لتغيير منطق وشاشات تطبيق الهاتف ، ما عليك سوى إعادة نشر الواجهة الخلفية. المنصة بأكملها مبنية على كتل بصرية. تتيح واجهة أداة السحب والإفلات إمكانية الوصول إلى AppMaster.io لمستخدمي الأعمال الذين لا يتعين عليهم كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية لتنفيذ فكرتهم.

استنتاج

اليوم ، تدخل المنصات الخالية من التعليمات البرمجية بثقة إلى سوق المعلومات. لا تزال العقبة الرئيسية هي الافتقار إلى المعرفة والخبرة في التعامل مع الأدوات. يعمل عدم وجود كود على سد الفجوة بشكل ملحوظ بين المطورين ومستخدمي الأعمال ، ولكن لا يمكن للمرء الاستغناء عن مساعدة السابق. بالنسبة للمبرمجين ، إنها فرصة ممتازة لإتقان اتجاه جديد والتقدم مهنيًا. يتزايد الطلب على المطورين الجدد كل يوم. سواء كنت مطورًا أو رائد أعمال - في كلتا الحالتين ، لن يكون أي رمز مفيدًا لك.