Suchen Sie nach Plattformen und Unternehmen, die No-Code- und Low-Code-Technologie zur Erstellung von Software- und App-Entwicklung verwenden? Wenn JA, ist dieser Artikel für Sie. Die heutige Welt ist voll von Technologie, die auf die eine oder andere Weise rund um die Uhr in unser Leben eingebettet ist. Egal wie weit Sie von der Technologie entfernt sind, sie muss Ihr Leben sicherlich in einige gemeinsame Wege einbetten. Da die Verwendung der Software zunimmt, werden auch die Anforderungen und die Benutzerfreundlichkeit des Endbenutzers berücksichtigt, wodurch die Technologie täglich einfacher und besser wird.

No-Code und Low-Code sind ein Lebensretter in Bezug auf die Technologie- und Codeentwicklung neuer Apps, Software und Websites. Sie sind budget- und zeitfreundlich und entwickeln jederzeit Apps und Websites für den Endbenutzer sowie einen Entwickler, um Zeit und Geld zu sparen und die gleiche Produktivität zu bieten. Viele Unternehmen entscheiden sich für diese No-Code- und Low-Code-Technologie für die Erstellung ihrer Websites und Apps.

Was sollte ich über No-Code und Low-Code wissen?

Low-Code

Low-Code ist eine Methode der App-Entwicklung, die weniger manuelle Codierungstools verwendet. Der Benutzer muss keine Stunden aufwenden, um Code zu schreiben; Es ermöglicht Benutzern, Softwareentwicklungstools für visuelle Schnittstellen zu verwenden und eine voll funktionsfähige App zu erstellen. Benutzer können sich ihre Last abnehmen, indem sie Low-Code-Plattformen verwenden, die mehrere Aufgaben mithilfe von Tools schneller und einfacher machen. Zum Beispiel Tests, Fehlerbehebung und Entwicklung. Diese Low-Code-App-Entwicklungsplattformen führen Benutzer Schritt für Schritt durch die App-Entwicklung mithilfe von Tools. Low Codes sind eine kostengünstige Möglichkeit, eine komplizierte App für Unternehmen zu entwickeln und mit Tools Einnahmen zu erzielen. Benutzer können die App an die geschäftlichen Anforderungen anpassen.

Kein Code

Der Name deutet darauf hin, dass kein Code erforderlich ist, No-Code-App-Entwicklungsplattformen über vorgefertigte Designs verfügen und Benutzer die Benutzeroberfläche mit visuellen Tools nach Bedarf ändern können. Das bedeutet nicht, dass Sie darauf beschränkt sind, eine App gemäß dem Design zu entwickeln, aber es gibt Ihnen die Flexibilität, Änderungen vorzunehmen und eine App für Ihr Unternehmen nach Ihren Wünschen mit Tools zu entwickeln. Es ist eine kostengünstige Methode, um in kurzer Zeit eine nützliche App für Ihr Startup zu erstellen.

Was ist der Unterschied zwischen Low-Code und No-Code?

Es gibt ein wenig zwischen diesen beiden. Wenn Sie eine vollautomatische App-Generierung wünschen, kann No-Code Ihre Wahl sein, und wenn Sie über Programmierkenntnisse verfügen, können Sie mit Low-Code fortfahren. Die Hauptunterschiede zwischen diesen Tools sind:

Low-Code Kein Code Benötigen Sie wenig technisches Wissen über Codes für die App-Entwicklung. Jeder kann sich mit unterschiedlichen Hintergründen entwickeln. Flexibel, um mithilfe von Code-Tools Anpassungen in Anwendungen entsprechend der Art des Geschäfts vorzunehmen. Anpassungen sind in vorgefertigten Vorlagen möglich. Erlauben Sie Entwicklern, die Anwendungen zu steuern. Responsive Anwendungen für Mobilgeräte. End-to-End-Entwicklung. Einige Plattformen bieten eingeschränkte Funktionen.

Was kann ich mit Low-Code und No-Code bauen?

Die No-Code- und Low-Code-Technologie kann Ihnen bei der Code-Entwicklung jeder Art von Anwendung, Website und Software helfen. Die Hauptzwecke der Entwicklung, für die diese Technologie verwendet wird, sind wie folgt:

Digitales Banking

Low-Code- und No-Code-Plattformen ermöglichen es Benutzern, sichere Anwendungen und Software zu erstellen, die auf allen Arten von Geräten funktionieren.

Da Online-Banking strenge Sicherheit erfordert, sind Low-Code und einige No-Code eine gute Option, um eine fortschrittliche App zu erstellen, die die Anforderungen von Online-Transaktionen, Identitätssicherheit und zeitnahen Online-Zahlungen erfüllen kann.

E-Commerce-Apps

E-Commerce-Apps sind kompliziert, da sie jeden kleinen Aspekt wie Standort, Region, Währung, Zeit, Medium, Lagerbestand, Katalog und Nachverfolgung erledigen müssen. Mit Hilfe von No-Code-Plattformen können Sie Zahlungen sichern, Lagerbestände verwalten und die Währung und Region entsprechend dem Anwendungsstandort aktualisieren.

CRM-Apps

Diese sind für Unternehmen gedacht, um mit dem Verbraucher in Kontakt zu treten, sich zu verbessern, Umsätze zu generieren und kontinuierlich Gewinne zu erzielen. No-Code ist eine kostengünstige Möglichkeit für die Entwicklung komplizierter Apps wie CRM .

Feldinspektion

Mit Hilfe von No-Code-Plattformen können Sie ganz einfach eine App für die Feldinspektion erstellen. Diese Codierungs-App kann Immobilien, Kommunen, Regierungen, Industrien, Unternehmen, Bauarbeitern und Ermittlern zugute kommen. Benutzer können mit Ihrer App die Dinge in der Umgebung inspizieren und schnelle Entscheidungen treffen.

Management System

Die Implementierung eines Managementsystems für Ihr Unternehmen mit No-Code-App-Entwicklung ist einfach. Sie können Ihren Bestand, die Produktivität Ihrer Mitarbeiter, den Transport und andere Geschäftsvorgänge verwalten.

Terminplanung

No-Code-App-Entwicklungsplattformen ermöglichen es Ihnen, Apps wie Calendly zu erstellen. Mit diesen Apps können Sie Kalender mit der anderen App teilen, Meetings, Termine buchen, Zahlungssysteme integrieren, Erinnerungen und wichtige Benachrichtigungen erhalten. Sie integrieren diese Features auch in eine andere App und passen Ihre Funktionen entsprechend an.

Soziale Apps

Ja! Sie können Apps für soziale Interaktionen mit No-Code-App-Entwicklungsplattformen erstellen. Sie können beispielsweise soziale App-Entwicklungen wie Facebook, WhatsApp, Instagram und viele andere erstellen, die es Benutzern ermöglichen, mit Menschen auf der ganzen Welt in Kontakt zu treten.

Marktplatz

Diese Apps können mit No-Code-Plattformen wie AppMaster erstellt werden. Diese Apps sind etwas kompliziert, da sie eine Verbindung mit dem Kunden erfordern. Door Dash, Uber und Airbnb sind einige Marktplatz-Apps , die die Daten des Kunden abrufen und das Paket pünktlich an den richtigen Ort liefern.

Verzeichnisse auflisten

Wie die Zillow-App enthält sie Jobbörsen, Immobilienangebote und andere. Es zeigt neue Stellenangebote, neue Immobilien, Wohnungen und Mietorte. Mit einer No-Code-App-Entwicklungsplattform können Sie diese Art von App einfach und schnell erstellen und Ihr Geschäft starten.

Dokumentenverwaltung

Dies sind Apps wie DropBox, die es Benutzern ermöglichen, Dateien zu speichern, Dateien zu organisieren und Dateien zu teilen. Benutzer können überall auf der Welt auf die Dateien zugreifen. Diese Apps sind sicher, einfach zu verwenden und können ohne Code erstellt werden.

Die Top-10-Plattformen mit Low-Code- und No-Code-Technologie

Viele Unternehmen und Plattformen nutzen die neuesten Code -Tools von Low-Code und No-Code für die App-Entwicklung. Dennoch sind die Top-10-Beispiele für Low-Code- und No-Code-Plattformen unten aufgeführt, die das Geschäft erfolgreich führen und auch den Endbenutzern helfen, weil sie benutzerfreundlich zu bedienen sind.

Low-Code-Technologieplattformen

Zoho-Schöpfer

Zoho Creator ist eine der besten Low-Code-Plattformen, mit der Benutzer auf einfache Weise eine erweiterte App erstellen können. Sie können Multiplattform-Apps mit Code-Tools erstellen und den Workflow in Ihren Apps automatisieren . Zoho Creator unterstützt auch MS Access, File Maker und andere Datenbanken. Zoho-Ersteller geben dem Benutzer von Codebeispielen Vorschläge, um das Kundenerlebnis zu verbessern.

Mendix

Mendix hilft bei der Erstellung von Business-Apps mit einfacher einzeiliger Codierung, um die Apps Ihrer Fantasie zu erstellen. Benutzer können mithilfe von Code-Tools hochwertige Apps für verschiedene Außendienstdienste wie Logistikverfolgung, digitale Versicherung, Liefer-App und -Management, Gerätewartung usw. erstellen. Es bietet einen End-to-End-Automatisierungsprozess, der Menschen, Systeme, und Daten.

Microsoft Power-Apps

Wenn Sie über eine Microsoft Power Apps-Codeentwicklungsplattform verfügen, ist es keine große Sache, Low-Code-Apps für Sie zu erstellen. Diese Plattform verfügt über fortschrittliche Code-Tools und -Funktionen, mit denen Benutzer Änderungen an den vorhandenen vordefinierten Vorlagen vornehmen oder Änderungen an den Vorlagen vornehmen können, indem sie Low-Codes gemäß den Anforderungen schreiben. Um ein gutes Kundenerlebnis zu gewährleisten, werden dem Benutzer außerdem Codebeispiele bereitgestellt.

Caspio

Caspio ist eine weitere Low-Code-Softwareentwicklungsplattform, die auf SQL Server und AWS läuft, um erstklassige Technologie und unübertroffene Leistung und Sicherheit bereitzustellen. Damit können Sie Apps ohne Einschränkungen skalieren und erweitern. Sie können damit eine unbegrenzte Anzahl von Online-Datenbank-Apps für verschiedene Anwendungsfälle erstellen, z. B. Finanzen, Marketing, Betrieb, Personalwesen, IT und Verwaltung.

Caspio-Code-Tools kümmern sich sehr um die Sicherheit, weshalb sie verschlüsselte Passworttechnologie , IP-basierte Zugriffskontrollen, einmalige Anmeldung und Berechtigungen auf Datensatzebene verwenden. Caspio ist bekannt für eine gute Kundenerfahrung, da es Benutzern ermöglicht, Codebeispiele in den Vorschlägen zu haben.

Visuelles LANSA

Visual LANSA ist eine einfache, aber effektive Möglichkeit, eine App-Entwicklungsplattform zu codieren, um mobile Apps mit einer Low-Code-Plattform zu erstellen. Es ist eine Mischung aus Low-Coding und traditioneller Codierung in derselben IDE, die es Benutzern ermöglicht, Web- und Desktop-Anwendungen mithilfe von Assets zu erstellen. Sie können vollständige mobile Apps entwickeln, indem Sie in der IDE bleiben und vorhandene Apps migrieren, sogar in anderen Sprachen geschrieben, indem Sie die Bridge-Funktionen von LANSA verwenden. Visual LANSA verfügt über einen Repository-Speicher, in dem die wesentlichen Komponenten der App-Entwicklung gespeichert sind, damit Benutzer die Module fortsetzen können. es erhöht die Effizienz und reduziert die Zeit für die Softwareentwicklung. Visual LANSA ignoriert niemals die Kundenerfahrung und schlägt dem Endbenutzer Codebeispiele vor.

No-Code-Technologieplattformen

AppMaster

AppMaster ist eine großartige und erste Wahl für eine No-Code-App-Entwicklungsplattform. Es verfügt über eine leistungsstarke Benutzeroberfläche und ein Backend , die den Quellcode generieren, was dem Benutzer die Flexibilität gibt, auf jeder anderen Plattform zu arbeiten, indem der Quellcode von der AppMaster-Plattform übernommen wird. Es verfügt über eine Drag-and-Drop- Oberfläche, die keine Zeit benötigt, um eine voll funktionsfähige App zu erstellen. Ganz gleich, welche Art von App Sie erstellen möchten, AppMaster kann Ihnen bei allem helfen.

Darüber hinaus kann die AppMaster-Plattform technische Dokumentationen auf die gleiche Weise wie Menschen schreiben. Tatsächlich ist es besser als das gesamte Entwicklerteam, weil es schneller, flexibler und billiger ist. Die No-Code-Plattform AppMastercan generiert 22.000 Codezeilen pro Sekunde. Der Mensch ist zu einem solchen Ergebnis nicht fähig. Das i-Tüpfelchen ist, dass es in Golang geschrieben ist, einer berühmten und weit verbreiteten Allzwecksprache.

Blase

Bubble, eine No-Code-Plattform, ist der schnellste Weg, um mobile Apps zu erstellen, ohne eine einzige Codezeile zu schreiben. Die Benutzeroberfläche ist einfach: Ziehen Sie die Funktionen einfach per Drag-and-Drop , sodass Sie die volle Kontrolle über die Designelemente haben. Bubble hält die Aufzeichnungen seiner Benutzer sicher und passwortgeschützt, genau wie Facebook, LinkedIn, Google usw. Apps sind mit Bubble mobil ansprechbar und werden in mehr als 80 globale Sprachen übersetzt.

AirTable

Airtable ist eine No-Code-Entwicklungsplattform, die erstaunliche Apps entwickelt, indem sie Ihre Ideen mit der Leistungsfähigkeit von Airtable kombiniert. Es funktioniert schnell, da es der Datenbank die Vertrautheit von Tabellenkalkulationen bietet. Es gibt mehr als 200.000 Organisationen, die AirTable für die Entwicklung von Code-Apps verwenden und effektive Ergebnisse liefern. Es verfügt über mehrere Vorlagen für Fehlerverfolgung, Produktkatalog, Produkteinführung, Produktverfolgung und mehr. Airtable ermöglicht die Integration mit anderen Apps wie Gmail, Twitter, Google Sheets und vielen anderen nützlichen Apps.

Appipie

AppyPie ist auch eine No-Code-Entwicklungsplattform für die Entwicklung mobiler Apps. Es ermöglicht die Integration mit anderen Webdiensten wie Twitter, Slack, MailChimp usw., sodass Benutzer die Leistungsfähigkeit der Software mit nur wenigen Klicks erhöhen können. Mit Appypie erstellte Apps können auf jedem Gerät ausgeführt werden, das mit dem Internet verbunden ist. Die Softwareentwicklung mit Appypie hat die Fähigkeit, das Geschäftswachstum, den Kundenverkehr und die Updates mit der Zeit zu steigern.

Talent

Knack ist eine No-Code-App-Entwicklungsplattform, die es dem Benutzer ermöglicht, die Daten in eine robuste Online-Datenbank umzuwandeln. Es bietet eine übersichtliche Oberfläche, die die Erstellung mobiler Apps mit einem Drag-and-Drop-Framework einfach und schnell macht. Knack ist einfach zu warten, da es Ihnen ermöglicht, Daten zu migrieren, zu pflegen, zu bearbeiten, zu aktualisieren und zu sichern. Knack wird mit seinem SEO-Plugin geliefert, mit dem Ihre Daten einfach in die Suche gelangen können. Mit Knack entwickelte Apps sind mobilfreundliche, sichere Zahlungssysteme und verbinden Sie mit sicheren Prozessoren wie Stripe und PayPal.

Das Endergebnis

Die Nachfrage nach Low-Code- und No-Code-Plattformen steigt aufgrund ihrer einfachen und schnelleren Schnittstelle. Sie können die Low-Code- oder No-Code-App-Entwicklungsplattform basierend auf Ihren Geschäftsanforderungen und Ihrem Budget auswählen. Wenn Sie nach einer App-Erstellungsplattform ohne Code suchen, kann AppMaster Ihre beste Wahl sein.

Viele App-Entwicklungsplattformen sind im Internet verfügbar; AppMaster steht ganz oben auf der Liste und ist eine vorgeschlagene Entwicklungsplattform, die es dem Benutzer ermöglicht, Apps mit Leichtigkeit ohne Codierung und einfach mit dem leistungsstarken Illustrator und Backend zu erstellen, sodass Benutzer Änderungen nach ihren Bedürfnissen vornehmen und eine voll funktionsfähige App erstellen können für das Geschäft. Versuch's jetzt!