Вы ищете платформы и компании, которые используют технологии без кода и с низким кодом для создания программного обеспечения и разработки приложений? Если ДА, то эта статья для вас. Современный мир полон технологий, так или иначе встроенных в нашу жизнь круглосуточно. Независимо от того, насколько вы далеки от технологий, они обязательно должны встроить вашу жизнь в какие-то общие черты. По мере того, как использование программного обеспечения увеличивается, также учитываются требования и удобство для конечного пользователя, что делает технологию проще и лучше с каждым днем.

No-code и low-code — это палочка-выручалочка в отношении технологий и разработки кода для новых приложений, программного обеспечения и веб-сайтов. Они экономят время и бюджет и в любое время разрабатывают приложения и веб-сайты для конечного пользователя, а также для разработчика, чтобы сэкономить время и деньги и обеспечить одинаковую производительность. Многие компании выбирают эту технологию без кода и с низким кодом для создания своих веб-сайтов и приложений.

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Что я должен знать о No-Code и Low-Code?

Низкий код

Low-code — это метод разработки приложений, в котором используется меньшее количество инструментов ручного кодирования. Пользователю не нужно часами писать код; это позволяет пользователям использовать инструменты разработки программного обеспечения с визуальным интерфейсом и создавать полнофункциональные приложения. Пользователи могут снять свою нагрузку с помощью платформ с низким кодом, которые ускоряют и упрощают некоторые задачи с помощью инструментов. Например, тестирование, устранение неполадок и разработка. Эти платформы разработки приложений с низким кодом помогают пользователям шаг за шагом завершить разработку приложения с помощью инструментов. Низкие коды — это экономичный способ разработать сложное приложение для фирм и получать доход с помощью инструментов. Пользователи могут настроить приложение в соответствии с потребностями бизнеса.

без кода

Название предполагает, что для него не требуется никакого кода, платформы для разработки приложений без кода имеют готовый дизайн, и пользователи могут изменять интерфейс в соответствии со своими потребностями с помощью визуальных инструментов. Это не означает, что вы ограничены разработкой приложения в соответствии с дизайном, но дает вам возможность вносить изменения и разрабатывать приложение для вашего бизнеса по своему усмотрению с помощью инструментов. Это экономичный способ создать полезное приложение для вашего стартапа за короткий период времени.

В чем разница между low-code и no-code?

Между этими двумя есть немного. Если вы хотите полностью автоматическую генерацию приложения, вам может подойти отсутствие кода, а если у вас есть некоторые базовые знания в области программирования, вы можете продолжить с низким кодом. Основные отличия этих инструментов:

Низкий код без кода
Нужны небольшие технические знания кодов для разработки приложений. Каждый может развиваться с разным фоном.
Гибкая настройка приложений в соответствии с характером бизнеса с помощью инструментов кода. Настройка возможна в предварительно разработанных шаблонах.
Разрешить разработчикам управлять приложениями. Мобильные адаптивные приложения.
Сквозная разработка. Некоторые платформы предоставляют ограниченные возможности.

Что я могу создать с помощью low-code и no-code?

Технология без кода и с низким кодом может помочь вам в разработке кода любого приложения, веб-сайта и программного обеспечения. Основные цели разработки, для которых используется данная технология, следующие:

Цифровой банкинг

Платформы с низким кодом и без кода позволяют пользователям создавать безопасные приложения и программное обеспечение, которые работают на всех типах устройств.

Поскольку онлайн-банкинг требует строгой безопасности, low-code и некоторое отсутствие кода — хороший вариант для создания расширенного приложения, которое может выполнять требования онлайн-транзакций, безопасности личности и своевременных онлайн-платежей.

Приложения для электронной коммерции

Приложения для электронной коммерции сложны, так как требуют завершения каждого мелкого аспекта, такого как местоположение, регион, валюта, время, среда, уровень запасов, каталог и отслеживание. С помощью платформ без кода вы можете защищать платежи, управлять уровнями запасов и обновлять валюту и регион в соответствии с местоположением приложения.

CRM-приложения

Они созданы для того, чтобы предприятия могли общаться с потребителем, совершенствоваться, увеличивать продажи и постоянно получать прибыль. Отсутствие кода — это экономичный способ разработки сложных приложений, таких как CRM .

Полевой осмотр

С помощью платформ без кода вы можете легко создать приложение для выездной инспекции. Это приложение для кодирования может принести пользу агентствам недвижимости, муниципалитетам, правительствам, отраслям, предприятиям, строителям и следователям. Пользователи могут осматривать объекты в вашем приложении и быстро принимать решения.

Система управления

Внедрить систему управления для вашей организации с помощью разработки приложений без кода очень просто. Вы можете управлять своими запасами, производительностью труда, транспортом и другими бизнес-операциями.

Назначение встречи

Платформы разработки приложений без кода позволяют создавать такие приложения, как Calendly. С помощью этих приложений вы можете обмениваться календарями с другим приложением, назначать встречи, встречи, интеграцию платежной системы, напоминания и важные уведомления. Вы также интегрируете эти функции в другое приложение и соответствующим образом настраиваете свои функции.

Социальные приложения

Да! Вы можете создавать приложения для социального взаимодействия с помощью платформ разработки приложений без кода. Например, вы можете разрабатывать социальные приложения, такие как Facebook, WhatsApp, Instagram и многие другие, что позволяет пользователям связываться с людьми по всему миру.

Торговая площадка

Эти приложения можно создавать с помощью платформ без кода, таких как AppMaster. Эти приложения немного сложны, так как требуют подключения к клиенту. Door Dash, Uber и Airbnb — это приложения , которые получают данные от клиентов и вовремя доставляют посылку в нужное место.

Список каталогов

Как и приложение Zillow, оно включает в себя доски объявлений о работе, списки недвижимости и многое другое. Он показывает новые списки рабочих мест, новой недвижимости, жилья и места для аренды. С платформой разработки приложений без кода вы можете легко и быстро создать такое приложение и начать свой бизнес.

Управление файлами

Это такие приложения, как DropBox, которые позволяют пользователям сохранять файлы, упорядочивать файлы и обмениваться файлами. Пользователи могут получить доступ к файлам в любой точке мира. Эти приложения безопасны, просты в использовании и могут быть созданы без кода.

10 лучших платформ, использующих технологию low-code и no-code

Многие компании и платформы используют новейшие инструменты кода с низким кодом и без кода для разработки приложений. Тем не менее, ниже перечислены 10 лучших примеров платформ с низким кодом и без кода, которые успешно работают в бизнесе, а также помогают конечным пользователям, потому что они удобны в использовании.

Технологические платформы с низким кодом

Создатель Зохо

Zoho Creator — одна из лучших платформ с низким кодом, которая позволяет пользователям легко создавать продвинутые приложения. Вы можете создавать мультиплатформенные приложения с помощью инструментов кода и автоматизировать рабочий процесс в своих приложениях. Zoho Creator также поддерживает доступ к MS, создание файлов и другие базы данных. Создатели Zoho предлагают пользователям примеры кода, чтобы улучшить качество обслуживания клиентов .

Мендикс

Mendix помогает создавать бизнес-приложения с помощью простого однострочного кодирования, чтобы создавать приложения по вашему воображению. Пользователи могут создавать качественные приложения с помощью инструментов кода для нескольких полевых служб, таких как отслеживание логистики, цифровое страхование, приложение и управление доставкой , техническое обслуживание оборудования и т. д. Он предлагает сквозной процесс автоматизации, который объединяет людей, системы, и данные.

Мощные приложения Майкрософт

Если у вас есть платформа разработки кода Microsoft Power Apps, создание приложений с малым кодом не составит труда. Эта платформа имеет расширенные инструменты и функции кода, которые позволяют пользователям вносить изменения в существующие предопределенные шаблоны или вносить изменения в шаблоны, записывая низкие коды в соответствии с требованиями. Кроме того, чтобы поддерживать хорошее качество обслуживания клиентов, он предоставляет своим пользователям примеры кода.

Каспио

Caspio — это еще одна платформа для разработки программного обеспечения с низким кодом, которая работает на SQL Server и AWS и обеспечивает первоклассные технологии, непревзойденную производительность и безопасность. Это позволяет масштабировать и расширять приложения без каких-либо ограничений. Он позволяет создавать неограниченное количество онлайн-приложений баз данных для нескольких вариантов использования, таких как финансы, маркетинг, операции, управление персоналом, ИТ и администрирование.

Инструменты кода Caspio уделяют большое внимание безопасности, поэтому они используют технологию зашифрованных паролей , контроль доступа на основе IP, однократный вход в систему и разрешения на уровне записи. Caspio известен хорошим клиентским опытом, поскольку он позволяет пользователям иметь примеры кода в предложениях.

Визуальная ЛАНСА

Visual LANSA — это простой, но эффективный способ кодирования платформы разработки приложений для создания мобильных приложений с платформой с низким кодом. Это смесь низкоуровневого кодирования и традиционного кодирования в одной и той же среде IDE, которая позволяет пользователям создавать веб-приложения и приложения для настольных ПК с использованием ресурсов. Вы можете разрабатывать полные мобильные приложения, оставаясь в среде IDE и имея возможность переносить существующие приложения, даже написанные на других языках, используя возможности моста LANSA. Visual LANSA имеет хранилище репозитория, в котором хранятся основные компоненты разработки приложений, чтобы пользователи могли возобновить работу модулей; это повышает эффективность и сокращает время на разработку программного обеспечения. Visual LANSA никогда не игнорирует опыт клиентов и предлагает примеры кода конечному пользователю.

Технологические платформы без кода

Мастер приложений

AppMaster — отличный выбор номер один для платформы разработки приложений без кода. Он имеет мощный пользовательский интерфейс и серверную часть, которая генерирует исходный код, что дает пользователю гибкость для работы на любой другой платформе, используя исходный код с платформы AppMaster. Он имеет интерфейс перетаскивания , который не требует времени для создания полнофункционального приложения. Независимо от того, какое приложение вы хотите создать, AppMaster может помочь вам во всем.

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Более того, платформа AppMaster может писать техническую документацию так же, как это делают люди. На самом деле это лучше, чем вся команда разработчиков, потому что это быстрее, гибче и дешевле. Платформа без кода AppMastercan генерирует 22 000 строк кода в секунду. Человек не способен на такой результат. Вишенкой на торте является то, что он написан на Голанге, известном и широко используемом языке общего назначения.

Пузырь

Bubble, платформа без кода, — это самый быстрый способ создавать мобильные приложения без написания ни одной строки кода. Его интерфейс прост: просто перетащите функции , что даст вам полный контроль над элементами дизайна. Bubble хранит записи своих пользователей в безопасном и защищенном паролем входе в систему, как Facebook, LinkedIn, Google и т. д. Приложения Bubble адаптируются для мобильных устройств и переводятся на более чем 80 языков мира.

AirTable

Airtable — это платформа для разработки без кода, которая разрабатывает удивительные приложения, объединяя ваши идеи с мощью Airtable. Он работает быстро, так как предлагает базу данных, похожую на электронные таблицы . Более 200 000 организаций используют AirTable для разработки приложений с кодом и добиваются эффективных результатов. Он имеет несколько шаблонов для отслеживания ошибок, каталога продуктов, запуска продукта, отслеживания продукта и многого другого. Airtable позволяет интегрироваться с другими приложениями, такими как Gmail, Twitter, Google Sheets и многими другими полезными приложениями.

Аппипи

AppyPie также является платформой для разработки мобильных приложений без кода. Он позволяет интегрироваться с другими веб-сервисами, такими как Twitter, Slack, MailChimp и т. д., чтобы пользователи могли увеличить мощность программного обеспечения всего за пару кликов. Приложения, созданные с помощью Appypie, можно запускать на любом гаджете, подключенном к Интернету. Разработка программного обеспечения с помощью Appypie может со временем увеличить рост бизнеса, трафик клиентов и обновления.

Сноровка

Knack — это платформа для разработки приложений без кода, которая позволяет пользователю преобразовывать данные в надежную онлайн-базу данных . Он предоставляет чистый интерфейс, который упрощает и ускоряет создание мобильных приложений с помощью технологии перетаскивания. Knack прост в обслуживании, поскольку позволяет переносить, поддерживать, редактировать, обновлять и создавать резервные копии данных. Knack поставляется со своим SEO-плагином, который позволяет легко вводить ваши данные в поиск. Приложения, разработанные с помощью Knack, удобны для мобильных устройств, являются безопасными платежными системами и соединяют вас с безопасными процессорами, такими как Stripe и PayPal.

Нижняя линия

Спрос на платформы с низким кодом и без кода растет из-за их простого и быстрого интерфейса. Вы можете выбрать платформу разработки приложений с минимальным кодом или без кода в зависимости от ваших бизнес-требований и бюджета. Если вы ищете платформу для создания приложений без кода, AppMaster может быть вашим лучшим выбором.

В Интернете доступно множество платформ для разработки приложений; AppMaster находится в верхней части списка и является рекомендуемой платформой для разработки, которая позволяет пользователю легко создавать приложения без какого-либо кодирования и легко с помощью мощного иллюстратора и серверной части, поэтому пользователи могут вносить изменения в соответствии со своими потребностями и создавать полнофункциональное приложение. для бизнеса. Попробуй!