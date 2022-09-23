Вы ищете платформы и компании, которые используют технологии без кода и с низким кодом для создания программного обеспечения и разработки приложений? Если ДА, то эта статья для вас. Современный мир полон технологий, так или иначе встроенных в нашу жизнь круглосуточно. Независимо от того, насколько вы далеки от технологий, они обязательно должны встроить вашу жизнь в какие-то общие черты. По мере того, как использование программного обеспечения увеличивается, также учитываются требования и удобство для конечного пользователя, что делает технологию проще и лучше с каждым днем.

No-code и low-code — это палочка-выручалочка в отношении технологий и разработки кода для новых приложений, программного обеспечения и веб-сайтов. Они экономят время и бюджет и в любое время разрабатывают приложения и веб-сайты для конечного пользователя, а также для разработчика, чтобы сэкономить время и деньги и обеспечить одинаковую производительность. Многие компании выбирают эту технологию без кода и с низким кодом для создания своих веб-сайтов и приложений.

Что я должен знать о No-Code и Low-Code?

Низкий код

Low-code — это метод разработки приложений, в котором используется меньшее количество инструментов ручного кодирования. Пользователю не нужно часами писать код; это позволяет пользователям использовать инструменты разработки программного обеспечения с визуальным интерфейсом и создавать полнофункциональные приложения. Пользователи могут снять свою нагрузку с помощью платформ с низким кодом, которые ускоряют и упрощают некоторые задачи с помощью инструментов. Например, тестирование, устранение неполадок и разработка. Эти платформы разработки приложений с низким кодом помогают пользователям шаг за шагом завершить разработку приложения с помощью инструментов. Низкие коды — это экономичный способ разработать сложное приложение для фирм и получать доход с помощью инструментов. Пользователи могут настроить приложение в соответствии с потребностями бизнеса.

без кода

Название предполагает, что для него не требуется никакого кода, платформы для разработки приложений без кода имеют готовый дизайн, и пользователи могут изменять интерфейс в соответствии со своими потребностями с помощью визуальных инструментов. Это не означает, что вы ограничены разработкой приложения в соответствии с дизайном, но дает вам возможность вносить изменения и разрабатывать приложение для вашего бизнеса по своему усмотрению с помощью инструментов. Это экономичный способ создать полезное приложение для вашего стартапа за короткий период времени.

В чем разница между low-code и no-code?

Между этими двумя есть немного. Если вы хотите полностью автоматическую генерацию приложения, вам может подойти отсутствие кода, а если у вас есть некоторые базовые знания в области программирования, вы можете продолжить с низким кодом. Основные отличия этих инструментов:

Низкий код без кода Нужны небольшие технические знания кодов для разработки приложений. Каждый может развиваться с разным фоном. Гибкая настройка приложений в соответствии с характером бизнеса с помощью инструментов кода. Настройка возможна в предварительно разработанных шаблонах. Разрешить разработчикам управлять приложениями. Мобильные адаптивные приложения. Сквозная разработка. Некоторые платформы предоставляют ограниченные возможности.

Что я могу создать с помощью low-code и no-code?

Технология без кода и с низким кодом может помочь вам в разработке кода любого приложения, веб-сайта и программного обеспечения. Основные цели разработки, для которых используется данная технология, следующие:

Цифровой банкинг

Платформы с низким кодом и без кода позволяют пользователям создавать безопасные приложения и программное обеспечение, которые работают на всех типах устройств.

Поскольку онлайн-банкинг требует строгой безопасности, low-code и некоторое отсутствие кода — хороший вариант для создания расширенного приложения, которое может выполнять требования онлайн-транзакций, безопасности личности и своевременных онлайн-платежей.

Приложения для электронной коммерции

Приложения для электронной коммерции сложны, так как требуют завершения каждого мелкого аспекта, такого как местоположение, регион, валюта, время, среда, уровень запасов, каталог и отслеживание. С помощью платформ без кода вы можете защищать платежи, управлять уровнями запасов и обновлять валюту и регион в соответствии с местоположением приложения.

CRM-приложения

Они созданы для того, чтобы предприятия могли общаться с потребителем, совершенствоваться, увеличивать продажи и постоянно получать прибыль. Отсутствие кода — это экономичный способ разработки сложных приложений, таких как CRM .

Полевой осмотр

С помощью платформ без кода вы можете легко создать приложение для выездной инспекции. Это приложение для кодирования может принести пользу агентствам недвижимости, муниципалитетам, правительствам, отраслям, предприятиям, строителям и следователям. Пользователи могут осматривать объекты в вашем приложении и быстро принимать решения.

Система управления

Внедрить систему управления для вашей организации с помощью разработки приложений без кода очень просто. Вы можете управлять своими запасами, производительностью труда, транспортом и другими бизнес-операциями.

Назначение встречи

Платформы разработки приложений без кода позволяют создавать такие приложения, как Calendly. С помощью этих приложений вы можете обмениваться календарями с другим приложением, назначать встречи, встречи, интеграцию платежной системы, напоминания и важные уведомления. Вы также интегрируете эти функции в другое приложение и соответствующим образом настраиваете свои функции.

Социальные приложения

Да! Вы можете создавать приложения для социального взаимодействия с помощью платформ разработки приложений без кода. Например, вы можете разрабатывать социальные приложения, такие как Facebook, WhatsApp, Instagram и многие другие, что позволяет пользователям связываться с людьми по всему миру.

Торговая площадка

Эти приложения можно создавать с помощью платформ без кода, таких как AppMaster. Эти приложения немного сложны, так как требуют подключения к клиенту. Door Dash, Uber и Airbnb — это приложения , которые получают данные от клиентов и вовремя доставляют посылку в нужное место.

Список каталогов

Как и приложение Zillow, оно включает в себя доски объявлений о работе, списки недвижимости и многое другое. Он показывает новые списки рабочих мест, новой недвижимости, жилья и места для аренды. С платформой разработки приложений без кода вы можете легко и быстро создать такое приложение и начать свой бизнес.

Управление файлами

Это такие приложения, как DropBox, которые позволяют пользователям сохранять файлы, упорядочивать файлы и обмениваться файлами. Пользователи могут получить доступ к файлам в любой точке мира. Эти приложения безопасны, просты в использовании и могут быть созданы без кода.

10 лучших платформ, использующих технологию low-code и no-code

Многие компании и платформы используют новейшие инструменты кода с низким кодом и без кода для разработки приложений. Тем не менее, ниже перечислены 10 лучших примеров платформ с низким кодом и без кода, которые успешно работают в бизнесе, а также помогают конечным пользователям, потому что они удобны в использовании.

Технологические платформы с низким кодом

Создатель Зохо

Zoho Creator — одна из лучших платформ с низким кодом, которая позволяет пользователям легко создавать продвинутые приложения. Вы можете создавать мультиплатформенные приложения с помощью инструментов кода и автоматизировать рабочий процесс в своих приложениях. Zoho Creator также поддерживает доступ к MS, создание файлов и другие базы данных. Создатели Zoho предлагают пользователям примеры кода, чтобы улучшить качество обслуживания клиентов .

Мендикс

Mendix помогает создавать бизнес-приложения с помощью простого однострочного кодирования, чтобы создавать приложения по вашему воображению. Пользователи могут создавать качественные приложения с помощью инструментов кода для нескольких полевых служб, таких как отслеживание логистики, цифровое страхование, приложение и управление доставкой , техническое обслуживание оборудования и т. д. Он предлагает сквозной процесс автоматизации, который объединяет людей, системы, и данные.

Мощные приложения Майкрософт

Если у вас есть платформа разработки кода Microsoft Power Apps, создание приложений с малым кодом не составит труда. Эта платформа имеет расширенные инструменты и функции кода, которые позволяют пользователям вносить изменения в существующие предопределенные шаблоны или вносить изменения в шаблоны, записывая низкие коды в соответствии с требованиями. Кроме того, чтобы поддерживать хорошее качество обслуживания клиентов, он предоставляет своим пользователям примеры кода.

Каспио

Caspio — это еще одна платформа для разработки программного обеспечения с низким кодом, которая работает на SQL Server и AWS и обеспечивает первоклассные технологии, непревзойденную производительность и безопасность. Это позволяет масштабировать и расширять приложения без каких-либо ограничений. Он позволяет создавать неограниченное количество онлайн-приложений баз данных для нескольких вариантов использования, таких как финансы, маркетинг, операции, управление персоналом, ИТ и администрирование.

Инструменты кода Caspio уделяют большое внимание безопасности, поэтому они используют технологию зашифрованных паролей , контроль доступа на основе IP, однократный вход в систему и разрешения на уровне записи. Caspio известен хорошим клиентским опытом, поскольку он позволяет пользователям иметь примеры кода в предложениях.

Визуальная ЛАНСА

Visual LANSA — это простой, но эффективный способ кодирования платформы разработки приложений для создания мобильных приложений с платформой с низким кодом. Это смесь низкоуровневого кодирования и традиционного кодирования в одной и той же среде IDE, которая позволяет пользователям создавать веб-приложения и приложения для настольных ПК с использованием ресурсов. Вы можете разрабатывать полные мобильные приложения, оставаясь в среде IDE и имея возможность переносить существующие приложения, даже написанные на других языках, используя возможности моста LANSA. Visual LANSA имеет хранилище репозитория, в котором хранятся основные компоненты разработки приложений, чтобы пользователи могли возобновить работу модулей; это повышает эффективность и сокращает время на разработку программного обеспечения. Visual LANSA никогда не игнорирует опыт клиентов и предлагает примеры кода конечному пользователю.

Технологические платформы без кода

Мастер приложений

AppMaster — отличный выбор номер один для платформы разработки приложений без кода. Он имеет мощный пользовательский интерфейс и серверную часть, которая генерирует исходный код, что дает пользователю гибкость для работы на любой другой платформе, используя исходный код с платформы AppMaster. Он имеет интерфейс перетаскивания , который не требует времени для создания полнофункционального приложения. Независимо от того, какое приложение вы хотите создать, AppMaster может помочь вам во всем.

Более того, платформа AppMaster может писать техническую документацию так же, как это делают люди. На самом деле это лучше, чем вся команда разработчиков, потому что это быстрее, гибче и дешевле. Платформа без кода AppMastercan генерирует 22 000 строк кода в секунду. Человек не способен на такой результат. Вишенкой на торте является то, что он написан на Голанге, известном и широко используемом языке общего назначения.

Пузырь

Bubble, платформа без кода, — это самый быстрый способ создавать мобильные приложения без написания ни одной строки кода. Его интерфейс прост: просто перетащите функции , что даст вам полный контроль над элементами дизайна. Bubble хранит записи своих пользователей в безопасном и защищенном паролем входе в систему, как Facebook, LinkedIn, Google и т. д. Приложения Bubble адаптируются для мобильных устройств и переводятся на более чем 80 языков мира.

AirTable

Airtable — это платформа для разработки без кода, которая разрабатывает удивительные приложения, объединяя ваши идеи с мощью Airtable. Он работает быстро, так как предлагает базу данных, похожую на электронные таблицы . Более 200 000 организаций используют AirTable для разработки приложений с кодом и добиваются эффективных результатов. Он имеет несколько шаблонов для отслеживания ошибок, каталога продуктов, запуска продукта, отслеживания продукта и многого другого. Airtable позволяет интегрироваться с другими приложениями, такими как Gmail, Twitter, Google Sheets и многими другими полезными приложениями.

Аппипи

AppyPie также является платформой для разработки мобильных приложений без кода. Он позволяет интегрироваться с другими веб-сервисами, такими как Twitter, Slack, MailChimp и т. д., чтобы пользователи могли увеличить мощность программного обеспечения всего за пару кликов. Приложения, созданные с помощью Appypie, можно запускать на любом гаджете, подключенном к Интернету. Разработка программного обеспечения с помощью Appypie может со временем увеличить рост бизнеса, трафик клиентов и обновления.

Сноровка

Knack — это платформа для разработки приложений без кода, которая позволяет пользователю преобразовывать данные в надежную онлайн-базу данных . Он предоставляет чистый интерфейс, который упрощает и ускоряет создание мобильных приложений с помощью технологии перетаскивания. Knack прост в обслуживании, поскольку позволяет переносить, поддерживать, редактировать, обновлять и создавать резервные копии данных. Knack поставляется со своим SEO-плагином, который позволяет легко вводить ваши данные в поиск. Приложения, разработанные с помощью Knack, удобны для мобильных устройств, являются безопасными платежными системами и соединяют вас с безопасными процессорами, такими как Stripe и PayPal.

Нижняя линия

Спрос на платформы с низким кодом и без кода растет из-за их простого и быстрого интерфейса. Вы можете выбрать платформу разработки приложений с минимальным кодом или без кода в зависимости от ваших бизнес-требований и бюджета. Если вы ищете платформу для создания приложений без кода, AppMaster может быть вашим лучшим выбором.

В Интернете доступно множество платформ для разработки приложений; AppMaster находится в верхней части списка и является рекомендуемой платформой для разработки, которая позволяет пользователю легко создавать приложения без какого-либо кодирования и легко с помощью мощного иллюстратора и серверной части, поэтому пользователи могут вносить изменения в соответствии со своими потребностями и создавать полнофункциональное приложение. для бизнеса. Попробуй!