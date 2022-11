Czy szukasz platform i firm, które wykorzystują technologię no-code i low-code do tworzenia oprogramowania i rozwoju aplikacji? Jeśli TAK, ten artykuł jest dla Ciebie. Obecny świat jest pełen technologii osadzonej w naszym życiu przez całą dobę w taki czy inny sposób. Bez względu na to, jak daleko jesteś od technologii, to na pewno musi osadzić swoje życie w niektórych wspólnych sposobów. Jak korzystanie z oprogramowania wzrasta, zapotrzebowanie i łatwość użytkownika końcowego są również pamiętać, dzięki czemu technologia łatwiejsze i lepiej codziennie.

No-code i low-code jest ratownik w odniesieniu do technologii i rozwoju kodu nowych aplikacji, oprogramowania i stron internetowych. Są one przyjazne dla budżetu i czasu i rozwijać dowolny czas aplikacji i stron internetowych dla użytkownika końcowego, jak również deweloper, aby zaoszczędzić czas i pieniądze i zapewnić taką samą wydajność. Wiele firm decyduje się na tę technologię no-code i low-code do budowy swoich stron internetowych i aplikacji.

Co powinienem wiedzieć o No-Code i Low-Code?

Low-code

Low-code to metoda tworzenia aplikacji, która wykorzystuje mniej narzędzi do kodowania ręcznego. Użytkownik nie musi poświęcać godzin na pisanie kodu; pozwala to użytkownikom na korzystanie z narzędzi do tworzenia oprogramowania z interfejsem wizualnym i tworzenie w pełni funkcjonalnych aplikacji. Użytkownicy mogą usunąć swoje obciążenie za pomocą platform o niskim kodzie, które sprawiają, że kilka zadań jest szybszych i łatwiejszych przy użyciu narzędzi. Na przykład testowanie, rozwiązywanie problemów i rozwój. Te platformy do tworzenia aplikacji o niskim kodzie prowadzą użytkowników krok po kroku, aby zakończyć rozwój aplikacji za pomocą narzędzi. Niskie kody to opłacalny sposób na opracowanie skomplikowanej aplikacji dla firm i generowanie dochodów za pomocą narzędzi. Użytkownicy mogą dostosować aplikację zgodnie z potrzebą charakteru biznesowego.

No-code

Nazwa sugeruje, że nie wymaga żadnego kodu, platformy rozwoju aplikacji bez kodu mają wstępnie przygotowane projekty, a użytkownicy mogą zmieniać interfejs zgodnie z potrzebami za pomocą narzędzi wizualnych. Nie oznacza to, że jesteś ograniczony do rozwijania aplikacji zgodnie z projektem, ale daje Ci elastyczność, aby dokonać zmian i rozwijać aplikację dla swojej firmy, jak chcesz z narzędzi. Jest to opłacalna metoda tworzenia użytecznej aplikacji dla twojego startupu w krótkim czasie.

Jaka jest różnica między low-code a no-code?

Pomiędzy tymi dwoma jest niewiele. Jeśli chcesz w pełni automatycznego generowania aplikacji, no-code może być twoim wyborem, a jeśli masz pewną wiedzę programistyczną w tle, możesz iść dalej z low-code. Kluczowe różnice między tymi narzędziami to:

Low-code No-code Potrzeba niewielkiej wiedzy technicznej o kodach do rozwoju aplikacji. Każdy może rozwijać się z różnych środowisk. Elastyczne, aby dokonać dostosowania w aplikacjach zgodnie z charakterem działalności przy użyciu narzędzi kodu. Dostosowanie jest możliwe we wstępnie zaprojektowanych szablonach. Pozwalają deweloperom kontrolować aplikacje. Aplikacje responsywne dla urządzeń mobilnych. Rozwój end-to-end. Niektóre platformy zapewniają ograniczone możliwości.

Co mogę zbudować za pomocą low-code i no-code?

Technologia no-code i low-code może pomóc w rozwoju kodu każdego rodzaju aplikacji, strony internetowej i oprogramowania. Główne cele rozwoju, dla których ta technologia jest używana, są następujące:

Bankowość cyfrowa

Platformy low-code i no-code pozwalają użytkownikom tworzyć bezpieczne aplikacje i oprogramowanie, które działają na wszystkich typach urządzeń.

Ponieważ bankowość internetowa wymaga ścisłego bezpieczeństwa, low-code i niektóre no-code to dobra opcja do stworzenia zaawansowanej aplikacji, która może spełnić wymóg transakcji online, bezpieczeństwa tożsamości i terminowych płatności online.

Aplikacje e-commerce

Aplikacje e-commerce są skomplikowane, ponieważ wymagają wykończenia każdego małego aspektu, takiego jak lokalizacja, region, waluta, czas, medium, poziom zapasów, katalog i śledzenie. Z pomocą platform no-code można zabezpieczyć płatności, zarządzać poziomem zapasów oraz aktualizować walutę i region zgodnie z lokalizacją aplikacji.

Aplikacje CRM

Są one wykonane dla firm, aby połączyć się z konsumentem, poprawić, generować sprzedaż i uzyskać zysk stale. No-code jest opłacalnym sposobem na rozwój skomplikowanych aplikacji, takich jak CRM.

Kontrola w terenie

Z pomocą platform no-code, można łatwo stworzyć aplikację do inspekcji terenowej. Ta aplikacja do kodowania może przynieść korzyści nieruchomościom, gminom, rządom, przemysłowi, przedsiębiorstwom, pracownikom budowlanym i śledczym. Użytkownicy mogą sprawdzić rzeczy w okolicy za pomocą Twojej aplikacji i podjąć szybkie decyzje.

System zarządzania

Wdrożenie systemu zarządzania dla Twojej organizacji z rozwojem aplikacji no-code jest łatwe. Możesz zarządzać zapasami, wydajnością pracowników, transportem i innymi operacjami biznesowymi.

Planowanie spotkań

Platformy do tworzenia aplikacji no-code pozwalają na tworzenie aplikacji takich jak Calendly. Dzięki tym aplikacjom możesz współdzielić kalendarze z inną aplikacją, rezerwować spotkania, terminy, integrować systemy płatności, przypomnienia i ważne powiadomienia. Możesz również zintegrować te funkcje z inną aplikacją i odpowiednio dostosować swoje funkcje.

Aplikacje społecznościowe

Tak! Możesz tworzyć aplikacje do interakcji społecznych za pomocą platform rozwoju aplikacji bez kodu. Na przykład możesz stworzyć rozwój aplikacji społecznościowych, takich jak Facebook, WhatsApp, Instagram i wiele innych, umożliwiając użytkownikom kontakt z ludźmi na całym świecie.

Marketplace

Te aplikacje mogą być tworzone za pomocą platform bez kodu, takich jak AppMaster. Te aplikacje są nieco skomplikowane, ponieważ wymagają połączenia z klientem. Door Dash, Uber i Airbnb to niektóre aplikacje marketplace, które otrzymują dane od klienta i dostarczają paczkę do właściwego miejsca na czas.

Katalogi ofert

Podobnie jak aplikacja Zillow, obejmuje ona tablice ogłoszeń o pracę, listy nieruchomości i inne. Pokazuje nowe oferty pracy, nowe nieruchomości, mieszkania i miejsce wynajmu. Dzięki platformie do tworzenia aplikacji bez kodu, możesz łatwo i szybko stworzyć tego rodzaju aplikację i rozpocząć działalność.

Zarządzanie plikami

Są to aplikacje takie jak DropBox, które pozwalają użytkownikom zapisywać pliki, organizować pliki i udostępniać pliki. Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do plików w dowolnym miejscu na świecie. Aplikacje te są bezpieczne, łatwe w użyciu i mogą być tworzone za pomocą no-code.

10 najlepszych platform wykorzystujących technologię low-code i no-code

Wiele firm i platform wykorzystuje najnowsze narzędzia kodowe low-code i no -code do tworzenia aplikacji. Mimo to poniżej wymieniono 10 najlepszych przykładów platform o niskim kodzie i bez kodu, które z powodzeniem prowadzą działalność, a także pomagają użytkownikom końcowym, ponieważ są przyjazne dla użytkownika.

Platformy technologiczne o niskim kodzie

Zoho Creator

Zoho creator jest jedną z najlepszych platform o niskim kodzie, które pozwalają użytkownikom łatwo stworzyć zaawansowaną aplikację. Możesz tworzyć aplikacje wieloplatformowe za pomocą narzędzi kodowych i automatyzować przepływ pracy w swoich aplikacjach. Zoho creator obsługuje MS access, producenta plików i inne bazy danych również. Twórcy Zoho dają sugestie użytkownikowi przykładów kodu, aby doświadczenie klienta było lepsze.

Mendix

Mendix pomaga tworzyć aplikacje biznesowe z prostym kodowaniem jednoliniowym, aby stworzyć aplikacje swojej wyobraźni. Użytkownicy mogą tworzyć wysokiej jakości aplikacje za pomocą narzędzi kodowych dla kilku usług terenowych, takich jak śledzenie logistyki, ubezpieczenia cyfrowe, aplikacja i zarządzanie dostawami, konserwacja sprzętu itp. Oferuje proces automatyzacji end-to-end, który łączy ludzi, systemy i dane.

Microsoft power apps

Jeśli masz platformę rozwoju kodu Microsoft power apps, nie jest to duży problem, aby stworzyć aplikacje o niskim kodzie dla Ciebie. Ta platforma ma zaawansowane narzędzia i funkcje kodu, które pozwalają użytkownikom wprowadzać zmiany w istniejących wstępnie zdefiniowanych szablonach lub wprowadzać zmiany w szablonach, pisząc niskie kody zgodnie z wymaganiami. Plus, aby utrzymać dobre doświadczenie klienta, daje przykłady kodu dla swojego użytkownika.

Caspio

Caspio to kolejna platforma do tworzenia oprogramowania o niskim kodzie, która działa na SQL Server i AWS, aby zapewnić najwyższej klasy technologię i niezrównaną wydajność i bezpieczeństwo. Pozwala na skalowanie i rozszerzanie aplikacji bez żadnych ograniczeń. Pozwala tworzyć nieograniczoną liczbę aplikacji bazodanowych online w kilku przypadkach użycia, takich jak finanse, marketing, operacje, HR, IT i admin.

Narzędzia kodowe Caspio bardzo dbają o bezpieczeństwo, dlatego używa technologii szyfrowanych haseł, kontroli dostępu opartej na IP, jednorazowego logowania i uprawnień na poziomie rekordów. Caspio jest znane z dobrego doświadczenia klienta, ponieważ pozwala użytkownikom mieć przykłady kodu w sugestiach.

Visual LANSA

Visual LANSA to prosty, ale skuteczny sposób kodowania platformy do tworzenia aplikacji mobilnych o niskim kodzie. Jest to mieszanka niskiego kodowania i tradycyjnego kodowania w tym samym IDE, która pozwala użytkownikom tworzyć aplikacje internetowe i desktopowe za pomocą aktywów. Możesz rozwijać pełne aplikacje mobilne, pozostając w IDE i mogąc migrować istniejące aplikacje nawet napisane w innych językach, korzystając z możliwości mostu LANSA. Visual LANSA posiada sklep z repozytoriami, który przechowuje istotne składniki rozwoju aplikacji, dzięki czemu użytkownicy mogą wznowić moduły; zwiększa to wydajność i skraca czas tworzenia oprogramowania. Visual LANSA nigdy nie ignoruje doświadczenia klienta i sugeruje przykłady kodu dla użytkownika końcowego.

Platformy technologiczne typu "no-code

AppMaster

AppMaster to świetny i numer jeden wybór dla platformy rozwoju aplikacji no-code. Ma potężny interfejs użytkownika i backend, który generuje kod źródłowy, co daje użytkownikowi elastyczność pracy na dowolnej innej platformie, biorąc jej kod źródłowy z platformy AppMaster. Ma interfejs typu " przeciągnij i upuść ", który nie wymaga czasu na zbudowanie w pełni funkcjonalnej aplikacji. Bez względu na to, jaki rodzaj aplikacji chcesz zbudować, AppMaster może pomóc ci we wszystkich.

Co więcej, platforma AppMaster może pisać dokumentację techniczną w taki sam sposób, w jaki robią to ludzie. W rzeczywistości jest to lepsze niż cały zespół programistów, ponieważ jest szybszy, elastyczny i tańszy. No-code Platforma AppMaster może wygenerować 22 000 linii kodu na sekundę. Człowiek nie jest w stanie osiągnąć takiego wyniku. Lukrem na torcie jest to, że ma wsparcie, że jest napisany w Golangu, znanym i szeroko stosowanym języku ogólnego przeznaczenia.

Bubble

Bubble, platforma no-code, to najszybszy sposób na tworzenie aplikacji mobilnych bez pisania jednej linii kodu. Jego interfejs jest prosty: wystarczy przeciągnąć i upuścić funkcje, dając pełną kontrolę nad elementami projektu. Bubble utrzymuje zapis swojego użytkownika bezpiecznego i chronionego hasłem logowania tak jak Facebook, LinkedIn, Google itp. Aplikacje są mobilnie responsywne z Bubble i być tłumaczone na ponad 80 języków światowych.

AirTable

Airtable to platforma rozwojowa bez kodu, która rozwija niesamowite aplikacje, łącząc Twoje pomysły z mocą Airtable. To działa szybko, ponieważ oferuje bazę danych z znajomością arkuszy kalkulacyjnych. Istnieje ponad 200k+ organizacji, które korzystają z AirTable do rozwoju aplikacji kodu i dostarczają skutecznych wyników. Ma kilka szablonów do śledzenia błędów, katalog produktów, uruchomienie produktu, śledzenie produktu i więcej. Airtable pozwala na integrację z innymi aplikacjami, takimi jak Gmail, Twitter, Google Sheets i wiele innych przydatnych aplikacji.

Appypie

AppyPie to również platforma rozwojowa bez kodu do tworzenia aplikacji mobilnych. Pozwala na integrację z innymi usługami internetowymi, takimi jak Twitter, Slack, MailChimp itp. dzięki czemu użytkownicy mogą zwiększyć moc oprogramowania za pomocą kilku kliknięć. Aplikacje stworzone z Appypie mogą być uruchamiane na każdym rodzaju gadżetu, który jest podłączony do Internetu. Rozwój oprogramowania z Appypie ma zdolność do zwiększenia wzrostu biznesu, ruchu klientów i aktualizacji z czasem.

Knack

Knack to platforma do tworzenia aplikacji bez kodu, która upoważnia użytkownika do przekształcenia danych w solidną bazę danych online. Zapewnia czysty interfejs, który sprawia, że tworzenie aplikacji mobilnych jest łatwe i szybkie dzięki ramie "przeciągnij i upuść". Knack jest łatwy w utrzymaniu, ponieważ pozwala na migrację, utrzymanie, edycję, aktualizację i tworzenie kopii zapasowych danych. Knack pochodzi z jego wtyczką SEO, która pozwala twoim danym łatwo pojawić się w wyszukiwaniu. Aplikacje opracowane z Knack są przyjazne dla urządzeń mobilnych, bezpieczne systemy płatności i łączą Cię z bezpiecznymi procesorami, takimi jak Stripe i PayPal.

Dolna linia

Popyt na platformy low-code i no-code rośnie ze względu na ich łatwy i szybszy interfejs. Możesz wybrać platformę rozwoju aplikacji o niskim kodzie lub bez kodu w oparciu o wymagania biznesowe i budżet. Jeśli szukasz platformy do budowania aplikacji bez kodu, AppMaster może być najlepszym wyborem.

Wiele platform rozwoju aplikacji są dostępne w Internecie; AppMaster jest na szczycie listy i jest sugerowana platforma rozwoju, która pozwala użytkownikowi na tworzenie aplikacji z łatwością bez angażowania żadnego kodowania i łatwo z potężnym ilustratorem i backend, więc użytkownicy mogą dokonywać zmian na ich potrzeby i stworzyć w pełni funkcjonalną aplikację dla biznesu. Spróbuj teraz!