您是否正在寻找使用无代码和低代码技术来创建软件和应用程序开发的平台和公司？如果是，这篇文章适合你。当前的世界充满了以一种或另一种方式全天候嵌入我们生活的技术。无论你离技术有多远，它肯定会以一些常见的方式嵌入你的生活。随着软件使用量的增加，最终用户的需求和易用性也被牢记在心，使技术每天变得更容易和更好。

无代码和低代码是新应用程序、软件和网站的技术和代码开发的救星。他们对预算和时间友好，可以随时为最终用户和开发人员开发应用程序和网站，以节省时间和金钱并提供相同的生产力。许多公司正在选择这种无代码和低代码技术来构建他们的网站和应用程序。

关于无代码和低代码我应该知道什么？

低码

低代码是一种使用较少手动编码工具的应用程序开发方法。用户无需花费数小时编写代码；它允许用户使用可视化界面软件开发工具并创建一个功能齐全的应用程序。用户可以通过使用低代码平台来减轻他们的负担，这些平台使用工具可以更快、更轻松地完成多项任务。例如，测试、故障排除和开发。这些低代码应用开发平台，一步步引导用户使用工具完成应用开发。低代码是为公司开发复杂应用程序并使用工具创收的一种经济高效的方式。用户可以根据业务性质的需要定制应用程序。

无代码

顾名思义，它不需要任何代码，无代码应用程序开发平台具有预制设计，用户可以使用可视化工具根据需要更改界面。这并不意味着您仅限于根据设计开发应用程序，而是让您可以灵活地根据需要使用工具进行更改并为您的业务开发应用程序。在短时间内为您的初创公司创建有用的应用程序是一种经济高效的方法。

低代码和无代码有什么区别？

这两者之间有一点点。如果你想要一个全自动的应用程序生成，可以选择无代码，如果你有一些编程背景知识，你可以继续使用低代码。这些工具之间的主要区别是：

低码 无代码 几乎不需要应用程序开发的代码技术知识。 每个人都可以在不同的背景下发展。 灵活地根据业务性质使用代码工具对应用程序进行定制。 可以在预先设计的模板中进行自定义。 允许开发人员控制应用程序。 移动响应式应用程序。 端到端的开发。 一些平台提供有限的功能。

我可以用低代码和无代码构建什么？

无代码和低代码技术可以帮助您进行任何类型的应用程序、网站和软件的代码开发。使用该技术的主要开发目的如下：

数字银行

低代码和无代码平台允许用户创建可在所有类型的设备上运行的安全应用程序和软件。

由于网上银行需要严格的安全性，低代码和一些无代码是创建一个可以满足在线交易、身份安全和及时在线支付要求的高级应用程序的一个很好的选择。

电子商务应用

电子商务应用程序很复杂，因为它们需要完成每个小方面，例如位置、地区、货币、时间、媒介、库存水平、目录和跟踪。借助无代码平台，您可以确保支付安全、管理库存水平，并根据应用程序位置更新货币和地区。

客户关系管理应用

这些是为企业与消费者建立联系、改进、产生销售并持续获得利润而设计的。无代码是开发复杂应用程序（如 CRM ）的一种经济高效的方式。

现场检查

借助无代码平台，您可以轻松创建用于现场检查的应用程序。这个编码应用程序可以使房地产、市政当局、政府、行业、企业、建筑工人和调查人员受益。用户可以使用您的应用程序检查该区域的事物并快速做出决定。

管理系统

使用无代码应用程序开发为您的组织实施管理系统很容易。您可以管理库存、劳动力生产力、运输和其他业务运营。

预约安排

无代码应用程序开发平台允许您创建像 Calendly 这样的应用程序。使用这些应用程序，您可以与其他应用程序共享日历、预订会议、约会、支付系统集成、提醒和重要通知。您还可以将这些功能集成到另一个应用程序中并相应地自定义您的功能。

社交应用

是的！您可以使用无代码应用程序开发平台创建社交交互应用程序。例如，您可以创建 Facebook、WhatsApp、Instagram 等许多社交应用程序开发，允许用户与世界各地的人取得联系。

市场

可以使用 AppMaster 等无代码平台创建这些应用程序。这些应用程序有点复杂，因为它们需要与客户联系。 Door Dash、Uber 和 Airbnb 是一些市场应用程序，它们从客户那里获取数据并按时将包裹送到正确的目的地。

列出目录

与 Zillow 应用程序一样，它包括工作委员会、房地产清单等。它显示了工作、新房产、住房和出租地点的新列表。使用无代码应用程序开发平台，您可以轻松快速地创建此类应用程序并开始您的业务。

文件管理

这些是 DropBox 之类的应用程序，允许用户保存文件、组织文件和共享文件。用户可以在世界任何地方访问这些文件。这些应用程序安全、易于使用，并且可以无代码创建。

使用低代码和无代码技术的前 10 大平台

许多公司和平台使用低代码和无代码的最新代码工具进行应用程序开发。尽管如此，下面列出了前 10 个低代码和无代码平台示例，它们成功地运行业务并帮助最终用户，因为它们易于使用。

低代码技术平台

Zoho 创作者

Zoho creator 是允许用户轻松创建高级应用程序的最佳低代码平台之一。您可以使用代码工具创建多平台应用程序并自动化应用程序中的工作流程。 Zoho creator 还支持 MS 访问、文件生成器和其他数据库。 Zoho 创建者向代码示例的用户提供建议，以改善客户体验。

门迪克斯

Mendix 通过简单的一行编码帮助创建业务应用程序，以创建您想象中的应用程序。用户可以借助代码工具为物流跟踪、数字保险、 交付应用程序和管理、设备维护等多种现场服务制作高质量的应用程序。它提供了一个端到端的自动化流程，将人员、系统、和数据。

微软电源应用

如果您有 Microsoft 电源应用程序代码开发平台，那么为您创建低代码应用程序并不是什么大问题。该平台具有先进的代码工具和功能，允许用户对现有的预定义模板进行更改，或者根据要求编写低代码对模板进行更改。另外，为了保持良好的客户体验，它会向用户提供代码示例。

卡斯皮奥

Caspio 是另一个在SQL Server 和 AWS 上运行的低代码软件开发平台，可提供一流的技术以及无与伦比的性能和安全性。它允许您不受任何限制地扩展和扩展应用程序。它允许您在多个用例中创建无限数量的在线数据库应用程序，例如财务、营销、运营、人力资源、IT 和管理。

Caspio 代码工具非常注重安全性，这就是它使用加密密码技术、基于 IP 的访问控制、一次性登录和记录级权限的原因。 Caspio 以良好的客户体验而闻名，因为它允许用户在建议中包含代码示例。

视觉兰萨

Visual LANSA 是一种简单而有效的编码应用程序开发平台的方法，以创建具有低代码平台的移动应用程序。它在同一个 IDE 中混合了低编码和传统编码，允许用户使用资产创建 Web 和桌面应用程序。您可以通过留在 IDE 中开发完整的移动应用程序，并且能够通过使用 LANSA 的桥接功能迁移现有的应用程序，甚至可以使用其他语言编写。 Visual LANSA 有一个存储库存储应用程序开发的基本组件，以便用户可以恢复模块；它提高了效率并减少了软件开发的时间。 Visual LANSA 从不忽视客户体验，并向最终用户推荐代码示例。

无代码技术平台

应用大师

AppMaster 是无代码应用程序开发平台的绝佳选择。它具有强大的用户界面和生成源代码的后端，通过从 AppMaster 平台获取源代码，用户可以灵活地在任何其他平台上工作。它有一个拖放界面，不需要时间来构建一个功能齐全的应用程序。无论您要构建哪种类型的应用程序，AppMaster 都可以为您提供帮助。

此外，AppMaster 平台可以像人类一样编写技术文档。事实上，它比整个开发团队更好，因为它更快、更灵活、更便宜。无代码平台 AppMastercan 每秒生成 22,000 行代码。人类不可能有这样的结果。锦上添花的是，它支持用 Golang 编写，这是一种著名且广泛使用的通用语言。

气泡

Bubble 是一个无代码平台，是无需编写任何代码即可创建移动应用程序的最快方式。它的界面很简单：只需拖放功能，即可完全控制设计元素。 Bubble 保留其用户安全和受密码保护的登录记录，就像 Facebook、LinkedIn、Google 等一样。应用程序通过 Bubble 进行移动响应，并被翻译成 80 多种全球语言。

空气桌

Airtable 是一个无代码开发平台，它通过将您的想法与 Airtable 的强大功能相结合来开发令人惊叹的应用程序。它的工作速度很快，因为它为数据库提供了电子表格的熟悉程度。有超过 200,000 个组织使用 AirTable 进行代码应用程序开发并提供有效的结果。它有几个用于错误跟踪、产品目录、产品发布、产品跟踪等的模板。 Airtable 可让您与其他应用程序集成，例如 Gmail、Twitter、Google 表格和许多其他有用的应用程序。

应用程序

AppyPie 也是一个用于开发移动应用程序的无代码开发平台。它可以让您与其他 Web 服务集成，例如 Twitter、Slack、MailChimp 等，这样用户只需单击几下即可增强软件的功能。使用 Appypie 创建的应用程序可以在任何类型的连接到互联网的小工具上运行。使用 Appypie 进行软件开发能够随着时间的推移增加业务增长、客户流量和更新。

诀窍

Knack 是一个无代码应用程序开发平台，使用户能够将数据转换为强大的在线数据库。它提供了一个干净的界面，通过拖放框架可以轻松快速地创建移动应用程序。 Knack 易于维护，因为它允许您迁移、维护、编辑、更新和备份数据。 Knack 附带其 SEO 插件，可让您的数据轻松进入搜索。使用 Knack 开发的应用程序是适合移动设备的安全支付系统，可将您与安全处理器（例如 Stripe 和 PayPal）连接起来。

底线

对低代码和无代码平台的需求正在上升，因为它们的界面简单、快捷。您可以根据您的业务需求和预算选择低代码或无代码应用程序开发平台。如果您正在寻找一个无代码应用构建平台，AppMaster 可能是您的最佳选择。

互联网上有许多应用程序开发平台； AppMaster 位居榜首，是一个推荐的开发平台，它允许用户轻松创建应用程序，无需任何编码，并使用强大的插图和后端轻松创建应用程序，因此用户可以根据自己的需要进行更改并创建功能齐全的应用程序为业务。现在试试！