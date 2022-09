Êtes-vous à la recherche de plateformes et d'entreprises qui utilisent la technologie no-code et low-code pour créer le développement de logiciels et d'applications ? Si OUI, cet article est pour vous. Le monde actuel regorge de technologies intégrées dans notre vie 24 heures sur 24, d'une manière ou d'une autre. Peu importe à quel point vous êtes loin de la technologie, elle doit sûrement intégrer votre vie de certaines manières courantes. Au fur et à mesure que l'utilisation du logiciel augmente, la demande et la facilité de l'utilisateur final sont également prises en compte, ce qui rend la technologie plus facile et meilleure au quotidien.

No-code et low-code sont une bouée de sauvetage en ce qui concerne le développement de la technologie et du code de nouvelles applications, logiciels et sites Web. Ils sont respectueux du budget et du temps et développent à tout moment des applications et des sites Web pour l'utilisateur final ainsi qu'un développeur pour gagner du temps et de l'argent et fournir la même productivité. De nombreuses entreprises optent pour cette technologie sans code et à faible code pour créer leurs sites Web et leurs applications.

Que dois-je savoir sur le No-Code et le Low-Code ?

Low-code

Le low-code est une méthode de développement d'applications qui utilise moins d'outils de codage manuels. L'utilisateur n'a pas besoin de passer des heures à écrire du code ; il permet aux utilisateurs d'utiliser des outils de développement de logiciels d'interface visuelle et de créer une application entièrement fonctionnelle. Les utilisateurs peuvent alléger leur fardeau en utilisant des plates-formes low-code qui accélèrent et facilitent plusieurs tâches à l'aide d'outils. Par exemple, les tests, le dépannage et le développement. Ces plates-formes de développement d'applications low-code guident les utilisateurs étape par étape pour terminer le développement d'applications à l'aide d'outils. Les low codes sont un moyen rentable de développer une application compliquée pour les entreprises et de générer des revenus avec des outils. Les utilisateurs peuvent personnaliser l'application en fonction des besoins de la nature de l'entreprise.

Pas de code

Le nom suggère qu'il ne nécessite aucun code, les plates-formes de développement d'applications sans code ont des conceptions prédéfinies et les utilisateurs peuvent modifier l'interface selon leurs besoins à l'aide d'outils visuels. Cela ne signifie pas que vous êtes limité au développement d'une application selon la conception, mais cela vous donne la flexibilité d'apporter des modifications et de développer une application pour votre entreprise comme vous le souhaitez avec des outils. C'est une méthode rentable pour créer une application utile pour votre startup en peu de temps.

Quelle est la différence entre low-code et no-code ?

Il y a un peu entre ces deux-là. Si vous voulez une génération d'application entièrement automatique, le no-code peut être votre choix, et si vous avez des connaissances de base en programmation, vous pouvez continuer avec un low-code. Les principales différences entre ces outils sont les suivantes :

Low-code Pas de code Besoin de peu de connaissances techniques sur les codes pour le développement d'applications. Tout le monde peut évoluer avec des parcours différents. Flexible pour personnaliser les applications en fonction de la nature de l'entreprise à l'aide d'outils de code. La personnalisation est possible dans des modèles préconçus. Autoriser les développeurs à contrôler les applications. Applications mobiles réactives. Développement de bout en bout. Certaines plates-formes offrent des capacités limitées.

Que puis-je construire avec du low-code et du no-code ?

La technologie sans code et à faible code peut vous aider dans le développement de code de tout type d'application, de site Web et de logiciel. Les principaux objectifs de développement pour lesquels cette technologie est utilisée sont les suivants :

Banque numérique

Les plates-formes low-code et no-code permettent aux utilisateurs de créer des applications et des logiciels sécurisés qui fonctionnent sur tous les types d'appareils.

Comme les services bancaires en ligne nécessitent une sécurité stricte, le low-code et certains sans code sont une bonne option pour créer une application avancée qui peut répondre aux exigences des transactions en ligne, de la sécurité de l'identité et des paiements en ligne en temps opportun.

Applications de commerce électronique

Les applications de commerce électronique sont compliquées car elles nécessitent de terminer chaque petit aspect, tel que l'emplacement, la région, la devise, l'heure, le support, le niveau d'inventaire, le catalogue et le suivi. À l'aide de plates-formes sans code, vous pouvez sécuriser les paiements, gérer les niveaux de stock et mettre à jour la devise et la région en fonction de l'emplacement de l'application.

Applications GRC

Ceux-ci sont conçus pour que les entreprises se connectent avec le consommateur, s'améliorent, génèrent des ventes et réalisent des bénéfices en continu. L'absence de code est un moyen rentable de développer des applications compliquées telles que le CRM .

Inspection sur le terrain

Avec l'aide de plates-formes sans code, vous pouvez facilement créer une application pour l'inspection sur le terrain. Cette application de codage peut profiter à l'immobilier, aux municipalités, aux gouvernements, aux industries, aux entreprises, aux travailleurs de la construction et aux enquêteurs. Les utilisateurs peuvent inspecter les choses dans la zone avec votre application et prendre des décisions rapides.

Système de gestion

La mise en œuvre d'un système de gestion pour votre organisation avec le développement d'applications sans code est facile. Vous pouvez gérer votre inventaire, la productivité de la main-d'œuvre, le transport et d'autres opérations commerciales.

Prise de rendez-vous

Les plates-formes de développement d'applications sans code vous permettent de créer des applications comme Calendly. Avec ces applications, vous pouvez partager des calendriers avec l'autre application, réserver des réunions, des rendez-vous, l'intégration du système de paiement, des rappels et des notifications importantes. Vous intégrez également ces fonctionnalités dans une autre application et personnalisez vos fonctions en conséquence.

Applications sociales

Oui! Vous pouvez créer des applications d'interaction sociale avec des plateformes de développement d'applications sans code. Par exemple, vous pouvez créer le développement d'applications sociales comme Facebook, WhatsApp, Instagram et bien d'autres, permettant aux utilisateurs d'entrer en contact avec des personnes du monde entier.

Marché

Ces applications peuvent être créées avec des plates-formes sans code telles qu'AppMaster. Ces applications sont un peu compliquées car elles nécessitent une connexion avec le client. Door Dash, Uber et Airbnb sont des applications de marché qui obtiennent les données du client et livrent le colis à la bonne destination à temps.

Liste des répertoires

Comme l'application Zillow, elle comprend des sites d' emploi, des annonces immobilières et autres. Il affiche de nouvelles listes d'emplois, de nouvelles propriétés, de logements et de lieux de location. Avec une plateforme de développement d'applications sans code, vous pouvez facilement et rapidement créer ce type d'application et démarrer votre entreprise.

Gestion de fichiers

Ce sont des applications comme DropBox, qui permettent aux utilisateurs d'enregistrer des fichiers, d'organiser des fichiers et de partager des fichiers. Les utilisateurs peuvent accéder aux fichiers partout dans le monde. Ces applications sont sécurisées, faciles à utiliser et peuvent être créées sans code.

Le top 10 des plateformes utilisant la technologie low-code et no-code

De nombreuses entreprises et plates-formes utilisent les derniers outils de code low-code et no-code pour le développement d'applications. Néanmoins, les 10 meilleurs exemples de plates-formes low-code et no-code sont répertoriés ci-dessous qui gèrent l'entreprise avec succès et aident également les utilisateurs finaux car ils sont conviviaux à utiliser.

Plateformes technologiques à faible code

Créateur de Zoho

Zoho Creator est l'une des meilleures plates-formes low-code permettant aux utilisateurs de créer facilement une application avancée. Vous pouvez créer des applications multiplateformes à l'aide d'outils de code et automatiser le flux de travail dans vos applications. Zoho Creator prend également en charge l'accès MS, le créateur de fichiers et d'autres bases de données. Les créateurs de Zoho donnent des suggestions à l'utilisateur d'exemples de code pour améliorer l' expérience client .

Mendix

Mendix aide à créer des applications professionnelles avec un simple codage en une ligne pour créer les applications de votre imagination. Les utilisateurs peuvent créer des applications de qualité à l'aide d'outils de code pour plusieurs services de terrain tels que le suivi logistique, l'assurance numérique, l' application et la gestion des livraisons , la maintenance des équipements, etc. Il offre un processus d'automatisation de bout en bout qui rassemble les personnes, les systèmes, et données.

Applications de puissance Microsoft

Si vous disposez d'une plate-forme de développement de code Microsoft Power Apps, créer des applications low-code pour vous n'est pas un gros problème. Cette plate-forme dispose d'outils et de fonctionnalités de code avancés qui permettent aux utilisateurs d'apporter des modifications aux modèles prédéfinis existants ou d'apporter des modifications aux modèles en écrivant des codes bas selon les exigences. De plus, pour maintenir une bonne expérience client, il donne des exemples de code à son utilisateur.

Caspio

Caspio est une autre plate-forme de développement logiciel low-code qui s'exécute sur SQL Server et AWS pour offrir une technologie de premier ordre ainsi que des performances et une sécurité inégalées. Il vous permet de mettre à l'échelle et d'étendre les applications sans aucune restriction. Il vous permet de créer un nombre illimité d'applications de base de données en ligne dans plusieurs cas d'utilisation, tels que la finance, le marketing, les opérations, les RH, l'informatique et l'administration.

Les outils de code Caspio prennent grand soin de la sécurité, c'est pourquoi ils utilisent une technologie de mot de passe crypté, des contrôles d'accès basés sur IP, une connexion unique et des autorisations au niveau de l'enregistrement. Caspio est connu pour sa bonne expérience client car il permet aux utilisateurs d'avoir des exemples de code dans les suggestions.

LANSA visuel

Visual LANSA est un moyen simple mais efficace de coder une plate-forme de développement d'applications pour créer des applications mobiles avec une plate-forme à faible code. C'est un mélange de codage bas et de codage traditionnel dans le même IDE qui permet aux utilisateurs de créer des applications Web et de bureau à l'aide d'actifs. Vous pouvez développer des applications mobiles complètes en restant dans l'IDE et en pouvant migrer des applications existantes même écrites dans d'autres langages en utilisant les capacités de pont de LANSA. Visual LANSA dispose d'un magasin de référentiels qui stocke les composants essentiels du développement d'applications afin que les utilisateurs puissent reprendre les modules ; il augmente l'efficacité et réduit le temps de développement du logiciel. Visual LANSA n'ignore jamais l'expérience client et suggère des exemples de code à l'utilisateur final.

Plateformes technologiques sans code

AppMaster

AppMaster est un excellent choix numéro un pour une plateforme de développement d'applications sans code. Il dispose d'une interface utilisateur et d'un backend puissants qui génèrent le code source, ce qui donne à l'utilisateur la possibilité de travailler sur n'importe quelle autre plate-forme en prenant son code source de la plate-forme AppMaster. Il possède une interface glisser-déposer qui ne nécessite pas de temps pour créer une application entièrement fonctionnelle. Quel que soit le type d'application que vous souhaitez créer, AppMaster peut vous aider en tout.

De plus, la plateforme AppMaster peut rédiger de la documentation technique de la même manière que les humains. En fait, il est meilleur que toute l'équipe de développeurs car il est plus rapide, flexible et moins cher. La plateforme sans code AppMaster peut générer 22 000 lignes de code par seconde. L'homme n'est pas capable d'un tel résultat. La cerise sur le gâteau est qu'il a soutenu qu'il est écrit en Golang, un langage polyvalent célèbre et largement utilisé.

Bulle

Bubble, une plate-forme sans code, est le moyen le plus rapide de créer des applications mobiles sans écrire une seule ligne de code. Son interface est simple : faites simplement glisser et déposez les fonctionnalités , vous donnant un contrôle total sur les éléments de conception. Bubble conserve l'enregistrement de son utilisateur de manière sécurisée et protégée par un mot de passe, tout comme Facebook, LinkedIn, Google, etc. Les applications sont adaptées aux mobiles avec Bubble et sont traduites dans plus de 80 langues mondiales.

AirTable

Airtable est une plate-forme de développement sans code qui développe des applications étonnantes en combinant vos idées avec la puissance d'Airtable. Cela fonctionne rapidement car il offre à la base de données la familiarité des feuilles de calcul . Plus de 200 000 organisations utilisent AirTable pour le développement d'applications de code et fournissent des résultats efficaces. Il propose plusieurs modèles pour le suivi des bogues, le catalogue de produits, le lancement de produits, le suivi des produits, etc. Airtable vous permet de vous intégrer à d'autres applications telles que Gmail, Twitter, Google Sheets et de nombreuses autres applications utiles.

Appypie

AppyPie est également une plate-forme de développement sans code pour le développement d'applications mobiles. Il vous permet de vous intégrer à d'autres services Web, tels que Twitter, Slack, MailChimp, etc., afin que les utilisateurs puissent augmenter la puissance du logiciel en quelques clics seulement. Les applications créées avec Appypie peuvent être exécutées sur tout type de gadget connecté à Internet. Le développement de logiciels avec Appypie a la capacité d'augmenter la croissance de l'entreprise, le trafic client et les mises à jour avec le temps.

Truc

Knack est une plate-forme de développement d'applications sans code qui permet à l'utilisateur de transformer les données en une base de données en ligne robuste. Il fournit une interface propre qui rend la création d'applications mobiles facile et rapide avec un cadre de glisser-déposer. Knack est facile à entretenir car il vous permet de migrer, de maintenir, de modifier, de mettre à jour et de sauvegarder des données. Knack est livré avec son plugin SEO qui permet à vos données d'être facilement recherchées. Les applications développées avec Knack sont des systèmes de paiement sécurisés et adaptés aux mobiles et vous connectent à des processeurs sécurisés tels que Stripe et PayPal.

La ligne du bas

La demande de plates-formes low-code et no-code augmente en raison de leur interface simple et rapide. Vous pouvez choisir la plate-forme de développement d'applications low-code ou no-code en fonction des besoins et du budget de votre entreprise. Si vous recherchez une plate-forme de création d'applications sans code, AppMaster peut être votre meilleur choix.

De nombreuses plateformes de développement d'applications sont disponibles sur Internet ; AppMaster est en tête de liste et est une plate-forme de développement suggérée qui permet à l'utilisateur de créer facilement des applications sans impliquer de codage et facilement avec le puissant illustrateur et backend, afin que les utilisateurs puissent apporter des modifications selon leurs besoins et créer une application entièrement fonctionnelle. pour l'entreprise. Essayez maintenant!