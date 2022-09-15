لغة الاستعلام الهيكلية (SQL) هي لغة الاستعلام القياسية لقاعدة البيانات العلائقية. يستخدم SQL لمعالجة البيانات والاستعلام عنها في قواعد البيانات العلائقية . دفع استخدام وتنفيذ SQL بسهولة العديد من المطورين وخبراء قواعد البيانات في جميع أنحاء العالم لتطوير لغات الاستعلام الخاصة بهم على غرار SQL.

من المهم ملاحظة أن SQL لم تكن دائمًا اللغة العالمية أو القياسية للتعامل مع قواعد البيانات العلائقية. كانت هناك بعض التحفظات ضد SQL في البداية ، لا سيما لأن الكثير من مهندسي قواعد البيانات اعتقدوا أن عبء SQL سيجعل من غير العملي التنفيذ على نطاق أوسع. ومع ذلك ، أثبتت SQL خطأ منتقديها ، حيث إنها الآن لغة الاستعلام الأكثر شيوعًا. استمر في قراءة هذه المقالة لتتعلم كل شيء عن SQL وفوائدها وتطبيقاتها.

ما هو SQL ولماذا هو مهم؟

SQL هي لغة البرمجة الموحدة لإدارة قواعد البيانات العلائقية ، وإنشاء قواعد بيانات SQL ، ومعالجة البيانات الموجودة فيها عن طريق أداء وظائف مختلفة. تم تقديم SQL في السبعينيات. يُنطق مصطلح "SQL" على هيئة تكملة أو "ess-kew-ell".

يستخدم كل من مسؤولي قاعدة البيانات والمطورين SQL لمعالجة البيانات وكتابة البرامج النصية لتكامل البيانات. وبالمثل ، يستخدم محللو البيانات SQL لتحليل قاعدة البيانات العلائقية بدقة.

أهمية SQL

SQL هي أفضل طريقة للتعامل مع قواعد البيانات العلائقية. تنظم قاعدة البيانات العلائقية البيانات في جداول ، مثل جدول البيانات. يعد SQL أمرًا مهمًا لأنه يمكنه تحليل ومعالجة البيانات من أي حجم ، سواء كنت تتعامل مع مجموعة بيانات صغيرة أو مكدس كبير.

إذا كنت تبحث عن أقصى قدر من الكفاءة والسرعة أثناء معالجة البيانات ، فستجد أن SQL هي واحدة من أفضل لغات تطوير قواعد البيانات التي تفي بهذه المتطلبات. فيما يلي بعض أهم فوائد SQL:

لغة استعلام سريعة ومحمولة

SQL هي لغة تطوير سريعة وقوية يمكنها معالجة كمية هائلة من البيانات في وقت قصير جدًا. يمكنك إجراء عمليات شائعة مثل الإدراج والحذف والمعالجة في غضون ثوانٍ بسبب الكفاءة العالية لـ SQL.

علاوة على ذلك ، فإن SQL هي لغة محمولة يمكن استخدامها على مجموعة واسعة من أجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة الألعاب وأجهزة الكمبيوتر المكتبية وقواعد بيانات SQL والويب. من الممكن إنشاء قاعدة بيانات SQL الخاصة بك وتضمينها في التطبيقات أو الويب وفقًا لمتطلباتك.

يتطلب القليل من الخبرة

لا يتعين عليك أن تكون مهندس بيانات أو مسؤولاً كاملاً لأداء الوظائف الأساسية باستخدام SQL. إذا كنت ترغب في إجراء عمليات استرجاع وإزالة بسيطة للبيانات ، فلا داعي لتعلم لغات البرمجة والترميز المطولة.

بدلاً من ذلك ، يمكنك تنفيذ وظائف معالجة البيانات مثل الإدراج والإزالة والتحديد والتحديث عن طريق كتابة استعلامات بسيطة. حتى إذا كنت ترغب في تعلم معالجة البيانات المتقدمة باستخدام SQL ، فيمكنك القيام بذلك بسهولة تامة ببعض الممارسات.

لغة موحدة

تتمثل إحدى الفوائد الرئيسية لـ SQL في أنها لغة تطوير مفتوحة المصدر ذات مجتمع كبير. يمكنك العثور على الكثير من الوثائق والبرامج التعليمية بالفيديو وإرشادات استكشاف الأخطاء وإصلاحها للتعرف على الجوانب المختلفة لـ SQL.

التعامل مع البيانات الضخمة

تعد البيانات الضخمة جزءًا رئيسيًا من صناعة تكنولوجيا المعلومات في الوقت الحاضر. يبحث الأشخاص دائمًا عن طرق موثوقة وفعالة للتعامل مع البيانات الضخمة.

يعد استخدام SQL طريقة فعالة وسريعة لمعالجة مجموعات البيانات الكبيرة بأقصى قدر من الدقة لحماية سلامة المعلومات. يمكن للشركات الكبيرة والصغيرة على حد سواء استخدام SQL للوفاء بمتطلبات معالجة البيانات الخاصة بهم.

ما هي لغة الاستعلامات البنيوية المستخدمة؟

يستخدم SQL للتعامل مع الجوانب المختلفة لقواعد البيانات العلائقية. بعض الوظائف الأكثر شيوعًا التي يتم إجراؤها باستخدام SQL هي:

إنشاء قواعد بيانات SQL

تعديل هياكل قاعدة البيانات وجدول الفهرس

التلاعب بالبيانات عن طريق إضافة أو حذف أو تحديث البيانات

استرجاع المعلومات من داخل أنظمة إدارة قواعد البيانات العلائقية (RDBMS)

تحليل البيانات لإجراءات المعاملات والتطبيقات الأخرى التي تتضمن التواصل مع قواعد البيانات العلائقية

أوامر SQL

يصبح فهم الأوامر الرئيسية للغة الاستعلام الهيكلية أسهل من خلال تحليل جوانبها المختلفة:

لغة استعلام البيانات (DQL)

يستخدم DQL لجلب البيانات من قاعدة البيانات. يتكون من أمر SELECT فقط.

لغة تعريف البيانات (DDL)

يتم استخدامه لتحديث مجموعة البيانات أو معالجتها. الأوامر المضمنة في DDL هي: CREATE و DROP و RENAME و ALTER.

لغة معالجة البيانات (DML)

الهدف من DML هو تمكين تعديل قاعدة البيانات. يتعامل مع أوامر INSERT و UPDATE و DELETE.

لغة التحكم في المعاملات (TCL)

يرتبط TCL ارتباطًا مباشرًا بـ DML. يدير التعديلات التي يقوم بها DML للسماح بتجميع التغييرات في معاملات منطقية. الأوامر المضمنة في DQL هي COMMIT و ROLLBACK و SAVEPOINT.

لغة التحكم في البيانات (DCL)

كما يوحي الاسم ، يتم استخدام DCL لتعيين معلمات الإذن في قاعدة بيانات علائقية. GRANT و REVOKE هما الأمرين الرئيسيين لـ DCL.

لماذا تسمى SQL لغة مهيكلة وغير إجرائية؟

SQL هي لغة استعلام منظمة لأنها تتبع بنية معينة لأداء وظائف مختلفة. سبب آخر يجعل حرف "S" في SQL يشير إلى "منظم" هو أنه في الستينيات ، كان مصطلح "البرمجة المهيكلة" شائعًا للغاية في صناعة التطوير.

بالمقارنة مع العديد من لغات البرمجة المهيكلة التقليدية الأخرى ، لا تمتلك SQL آليات منظمة بشكل صارم. ومع ذلك ، فإنه يستخدم مفهوم الاستعلامات المنظمة للتعامل مع أكثر أنواع البيانات تعقيدًا.

وبالمثل ، تسمى SQL لغة غير إجرائية لأنها لغة تعريفية. بمعنى آخر ، يجب عليك تحديد الوظيفة التي تريد تنفيذها باستخدام استعلام معين ، مثل SELECT و FROM و GROUP BY. ليست هناك حاجة لتحديد كيفية التعامل مع الاستعلام حيث سيتم تنفيذ كل ذلك بواسطة محرك SQL. لذلك ، فإن SQL هي لغة منظمة وغير إجرائية لأنها تتبع بناء جملة وبنية محددة وتعالج الاستفسارات الخاصة بمتطلباتك.

هل لغة SQL سهلة التعلم؟

إذا كنت ترغب في الحصول على مهنة ناجحة كمهندس بيانات أو أي وظيفة تقنية تتضمن معالجة البيانات ، فسيتعين عليك تعلم لغة SQL. بشكل عام ، تعد SQL لغة تطوير قواعد بيانات بسيطة نسبيًا.

يمكنك أن تتوقع أن تكون على دراية بأساسيات SQL في غضون أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع. إذا كنت ترغب في استخدام SQL للحصول على وظيفة ، فأنت مطالب بأخذ دورات متقدمة في إدارة قواعد البيانات للحصول على سيطرة ممتازة على SQL وقواعد بيانات الإنشاء والإدارة .

يعتمد منحنى تعلم SQL أو أي لغة تطوير أخرى أيضًا على أسلوب التعلم الخاص بك. إذا حاولت تعلم SQL من خلال الكتب فقط ، فهناك احتمال كبير بأنك ستحتاج إلى الكثير من الوقت للقيام بذلك. ومع ذلك ، افترض أنك تعلمت SQL من خلال دورات موثوقة وقمت بممارستها بانتظام. في هذه الحالة ، ستتمكن من تسريع عملية التعلم وتصبح جيدًا حقًا في SQL وتنفيذ استعلامات قاعدة البيانات المعقدة بسرعة.

مثال على استعلام SQL

لنأخذ مثالاً بسيطًا لاستعلام SQL يستخدم الأمر SELECT.

الغرض من استخدام عبارة SELECT هو الإشارة إلى مُحسِّن الاستعلام ما هي البيانات التي سيتم إرجاعها ، والجداول التي يجب تحليلها ، والعلاقات التي يجب اتباعها ، والترتيب الذي يجب فرضه على البيانات التي يتم إرجاعها. يعتمد عمل وتحليل قاعدة البيانات العلائقية أيضًا على كيفية تصميمها وكيفية ترتيب الفهارس. يمكن أن تتباطأ قاعدة بيانات SQL بأكملها إذا حذفت معلومات مهمة من الأمر.

إذا كنت ترغب في تحديد البيانات من جدول العملاء ، فستستخدم الاستعلام التالي:

حدد * من العملاء ؛

سيطلب هذا الاستعلام لكافة الحقول وجميع صفوف جدول العملاء. ومع ذلك ، إذا كان جدول العملاء يحتوي على ملايين الصفوف والحقول ، فقد يستغرق النظام بعض الوقت لتحليل الاستعلام وتنفيذه بشكل صحيح.

لذلك ، من الأفضل تضييق نطاق الاستعلام وجعله خاصًا بالبيانات التي تريد تحديدها من جدول العملاء:

حدد أفضل 45 شركة اسم ، إجمالي المبيعات * من العملاء

WHERE state = "California" ؛

بعد تنفيذ هذا الاستعلام ، ستقوم بسحب بيانات أقل تركيزًا وأكثر تركيزًا. سوف تحصل على اسم وإجمالي مبيعات أكبر 45 شركة تقع في ولاية كاليفورنيا.

هل توجد قائمة مراجعة مهارات لـ SQL (لغة الاستعلام الهيكلية)؟

لا توجد قائمة محددة من المهارات التي يجب أن تتعلمها لتكون جيدًا في لغة الاستعلام الهيكلية. بشكل عام ، امتلاك خلفية في البرمجة أو التطوير ليس ضروريًا حتى لتعلم لغات قواعد البيانات مثل SQL.

من خلال الممارسة والتوجيه المناسبين ، يمكنك إتقان جميع جوانب SQL. المفتاح هو أن تبدأ من الأساسيات والممارسة بانتظام لضمان فهمك للنظرية وكذلك التنفيذ العملي.

بعض أهم الموضوعات التي يجب عليك تغطيتها أثناء تعلم SQL هي:

القواعد التقليدية لتصميم الجدول

أساسيات جداول قاعدة البيانات

أنواع البيانات ومشغلي الصب

العوامل المنطقية والشرطية

أوامر SQL التي تتضمن DDL و DML (عمليات CRUD) و TCL و DCL

عمليات الانضمام للتعامل مع جداول متعددة

تنفيذ جمل SQL على قواعد بيانات واقعية

الاختلافات بين قواعد البيانات العلائقية وغير العلائقية

احصل على الراحة في كتابة جمل SQL

إذا كنت تريد أن تكون مهندسًا أو مسؤول قاعدة بيانات ممتازًا ، فيجب أن تكون متسقًا في جهودك وأن تمارس عبارات SQL المختلفة بانتظام. العمل على أنواع مختلفة من قواعد البيانات والجداول لمعالجة البيانات.

ما هو خادم SQL؟

SQL Server هو نظام RDBMS تم تطويره بواسطة Microsoft. يسمح للمستخدمين بكتابة استعلامات SQL بسيطة ومتقدمة. يمكنك استخدام SQL Server للتعامل مع الموضوعات المعقدة مثل معالجة الاستثناءات وتخزين الإجراءات.

علاوة على ذلك ، يتكون محرك قاعدة بيانات SQL Server من جزأين:

محرك العلائقية لمعالجة الأوامر والاستعلامات.

محرك التخزين لإدارة قواعد البيانات المختلفة مثل الملفات والفهارس والجداول.

فوائد SQL Server

1. سريعة وسهلة التركيب

يحتوي Microsoft SQL على معالج إعداد وهو سهل الاستخدام. يوفر SQL Server واجهة تثبيت سهلة الاستخدام على عكس خوادم قواعد البيانات الأخرى التي تحتاج إلى إعداد سطر أوامر معقد. يحتوي على واجهة مستخدم رسومية مفهومة والعديد من البرامج التعليمية بالإضافة إلى طريقة التثبيت بنقرة واحدة. توفر التحديثات التلقائية تكاليف الصيانة وتساعد في الحفاظ على تحديث قاعدة البيانات بالاتجاهات. يمكن لاحقًا إضافة خدمات قواعد البيانات والخدمات التحليلية بشكل مستقل.

2. أداء مثير للإعجاب

يوفر SQL Server سرعة محسّنة بسبب تقنيات تشفير البيانات وضغط البيانات المتكاملة والشفافة. لا يحتاج المستخدمون إلى تغيير التطبيقات لحماية البيانات وتشفيرها. يتم توفير قيود الوصول وميزات إدارة الأذونات الفعالة لمساعدة المستخدمين في حماية بيانات الشركة الهامة.

3. الأمن

نظرًا لأن قاعدة بيانات SQL Server تستخدم طرق تشفير معقدة ، فليس من السهل اختراق مستويات الأمان. تحتوي قاعدة البيانات العلائقية التجارية على إجراءات أمنية إضافية لتقليل خطر الاعتداءات.

4. القدرة على تحمل التكاليف

تساعد وظائف استخراج البيانات الفعالة وتقسيم القرص وإدارة البيانات لخوادم SQL في الحفاظ على البيانات الهامة وتوفير مساحة تخزين للبيانات الحساسة للغاية.

أفضل ممارسات تصميم قاعدة بيانات SQL

يرتكب العديد من الأفراد ، حتى مهندسو قواعد البيانات المتمرسون ، خطأ إنشاء قاعدة بيانات غير فعالة وغير فعالة بسبب نقص المهارات أو موارد قاعدة البيانات المتاحة. مهما كان الموقف ، هناك بعض أفضل الممارسات التي يجب عليك اتباعها لتصميم قاعدة بيانات فعالة وموثوقة. هذه الممارسات هي:

ضع في اعتبارك جميع وجهات نظر قاعدة البيانات لإنشاء تصميم منطقي.

تحديد أنواع وأحجام البيانات.

تأكد من أن SQL هي أفضل لغة قاعدة بيانات تفي بمتطلباتك.

تطبيع البيانات لتجنب التكرار.

اجعل الهيكل شفافًا حتى يتمكن المستخدمون في المستقبل من فهمه والتعامل معه.

حدد القيود والفهارس المجمعة لضمان تكامل البيانات.

قم بإعداد وثائق شاملة.

قم بعمل نسخة احتياطية من قاعدة البيانات الخاصة بك لضمان حماية جميع البيانات والجداول الخاصة بك في حالة حدوث كارثة في البيانات.

استنتاج

مما لا شك فيه أن استخدام SQL هي لغة برمجة موثوقة وفعالة للغاية للتعامل مع قواعد البيانات العلائقية. تقدم SQL مزايا رائعة ، نظرًا لأنها لغة الاستعلام الأكثر شيوعًا.

ومع ذلك ، هذا لا يعني أنه لا توجد بدائل جيدة لها. في الواقع ، تتطور صناعة التطوير بسرعة لتبني أدوات وتقنيات جديدة يمكن أن تجعل إجراءات التطوير أسهل وأسرع وأكثر كفاءة.

يعد التطوير بدون رمز أحد أساليب التطوير التي تتيح لك إنشاء تطبيقات دون كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية. يفترض بعض الناس خطأً أن تطوير عدم وجود كود يقتصر على تطوير الواجهة الأمامية فقط.

ومع ذلك ، تتيح لك أداة فعالة بدون رمز مثل AppMaster إنشاء تطبيقات للهاتف المحمول وتطبيقات ويب وخلفية قوية تم إنشاؤها بواسطة AI في غضون ثوانٍ. AppMaster هو بديل رائع للغات البرمجة التقليدية. يجب عليك بالتأكيد التفكير في استخدام نهج التطوير الحديث بدون رمز لتطوير التطبيقات دون المرور بالطريق التقليدي لتعلم تطوير الواجهة الأمامية أو الخلفية .

أسئلة وأجوبة حول SQL

ما هو الفرق بين SQL و MySQL؟

SQL هي لغة تطوير قواعد البيانات ، في حين أن MySQL هو نظام لإدارة قواعد البيانات. يعد SQL Server أحد الأمثلة العديدة على MySQL.

ما هو الفرق بين RDBMS و DBMS؟

RDBMS (نظام إدارة قواعد البيانات العلائقية) عبارة عن مجموعة من الأدوات والقدرات التي تمكن خبراء تكنولوجيا المعلومات والمستخدمين الآخرين من إنشاء قواعد البيانات العلائقية وتعديلها وإدارتها والتواصل معها. تصل غالبية أنظمة RDBMS التجارية إلى قاعدة البيانات ، والتي يتم الاحتفاظ بها في شكل جداول باستخدام SQL.

نظام قواعد البيانات الأكثر شيوعًا الذي تستخدمه المؤسسات في جميع أنحاء العالم هو نظام RDBMS. يوفر طريقة موثوقة لتخزين واسترداد كميات هائلة من البيانات. بشكل عام ، تخزن قواعد البيانات مجموعات البيانات التي يمكن الوصول إليها واستخدامها بواسطة برامج أخرى. يدعم نظام إدارة قواعد البيانات إنشاء الأنظمة الأساسية لقواعد البيانات وصيانتها واستخدامها.

هل SQL لغة خلفية؟

نعم ، SQL هي لغة برمجة قواعد بيانات تُستخدم لإنشاء وإدارة قواعد البيانات العلائقية مثل الجداول.