Você está procurando plataformas e empresas que estão usando a tecnologia no-code e low-code para criar software e desenvolvimento de aplicativos? Se SIM, este artigo é para você. O mundo atual está cheio de tecnologia incorporada em nossa vida 24 horas por dia, de uma forma ou de outra. Não importa o quão longe você esteja da tecnologia, ela certamente deve incorporar sua vida de algumas maneiras comuns. À medida que o uso do software está aumentando, a demanda e a facilidade do usuário final também são levadas em conta tornando a tecnologia mais fácil e melhor diariamente.

No-code e low-code é um salva-vidas em relação à tecnologia e ao desenvolvimento de código de novos aplicativos, software e sites. Eles são amigáveis ao orçamento e ao tempo e desenvolvem aplicativos e sites a qualquer momento para o usuário final, bem como um desenvolvedor para economizar tempo e dinheiro e fornecer a mesma produtividade. Muitas empresas estão optando por essa tecnologia no-code e low-code para construir seus sites e aplicativos.

O que devo saber sobre No-Code e Low-Code?

Código baixo

Low-code é um método de desenvolvimento de aplicativos que usa menos ferramentas de codificação manual. O usuário não precisa levar horas para escrever o código; ele permite que os usuários usem ferramentas de desenvolvimento de software de interface visual e criem um aplicativo totalmente funcional. Os usuários podem remover seu fardo usando plataformas de baixo código que tornam várias tarefas mais rápidas e fáceis usando ferramentas. Por exemplo, teste, solução de problemas e desenvolvimento. Essas plataformas de desenvolvimento de aplicativos de baixo código orientam os usuários passo a passo para concluir o desenvolvimento do aplicativo usando ferramentas. Os códigos baixos são uma maneira econômica de desenvolver um aplicativo complicado para empresas e gerar receita com ferramentas. Os usuários podem personalizar o aplicativo de acordo com a necessidade da natureza do negócio.

Nenhum código

O nome sugere que não requer nenhum código, as plataformas de desenvolvimento de aplicativos sem código têm designs pré-fabricados e os usuários podem alterar a interface conforme sua necessidade usando ferramentas visuais. Isso não significa que você está restrito a desenvolver um aplicativo de acordo com o design, mas dá a você a flexibilidade de fazer alterações e desenvolver um aplicativo para o seu negócio como desejar com ferramentas. É um método econômico para criar um aplicativo útil para sua startup em um curto período de tempo.

Qual é a diferença entre low-code e no-code?

Há um pouco entre esses dois. Se você deseja uma geração de aplicativos totalmente automática, a opção sem código pode ser sua escolha e, se você tiver algum conhecimento de programação em segundo plano, poderá prosseguir com um código baixo. As principais diferenças entre essas ferramentas são:

Código baixo Nenhum código Precisa de pouco conhecimento técnico de códigos para desenvolvimento de aplicativos. Todos podem se desenvolver com diferentes origens. Flexível para fazer customizações em aplicativos de acordo com a natureza do negócio utilizando ferramentas de código. A personalização é possível em modelos pré-concebidos. Permitir que os desenvolvedores controlem os aplicativos. Aplicativos responsivos para dispositivos móveis. Desenvolvimento de ponta a ponta. Algumas plataformas fornecem recursos limitados.

O que posso construir com código baixo e sem código?

A tecnologia no-code e low-code pode ajudá-lo no desenvolvimento de código de qualquer tipo de aplicativo, site e software. Os principais objetivos de desenvolvimento para os quais esta tecnologia é usada são os seguintes:

Banco digital

As plataformas low-code e no-code permitem que os usuários criem aplicativos e softwares seguros que operam em todos os tipos de dispositivos.

Como o banco on-line exige segurança estrita, o low-code e alguns no-code são uma boa opção para criar um aplicativo avançado que possa atender aos requisitos de transações on-line, segurança de identidade e pagamentos on-line oportunos.

Aplicativos de comércio eletrônico

Os aplicativos de comércio eletrônico são complicados, pois exigem o acabamento de todos os pequenos aspectos, como localização, região, moeda, hora, meio, nível de estoque, catálogo e rastreamento. Com a ajuda de plataformas sem código, você pode proteger pagamentos, gerenciar níveis de estoque e atualizar a moeda e a região de acordo com a localização do aplicativo.

Aplicativos de CRM

Eles são feitos para que as empresas se conectem com o consumidor, melhorem, gerem vendas e obtenham lucro continuamente. No-code é uma maneira econômica para o desenvolvimento de aplicativos complicados como CRM .

Inspeção de campo

Com a ajuda de plataformas sem código, você pode criar facilmente um aplicativo para inspeção de campo. Este aplicativo de codificação pode beneficiar o setor imobiliário, municípios, governos, indústrias, empresas, trabalhadores da construção civil e investigadores. Os usuários podem inspecionar as coisas na área com seu aplicativo e tomar decisões rápidas.

Sistema de gestão

Implementar um sistema de gerenciamento para sua organização com desenvolvimento de aplicativos sem código é fácil. Você pode gerenciar seu inventário, produtividade da força de trabalho, transporte e outras operações de negócios.

Agendamento de consultas

As plataformas de desenvolvimento de aplicativos sem código permitem que você crie aplicativos como o Calendly. Com esses aplicativos, você pode compartilhar calendários com outro aplicativo, agendar reuniões, compromissos, integração do sistema de pagamento, lembretes e notificações importantes. Você também integra esses recursos em outro aplicativo e personaliza suas funções de acordo.

Aplicativos sociais

Sim! Você pode criar aplicativos de interação social com plataformas de desenvolvimento de aplicativos sem código. Por exemplo, você pode criar o desenvolvimento de aplicativos sociais como Facebook, WhatsApp, Instagram e muitos outros, permitindo que os usuários entrem em contato com pessoas em todo o mundo.

Mercado

Esses aplicativos podem ser criados com plataformas sem código, como AppMaster. Esses aplicativos são um pouco complicados, pois exigem conexão com o cliente. Door Dash, Uber e Airbnb são alguns aplicativos de marketplace que obtêm os dados do cliente e entregam o pacote no destino certo no prazo.

Listando diretórios

Assim como o aplicativo Zillow, ele inclui quadros de empregos, anúncios de imóveis e outros. Ele mostra novas listas de empregos, novas propriedades, moradias e locais de aluguel. Com uma plataforma de desenvolvimento de aplicativos sem código, você pode criar esse tipo de aplicativo de maneira fácil e rápida e iniciar seu negócio.

Gerenciamento de arquivos

São aplicativos como o DropBox, que permitem aos usuários salvar arquivos, organizar arquivos e compartilhar arquivos. Os usuários podem ter acesso aos arquivos em qualquer lugar do mundo. Esses aplicativos são seguros, fáceis de usar e podem ser criados sem código.

As 10 principais plataformas que usam tecnologia low-code e no-code

Muitas empresas e plataformas usam as ferramentas de código mais recentes de low-code e no-code para desenvolvimento de aplicativos. Ainda assim, os 10 principais exemplos de plataformas low-code e no-code estão listados abaixo que estão executando os negócios com sucesso e também ajudando os usuários finais porque são fáceis de usar.

Plataformas de tecnologia de baixo código

Criador do Zoho

O criador do Zoho é uma das melhores plataformas de baixo código que permitem aos usuários criar um aplicativo avançado facilmente. Você pode criar aplicativos multiplataforma usando ferramentas de código e automatizar o fluxo de trabalho em seus aplicativos. O criador do Zoho suporta acesso ao MS, criador de arquivos e outros bancos de dados também. Os criadores do Zoho dão sugestões ao usuário de exemplos de código para melhorar a experiência do cliente .

Mendix

Mendix ajuda a criar aplicativos de negócios com codificação simples de uma linha para criar os aplicativos de sua imaginação. Os usuários podem fazer aplicativos de qualidade com a ajuda de ferramentas de código para diversos serviços de campo, como rastreamento logístico, seguro digital, aplicativo e gerenciamento de entregas , manutenção de equipamentos, etc. Oferece um processo de automação de ponta a ponta que reúne pessoas, sistemas, e dados.

Aplicativos de energia da Microsoft

Se você tiver uma plataforma de desenvolvimento de código de aplicativos avançados da Microsoft, não é um grande problema criar aplicativos de baixo código para você. Esta plataforma possui ferramentas e recursos avançados de código que permitem aos usuários fazer alterações nos modelos pré-definidos existentes ou fazer alterações nos modelos escrevendo códigos baixos conforme os requisitos. Além disso, para manter uma boa experiência do cliente, fornece exemplos de código para o usuário.

Cáspio

A Caspio é outra plataforma de desenvolvimento de software low-code que é executada no SQL Server e na AWS para fornecer tecnologia de primeira classe e desempenho e segurança incomparáveis. Ele permite dimensionar e expandir aplicativos sem restrições. Ele permite que você crie um número ilimitado de aplicativos de banco de dados online em vários casos de uso, como finanças, marketing, operações, RH, TI e administração.

As ferramentas de código da Caspio cuidam muito bem da segurança, e é por isso que ela usa tecnologia de senha criptografada , controles de acesso baseados em IP, logon único e permissões em nível de registro. O Caspio é conhecido pela boa experiência do cliente, pois permite que os usuários tenham exemplos de código nas sugestões.

Visual LANSA

Visual LANSA é uma maneira simples e eficaz de codificar uma plataforma de desenvolvimento de aplicativos para criar aplicativos móveis com uma plataforma de baixo código. É uma mistura de codificação baixa e codificação tradicional no mesmo IDE que permite aos usuários criar aplicativos da Web e de desktop usando ativos. Você pode desenvolver aplicativos móveis completos permanecendo no IDE e capaz de migrar aplicativos existentes, mesmo escritos em outras linguagens, usando os recursos de ponte da LANSA. O Visual LANSA possui um repositório de armazenamento que armazena os componentes essenciais do desenvolvimento de aplicativos para que os usuários possam retomar os módulos; aumenta a eficiência e reduz o tempo de desenvolvimento de software. O Visual LANSA nunca ignora a experiência do cliente e sugere exemplos de código para o usuário final.

Plataformas de tecnologia sem código

AppMaster

O AppMaster é uma ótima e número um para uma plataforma de desenvolvimento de aplicativos sem código. Possui uma poderosa interface de usuário e backend que geram o código-fonte, o que dá ao usuário flexibilidade para trabalhar em qualquer outra plataforma, retirando seu código-fonte da plataforma AppMaster. Possui uma interface de arrastar e soltar que não requer tempo para criar um aplicativo totalmente funcional. Não importa o tipo de aplicativo que você deseja criar, o AppMaster pode ajudá-lo em tudo.

Além disso, a plataforma AppMaster pode escrever documentação técnica da mesma forma que os humanos. Na verdade, é melhor que toda a equipe de desenvolvedores porque é mais rápido, flexível e barato. A plataforma sem código AppMastercan gera 22.000 linhas de código por segundo. O homem não é capaz de tal resultado. A cereja do bolo é que ele foi escrito em Golang, uma linguagem de uso geral famosa e amplamente usada.

Bolha

Bubble, uma plataforma sem código, é a maneira mais rápida de criar aplicativos móveis sem escrever uma única linha de código. Sua interface é simples: basta arrastar e soltar os recursos , dando a você total controle sobre os elementos de design. Bubble mantém o registro de seu usuário seguro e login protegido por senha, assim como Facebook, LinkedIn, Google, etc. Os aplicativos são responsivos a dispositivos móveis com Bubble e são traduzidos para mais de 80 idiomas globais.

AirTable

Airtable é uma plataforma de desenvolvimento sem código que desenvolve aplicativos incríveis combinando suas ideias com o poder do Airtable. Funciona rapidinho, pois oferece o banco de dados com a familiaridade das planilhas . Existem mais de 200 mil organizações que usam o AirTable para o desenvolvimento de aplicativos de código e fornecem resultados eficazes. Possui vários modelos para rastreamento de bugs, catálogo de produtos, lançamento de produtos, rastreamento de produtos e muito mais. O Airtable permite a integração com outros aplicativos, como Gmail, Twitter, Planilhas Google e muitos outros aplicativos úteis.

Appypie

AppyPie também é uma plataforma de desenvolvimento sem código para o desenvolvimento de aplicativos móveis. Ele permite a integração com outros serviços da web, como Twitter, Slack, MailChimp, etc., para que os usuários possam aumentar o poder do software com apenas alguns cliques. Os aplicativos criados com o Appypie podem ser executados em qualquer tipo de gadget conectado à Internet. O desenvolvimento de software com Appypie tem a capacidade de aumentar o crescimento dos negócios, o tráfego de clientes e as atualizações com o tempo.

Truque

Knack é uma plataforma de desenvolvimento de aplicativos sem código que capacita o usuário a transformar os dados em um banco de dados online robusto. Ele fornece uma interface limpa que torna a criação de aplicativos móveis fácil e rápida com uma estrutura de arrastar e soltar. O Knack é fácil de manter, pois permite migrar, manter, editar, atualizar e fazer backup de dados. Knack vem com seu plugin de SEO que permite que seus dados sejam pesquisados facilmente. Os aplicativos desenvolvidos com o Knack são sistemas de pagamento seguros e compatíveis com dispositivos móveis e conectam você a processadores seguros, como Stripe e PayPal.

A linha de fundo

A demanda por plataformas low-code e no-code está aumentando devido à sua interface fácil e rápida. Você pode escolher a plataforma de desenvolvimento de aplicativos com ou sem código com base em seus requisitos de negócios e orçamento. Se você está procurando uma plataforma de criação de aplicativos sem código, o AppMaster pode ser sua melhor escolha.

Muitas plataformas de desenvolvimento de aplicativos estão disponíveis na internet; AppMaster está no topo da lista e é uma plataforma de desenvolvimento sugerida que permite ao usuário criar aplicativos com facilidade sem envolver qualquer codificação e facilmente com o poderoso ilustrador e backend, para que os usuários possam fazer alterações de acordo com suas necessidades e criar um aplicativo totalmente funcional para o negócio. Tente agora!