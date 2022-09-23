Yazılım ve uygulama geliştirme oluşturmak için kodsuz ve düşük kodlu teknoloji kullanan platformlar ve şirketler mi arıyorsunuz? EVET ise, bu makale tam size göre. Mevcut dünya, bir şekilde 24 saat hayatımıza gömülü teknolojilerle dolu. Teknolojiden ne kadar uzakta olursanız olun, kesinlikle hayatınızı bazı ortak şekillerde yerleştirmesi gerekir. Yazılımın kullanımı arttıkça, teknolojinin her geçen gün daha kolay ve daha iyi hale getirilmesi için son kullanıcının talebi ve kolaylığı da göz önünde bulundurulmaktadır.

Kodsuz ve düşük kodlu kod, yeni uygulamaların, yazılımların ve web sitelerinin teknoloji ve kod geliştirmesi açısından bir cankurtarandır. Bütçe ve zaman dostudurlar ve zamandan ve paradan tasarruf etmek ve aynı üretkenliği sağlamak için bir geliştiricinin yanı sıra son kullanıcı için herhangi bir zamanda uygulama ve web sitesi geliştirirler. Birçok şirket, web sitelerini ve uygulamalarını oluşturmak için bu kodsuz ve düşük kodlu teknolojiyi tercih ediyor.

Kodsuz ve Düşük Kodlu hakkında ne bilmeliyim?

Düşük kod

Düşük kod, daha az el kodlama aracı kullanan bir uygulama geliştirme yöntemidir. Kullanıcının kod yazmak için saatler harcamasına gerek yoktur; kullanıcıların görsel arayüz yazılım geliştirme araçlarını kullanmalarına ve tamamen işlevsel bir uygulama oluşturmalarına olanak tanır. Kullanıcılar, araçları kullanarak çeşitli görevleri daha hızlı ve daha kolay hale getiren düşük kodlu platformlar kullanarak yüklerini kaldırabilirler. Örneğin, test etme, sorun giderme ve geliştirme. Bu düşük kodlu uygulama geliştirme platformları, araçları kullanarak uygulama geliştirmeyi tamamlamak için kullanıcılara adım adım rehberlik eder. Düşük kodlar, firmalar için karmaşık bir uygulama geliştirmenin ve araçlarla gelir elde etmenin uygun maliyetli bir yoludur. Kullanıcılar, uygulamayı işin doğasının ihtiyacına göre özelleştirebilir.

Kod yok

Adı, herhangi bir kod gerektirmediğini, kod gerektirmeyen uygulama geliştirme platformlarının önceden yapılmış tasarımlara sahip olduğunu ve kullanıcıların görsel araçları kullanarak arayüzü ihtiyaçlarına göre değiştirebileceğini gösteriyor. Bu, tasarımına göre bir uygulama geliştirmekle sınırlı olduğunuz anlamına gelmez, ancak size istediğiniz gibi araçlarla değişiklik yapma ve işiniz için bir uygulama geliştirme esnekliği verir. Kısa sürede girişiminiz için kullanışlı bir uygulama oluşturmak için uygun maliyetli bir yöntemdir.

Düşük kodlu ve kodsuz arasındaki fark nedir?

Bu ikisi arasında biraz var. Tam otomatik bir uygulama oluşturma istiyorsanız, kodsuz seçiminiz olabilir ve biraz arka plan programlama bilginiz varsa, düşük kodla ilerleyebilirsiniz. Bu araçlar arasındaki temel farklar şunlardır:

Düşük kod Kod yok Uygulama geliştirme için çok az teknik kod bilgisine ihtiyacınız var. Herkes farklı geçmişlerle gelişebilir. Kod araçlarını kullanarak işin doğasına göre uygulamalarda özelleştirme yapma esnekliği. Önceden tasarlanmış şablonlarda özelleştirme mümkündür. Geliştiricilerin uygulamaları kontrol etmesine izin verin. Mobil duyarlı uygulamalar. Uçtan uca geliştirme. Bazı platformlar sınırlı yetenekler sağlar.

Düşük kodlu ve kodsuz ne oluşturabilirim?

Kodsuz ve düşük kodlu teknoloji , her türlü uygulama, web sitesi ve yazılımın kod geliştirmesinde size yardımcı olabilir. Bu teknolojinin kullanıldığı başlıca geliştirme amaçları şunlardır:

Dijital bankacılık

Düşük kodlu ve kodsuz platformlar, kullanıcıların her tür cihazda çalışan güvenli uygulamalar ve yazılımlar oluşturmasına olanak tanır.

Çevrimiçi bankacılık sıkı güvenlik gerektirdiğinden, düşük kodlu ve bazı kodsuz uygulamalar, çevrimiçi işlemlerin, kimlik güvenliğinin ve zamanında çevrimiçi ödemelerin gereksinimlerini karşılayabilecek gelişmiş bir uygulama oluşturmak için iyi bir seçenektir.

E-ticaret uygulamaları

E-ticaret uygulamaları konum, bölge, para birimi, zaman, ortam, envanter düzeyi, katalog ve izleme gibi her küçük yönü tamamlamayı gerektirdiğinden karmaşıktır. Kodsuz platformların yardımıyla ödemeleri güvence altına alabilir, envanter seviyelerini yönetebilir ve uygulama konumuna göre para birimini ve bölgeyi güncelleyebilirsiniz.

CRM uygulamaları

Bunlar, işletmelerin tüketiciyle bağlantı kurması, gelişmesi, satış yapması ve sürekli kar elde etmesi için yapılmıştır. Kodsuz, CRM gibi karmaşık uygulamaların geliştirilmesi için uygun maliyetli bir yoldur.

saha denetimi

Kodsuz platformların yardımıyla saha denetimi için kolayca bir uygulama oluşturabilirsiniz. Bu kodlama uygulaması emlak, belediyeler, hükümetler, endüstriler, işletmeler, inşaat işçileri ve müfettişlere fayda sağlayabilir. Kullanıcılar uygulamanızla bölgedeki şeyleri inceleyebilir ve hızlı kararlar verebilir.

Yönetim Sistemi

Kodsuz uygulama geliştirme ile kuruluşunuz için bir yönetim sistemi uygulamak kolaydır. Envanterinizi, işgücü üretkenliğinizi, nakliyenizi ve diğer iş operasyonlarınızı yönetebilirsiniz.

Randevu planlaması

Kodsuz uygulama geliştirme platformları, Calendly gibi uygulamalar oluşturmanıza olanak tanır. Bu uygulamalar ile diğer uygulama ile takvimleri, kitap toplantılarını, randevuları, ödeme sistemi entegrasyonunu, hatırlatıcıları ve önemli bildirimleri paylaşabilirsiniz. Ayrıca bu özellikleri başka bir uygulamaya entegre ediyor ve işlevlerinizi buna göre özelleştiriyorsunuz.

Sosyal uygulamalar

Evet! Kodsuz uygulama geliştirme platformlarıyla sosyal etkileşim uygulamaları oluşturabilirsiniz . Örneğin, Facebook, WhatsApp, Instagram ve diğerleri gibi sosyal uygulama geliştirme oluşturarak kullanıcıların dünya çapındaki insanlarla iletişim kurmasını sağlayabilirsiniz.

pazar yeri

Bu uygulamalar, AppMaster gibi kodsuz platformlarla oluşturulabilir. Bu uygulamalar, müşteriyle bağlantı kurmayı gerektirdiğinden biraz karmaşıktır. Door Dash, Uber ve Airbnb, müşteriden veri alan ve paketi doğru yere zamanında teslim eden bazı pazaryeri uygulamalarıdır .

Listeleme dizinleri

Zillow uygulaması gibi, iş ilanları, emlak listeleri ve diğerlerini içerir. Yeni iş, yeni mülk, konut ve kiralık yer listelerini gösterir. Kodsuz bir uygulama geliştirme platformuyla, bu tür bir uygulamayı kolayca ve hızlı bir şekilde oluşturabilir ve işinizi başlatabilirsiniz.

Dosya yönetimi

Bunlar, kullanıcıların dosya kaydetmesine, dosyaları düzenlemesine ve dosyaları paylaşmasına olanak tanıyan DropBox gibi uygulamalardır. Kullanıcılar dünyanın her yerinden dosyalara erişebilir. Bu uygulamalar güvenlidir, kullanımı kolaydır ve kod gerektirmeden oluşturulabilir.

Düşük kodlu ve kodsuz teknoloji kullanan ilk 10 platform

Birçok şirket ve platform, uygulama geliştirme için en yeni düşük kodlu ve kodsuz kod araçlarını kullanır. Yine de, işi başarıyla yürüten ve ayrıca kullanımı kolay oldukları için son kullanıcılara yardımcı olan düşük kodlu ve kodsuz platformların ilk 10 örneği aşağıda listelenmiştir.

Düşük kod teknolojisi platformları

Zoho yaratıcısı

Zoho yaratıcısı, kullanıcıların kolayca gelişmiş bir uygulama oluşturmasına olanak tanıyan en iyi düşük kodlu platformlardan biridir. Kod araçlarını kullanarak çok platformlu uygulamalar oluşturabilir ve uygulamalarınızdaki iş akışını otomatikleştirebilirsiniz . Zoho yaratıcısı, MS erişimini, dosya oluşturucuyu ve diğer veritabanlarını da destekler. Zoho yaratıcıları, müşteri deneyimini daha iyi hale getirmek için kullanıcıya kod örnekleri önerilerinde bulunur.

Mendiks

Mendix, hayal gücünüzün uygulamalarını oluşturmak için basit tek satırlı kodlama ile iş uygulamaları oluşturmanıza yardımcı olur. Kullanıcılar, lojistik takip, dijital sigorta, teslimat uygulaması ve yönetimi, ekipman bakımı gibi çeşitli saha hizmetleri için kod araçları yardımıyla kaliteli uygulamalar yapabilirler. İnsanları, sistemleri, sistemleri bir araya getiren uçtan uca bir otomasyon süreci sunar. ve veriler.

Microsoft güç uygulamaları

Bir Microsoft power apps kod geliştirme platformunuz varsa, sizin için düşük kodlu uygulamalar oluşturmak çok da önemli değil. Bu platform, kullanıcıların önceden tanımlanmış mevcut şablonlarda değişiklik yapmalarına veya gereksinimlere göre düşük kodlar yazarak şablonlarda değişiklik yapmalarına olanak tanıyan gelişmiş kod araçları ve özelliklerine sahiptir. Ayrıca, iyi bir müşteri deneyimi yaşatmak için kullanıcısına kod örnekleri verir.

Hazar

Caspio, birinci sınıf teknoloji ve eşsiz performans ve güvenlik sunmak için SQL Server ve AWS üzerinde çalışan başka bir düşük kodlu yazılım geliştirme platformudur. Uygulamaları herhangi bir kısıtlama olmaksızın ölçeklendirmenize ve genişletmenize olanak tanır. Finans, pazarlama, operasyonlar, İK, BT ve yönetici gibi çeşitli kullanım durumlarında sınırsız sayıda çevrimiçi veritabanı uygulaması oluşturmanıza olanak tanır.

Caspio kod araçları, güvenliğe büyük önem verir; bu nedenle şifreli parola teknolojisi , IP tabanlı erişim denetimleri, tek seferlik oturum açma ve kayıt düzeyinde izinler kullanır. Caspio, kullanıcıların önerilerde kod örneklerine sahip olmasına izin verdiği için iyi müşteri deneyimi ile tanınır.

Görsel LANSA

Visual LANSA, düşük kod platformuyla mobil uygulamalar oluşturmak için bir uygulama geliştirme platformunu kodlamanın basit ama etkili bir yoludur. Kullanıcıların varlıkları kullanarak web ve masaüstü uygulamaları oluşturmasına olanak tanıyan aynı IDE'de düşük kodlama ve geleneksel kodlamanın bir karışımıdır. IDE'de kalarak tam mobil uygulamalar geliştirebilir ve LANSA'nın köprü özelliklerini kullanarak diğer dillerde yazılmış mevcut uygulamaları bile taşıyabilirsiniz. Visual LANSA, kullanıcıların modülleri devam ettirebilmeleri için uygulama geliştirmenin temel bileşenlerini depolayan bir havuz deposuna sahiptir; verimliliği artırır ve yazılım geliştirme süresini azaltır. Visual LANSA, müşteri deneyimini asla göz ardı etmez ve son kullanıcıya kod örnekleri önerir.

Kodsuz teknoloji platformları

Uygulama Yöneticisi

AppMaster, kod gerektirmeyen bir uygulama geliştirme platformu için harika ve bir numaralı seçimdir. Güçlü bir kullanıcı arayüzüne ve kaynak kodunu oluşturan arka uca sahiptir, bu da kaynak kodunu AppMaster platformundan alarak kullanıcıya başka herhangi bir platformda çalışma esnekliği sağlar. Tamamen işlevsel bir uygulama oluşturmak için zaman gerektirmeyen bir sürükle ve bırak arayüzüne sahiptir. Ne tür bir uygulama oluşturmak isterseniz isteyin, AppMaster size her konuda yardımcı olabilir.

Ayrıca AppMaster platformu, insanların yaptığı gibi teknik belgeler yazabilir. Aslında, tüm geliştirici ekibinden daha iyidir çünkü daha hızlı, esnek ve daha ucuzdur. Kodsuz platform AppMastercan saniyede 22.000 satır kod üretir. İnsan böyle bir sonuca varamaz. Pastanın üzerindeki krema, ünlü ve yaygın olarak kullanılan genel amaçlı bir dil olan Golang'da yazıldığını desteklemiştir.

kabarcık

Kodsuz bir platform olan Bubble, tek bir kod satırı yazmadan mobil uygulamalar oluşturmanın en hızlı yoludur. Arayüzü basittir: özellikleri sürükleyip bırakmanız yeterlidir , böylece tasarım öğeleri üzerinde tam kontrol sahibi olursunuz. Bubble, tıpkı Facebook, LinkedIn, Google vb. gibi güvenli ve parola korumalı oturum açma kayıtlarını tutar. Uygulamalar, Bubble ile mobil uyumludur ve 80'den fazla küresel dile çevrilebilir.

hava masası

Airtable, fikirlerinizi Airtable'ın gücüyle birleştirerek harika uygulamalar geliştiren kod gerektirmeyen bir geliştirme platformudur. Veritabanına elektronik tabloların aşinalığını sunduğu için hızlı çalışır. AirTable'ı kod uygulaması geliştirme için kullanan ve etkili sonuçlar sağlayan 200 binden fazla kuruluş var. Hata takibi, ürün kataloğu, ürün lansmanı, ürün takibi ve daha fazlası için çeşitli şablonlara sahiptir. Airtable, Gmail, Twitter, Google E-Tablolar ve diğer birçok faydalı uygulama gibi diğer uygulamalarla entegre olmanızı sağlar.

Appypie

AppyPie ayrıca mobil uygulamalar geliştirmek için kodsuz bir geliştirme platformudur. Twitter, Slack, MailChimp vb. gibi diğer web servisleriyle entegre olmanızı sağlar, böylece kullanıcılar sadece birkaç tıklama ile yazılımın gücünü artırabilir. Appypie ile oluşturulan uygulamalar, internete bağlı her türlü gadget'ta çalıştırılabilir. Appypie ile yazılım geliştirme, iş büyümesini, müşteri trafiğini ve zamanla güncellemeleri artırma yeteneğine sahiptir.

ustalık

Knack, kullanıcının verileri sağlam bir çevrimiçi veritabanına dönüştürmesini sağlayan kodsuz bir uygulama geliştirme platformudur. Sürükle ve bırak çerçevesiyle mobil uygulama oluşturmayı kolay ve hızlı hale getiren temiz bir arayüz sağlar. Knack, verileri taşımanıza, korumanıza, düzenlemenize, güncellemenize ve yedeklemenize izin verdiği için bakımı kolaydır. Knack, verilerinizin aramaya kolayca gelmesini sağlayan SEO eklentisi ile birlikte gelir. Knack ile geliştirilen uygulamalar, mobil uyumlu, güvenli ödeme sistemleridir ve sizi Stripe ve PayPal gibi güvenli işlemcilere bağlar.

Alt çizgi

Düşük kodlu ve kodsuz platformlara olan talep, kolay ve hızlı arayüzleri nedeniyle artıyor. İş gereksinimlerinize ve bütçenize göre düşük kodlu veya kodsuz uygulama geliştirme platformunu seçebilirsiniz. Kodsuz bir uygulama geliştirme platformu arıyorsanız, AppMaster en iyi seçiminiz olabilir.

İnternette birçok uygulama geliştirme platformu mevcuttur; AppMaster, listenin en üstünde yer alır ve güçlü illüstratör ve arka uç ile kullanıcının herhangi bir kodlama gerektirmeden kolaylıkla uygulamalar oluşturmasını sağlayan, kullanıcıların ihtiyaçlarına göre değişiklikler yapabilmeleri ve tamamen işlevsel bir uygulama oluşturabilmeleri için önerilen bir geliştirme platformudur. iş için. Şimdi dene!