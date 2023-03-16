تتعرض الشركات لضغوط مستمرة لتقديم حلول برمجية عالية الجودة مع إدارة ميزانيات محدودة في المشهد التكنولوجي التنافسي اليوم. يعد تقليل تكاليف تطوير البرامج أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على الميزة التنافسية وضمان نجاح عملك على المدى الطويل. ستستكشف مقالة المدونة الثاقبة هذه الاستراتيجيات التي أثبتت جدواها وأفضل الممارسات لتقليل النفقات دون المساومة على الجودة أو الابتكار. من خلال الاستفادة من تقنيات إدارة المشاريع الفعالة ، وتعزيز التعاون الفعال بين الفريق ، وتحسين الموارد ، يمكن للشركات تقليل تكاليف تطوير البرامج بشكل كبير وتحقيق أهدافها بشكل أكثر كفاءة. انضم إلينا بينما نتعمق في عالم خفض التكلفة ونكشف عن رؤى قابلة للتنفيذ لمساعدتك على تبسيط عملية تطوير البرامج لديك وزيادة عائد الاستثمار إلى أقصى حد.

ما الذي يؤثر على تكلفة عملية التطوير

تتأثر تكلفة عملية تطوير البرمجيات بالعديد من العوامل التي تتفاعل مع بعضها البعض ، مما يؤدي إلى مجموعة واسعة من النفقات المحتملة. أحد العوامل الأساسية هو نطاق المشروع وتعقيده ، والذي يشمل عدد الميزات والتكاملات ومستوى الابتكار المطلوب. تتطلب المشاريع الأكثر تعقيدًا فريق تطوير أكبر يتمتع بمهارات متخصصة ، مما يزيد من تكاليف العمالة. في الواقع ، وفقًا Standish Group CHAOS Report لعام 2017 ، تمثل العمالة حوالي 55 ٪ من إجمالي نفقات مشروع البرمجيات.

جانب آخر مهم هو منهجية التطوير المستخدمة ، مثل Agile أو Waterfall أو DevOps . كل منهجية لها مزاياها وعيوبها ، مما يؤثر على مدة المشروع وتخصيص الموارد والتكلفة الإجمالية. على سبيل المثال ، غالبًا ما تؤدي المشاريع الرشيقة ، بطبيعتها التكرارية والمرنة ، إلى زيادة رضا العملاء ولكن يمكن أن تؤدي أيضًا إلى زحف النطاق وزيادة التكاليف إذا لم تتم إدارتها بشكل صحيح.

يؤثر اختيار مجموعة التكنولوجيا أيضًا بشكل كبير على تكاليف التطوير. على سبيل المثال ، يمكن لتقنيات المصادر المفتوحة أن تقلل التكاليف ، بينما قد تزيد التقنيات المملوكة أو المتطورة من النفقات بسبب رسوم الترخيص أو الحاجة إلى الخبرة المتخصصة. كشفت دراسة Stack Overflow Developer Survey أن لغات البرمجة الشائعة مثل JavaScript و Python و Java غالبًا ما ترتبط بتكاليف تطوير أقل نظرًا لتوفرها الواسع ودعم المجتمع الواسع.

علاوة على ذلك ، يلعب الموقع الجغرافي للمشروع ونموذج الاستعانة بمصادر خارجية (البرية أو البحرية أو القريبة من الشاطئ) دورًا كبيرًا في التكلفة الإجمالية. أخيرًا ، تساهم عوامل مثل إدارة المشروع وضمان الجودة ودعم ما بعد الإطلاق في تكلفة تطوير البرامج. وتشمل هذه النفقات المتعلقة بالاختبار وإصلاح الأخطاء والصيانة المستمرة ، والتي ، وفقًا لدراسة أجراها Consortium for IT Software Quality (CISQ) ، يمكن أن تمثل ما يصل إلى 60٪ من إجمالي تكلفة ملكية أحد تطبيقات البرامج. تتأثر تكاليف تطوير البرمجيات بتفاعل معقد من العوامل ، مثل نطاق المشروع ، ومنهجية التطوير ، ومكدس التكنولوجيا ، والموقع ، ونموذج الاستعانة بمصادر خارجية ، ومتطلبات الدعم ، والتي يجب النظر فيها وإدارتها بعناية لتحقيق نتيجة مشروع ناجح وفعالة من حيث التكلفة.

عناصر التكلفة الرئيسية في تطوير البرمجيات

في تطوير البرمجيات ، يمكن تصنيف عناصر التكلفة الرئيسية إلى الموظفين والبنية التحتية وأدوات البرمجيات والتراخيص وإدارة المشاريع وضمان الجودة. غالبًا ما تكون تكاليف الموظفين هي أكبر النفقات ، حيث يعتبر المطورون والمصممين ومحللي الأعمال وأعضاء الفريق الآخرين أمرًا حيويًا لنجاح المشروع. تشمل تكاليف البنية التحتية تكاليف الأجهزة والشبكات والاستضافة ، والتي قد تكون أعلى بالنسبة للمشاريع التي تتطلب موارد حسابية كبيرة أو توفرًا عاليًا.

أدوات البرمجيات والتراخيص ، مثل بيئات التطوير المتكاملة (IDEs) ، وأنظمة التحكم في الإصدار ، ومكتبات الطرف الثالث أو واجهات برمجة التطبيقات ، تساهم في التكاليف أيضًا. يمكن أن تمثل إدارة المشروع ، بما في ذلك التخطيط وتخصيص الموارد وتخفيف المخاطر ، 10-15٪ من الميزانية الإجمالية. أخيرًا ، يعد ضمان الجودة (QA) عنصرًا مهمًا في التكلفة ، حيث يعد الاختبار الشامل وإصلاح الأخطاء أمرًا ضروريًا للحصول على منتج موثوق ومستقر. يمكن أن تختلف تكاليف ضمان الجودة على نطاق واسع ، اعتمادًا على منهجيات الاختبار المستخدمة ، مثل الاختبار اليدوي ، أو الاختبار الآلي ، أو مزيج من الاثنين معًا.

ما هو الدين الفني ولماذا يحدث

الدين الفني ، وهو مصطلح صاغه وارد كننغهام ، يشير إلى العواقب طويلة المدى للقرارات دون المستوى الأمثل التي يتم اتخاذها أثناء عملية تطوير البرمجيات. قد تشمل هذه القرارات اختيار الحلول السريعة والقذرة ، وإهمال أفضل الممارسات ، أو إعطاء الأولوية للمكاسب قصيرة الأجل على الصيانة طويلة الأجل. غالبًا ما يحدث الدين الفني بسبب قيود الوقت أو قيود الميزانية أو نقص الخبرة داخل فريق التطوير. وفقًا لدراسة أجرتها CAST Research Labs ، يبلغ متوسط الدين التقني العالمي لكل سطر من التعليمات البرمجية 3.61 دولارًا ، مما يسلط الضوء على طبيعته المنتشرة في صناعة البرمجيات.

يمكن أن يؤدي تراكم الديون الفنية إلى انخفاض سرعة التطوير ، وارتفاع تكاليف الصيانة ، وزيادة الصعوبة في تنفيذ الميزات الجديدة. قد يؤدي أيضًا إلى ارتفاع احتمالية حدوث عيوب حيث تزداد تعقيد قاعدة البيانات ويصعب فهمها. للتخفيف من تأثير الديون التقنية ، من الأهمية بمكان تخصيص وقت لإعادة هيكلة الكود بانتظام ، والاستثمار في تعليم الفريق ، واستخدام منهجيات تطوير فعالة مثل Agile أو DevOps. يمكن للمؤسسات معالجة الديون التقنية بشكل استباقي لتحسين جودة البرامج وقابلية الصيانة ونجاح المشروع على المدى الطويل.

متوسط تكلفة التطوير حسب المنطقة

في صناعة تطوير البرمجيات ، يمكن أن يختلف متوسط تكاليف التطوير بشكل كبير حسب المنطقة بسبب الاختلافات في تكاليف العمالة ، وتوافر المطورين المهرة ، وديناميكيات السوق المحلية. وبحسب البيانات ، فإن متوسط أسعار خدمات تطوير البرمجيات بالساعة كما يلي:

أمريكا الشمالية ( 100 دولار - 170 دولار )

) أوروبا الغربية ( 60 دولارًا - 120 دولارًا )

) أوروبا الشرقية ( 30 دولارًا - 60 دولارًا )

) آسيا ( 20 دولارًا - 50 دولارًا )

) أمريكا الجنوبية ( 25 دولارًا - 60 دولارًا )

من المهم ملاحظة أن هذه المعدلات قد لا ترتبط بالضرورة بالجودة الشاملة لأعمال التطوير ، حيث يمكن لعوامل أخرى مثل الخبرة وتعقيد المشروع والتواصل أن تلعب دورًا في نتائج المشروع.

بالإضافة إلى ذلك ، في المناطق ذات تكاليف العمالة المنخفضة ، قد تتطلب فرق التطوير ساعات أكثر لإكمال المشروع ، مما قد يعوض بعض مزايا التكلفة الأولية. ومع ذلك ، غالبًا ما تسعى الشركات إلى تحقيق التوازن بين كفاءة التكلفة وجودة التطوير من خلال الاستفادة من مجموعات المواهب العالمية من خلال الاستعانة بمصادر خارجية أو إنشاء مراكز تطوير خارجية ، مما يسمح لها بالوصول إلى مطورين مهرة في مناطق أكثر فعالية من حيث التكلفة مع الحفاظ على معايير عالية الجودة.

كيف يؤثر no-code على تكلفة التطوير

كانت المنصات No-code عاملاً في تغيير قواعد اللعبة في مجال تطوير البرمجيات ، مما أثر بشكل كبير على تكلفة التطوير. من خلال تمكين التطوير السريع والنشر من خلال واجهات مرئية ومكونات مسبقة الصنع ، تقلل الحلول no-code من الاعتماد على الخبرة الفنية باهظة الثمن ، مما يؤدي إلى نهج أكثر فعالية من حيث التكلفة لتطوير البرامج. وفقًا لـ Forrester Research ، يمكن للشركات التي تستفيد من الأنظمة الأساسية no-code أن تتوقع انخفاضًا بنسبة 50-70٪ في تكاليف التطوير مقارنةً بالطرق التقليدية.

يمكن أن يُعزى هذا الانخفاض إلى عوامل مثل انخفاض تكاليف العمالة ، وتسريع وقت الوصول إلى السوق ، وانخفاض الإنفاق على البنية التحتية والصيانة. علاوة على ذلك ، تضفي الأنظمة الأساسية no-code ديمقراطيًا على تطوير البرامج من خلال تمكين أصحاب المصلحة غير التقنيين من المشاركة الفعالة في عملية التطوير ، مما يؤدي إلى تحسين المواءمة بين فرق العمل وتكنولوجيا المعلومات. على سبيل المثال ، أفادت AppMaster ، وهي منصة رائدة no-code ، أن عملائها شهدوا تسليم تطبيقات أسرع 10 مرات ، مما يمكّن الشركات من التكيف والابتكار بوتيرة متسارعة مع الحفاظ على تكاليف التطوير قيد الفحص. بشكل عام ، أحدثت حركة no-code ثورة في صناعة تطوير البرمجيات من خلال توفير حلول فعالة من حيث التكلفة وفعالة ويمكن الوصول إليها للشركات من جميع الأحجام.

نظرة عامة على AppMaster

غالبًا ما تشارك الشركات في تطوير برامج تجارية مخصصة للعملاء الذين يعانون من مشكلة. إنهم يواجهون رواتب عالية للغاية للمطورين ، وصعوبة في العثور على أشخاص مؤهلين لفريقهم ، ودوران مستمر. يشتكي العملاء من الأسعار المرتفعة ، ويتعين على الشركات تحسينها ، مما يجعلها عملاً صعبًا. لهذا السبب أنشأنا منصة AppMaster. AppMaster ليس مجرد منصة عادية no-code. إنها بيئة تطوير IDE حقيقية كبيرة - بيئة تطوير متكاملة. إنه منتج كبير يسمح للمتخصصين التقنيين بإنشاء وثائق أو مخططات للبرامج المستقبلية.

بمجرد إنشاء جميع المخططات ، بما في ذلك مخطط قاعدة البيانات ، ومنطق العمل ، ونقاط النهاية ، وتخطيط واجهة المستخدم ، يمكن لمنصتنا أن تأخذ كل هذه المتطلبات ، وإنشاء كود مصدر حقيقي في لغات البرمجة المختلفة ، والتجميع ، والاختبار ، والحزم في حاويات Docker ، والنشر إلى الخوادم المستهدفة في أقل من 30 ثانية. من حيث الجوهر ، هو نفس ما يفعله المطورون العاديون في أي مشروع ، فقط عشرات أو مئات أو حتى آلاف المرات أسرع من المطورين.

لكن الميزة الحقيقية في تقليل التكاليف والمخاطر هي أن منصة AppMaster تسمح بإجراء التغييرات أسرع بمئات المرات من مع فريق التطوير العادي. على سبيل المثال ، افترض أنك بحاجة إلى تعديل تطبيقك بدلاً من إعادة كتابة رمز الخادم أو الهاتف المحمول أو الويب. في هذه الحالة ، ما عليك سوى الانتقال إلى منصة AppMaster وإجراء تغييرات طفيفة على وثائقك. يمكنك تغيير المخطط ، وعلى سبيل المثال ، إذا قمت بتعديل مخطط قاعدة البيانات ، فإننا نقوم تلقائيًا بضبط عمليات الأعمال الخاصة بك وحتى عناصر واجهة المستخدم لاستيعاب نماذج البيانات الجديدة. نقوم بذلك تلقائيًا قدر الإمكان. داخليًا ، نسمي هذا "انتشار التغييرات" ، أي إجراء تغييرات على طول السلسلة.

عندما تقوم بتغيير أشياء أساسية مثل مخطط قاعدة البيانات ، يقوم النظام الأساسي تلقائيًا بضبط كل شيء على طول السلسلة ، مما يلغي الحاجة إلى القيام بأي شيء يدويًا. هذا يوفر بشكل كبير أموالك ومواردك وأعصابك ويقلل من المخاطر.

AppMaster فريد من نوعه في كيفية إنشاء التطبيقات. من الناحية الفنية ، لا نقوم بتخزين الكود المصدري الذي تم إنشاؤه ، ولكننا نقوم بتخزين الوثائق والمتطلبات الخاصة بك. هذا يعني أننا سنفعل ذلك من البداية في كل مرة تحتاج فيها إلى إعادة إنشاء التطبيق. لن نقوم بإجراء تغييرات على التطبيق الحالي ؛ بدلاً من ذلك ، سنأخذ متطلباتك وننشئ تطبيقًا جديدًا بسرعة كبيرة ، بسرعة تزيد عن 22000 سطر من التعليمات البرمجية في الثانية. ينتج عن هذا النهج أحد الآثار الجانبية الشيقة والمفيدة للغاية.

التطبيقات التي تم إنشاؤها بواسطة منصة AppMaster ليس لها ديون فنية. في الشركات والمنتجات الكبيرة ، يكون الدين الفني مسؤولاً أحيانًا عن أكثر من 40٪ من إجمالي وقت التطوير والميزانية. عندما تحتاج إلى إيقاف التطوير ، وإعادة كتابة أجزاء من المنتج ، ثم القيام بذلك عدة مرات ، والتعامل مع الأخطاء مرة أخرى ، AppMaster يأخذ متطلباتك ويستخدم ببساطة الإصدار الحالي من الجيل ، والإصدار الحالي من خوارزميات الجيل لدينا ، وآخرها إصدار المكتبات ، قم بإنشاء المنتج من جديد تمامًا.

بغض النظر عما تقوم بتغييره في المنتج ، أو كيف تتغير إصدارات المكتبة ، أو ما هي الميزات الجديدة التي تظهر ، فسيظل تطبيقك دائمًا جديدًا ونظيفًا ، بدون تعليمات برمجية قديمة أو أجزاء غير ضرورية. هذا يعني أنه سيكون لديك دائمًا التطبيق الأكثر أداءً وصغرًا وفعالية.

هناك تأثير جانبي مفيد آخر لاستخدام منصة AppMaster وهو تحديث تطبيقك بمرور الوقت. على سبيل المثال ، منذ 12 شهرًا ، قمت ببناء التطبيق الخاص بك ، وأنت راضٍ تمامًا عنه ، وقمت بإنشائه ، وتشغيله ، واستخدامه. الآن ، بعد عام تقريبًا ، تريد أن يكون تطبيقك أسرع وأفضل. وخلال هذا الوقت ، ربما تم العثور على بعض الثغرات الأمنية في المكتبات العامة التي نستخدمها أيضًا داخل النظام الأساسي ، وتريد تصحيح جميع مكتباتك وإعادة إنشاء تطبيقك مرة أخرى. AppMaster مثالي لهذا الغرض.

إذا لم تتغير متطلباتك ، مما يعني أن الواجهة بالكامل والمنطق ومخطط البيانات لا يزالان يرضيك ، لإنشاء إصدار جديد من التطبيق بإصدار جديد من لغة البرمجة وخوارزميات إنشاء محسنة ومكتبات جديدة ، كل ما تحتاجه ما عليك القيام به هو ببساطة تسجيل الدخول إلى واجهة الاستوديو ، والنقر فوق الزر "نشر" ، وفي أقل من 30 ثانية ، تلقي تطبيقًا جديدًا يعمل بكامل طاقته مع كود مصدر جديد ، محسّن مع إصدارات وحدة جديدة. لا يلزم القيام بأي شيء يدويًا ؛ كل شيء تلقائي قدر الإمكان.

يتم تحقيق ذلك لأن لدينا وثائقك غير مرتبطة بأي لغة برمجة أو وحدة أو إصدار API محدد. هذه هي المتطلبات المجردة التي تدخلها في النظام الأساسي. وبفضل هذا ، قمنا بإنشاء تطبيق جديد تمامًا باستخدام أفضل الممارسات. يوفر هذا النهج قدرًا هائلاً من الوقت والجهد والطاقة من إنشاء تطبيقاتك وصيانتها طوال دورة حياة منتج البرنامج بالكامل.

خاتمة

في الختام ، مع تزايد المنافسة في مجال تطوير البرمجيات ، يجب على الشركات البحث عن استراتيجيات فعالة لخفض التكاليف دون التضحية بالجودة أو الابتكار. يمكن للمؤسسات تبسيط عمليات التطوير الخاصة بها ، وتقليل الديون التقنية ، وضمان النجاح على المدى الطويل من خلال فهم العوامل التي تؤثر على تكاليف تطوير البرامج ، وتبني تقنيات إدارة المشاريع الفعالة ، والاستفادة من قوة الأنظمة الأساسية no-code مثل AppMaster.

يتيح النهج الفريد لمنصة AppMaster لإنشاء التطبيقات من وثائق المتطلبات التطوير السريع والتحديث السلس والقضاء على الديون التقنية ، مما يجعلها أداة لا تقدر بثمن للشركات التي تتطلع إلى تحسين تكاليف تطوير البرامج. في النهاية ، من خلال تنفيذ ممارسات تطوير فعالة من حيث التكلفة وتسخير الحلول المبتكرة مثل AppMaster ، لا يمكن للشركات خفض نفقات تطوير البرمجيات فحسب ، بل أيضًا اكتساب ميزة تنافسية كبيرة في مشهد التكنولوجيا الديناميكي اليوم.