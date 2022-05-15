المنتجات في كل مكان!

كان كل منتج سمعت عنه أو ربما تستخدمه يوميًا فكرة قبل أن يكتسب شعبية في السوق. بمجرد ظهور فكرة ، تتبع سلسلة من المراحل في عملية تطوير المنتج لجعل المنتج جاهزًا للسوق.

ما هو تطوير المنتج؟

تشير عملية تطوير المنتج إلى إستراتيجية العمل التي تستخدمها الشركات عند إطلاق منتج جديد أو إعادة صياغة المنتج الحالي المستخدم بالفعل. مع نمو الإيرادات ، يؤدي المنتج في النهاية إلى تسريع الارتفاعات.

تقوم العديد من الشركات ، وهي شركات ناشئة بشكل عام ، بتطوير وبناء المنتجات من الصفر. تركز هذه الشركات على تزويد المستخدمين النهائيين بمنتج فريد بسمات مميزة ووظائف استثنائية. ومع ذلك ، تختار العديد من الشركات عملية تطوير المنتج لإعادة بناء المنتجات الحالية بميزات مقنعة ومميزة ومميزة. إنهم يهدفون إلى إعادة تسمية المنتج أو إطلاق منتج تكميلي جديد للمنتجات الحالية.

فئات عملية تطوير المنتج

يعد التصنيف أمرًا ضروريًا بغض النظر عن الاستراتيجية التي تفضلها لعملية إنشاء المنتج - تقديم منتج جديد أو إعادة تعريف منتج موجود. الغوص في قائمة موجز فئات تطوير المنتجات:

التوحيد القياسي هو عملية إنشاء منتج لتصنيع وبيع المنتجات باستمرار. يستلزم التأكد من أن المنتج يلبي مجموعة محددة من المعايير في كل سوق ، مثل جودة العنصر أو تقديم الخدمة أو الجماليات.

تبسيط

يُعرف فن ضغط أكبر قدر ممكن من الوظائف إلى أقل عدد من القطع أثناء استخدام عمليات التصميم والتصنيع الأكثر كفاءة وفعالية من حيث التكلفة باسم تبسيط المنتج.

تخصص

عندما يركز النشاط التجاري تسويقه على علامة تجارية معينة ، يتم تصنيفه تحت التخصص. هنا ، ينصب التركيز الرئيسي على فوائد وجودة المنتج في مرحلة ما بعد الإنتاج.

تنويع

التنويع هو تقنية تستخدم لزيادة الربحية وزيادة المبيعات من المنتج الذي تم إطلاقه أو تجديده حديثًا.

مراحل تطوير المنتج

تطوير المنتج هو عملية خطوة بخطوة. تتطلب كل مرحلة من مراحل تطوير المنتج جهودًا شاقة وتركيزًا واهتمامًا. من المرجح أن تموت الشركات التي تفشل في تخطي أي مرحلة من مراحل تطوير المنتجات بسرعة على أقرانهم الذين يتبعونهم.

البحث والتطوير

البحث والتطوير ، المعروف أيضًا باسم تطوير السوق ، هو المرحلة الأولية والأكثر أهمية في دورة حياة تطوير المنتج ، خاصة إذا كنت تقوم ببناء منتج بمواصفات فنية. يعد اختبار السوق والبحث وتحليل المنافسين ، على سبيل المثال لا الحصر ، طرقًا ممتازة لإنجاح هذه المرحلة الأولية.

مرحلة التقديم

مرحلة تطوير المنتج التمهيدية هي النقطة التي يصل فيها المنتج إلى السوق. ومع ذلك ، فإن المبيعات منخفضة جدًا لأن المنتج في مرحلته الأولية. نفقات التسويق مرتفعة لأن هناك حاجة إلى بذل الكثير من الجهد لزيادة الوعي بالسوق. يتم وضع الإستراتيجيات لإنشاء سوق وتوليد الطلب.

مرحلة النمو

بجانب مرحلة المنتج التمهيدي تتبع مرحلة النمو. هنا ، ينصب التركيز الأساسي على نمو المنتج وتحسينه وزيادة اختراق السوق. يمكن للشركات أن تحافظ على تفاعل العملاء من خلال تقديم ميزات وخصومات وتصميمات جديدة لأن هذا هو الوقت الأكثر ربحية للشركة.

نصيحة: كلما زاد عدد الأشخاص الذين يستخدمون منتجك ، ستحتاج إلى زيادة الخوادم والمعالجة السحابية وقواعد البيانات. أنت تضع خطط عمل وجاهزة للعرض الكبير لتجنب الإزعاج عند التعامل مع الجمهور بكميات كبيرة.

مرحلة النضج

بدأت الشركة في تحقيق نتائج ثابتة بمرور الوقت. باستخدام الإحصائيات ، يمكن للشركة معرفة ما إذا كانت تمر بمنطقة حمراء وما إذا كان الوقت قد حان لابتكار منتج جديد. في هذه المرحلة ، برر المنتج معدل نجاحه ، ويمكن للشركة التعلم من النموذج. حتى إذا قررت الشركة زيادة الاستثمار في البحث والتطوير للمنتج ، فإن النتائج الإيجابية غير مضمونة.

تراجع السوق

ربما تكون المرحلة الأخيرة من تطوير المنتج. المنتج يمر بمرحلة تراجع. تفوقت المنتجات الأفضل نسبيًا على المنتجات في السوق ، مما لا يترك مجالًا للمنافسة. تمر الشركة بانخفاض في الأرباح والإيرادات. التسويق الإضافي لا يساعد الشركة. أفضل حل هو ترك المنتج خارج العمولة وإعادة صياغة الاستثمارات في تطوير المنتج.

هل إصدار المنتج ناجح دائمًا؟

لا! لا تحقق جميع المنتجات التي تم إطلاقها وإصدارها في السوق النجاح. فقط 10٪ من المنتجات المطروحة في السوق مؤهلة للرسم البياني للنجاح ، والباقي ، 90٪ ، تفشل. من الصعب كسر بناء منتجات رائعة تلبي احتياجات العملاء ، خاصة إذا كنت شركة ناشئة تطور شيئًا جديدًا من الصفر.

أهم أسباب فشل المنتج:

عدم فهم احتياجات العملاء

عدم حل المشكلة الحالية

الجودة لا ترقى إلى المستوى المطلوب

سياسة التوزيع الخاطئة

لا تستهدف الجمهور المناسب

نصائح الخبراء لتحسين عملية تطوير المنتج

التعلم من أخطاء رواد الأعمال طريقة رائعة للقلق واتخاذ خطواتك بحكمة. فيما يلي خطوات تطوير المنتج التي يجب عليك اتباعها لإنجاح منتجك.

اختر لغة مشتركة

إن استخدام لغة مشتركة يمنع حدوث ارتباك من المصطلحات المستخدمة للإشارة إلى عملية تطوير المنتج. من المحتمل أن يكون هذا أكثر فائدة إذا كنت تصمم منتجًا بمواصفات فنية.

اختر العملية الصحيحة

يجب أن تعرف ما إذا كنت تقوم بإحضار منتج جديد أو تحسين منتج موجود بالفعل في السوق. الخطوة الأكثر أهمية هي أن يكون لديك استراتيجية تطوير المنتج.

قم بإشراك الأطراف المعنية

يجب أن يفهم كل شخص في كل قسم الدور الذي يلعبه في تطوير المنتج. يجب الترحيب بأفكار جميع الأطراف.

ضمان الحوكمة الجيدة للمشروع

تحتاج أولاً إلى تحديد هدف لعملك ومعرفة الميزات التي ترغب في إضافتها إلى المنتج. يجب أن يكون مديرو المنتجات قادة أقوياء يمكّنون فرقهم من اتخاذ قرارات صعبة. إذا لم تحل الصعوبات ، فستتراكم التأخيرات ، ونتيجة لذلك ، ستتعرض جهود المجموعة بأكملها للخطر.

طرق مدفوعة بالنتائج لتبسيط عملية تطوير المنتجات الجديدة

توليد الأفكار

الخطوة الأولى في تطوير المنتج هي توليد فكرة. قبل أن تبدأ الشركة في الاستثمار في تطوير المنتجات ، يجب أن يكون لديها رؤية واضحة ومفصلة لمشروعها وأفكارها. تحتاج الشركة إلى تحديد المشكلة التي سوف تحلها. إنهم بحاجة إلى النظر إلى منافسيهم والقضايا التي يواجهها المنافسون ، وكيف يمكنهم حل هذه المشكلات. تتعلق هذه المرحلة بتوليد أفكار جاهزة للتنفيذ. تحتاج الشركة إلى معرفة أن المستخدم يحتاج إلى حلول المنتج ومن هو المنتج على وجه التحديد.

بحث

الخطوة التالية هي إلقاء نظرة على جميع الأفكار وتصفيتها والبقاء مع الأفضل. للتحقق من صحة البيان باعتباره الأفضل ، قد تختار الشركة إرسال استطلاعات الرأي والبحث عبر الإنترنت للطلب عبر الإنترنت من خلال فتح صفحات اجتماعية حيث يمكنك قياس مشاركة العملاء عن طريق السماح لهم بطلب المنتج مسبقًا أو الاشتراك في رسائل البريد الإلكتروني حول المنتج.

يعد تحليل SWOT (نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات) أيضًا نهجًا جيدًا لبحوث المنتج عند اختيار قائمة مختصرة للأفكار. من الأفضل اختيار فكرة تفوق نقاط قوتها وفرصها نقاط الضعف والتهديدات لمنتج خطة عملك.

العصف الذهني لخطة عمل

إذا كنت تقوم ببناء خطط عمل قبل تصميم النموذج الأولي ، فإنه يعمل. يجب أن تتضمن خطة العمل جميع العناصر الاقتصادية المرتبطة بتطوير المنتج والترويج والبيع. من الأفضل أن تقوم برسم اسكتشات يدوية للطريقة التي تريد أن يظهر بها المنتج. احتفظ بالرسومات المفصلة لمنعها من الضياع في الخطوات اللاحقة. ستساعد خطة عملك في تحليل تكاليف التطوير ، وإنشاء خط أنابيب مبيعات ، ونفقات ما بعد الإطلاق ذات الصلة.

قم بإنشاء نموذج أولي

الهدف من إنشاء نموذج أولي هو إنشاء عينة من المنتج النهائي. النموذج الأولي هو ما سيتم استخدامه لاختبار العيوب وقابلية الاستخدام. يمكن للشركة أن تُظهر للمستثمرين المحتملين نموذجها الأولي واستخدامه لأغراض التسويق.

مع التقدم التكنولوجي ، يمكن بسهولة إنشاء النماذج الأولية باستخدام الطابعات ثلاثية الأبعاد. يجب أن تهدف الشركات إلى جعل نماذجها الأولية جذابة قدر الإمكان لأنها تمثل حجر الزاوية لخطوات تطوير المنتج اللاحقة.

بناء سلسلة التوريد الخاصة بك

بعد إنشاء النموذج الأولي الذي ترضى عنه ، فإن الخطوة التالية هي تحديد مصدر المواد التي ستحتاج إليها والبحث عن شركاء الإنتاج. من الأفضل البحث عن موردين مختلفين للمواد التي تحتاجها لمقارنة التكاليف. توفر الخيارات المفتوحة للعديد من الموردين النسخ الاحتياطي إذا تراجع أحدهم.

إصلاح تكاليف المنتج

يعد إصلاح تكلفة مشروعك خطوة أساسية يجب أن تتبعها الشركات الجديدة عند إطلاق أو إعادة إنشاء منتج موجود. يضمن تقدير التكلفة الإجمالية أن تكلفة البضائع المباعة تتماشى مع سعر التجزئة والهامش الإجمالي. على المدى الطويل ، من المفيد إذا كان عليك تفصيل جميع النفقات مثل المواد الخام والتصنيع والشحن ورسوم الاستيراد والرسوم. جميع النفقات التي تتكبدها هي جزء كبير من تكلفة البضائع المباعة.

بمجرد إنشاء تكلفة البضائع المباعة ، يمكنك تحديد أسعار السلع مع احتساب الربح والهامش الإجمالي المحتمل على كل عنصر يتم بيعه.

احصل على استعداد للسوق

ربما تكون هذه هي الخطوة الأخيرة في تطوير المنتج التي تتضمن التعامل مع منتج خطة العمل إلى فريق التسويق لأغراض التسويق. قد يقوم فريق التسويق بتسويق المنتج على وسائل التواصل الاجتماعي ، عن طريق إرسال رسائل بريد إلكتروني إلى المشتركين ، أو حتى عن طريق استخدام الإعلانات. تمثل هذه الخطوة بداية دورة حياة المنتج.