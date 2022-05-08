تعتبر الإدارة الفعالة للمشروع في مجال الشركات اليوم أمرًا بالغ الأهمية لنجاح الأعمال. دورة سير العمل الرشيقة هي منهجية فعالة لإدارة المشاريع تستخدمها الشركات لتحسين كيفية تشغيل المشاريع وإنجازها. فيما يلي دليل كامل لسير العمل الرشيق وكيفية تنفيذه في الأعمال التجارية.

ما هو سير العمل السريع؟

Agile هي منهجية لإدارة المشاريع تستخدم لإدارة المشاريع في بيئات العمل المزدحمة. يعتمد سير العمل الرشيق على مبدأ تقديم أعلى قيمة للعميل في أقصر وقت ممكن. على هذا النحو ، في نموذج سير العمل السريع ، يتم تقسيم المشروع وإكماله في أجزاء صغيرة يمكن إدارتها تُعرف باسم سباقات السرعة. يتفهم كل عضو في الفريق مهمته وكيفية ارتباطها بتدفق عملية رشاقة أكبر. عادةً ما يستمر كل سباق لمدة أسبوعين ، وبعد ذلك يتم تقييمه للتداول بشأن ما تم إنجازه وما يجب القيام به في السباق التالي. بهذه الطريقة ، يمكن لجميع أصحاب المصلحة تحديد المشاكل والتوصل إلى حلول في الوقت المناسب وبطريقة مستمرة وفعالة.

خطوات دورة سير عمل فعالة ومرنة

يمكن تقسيم تنفيذ سير عمل إدارة المشاريع الرشيقة إلى سلسلة من الخطوات التي تعمل معًا بشكل متماسك لتحقيق مخرجات المشروع المثلى. تتضمن الخطوات أنشطة مثل إنشاء فريق متعدد الوظائف وإنشاء آليات اتصال وتعاون موثوقة. باتباع هذه الخطوات ، يمكن للشركة أن تنفذ بنجاح منهجية أجايل في جهودها لإدارة المشروع.

مرحلة الحمل

تعتبر هذه الخطوة ، التي تُفهم على أنها المرحلة الأولية من الدورة الرشيقة ، الأكثر أهمية لأنها تمهد الطريق لبقية العملية. يطور الفريق فهمًا مشتركًا للمشكلة التي سيتم معالجتها والحل المقترح. يتم التقاط هذا الفهم المشترك في شكل قصص المستخدمين من أجل تحديد نطاق المشروع بأفضل طريقة ممكنة. بعد العصف الذهني وإحضار الجميع على نفس الصفحة ، يشرع الفريق في تطوير الأعمال المتراكمة ويمضي في تحديد السباقات المختلفة التي ستبلغ ذروتها في الانتهاء النهائي للمشروع.

مرحلة البداية

بعد مناقشة النقاط الرئيسية للمشروع وتصور عملية إدارة المشروع الرشيقة بأكملها ، تتضمن هذه المرحلة الثانية إنشاء فريق العدو الذي سيكون مسؤولاً عن إكمال سباقات السرعة. ويلي ذلك تكليف الفرق بعمل كل منها. لجعل هذا ممكنًا ، يحدد القادة متطلبات المشروع وخريطة الطريق وجميع الميزات التي ستبني المنتج النهائي. يتم أيضًا تحديد بيئة العمل لتدفق العملية الرشيقة بالكامل في هذه المرحلة.

مرحلة التكرار

مع تعيين كل شيء وفهمه من قبل جميع أصحاب المصلحة ، يبدأ الفريق في العمل في كل سباق. هذه مشاركة ديناميكية للغاية تتضمن استهلاك العناصر التي تمت مناقشتها في التراكم. يتعين على الفريق إكمال كل مهمة مع مراعاة عملية التطوير السريع الأكبر في الاعتبار.

مرحلة الإطلاق

في نهاية كل سباق ، يتم إطلاق الميزات المطورة للعملاء من أجل الحصول على ملاحظاتهم. يأخذ الفريق هذه التعليقات ويدمجها في تطوير المنتج خلال السباق قبل الانتقال إلى السباق التالي. يقوم الفريق أيضًا باختبار أكبر عدد ممكن من المرات للتأكد من أن كل شيء على ما يرام وفقًا لتعليقات العملاء. يستمر هذا حتى يتم الانتهاء من جميع سباقات السرعة لإخراج المنتج النهائي لسير عمل التطوير السريع.

مرحلة الإنتاج

في هذه المرحلة ، عادة ما يتم ضبط المنتج بدقة بما يرضي العميل ، ويتم الانتهاء من جميع الوثائق المتعلقة بالمنتج. يمكن للفريق بعد ذلك المضي قدمًا في إطلاق المنتج وإصدار أي دعم للعميل لمنحه فترة تكيف سهلة. يتم الإشراف على الإنتاج من قبل أقسام متعددة داخل الشركة ، لكن فريق أجايل الرئيسي يكون في حالة تأهب قصوى طوال الوقت لتقديم الدعم والإجابة على أي أسئلة قد تطرأ.

مرحلة التقاعد

تأتي مرحلة التقاعد بعد الإطلاق الناجح للمشروع. عندها فقط يُقال إن عملية سير عمل التطوير السريع قد اكتملت. في هذا المنعطف ، يمكن للفريق الآن الانتقال إلى المشروع التالي.

ما هو سير العمل في سكرم؟

لكي يتمكن الفريق من عرض عملية التطوير الرشيقة بنجاح وصياغتها ، يجب عليهم عقد سلسلة من الاجتماعات. أيضًا ، يتعين عليهم إكمال أنشطة متعددة باستخدام أدوات مختلفة. يتضمن ذلك إنشاء مخططات انسيابية تراكمية أثناء تقدم المشروع. يُعرف الجمع بين كل هذه العناصر باسم سير عمل سكروم. في سير عمل سكروم ، يفهم جميع أصحاب المصلحة المشاركين في التطوير أدوارهم ومدى ارتباطها بدورة تطوير البرمجيات الرشيقة الأوسع. عند القيام بذلك بشكل صحيح ، يضمن سير عمل سكروم زيادة مستمرة للقيمة من مالك المنتج إلى فريق التطوير الفعلي.

كيف تطبق أجايل في الصناعة؟

تجبر مساحة الأعمال الحديثة الشركات على البحث عن طرق لتبسيط عملية الإنتاج الخاصة بهم من أجل تهميش المنافسين. في هذا السياق ، تحولت العديد من الصناعات من الأساليب التقليدية لإدارة المشاريع إلى سير عمل التطوير السريع. تشمل هذه الصناعات الصناعات الهندسية والصيدلانية. على سبيل المثال ، تحتاج صناعة الأدوية إلى موازنة العديد من العمليات مثل الموافقات والتوثيق وسلسلة من قواعد التقييس. تستخدم الشركات تدفق العملية الرشيق لتبسيط هذه الأنشطة بالإضافة إلى جلب التعليقات من قاعدة عملائها ودمجها في الإنتاج. فيما يلي كيف تحتاج كل شركة لعرض وتنفيذ منهجية التطوير السريع.

تصغير حجم المشروع

على الرغم من ضخامة المشروع ، فإن النتائج المرغوبة تتحقق عندما ينقسم المشروع إلى أجزاء أصغر وأكثر قابلية للتحقيق. عادة ، يحتاج الفريق إلى عرض عملية التطوير الرشيقة بكاملها قبل تقسيم العمل إلى 6 سباقات بحد أقصى. من الحكمة تبني هذا النموذج حتى إذا واجهت أخطاء كمحاولة لتشجيع بيئة تعليمية بالإضافة إلى التعاون والابتكار.

أسهب في الحديث عن المتطلبات القوية والصحية وذات الأولوية

باستخدام الطريقة التقليدية لإدارة المشروع ، قد ينتهي الأمر ببعض الموظفين إلى قضاء الكثير من الوقت في العمل في قسم ، مثل التوثيق. قد يؤدي هذا السلوك غير المنضبط إلى تأخير تسليم المنتج ويسبب استياء العملاء.

من ناحية أخرى ، يتطلب سير العمل الرشيق من الشركة أن تتوصل إلى متطلبات أكثر تحديدًا وأولوية تمس أقسامًا متعددة. تركز هذه المتطلبات ومخططات التدفق التراكمي الثابتة على تحطيم العمل المعقد من خلال تحديد أولويات التسليمات ضمن النطاق. يتم تنفيذ كل نتيجة مدروسة ككل ، مع وثائقها ، من أجل توفير الوقت.

تحسين أدوات الاتصال

الاتصال هو أحد العناصر الأساسية لإنجاز المشاريع بنجاح. يجب أن يعمل القادة بجد لتنفيذ أدوات الاتصال التي تعزز التعاون والشفافية والتكامل مع الأدوات الأخرى المستخدمة في عملية الإنتاج السريع. توفر أدوات الاتصال الجيدة أيضًا وظائف التدقيق لكل من التسليم وتخطيط خارطة الطريق لضمان النمو والتطور.

التكامل المستمر وضمان الجودة

تساعد عمليات التكامل ومخططات التدفق التراكمي الموظفين الذين يعملون في سباقات سريعة مختلفة لعرض عملية التطوير السريع بشكل أكثر وضوحًا. وهذا يمكنهم من إكمال سباقات السرعة بسهولة ودمج مهامهم بالصورة الأكبر. مع استمرار مساحة العمل في التطور ، يجب أن تتطور تكامل نفوذ الموظف. وبالمثل ، يساعد ضمان الجودة في ضمان اكتمال ووظيفة المنتجات وفقًا لذوق قاعدة العملاء.

إدارة المشاريع الرشيقة هي طريقة مجربة وذات كفاءة عالية لإدارة واستكمال المشاريع. ربما يكون تطوير البرمجيات الرشيقة أكبر حالة استخدام لسير العمل السريع ، لكن الصناعات الأخرى تستخدمه أيضًا. يساعد إعداد سير عمل رشيق على التركيز على إضافة القيمة ، وحسن التوقيت ، ودمج ملاحظات العملاء في العملية برمتها.