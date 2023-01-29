مرحبًا بكم في فحص شامل Amazon Web Services ( AWS) ، منصة الحوسبة السحابية الرائدة التي أحدثت ثورة في صناعة التكنولوجيا. تقدم AWS مجموعة واسعة من الحلول المتقدمة التي تلبي الاحتياجات المتنوعة للشركات من جميع الأحجام ، من الشركات الصغيرة إلى الشركات الكبيرة. من خلال عروضها المتطورة في المجالات الحيوية مثل التخزين والحوسبة والأمان والذكاء الاصطناعي ، أثبتت AWS نفسها كمعيار للابتكار والأداء. في هذه المقالة التفصيلية ، سوف نتعمق في مزايا وقدرات AWS الفريدة وكيف يمكن أن تساعد عملك على تحقيق النجاح الأمثل والكفاءة وقابلية التوسع.

ما هي الحوسبة السحابية؟

الحوسبة السحابية هي نموذج تسليم لخدمات تكنولوجيا المعلومات حيث يمكن للمستخدمين الوصول إلى موارد الحوسبة المشتركة عبر الإنترنت بدلاً من إدارة البنية التحتية الخاصة بهم وصيانتها. تتيح الحوسبة السحابية الوصول عند الطلب إلى موارد قابلة للتطوير مثل التخزين وقوة الحوسبة وتطبيقات البرامج ، مما يوفر مزايا مثل توفير التكاليف وزيادة المرونة وتقليل تعقيد تكنولوجيا المعلومات.

ما هي AWS ؟

AWS ( Amazon Web Services) عبارة عن مجموعة من خدمات الحوسبة عن بُعد (تسمى أيضًا خدمات الويب) التي تشكل نظامًا أساسيًا للحوسبة السحابية يقدمه Amazon.com . تعمل هذه الخدمات من 12 منطقة جغرافية حول العالم وتقدم خدمات متنوعة ، مثل قوة الحوسبة والتخزين وقواعد البيانات والتحليلات ، مما يسهل على الشركات توسيع نطاق التطبيقات والخدمات وتشغيلها. يستفيد عملاء AWS من الأمان والموثوقية وقابلية التوسع التي توفرها أكبر منصة للحوسبة السحابية في العالم ومجموعة من الأدوات لمراقبة مواردهم وإدارتها.

AppMaster عبارة عن نظام أساسي no-code يوفر حلاً مناسبًا للأفراد والشركات لتطوير تطبيقاتهم وتشغيلها دون الحاجة إلى كتابة تعليمات برمجية. تستخدم هذه المنصة المبتكرة البنية التحتية القوية لـ AWS لاستضافة تطبيقات المستخدم وخوادم المنتجات. يستفيد النظام الأساسي من قوة خوادم AWS المجهزة بأحدث معالجات Graviton3 القائمة على بنية ARM ، مما يضمن أداءً موثوقًا وفعالًا. يجعل هذا المزيج من التكنولوجيا المتطورة والواجهة سهلة الاستخدام AppMaster أحد الأصول القيمة لأي شخص يتطلع إلى إطلاق تطبيق بسرعة وكفاءة. من خلال قدرته على تبسيط عملية التطوير ، يعد AppMaster خيارًا مثاليًا لمن لديهم خبرة قليلة في الترميز أو ليس لديهم خبرة في الترميز.

تاريخ AWS

تم إطلاق Amazon Web Services ( AWS) في مارس 2006 ، مما يتيح للمطورين والشركات الوصول إلى مجموعة Amazon الشاملة من خدمات الويب الخاصة بالبنية التحتية. في البداية ، ركزت الخدمة على تقديم حلول تخزين بسيطة وقابلة للتطوير وفعالة من حيث التكلفة للمطورين. بمرور الوقت ، وسعت AWS عروضها لتشمل مجموعة واسعة من الخدمات ، بما في ذلك الحوسبة وقواعد البيانات والتحليلات والتعلم الآلي والجوّال والأمان والمزيد. تعد AWS اليوم أكبر منصة للحوسبة السحابية في العالم ، مع ملايين العملاء من الشركات الناشئة إلى الشركات الكبيرة ، بما في ذلك الشركات الكبرى مثل Netflix و Airbnb و Twitter. واصلت AWS ابتكار وتوسيع عروضها ، مما عزز مكانتها كشركة رائدة في صناعة الحوسبة السحابية.

كيف تعمل AWS ؟

تعمل AWS ( Amazon Web Services) كمنصة للحوسبة السحابية ، توفر الوصول عن بُعد إلى موارد تكنولوجيا المعلومات المختلفة عبر الإنترنت. تشمل الخدمات التي تقدمها AWS قوة الحوسبة والتخزين وقواعد البيانات والأدوات والخدمات المتنوعة لتطوير التطبيقات ونشرها وإدارتها. لاستخدام AWS ، يقوم العملاء بالتسجيل للحصول على حساب AWS ، ثم الوصول إلى الموارد التي يحتاجون إليها من خلال وحدة الإدارة في AWS أو واجهات برمجة التطبيقات أو أدوات سطر الأوامر. يمكن للعملاء اختيار الخدمات التي يحتاجون إليها والدفع مقابل الموارد التي يستهلكونها فقط ، مما يوفر حلاً مرنًا وفعالاً من حيث التكلفة.

تعمل AWS عالميًا ، مع وجود مراكز بيانات في مناطق جغرافية متعددة حول العالم. يتيح ذلك للعملاء اختيار الموقع الذي يريدون تخزين بياناتهم فيه ، مما يوفر تحكمًا إضافيًا في خصوصية البيانات وأمانها. تقدم AWS أيضًا مجموعة من شهادات الأمان والامتثال ، مثل SOC و PCI و HIPAA ، مما يساعد العملاء على ضمان أن بياناتهم آمنة ومتوافقة مع اللوائح ذات الصلة. توفر AWS حلاً قابلاً للتطوير ومرنًا وفعالًا من حيث التكلفة للوصول إلى مجموعة واسعة من موارد تكنولوجيا المعلومات عبر الإنترنت دون الحاجة إلى صيانة البنية التحتية الأساسية وإدارتها.

مزايا AWS

قابلية التوسع : توفر AWS وصولاً عند الطلب إلى مجموعة واسعة من موارد الحوسبة ، مما يسهل على الشركات توسيع نطاق البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات الخاصة بها حسب الحاجة.

: توفر وصولاً عند الطلب إلى مجموعة واسعة من موارد الحوسبة ، مما يسهل على الشركات توسيع نطاق البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات الخاصة بها حسب الحاجة. الفعالية من حيث التكلفة : يدفع عملاء AWS فقط مقابل الموارد التي يستهلكونها ، مما يوفر حلاً فعالاً من حيث التكلفة دون تكاليف مسبقة أو التزامات طويلة الأجل.

: يدفع عملاء فقط مقابل الموارد التي يستهلكونها ، مما يوفر حلاً فعالاً من حيث التكلفة دون تكاليف مسبقة أو التزامات طويلة الأجل. الموثوقية : تدير AWS شبكة عالمية من مراكز البيانات عالية الأمان والموثوقية ، مما يوفر إمكانية عالية وقدرات التعافي من الكوارث.

: تدير شبكة عالمية من مراكز البيانات عالية الأمان والموثوقية ، مما يوفر إمكانية عالية وقدرات التعافي من الكوارث. المرونة : تقدم AWS مجموعة واسعة من الخدمات ، بما في ذلك الحوسبة والتخزين وقواعد البيانات والتحليلات ، مما يمكّن العملاء من إنشاء وتشغيل تطبيقات وخدمات متنوعة.

: تقدم مجموعة واسعة من الخدمات ، بما في ذلك الحوسبة والتخزين وقواعد البيانات والتحليلات ، مما يمكّن العملاء من إنشاء وتشغيل تطبيقات وخدمات متنوعة. الابتكار : تستثمر AWS بكثافة في البحث والتطوير ، وتصدر بانتظام خدمات وميزات جديدة ومبتكرة وتزود العملاء بإمكانية الوصول إلى أحدث التقنيات.

: تستثمر بكثافة في البحث والتطوير ، وتصدر بانتظام خدمات وميزات جديدة ومبتكرة وتزود العملاء بإمكانية الوصول إلى أحدث التقنيات. الأمان : تنفذ AWS العديد من إجراءات الأمان والشهادات للمساعدة في حماية بيانات العملاء وضمان الامتثال للوائح ذات الصلة.

: تنفذ العديد من إجراءات الأمان والشهادات للمساعدة في حماية بيانات العملاء وضمان الامتثال للوائح ذات الصلة. الوصول العالمي : من خلال مراكز البيانات الموجودة في مناطق جغرافية متعددة ، تتيح AWS للعملاء تخزين البيانات بالقرب من عملائهم ، وتحسين الأداء وتقليل زمن الوصول.

توفر AWS حلاً مرنًا وفعالاً من حيث التكلفة وآمنًا للوصول إلى مجموعة واسعة من موارد تكنولوجيا المعلومات ، مما يمكّن الشركات من التوسع والابتكار بشكل أكثر كفاءة.

عيوب AWS

التعقيد : تقدم AWS مجموعة واسعة من الخدمات والميزات ، والتي يمكن أن تكون معقدة في الإدارة والتنقل ، خاصة للمؤسسات الجديدة في الحوسبة السحابية.

: تقدم مجموعة واسعة من الخدمات والميزات ، والتي يمكن أن تكون معقدة في الإدارة والتنقل ، خاصة للمؤسسات الجديدة في الحوسبة السحابية. التكلفة : بينما توفر AWS حلاً فعالاً من حيث التكلفة ، يمكن أن يصبح نموذج التسعير الخاص بها مكلفًا للشركات ذات الاستخدام العالي أو المتطلبات المتخصصة.

: بينما توفر حلاً فعالاً من حيث التكلفة ، يمكن أن يصبح نموذج التسعير الخاص بها مكلفًا للشركات ذات الاستخدام العالي أو المتطلبات المتخصصة. الاعتماد على الإنترنت : تعتمد AWS على اتصال إنترنت مستقر وسريع ، ويمكن لأي انقطاعات أن تؤثر على أداء الخدمات وتوفرها.

: تعتمد على اتصال إنترنت مستقر وسريع ، ويمكن لأي انقطاعات أن تؤثر على أداء الخدمات وتوفرها. حجز البائع : بمجرد أن تستثمر الشركة في AWS ، قد يكون التحول إلى مزود آخر صعبًا ومكلفًا ، مما يؤدي إلى قفل البائع.

: بمجرد أن تستثمر الشركة في ، قد يكون التحول إلى مزود آخر صعبًا ومكلفًا ، مما يؤدي إلى قفل البائع. مخاوف أمنية : بينما تنفذ AWS مجموعة من الإجراءات الأمنية ، لا تزال هناك مخاطر أمنية ومخاوف مرتبطة بتخزين البيانات الحساسة في السحابة.

: بينما تنفذ مجموعة من الإجراءات الأمنية ، لا تزال هناك مخاطر أمنية ومخاوف مرتبطة بتخزين البيانات الحساسة في السحابة. الافتقار إلى التحكم : يجب أن يثق عملاء AWS في Amazon لإدارة البنية التحتية والخدمات الأساسية وصيانتها ، مما قد يقلل من سيطرتهم على موارد تكنولوجيا المعلومات الخاصة بهم وظهورهم عليها.

توفر AWS العديد من المزايا ، كما أنها تأتي مع عيوبها ، بما في ذلك التعقيد والتكلفة والاعتماد على الإنترنت وقفل البائع والمخاوف الأمنية وعدم التحكم. يجب على الشركات مراعاة هذه العوامل بعناية عند تقييم AWS وخيارات الحوسبة السحابية الأخرى.

الهجرة

يشير الترحيل إلى نقل البيانات أو التطبيقات أو موارد تكنولوجيا المعلومات الأخرى من موقع إلى آخر ، مثل من بيئة محلية إلى السحابة أو من بيئة سحابية إلى أخرى. تقدم AWS مجموعة من خدمات وأدوات الترحيل لمساعدة العملاء على نقل موارد تكنولوجيا المعلومات الخاصة بهم إلى سحابة AWS. تتضمن بعض مزايا الترحيل إلى AWS زيادة قابلية التوسع ، وخفض التكاليف ، وتحسين الأمان والأداء.

تشمل خدمات وأدوات ترحيل AWS ما يلي:

AWS Migration Hub : موقع مركزي لتتبع تقدم الترحيل ومراقبة صحة التطبيقات التي تم ترحيلها.

: موقع مركزي لتتبع تقدم الترحيل ومراقبة صحة التطبيقات التي تم ترحيلها. AWS Application Discovery Service : تساعد العملاء على تحديد وتقييم تطبيقاتهم والبنية التحتية في أماكن العمل ، مما يسهل تخطيط عمليات الترحيل وتنفيذها.

: تساعد العملاء على تحديد وتقييم تطبيقاتهم والبنية التحتية في أماكن العمل ، مما يسهل تخطيط عمليات الترحيل وتنفيذها. AWS Database Migration Service : تمكن العملاء من ترحيل قواعد البيانات إلى AWS بأقل وقت تعطل بسهولة.

: تمكن العملاء من ترحيل قواعد البيانات إلى بأقل وقت تعطل بسهولة. AWS Server Migration Service : تعمل على أتمتة ترحيل الأجهزة الافتراضية المحلية إلى سحابة AWS .

: تعمل على أتمتة ترحيل الأجهزة الافتراضية المحلية إلى سحابة . AWS Snowball : خدمة نقل بيانات آمنة وفعالة من حيث التكلفة تمكن العملاء من نقل كميات كبيرة من البيانات داخل وخارج AWS .

توفر AWS مجموعة من خيارات الترحيل لمساعدة العملاء على نقل موارد تكنولوجيا المعلومات الخاصة بهم إلى السحابة ، مما يوفر قابلية توسعة متزايدة ، وتكاليف منخفضة ، وأمان وأداء محسنين.

تطبيقات AWS

توفر AWS مجموعة واسعة من الخدمات والأدوات للشركات والمطورين والمؤسسات من جميع الأحجام. فيما يلي بعض التطبيقات الرئيسية لـ AWS:

التخزين والنسخ الاحتياطي

توفر AWS مجموعة من خيارات التخزين ، بما في ذلك تخزين العناصر وتخزين الملفات وتخزين الكتل ، مما يسهل على الشركات تخزين بياناتها ونسخها احتياطيًا واستردادها. بالإضافة إلى ذلك ، تقدم AWS مجموعة من خدمات النسخ الاحتياطي والتعافي من الكوارث ، مما يوفر للعملاء حلاً موثوقًا وآمنًا لحماية بياناتهم.

مواقع الويب

تسهل AWS على الشركات استضافة مواقع الويب الخاصة بها وإدارتها ، مما يوفر حلول استضافة ويب قابلة للتطوير ومتاحة للغاية. باستخدام AWS ، يمكن للعملاء إنشاء مواقع الويب الخاصة بهم ونشرها بسرعة وسهولة دون القلق بشأن إدارة البنية التحتية الأساسية.

الألعاب

توفر AWS مجموعة من الخدمات والأدوات لمطوري الألعاب ، مما يمكنهم من إنشاء تطبيقات الألعاب عالية الأداء ونشرها وتوسيع نطاقها. تقدم AWS البنية التحتية الضرورية ، مثل الحوسبة والتخزين ، لدعم الألعاب متعددة اللاعبين على نطاق واسع ، مما يوفر حلاً موثوقًا وقابلًا للتطوير لمطوري الألعاب.

الجوال والويب والتطبيقات الاجتماعية

توفر AWS مجموعة من الخدمات والأدوات لبناء ونشر وتوسيع نطاق تطبيقات المحمول والويب والتطبيقات الاجتماعية. من البنية التحتية الخلفية إلى التحليلات والتعلم الآلي ، تسهل AWS على الشركات إنشاء تطبيقاتها وتشغيلها ، مما يوفر الأدوات اللازمة للنجاح في عالم الأجهزة المحمولة أولاً.

إدارة وتحليلات البيانات الضخمة

توفر AWS مجموعة من الخدمات والأدوات لإدارة وتحليل كميات كبيرة من البيانات ، مما يسهل على الشركات اكتساب رؤى واتخاذ قرارات مستنيرة. باستخدام AWS ، يمكن للعملاء تخزين كميات كبيرة من البيانات ومعالجتها واستخدام خدمات التعلم الآلي والتحليلات للكشف عن الأنماط والاتجاهات المخفية.

الذكاء الاصطناعي

توفر AWS مجموعة من خدمات الذكاء الاصطناعي ، بما في ذلك التعلم الآلي ومعالجة اللغة الطبيعية ورؤية الكمبيوتر ، مما يمكّن الشركات من إنشاء التطبيقات الذكية ونشرها. توفر AWS البنية التحتية والأدوات اللازمة لدعم تطوير الذكاء الاصطناعي ونشره ، مما يوفر حلاً قويًا للشركات التي تتطلع إلى الاستفادة من الذكاء الاصطناعي.

الرسائل والإشعارات

توفر AWS مجموعة من خدمات المراسلة والإشعارات ، مما يسهل على الشركات إرسال واستقبال الرسائل والإشعارات في الوقت الفعلي. توفر AWS حلاً قابلاً للتطوير وآمنًا وموثوقًا للشركات لبناء ونشر تطبيقات المراسلة والإشعارات.

الواقع المعزز والواقع الافتراضي

توفر AWS خدمات وأدوات متنوعة لبناء ونشر تطبيقات الواقع المعزز والافتراضي. توفر AWS الأدوات اللازمة لإنشاء تطبيقات AR و VR عالية الأداء وتوسيع نطاقها ، بدءًا من البنية التحتية الخلفية وحتى التعلم الآلي ورؤية الكمبيوتر.

تطوير اللعبة

توفر AWS مجموعة من الخدمات والأدوات لمطوري الألعاب ، مما يمكنهم من إنشاء تطبيقات الألعاب عالية الأداء ونشرها وتوسيع نطاقها. باستخدام AWS ، يتمتع مطورو الألعاب بإمكانية الوصول إلى البنية التحتية والأدوات اللازمة لبناء ألعابهم وتوسيع نطاقها ، مما يوفر حلاً موثوقًا وقابلًا للتطوير لتطوير الألعاب.

انترنت الأشياء

توفر AWS مجموعة من الخدمات والأدوات لإنشاء تطبيقات إنترنت الأشياء ونشرها ، مما يسهل على الشركات الاتصال بالأجهزة وإدارتها ومعالجة البيانات وتحليلها. باستخدام AWS ، يمكن للشركات إنشاء تطبيقات إنترنت الأشياء وتوسيع نطاقها بسرعة وسهولة ، مما يوفر حلاً قويًا لإنترنت الأشياء.

توفر AWS مجموعة واسعة من الخدمات والأدوات للشركات والمطورين والمؤسسات من جميع الأحجام ، مما يوفر حلاً قويًا لإنشاء مجموعة واسعة من التطبيقات والخدمات ونشرها وتوسيع نطاقها.

نموذج تسعير AWS

يعتمد نموذج تسعير AWS على نهج الدفع أولاً بأول ، مما يعني أن العملاء يدفعون فقط مقابل الخدمات والموارد التي يستخدمونها. تقدم AWS مجموعة من خيارات التسعير لخدماتها ، بما في ذلك:

مثيلات عند الطلب : يمكن للعملاء الدفع مقابل موارد الحوسبة كل ساعة دون أي تكاليف مسبقة أو التزامات طويلة الأجل.

: يمكن للعملاء الدفع مقابل موارد الحوسبة كل ساعة دون أي تكاليف مسبقة أو التزامات طويلة الأجل. المثيلات الفورية : يمكن للعملاء المزايدة على سعة حوسبة Amazon EC2 الاحتياطية وتشغيل التطبيقات بتكلفة أقل من التسعير عند الطلب.

: يمكن للعملاء المزايدة على سعة حوسبة الاحتياطية وتشغيل التطبيقات بتكلفة أقل من التسعير عند الطلب. المثيلات المحجوزة : يمكن للعملاء إجراء دفعة منخفضة لمرة واحدة مقابل السعة المحجوزة والحصول على خصم كبير مقارنة بالأسعار عند الطلب مقابل التزام لمدة عام أو 3 أعوام.

: يمكن للعملاء إجراء دفعة منخفضة لمرة واحدة مقابل السعة المحجوزة والحصول على خصم كبير مقارنة بالأسعار عند الطلب مقابل التزام لمدة عام أو 3 أعوام. مضيفون مخصصون: يمكن للعملاء تشغيل تطبيقاتهم على خوادم مخصصة ذات مستأجر واحد ودفع أجر أقل بالساعة من التسعير حسب الطلب.

مخصصون: يمكن للعملاء تشغيل تطبيقاتهم على خوادم مخصصة ذات مستأجر واحد ودفع أجر أقل بالساعة من التسعير حسب الطلب. خطط التوفير : يمكن للعملاء الالتزام بقدر ثابت من استخدام الحوسبة والحصول على خصم على سعر الساعة لاستخدام Amazon EC2 و Fargate.

بالإضافة إلى ذلك ، تقدم AWS مجموعة من الأدوات والآلات الحاسبة لمساعدة العملاء على تقدير تكاليفهم الشهرية وتحسين استخدامهم لـ AWS. توفر AWS الشفافية في أسعارها ، مما يسهل على العملاء فهم تكاليفهم والتحكم فيها.

الشركات التي تستخدم AWS

تستخدم العديد من الشركات عبر مجموعة من الصناعات Amazon Web Services ( AWS) كمنصة للحوسبة السحابية. تتضمن بعض الشركات المعروفة التي تستخدم AWS ما يلي:

Netflix: مزود رائد لمحتوى الفيديو والأفلام المتدفقة ، يستخدم AWS لتشغيل بنيته التحتية العالمية الضخمة وتوسيع نطاق خدماته ليشمل ملايين العملاء.

لتشغيل بنيته التحتية العالمية الضخمة وتوسيع نطاق خدماته ليشمل ملايين العملاء. Airbnb: تعتمد منصة المشاركة المنزلية الشهيرة على AWS للتعامل مع قاعدة عملائها سريعة النمو وإدارة كميات كبيرة من البيانات.

للتعامل مع قاعدة عملائها سريعة النمو وإدارة كميات كبيرة من البيانات. Dropbox: تستخدم خدمة استضافة الملفات الشهيرة AWS لتخزين ملفات وبيانات عملائها وإدارتها ولتشغيل ميزات المزامنة والمشاركة.

لتخزين ملفات وبيانات عملائها وإدارتها ولتشغيل ميزات المزامنة والمشاركة. Twitch : تستخدم منصة البث المباشر الرائدة للاعبين AWS لتقديم تدفقات فيديو عالية الجودة لملايين المشاهدين ولإدارة قاعدة مستخدميها المتزايدة.

لتقديم تدفقات فيديو عالية الجودة لملايين المشاهدين ولإدارة قاعدة مستخدميها المتزايدة. ESPN: تستخدم شركة الوسائط الرياضية AWS لتقديم محتواها لملايين المشاهدين وللتعامل مع حركة المرور المرتفعة والكميات الكبيرة من البيانات التي يتم إنشاؤها أثناء الأحداث الرياضية الكبرى.

لتقديم محتواها لملايين المشاهدين وللتعامل مع حركة المرور المرتفعة والكميات الكبيرة من البيانات التي يتم إنشاؤها أثناء الأحداث الرياضية الكبرى. Slack: تستخدم منصة الاتصال الشائعة في مكان العمل AWS للتعامل مع قاعدة المستخدمين سريعة النمو ولتوفير خدمات المراسلة والتعاون في الوقت الفعلي لعملائها.

للتعامل مع قاعدة المستخدمين سريعة النمو ولتوفير خدمات المراسلة والتعاون في الوقت الفعلي لعملائها. Capital One: تستخدم شركة الخدمات المالية AWS لدعم تطبيقاتها وخدماتها التي تواجه العملاء ودعم تحليلات البيانات ومبادرات التعلم الآلي.

هذه مجرد أمثلة قليلة للعديد من الشركات التي اختارت AWS كمنصة للحوسبة السحابية الخاصة بها. بفضل بنيتها التحتية القابلة للتطوير والمرنة والآمنة ، أصبحت AWS خيارًا شائعًا للشركات من جميع الأحجام والصناعات.

خدمات AWS

خدمة الحساب

توفر AWS خدمات حوسبة متنوعة لتلبية متطلبات التطبيقات وأعباء العمل المختلفة. واحدة من أكثر الخدمات شعبية هي Elastic Compute Cloud ( EC2).

AWS EC2

EC2 هي سعة حوسبة قابلة للتطوير تتيح لك تشغيل الأجهزة الافتراضية (VMs) بسرعة مع أنظمة تشغيل مختلفة. يوفر تحكمًا كاملاً في تكوين أجهزة VM الخاصة بك ويسمح لك بالتوسع أو التصغير وفقًا لمتطلباتك بسهولة. يمكنك أيضًا الاختيار من بين مجموعة من المثيلات التي تم تكوينها مسبقًا والمُحسَّنة لأحمال عمل محددة ، مثل المثيلات ذات الأغراض العامة أو المثيلات المحسَّنة للحوسبة أو المحسَّنة للذاكرة أو المثيلات المُسرعة بواسطة وحدة معالجة الرسومات.

AWS Lambda

AWS Lambda هي خدمة حوسبة بدون خادم تتيح لك تشغيل التعليمات البرمجية دون توفير أو إدارة الخوادم. باستخدام Lambda ، يمكنك تشغيل التعليمات البرمجية الخاصة بك استجابةً للأحداث ، مثل التغييرات التي تطرأ على البيانات في حاوية S3 أو طلب واجهة برمجة تطبيقات جديد ، وتوسيع نطاق تطبيقك تلقائيًا بناءً على الطلب. هذه الخدمة مثالية لبناء الخدمات المصغرة والتطبيقات التي تعتمد على الأحداث.

Amazon S3

Amazon Simple Storage Service (S3) هي خدمة تخزين كائنات تمكنك من تخزين واسترداد وإدارة كميات هائلة من البيانات ، مثل المستندات والصور ومقاطع الفيديو. S3 قابل للتطوير بدرجة كبيرة ويوفر حلاً متينًا للغاية ومتاحًا لتخزين البيانات. يمكن استخدامه كبحيرة بيانات لتحليلات البيانات الضخمة أو كمخزن أساسي للتطبيقات السحابية الأصلية.

Amazon EBS

يوفر Amazon Elastic Block Store ( EBS) أحجام تخزين ثابتة على مستوى الكتلة للاستخدام مع مثيلات EC2. إنه يوفر أداءً عاليًا ، وزمن انتقال منخفض ، والقدرة على ضبط حجم التخزين لديك ديناميكيًا وفقًا لمتطلباتك. يوفر EBS أيضًا خيارات متنوعة لحماية البيانات ، مثل اللقطات والنسخ المتماثل.

قاعدة البيانات

توفر AWS العديد من خدمات قواعد البيانات المُدارة لتلبية احتياجات الأنواع المختلفة من التطبيقات وأعباء العمل. خدمتان شهيرتان من بين هذه الخدمات هما DynamoDB و RDS.

DynamoDB

DynamoDB هي خدمة قاعدة بيانات NoSQL توفر تخزينًا سريعًا ومرنًا للبيانات للتطبيقات التي تتطلب أداءً ثابتًا ويمكن التنبؤ به. وهو يدعم نماذج بيانات المستندات والقيمة الرئيسية ويوفر تحجيمًا غير محدود. يوفر DynamoDB أيضًا حلاً مُدارًا ومتاحًا للغاية ، مما يجعله مثاليًا للتطبيقات السحابية الأصلية.

RDS

Amazon Relational Database Service ( RDS) هي خدمة قاعدة بيانات علائقية مُدارة تسهل إعداد قاعدة بيانات علائقية وتشغيلها وتوسيع نطاقها في السحابة. يدعم RDS العديد من محركات قواعد البيانات ، بما في ذلك Amazon Aurora و Microsoft SQL Server و Oracle و PostgreSQL و MySQL . يوفر النسخ الاحتياطية التلقائية ، وتصحيح البرامج ، والكشف التلقائي عن الأعطال والاسترداد ، مما يجعله حلاً متاحًا للغاية وقابل للتطوير لقواعد البيانات العلائقية.

الربط الشبكي وتسليم المحتوى

توفر AWS العديد من خدمات توصيل المحتوى والشبكات لمساعدتك على تقديم المحتوى لعملائك بشكل آمن وفعال. خدمتان شائعتان هما Virtual Private Cloud ( VPC) و Route 53.

VPC

تتيح لك Amazon Virtual Private Cloud ( VPC) تشغيل موارد AWS في قسم معزول منطقيًا من سحابة AWS ، حيث يمكنك تخزين البيانات بأمان والوصول إليها من خلال شبكتك. يتحكم VPC في بيئة الشبكة الافتراضية الخاصة بك ، بما في ذلك نطاق عناوين IP والشبكات الفرعية وجداول التوجيه وبوابات الشبكة.

Route 53

Amazon Route 53 هي خدمة متوفرة بشكل كبير وقابلة للتطوير لنظام أسماء النطاقات (DNS). يمكّنك من توجيه حركة المرور إلى التطبيق أو موقع الويب الخاص بك من خلال أنواع توجيه مختلفة ، مثل التوجيه البسيط أو الموزون أو المستند إلى زمن الانتقال أو القائم على تحديد الموقع الجغرافي. يوفر Route 53 أيضًا خدمات تسجيل المجال ، مما يتيح لك إدارة أسماء المجال وسجلات DNS بسهولة في مكان واحد.

ادوات المطورين

توفر AWS العديد من أدوات تطوير البرامج ونشرها ، مثل CodeStar و CodeBuild.

CodeStar

AWS CodeStar هي خدمة مُدارة بالكامل تسهل تطوير وبناء ونشر التطبيقات على AWS. يوفر CodeStar بيئات تطوير معدة مسبقًا لمختلف لغات وأطر البرمجة ، بما في ذلك Java و .NET و Node.js و Python و Ruby. كما يوفر أيضًا خط أنابيب للتكامل والتسليم المستمر (CI / CD) ، مما يجعل من السهل أتمتة نشر تطبيقاتك.

CodeBuild

AWS CodeBuild هي خدمة بناء مُدارة بالكامل تجمع التعليمات البرمجية المصدر ، وتدير الاختبارات ، وتنتج حزم برامج جاهزة للنشر. يتكامل CodeBuild مع مستودعات الكود المصدري الشائعة ، مثل AWS CodeCommit و GitHub و Bitbucket ، ويوفر بيئات إنشاء مُعدة مسبقًا لمختلف لغات وأطر البرمجة. يوفر CodeBuild أيضًا بنية تحتية قابلة للتطوير ومتاحة للغاية ، مما يجعلها مثالية لبناء واختبار أعباء العمل على نطاق واسع.

الأمن والهوية والامتثال

تقدم AWS خدمات متنوعة لمساعدتك على الأمان والامتثال لمتطلباتك الأمنية والتنظيمية ، مثل IAM و KMS.

IAM

AWS Identity and Access Management ( IAM) هي خدمة ويب تتيح الإدارة الآمنة للوصول إلى موارد AWS للمستخدمين. تمكّنك IAM من إنشاء وإدارة مستخدمي ومجموعات AWS وتعيين أذونات لهم للوصول إلى موارد AWS. توفر IAM أيضًا خيارات مصادقة متعددة العوامل (MFA) لمزيد من الأمان.

KMS

AWS Key Management Service ( KMS) هي خدمة مُدارة تسهل عليك إنشاء مفاتيح التشفير المستخدمة لتشفير بياناتك والتحكم فيها. يتكامل KMS مع خدمات AWS المختلفة ، مثل S3 و EBS و RDS ، ويوفر تحكمًا مركزيًا في مفاتيح التشفير المستخدمة لتشفير بياناتك. يوفر KMS أيضًا حلاً آمنًا ومتاحًا للغاية لإدارة المفاتيح ، مما يجعله مثاليًا لتشفير البيانات وحمايتها.

أدوات الإدارة

توفر AWS أدوات متنوعة لمساعدتك في إدارة البنية التحتية الخاصة بك ومراقبتها ، مثل CloudWatch و CloudFormation.

CloudWatch

Amazon CloudWatch هي خدمة مراقبة لموارد AWS والتطبيقات التي تقوم بتشغيلها على AWS. توفر CloudWatch البيانات والرؤى التشغيلية لمختلف موارد AWS ، مثل مثيلات EC2 وقواعد بيانات RDS وحاويات S3. كما يوفر تنبيهات وإجراءات آلية ، مما يتيح لك الاستجابة للتغيرات في بيئتك بسرعة.

CloudFormation

AWS CloudFormation هي خدمة تمكّنك من إنشاء موارد AWS وتحديثها وحذفها بطريقة يمكن التنبؤ بها وقابلة للتكرار. يوفر CloudFormation لغة مشتركة لوصف وتوفير جميع موارد البنية التحتية في تطبيقك. كما يوفر أيضًا إمكانية تعيين الإصدار وتتبع التغييرات ، مما يجعل من السهل التراجع عن التغييرات أو طرح إصدارات جديدة من بنيتك الأساسية.

التعليمات

ما هي Amazon Web Services ( AWS )؟

AWS عبارة عن منصة حوسبة سحابية تقدمها Amazon توفر مجموعة من الخدمات والبنية التحتية لإنشاء تطبيقات الويب واستضافتها.

ما هي فوائد استخدام AWS ؟

الفعالية من حيث التكلفة وقابلية التوسع والأمان والموثوقية ومجموعة واسعة من الخدمات.

كيف تقارن AWS بمنصات الحوسبة السحابية الأخرى؟

AWS هي أكبر منصة سحابية وأكثرها نضجًا ، وتقدم نطاقًا أوسع من الخدمات ونطاقًا أكبر مقارنةً بالأنظمة الأساسية الأخرى.

ما نوع الخدمات التي تقدمها AWS ؟

تقدم AWS أكثر من 200 خدمة قائمة على السحابة ، بما في ذلك خدمات الحوسبة والتخزين وقاعدة البيانات والتحليلات والتعلم الآلي والجوال والأمان وإنترنت الأشياء (IoT).

ما هي صورة جهاز Amazon (AMI)؟

AMI هي صورة آلة افتراضية مُعدة مسبقًا تُستخدم لإنشاء مثيل في سحابة AWS.

كيف أبدأ مع AWS ؟

أنشئ حساب AWS ، واختر الخدمات التي تحتاجها ، وابدأ في استخدام AWS Management Console أو API أو CLI للوصول إلى خدماتك وإدارتها.

كيف يتم تسعير AWS ؟

يتم احتساب تكلفة خدمات AWS على أساس الاستخدام ، مع نماذج تسعير متعددة مثل الساعة ، لكل جيجابايت ، وكل طلب.

هل هناك مستوى مجاني لـ AWS ؟

نعم ، تقدم AWS فئة مجانية مع عدد محدود من الخدمات للعملاء الجدد لمدة عام واحد.

هل AWS آمن؟

توفر AWS بنية أساسية آمنة وتوفر ميزات أمان مثل التشفير وإدارة الهوية والوصول وأمن الشبكة. ومع ذلك ، فإن الأمان النهائي لبياناتك يعتمد على التنفيذ والاستخدام.