هل تبحث عن نظام إدارة تشغيل تلقائي لتطبيقاتك؟ إذا كانت الإجابة بنعم ، يمكن أن يكون Kubernetes هو خيارك ، وسيساعد ، جنبًا إلى جنب مع AppMaster ، التطبيق على استضافة باستخدام نظام أساسي no-code وميزات Kubernetes. لكن أولاً ، من الضروري معرفة ماهية Kubernetes ، ومدى أهمية تحولها الرقمي وكيف يعمل.

يُشار أيضًا إلى Kubernetes على أنها نموذج قصير K8s أو Kube. إنه يساعد في النهاية في أتمتة تطبيقك ، وكل أمر موجود داخل تطبيقات النشر ، مثل متابعة التغييرات ، وتوسيع نطاق المعلمات من خلال التحول الرقمي ، يتطلب احتياجات ، ومراقبة صحة تطبيقك ، وما إلى ذلك ، يصبح أسهل مع Kubernetes. علاوة على ذلك ، Kubernetes هو برنامج أتمتة تطبيق مفتوح المصدر للنشر والإدارة. غالبًا ما تُستخدم الحاويات ، جنبًا إلى جنب مع ارتباطاتها وترتيباتها ، لبناء تطبيقات حديثة.

ما هي مجموعات Kubernetes ؟

مجموعة من أجهزة العقد تعمل للتعامل مع تطبيقات حاويات القياس ، والمعروفة أيضًا باسم مجموعات Kubernetes. يجب أن تحتوي مجموعة Kubernetes على مستوى تحكم وعقد واحد أو أكثر ، وهي عبارة عن أجهزة حوسبة. يجب أن يدعم مستوى التحكم هذا الشكل المفضل للمجموعة ، بما في ذلك تطبيقات المؤسسة النشطة وصور الحاوية التي يستخدمونها. تدير العقد أحمال العمل وتطبيقات المؤسسة أو التطبيقات المعبأة في حاويات.

قد تكون القدرة على تنظيم وإدارة الحاويات عبر مجموعة من أجهزة الكمبيوتر عبارة عن أجهزة افتراضية ، أي في إنشاء السحابة أو فيزيائية ، أي في أماكن العمل ؛ كلاهما يكمن في جذر فائدة Kubernetes. الحاويات في Kubernetes غير مرتبطة بأجهزة معينة. يتم فصلهم إلى حد ما في جميع أنحاء الكتلة.

من يساهم في Kubernetes ؟

أنشأ المهندسون في Google Kubernetes في البداية. ناقشت Google بصراحة كيفية تشغيل كل شيء في حاويات داخل الشركة وكانت واحدة من الرواد في تطوير تقنية حاويات Linux. (هذه التقنية هي أساس عروض Google للبناء السحابي.)

تعمل منصة Google الداخلية ، Borg ، على تشغيل أكثر من 2 مليار حاوية أسبوعيًا. تم تطوير التحول الرقمي والابتكار وراء جزء كبير من Kubernetes باستخدام الدروس المستفادة أثناء إنشاء Borg ، رائد Kubernetes.

ماذا يمكنك أن تفعل مع Kubernetes ؟

يمكنك القيام بالعديد من الأشياء باستخدام نظام Kubernetes الذي يدفع المستحيل إلى التعامل معه والتحول الرقمي والابتكار الرقمي لمجموعات Kubernetes للعمل تلقائيًا ، وتنظيم الحاويات عبر العديد من أصحاب الفنادق ، وتحسين استخدام المساعدة من خلال إنشاء استخدام أكثر قبولًا للبنية التحتية والواجهة.

الطرح والتراجع

يتيح لك نشر Kubernetes نشر التعديلات تدريجيًا في تكوين أو رمز التطبيق الخاص بك مع تتبع حالة تطبيقك لمنع إنهاء المثيل الجماعي. سيؤدي نشر Kubernetes إلى التراجع عن التعديل إذا حدث شيء غير دقيق. استفد من توسيع النظام البيئي لاستراتيجيات النشر.

توزيع الحمل

لا يلزم تغيير تطبيقك لاستخدام آلية اكتشاف خدمة غير معروفة. يتم إعطاء Pods عناوين IP فريدة من قبل Kubernetes ، مما يسمح بموازنة الحمل عبر مجموعة من Pods تحت اسم DNS واحد.

تنسيق الإيداع

يصعد تلقائيًا نظام المستودع الذي تفضله ، سواء كان مخزنًا إقليميًا أو تقنية تخزين على الويب مثل iSCSI أو Cinder أو NFS أو Ceph أو مزود إنشاء سحابي عام مثل AWS.

مراقبة التكوين

قم بنشر وتصحيح الألغاز وترتيب التطبيق والتنسيق دون إعادة بناء الصورة أو الكشف عن الأسرار في تكوين المكدس الخاص بك.

التعبئة بن

تضع الحاويات تلقائيًا مع الحفاظ على التوافر بناءً على احتياجات الموارد والقيود الأخرى. اجمع بين أحمال العمل الحرجة وأفضل جهد لزيادة الاستخدام وتوفير المزيد من الموارد.

تنفيذ دفعة

يمكن Kubernetes التعامل مع مجموعة الحاويات وأحمال عمل CI وتقديم المساعدة ، وإعادة الحاويات الفاشلة إذا لزم الأمر.

التحجيم الأفقي

يمكنك زيادة حجم التطبيق أو خفضه بسرعة باستخدام أمر أو واجهة مستخدم أو تلقائيًا بناءً على استخدام CPU.

الشفاء الذاتي

إنه يقتل الحاويات التي لا تستجيب للفحص الصحي الذي يحدده المستخدم ، ويعيد تشغيل الحاويات الفاشلة ، ويستبدل الحاويات ويعيد جدولتها عند موت العقد ، ولا يعلن عن الحاويات للعملاء حتى يكونوا مستعدين للخدمة.

مصممة للتوسعة

نظرًا لقابليته العالية للتوسعة ، يمكنك إضافة ميزات إلى مجموعة Kubernetes دون تغيير شفرة المصدر الأولية.

مكدس مزدوج IPv4 و IPv6

إصدار البودات أو الخدمات مثل IPv4 و IPv6.

كيف يعمل Kubernetes ؟

تعد مجموعة Kubernetes إعدادًا وظيفيًا Kubernetes. يمكن اعتبار مستوى التحكم وعُقد الحوسبة ، أو التعلم الآلي ، على أنهما المكونان المتميزان لمجموعة Kubernetes. كل عقدة ، التي يمكن أن تكون نظامًا فعليًا أو افتراضيًا ، لها بيئة Linux الخاصة بها. يتم تنفيذ القرون ، التي تتكون من حاويات ، بواسطة كل عقدة. يجب أن يحافظ مستوى التحكم على الحالة المرغوبة للمجموعة ، بما في ذلك التطبيقات النشطة وصور الحاوية التي يستخدمونها. يتم تشغيل التطبيقات وأحمال العمل في حاويات على التعلم الآلي للحوسبة.

نظام التشغيل (مثل Enterprise Linux) الذي يعمل Kubernetes. يتواصل مع قرون من الحاويات قيد التشغيل على العقد. يسلم مستوى التحكم Kubernetes الأوامر إلى حساب التعلم الآلي بعد استلامها من المسؤول (أو فريق DevOps ). يستخدم هذا التمرير مجموعة متنوعة من الخدمات لتحديد العقدة الأكثر ملاءمة للمهمة تلقائيًا. يتم لاحقًا تعيين المهمة المطلوبة إلى حاضنات العقدة عند تخصيص الموارد.

تحدد الحالة المطلوبة لمجموعة Kubernetes أحمال العمل أو التطبيقات التي يجب تشغيلها جنبًا إلى جنب مع الصور التي يجب استخدامها والموارد التي يجب الوصول إليها ومعلومات التكوين الأخرى المماثلة. لم يتغير شيء يذكر فيما يتعلق بالبنية التحتية عندما يتعلق الأمر بإدارة الحاويات. ببساطة ، لديك المزيد من التحكم في الحاويات حيث يمكنك إدارة التطبيقات على مستوى أعلى دون التعامل مع كل حاوية أو عقدة فردية.

أنت مسؤول عن تحديد عُقد Kubernetes ، والبودات ، والحاويات الموجودة بداخلها. يتم تنظيم الحاويات باستخدام Kubernetes. الأمر متروك لك حيث تدير Kubernetes. يمكن القيام بذلك على الخوادم المادية والتعلم الآلي الافتراضي والسحابات العامة والسحابات الخاصة والسحابات المختلطة. تعد حقيقة أن Kubernetes API تعمل على مجموعة متنوعة من أنواع البنية التحتية إحدى مزاياها الرئيسية.

هل Kubernetes هو نفسه Docker ؟

هناك مجموعة من أدوات تطوير البرامج تسمى Docker لإنشاء الحاويات الفردية ومشاركتها وتنفيذها. Kubernetes هو حل لتنفيذ التطبيقات المعبأة في حاويات على نطاق واسع. ضع في اعتبارك الحاويات كتغليف قياسي للخدمات المصغرة التي تحتوي على جميع التبعيات الضرورية وكود التطبيق. Docker مسؤول عن إنشاء هذه التطبيقات المعبأة في حاويات. في أي مكان يمكن تشغيل حاوية ، بما في ذلك الخوادم المحلية ، وتقنيات السحابة الأصلية المختلطة ، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة ، وحتى الأجهزة المتطورة.

هناك العديد من الحاويات في التطبيقات الحديثة. Kubernetes API هي المسؤولة عن تشغيلها في الإنتاج الفعلي. يمكن توسيع نطاق التطبيقات في الحاويات تلقائيًا عن طريق توسيع قدرات المعالجة أو تقليلها لتلبية طلبات المستخدمين لأن تكرار الحاويات أمر بسيط. في معظم الأوقات ، Kubernetes و Docker تقنيات تكميلية. ومع ذلك ، يقدم Docker أيضًا حلاً يُعرف باسم Docker Swarm - Kubernetes vs Docker Swarm - لتشغيل تطبيقات حاوية واسعة النطاق.

ما هي البنية التحتية الأصلية لـ Kubernetes؟

تُعرف مجموعة الموارد (بما في ذلك الخوادم ، والتعلم الآلي الحقيقي أو الافتراضي ، والأنظمة الأساسية المختلطة التي تعتمد على السحابة الإلكترونية ، والمزيد) التي تدعم بيئة Kubernetes باسم البنية التحتية Kubernetes. تُعرف عملية أتمتة العديد من العمليات التشغيلية اللازمة لعمر الحاوية ، من النشر إلى التقاعد ، باسم تنسيق الحاوية. أحد المنصات مفتوحة المصدر المحبوبة لهذا هو Kubernetes.

تحت الغطاء ، تستند البنية التحتية والبنية الخاصة بـ Kubernetes على فكرة الكتلة ، وهي مجموعة من أجهزة الكمبيوتر يشار إليها باسم " nodes " في تلك اللغة. تسمح لك Kubernetes API بنشر أحمال العمل المعبأة في حاويات على المجموعة. العقد هي أجهزة الكمبيوتر التي تنفذ أحمال العمل المعبأة في حاويات ، والتي يمكن أن تكون أجهزة فعلية أو افتراضية. على الرغم من أن الكتلة غالبًا ما تحتوي على عدة عقد عاملة أو أكثر ، فإن كل مجموعة Kubernetes تحتوي على عقدة تحكم وعقد واحدة على الأقل من هذه العقد العاملة.

" Kubernetes pod وفقًا للوثائق الرسمية ، فهي أصغر وحدة قابلة للنشر وتعمل على عقد المجموعة. بعبارة أخرى ، فإن الكبسولات تمثل الأجزاء المختلفة للتطبيق الخاص بك. على الرغم من أنه يمكن أحيانًا تشغيل أكثر من حاوية واحدة ، إلا أن الكبسولة عادةً ما تشغل واحدة فقط.

يعد مستوى التحكم مكونًا أساسيًا آخر في بنية مجموعة Kubernetes. يتكون هذا من خادم واجهة برمجة التطبيقات وأربعة عناصر إضافية تدير التطبيقات وعقدك (أو أجهزتك) بكفاءة حسب الحالة التي تحتاجها.

ما هي فوائد البنية التحتية الأصلية Kubernetes؟

هناك العديد من الفوائد للبنية التحتية الأصلية Kubernetes للمؤسسات ، وبعضها مدرج أدناه.

رشاقة

رشاقة وبساطة التقنيات السحابية الأصلية العامة المختلطة في أماكن العمل لتقليل التعارض بين عمليات تكنولوجيا المعلومات وإنتاجية المطورين.

فعالة من حيث التكلفة

يمكنك توفير الكثير من المال وجعل عملك فعال من حيث التكلفة بقدر ما تستطيع. إنه يوفر المال من خلال عدم طلب طبقة hypervisor منفصلة لتشغيل VM s.

مرن

تتيح Enterprise Kubernetes إنتاجية المطورين لنشر الحاويات وتطبيقات المؤسسات بدون خادم وأجهزة VM وتوسيع نطاق التطبيقات والبنية التحتية التي تجعلها أكثر مرونة.

التمدد

إن قابلية التوسع في السحابة الأصلية المختلطة باستخدام Kubernetes كطبقة أساسية لكل من السحب الخاصة والعامة تجعلها أكثر قابلية للتوسعة.

لماذا تحتاج Kubernetes ؟

يمكنك توزيع وإدارة التطبيقات المعبأة في حاويات ، والقديمة ، وتطبيقات السحابة الأصلية ، وتطبيقات المؤسسات التي يتم إعادة بنائها في خدمات صغيرة بمساعدة Kubernetes. يجب أن يكون فريق تطوير التطبيقات لديك قادرًا على تطوير تطبيقات وخدمات جديدة بسرعة لتلبية احتياجات الشركة المتغيرة. بدءًا من الخدمات المصغرة في الحاويات ، يتيح تطوير التطبيقات السحابية الأصلية تطوير التطبيقات بشكل أسرع ويجعل تحويل البرامج الحالية وتحسينها أسهل. يجب استخدام مضيفات خادم متعددة لنشر الحاويات التي تقوم بتركيب تطبيقات مؤسسة الإنتاج. لديك أدوات التنسيق والإدارة التي تحتاجها مع Kubernetes لنشر الحاويات لأحمال العمل هذه على نطاق واسع.

حالة استخدام في الوقت الحقيقي

لنفترض أنك أنشأت أداة للتحول الرقمي والتسوق عبر الإنترنت. وأنت تنوي استخدام حاوية Docker لنشر هذا التطبيق. لقد قمت بإنشاء صورة Docker للتطبيق ونشرت الصورة كحاوية Docker. كل شيء يعمل بسلاسة. نتيجة لتزايد شعبية التطبيق ، نمت قاعدة عملائك. بسبب ارتفاع الطلب على التطبيق ، يتعطل الخادم الخاص بك. في الوقت الحالي ، لديك مخطط إعداد مجموعة. لذلك ، أنتجت خمس (5) مثيلات للتطبيق باستخدام Docker على جهاز كمبيوتر واحد. يمكن للخادم التعامل بسهولة مع حركة المرور الآن بعد انتشار الحمل. مرة أخرى ، يستخدم المزيد من الأشخاص تطبيقك. لا يمكن لجهاز كمبيوتر واحد دعم خمس مثيلات في وقت واحد. كنت تنوي إضافة المزيد من أجهزة الكمبيوتر إلى مجموعة حاوية Docker. تبرز القضية الحقيقية هنا.

على جهاز كمبيوتر واحد ، قد تتواصل حاويات Docker بسهولة. ومع ذلك ، لا يمكنها تكرار نفسها عبر العديد من أجهزة الكمبيوتر.

بسهولة. ومع ذلك ، لا يمكنها تكرار نفسها عبر العديد من أجهزة الكمبيوتر. يتطلب النسخ المتماثل بعض الجهد. لجعل مثيل N ، يجب علينا إعادة صياغته.

Docker غير قادر على تحديد ما إذا كانت الحاوية النشطة قد تعطلت.

غير قادر على تحديد ما إذا كانت الحاوية النشطة قد تعطلت. يتعين علينا إعادة تشغيل الحاوية إذا تعطل أحدها يدويًا. إنه غير قادر على الشفاء الذاتي.

كما ذكرنا سابقًا ، نحتاج إلى حل تنسيق الحاوية لحل المشكلة. Kubernetes هو ذلك. أدوات تنظيم الحاويات وفيرة. لكن الكثير من المطورين يستخدمون Kubernetes. تطبيق المجموعات هو Kubernetes. على غرار العقد الرئيسية والثانوية. ستنفذ العقد العاملة حاويات Docker. مخزن قيم مفتاح عقدة وحدة التحكم للبيانات الوصفية حول حاويات Docker التي تعمل حاليًا.

Kubernetes و DevOps

يتم دمج فرق تطوير التطبيقات والعمليات في مجموعة واحدة من خلال تقنية تطوير البرامج المعروفة باسم DevOps. تم إنشاء تقنية تزامن مفتوحة المصدر تسمى Kubernetes لمساعدتك في إدارة عمليات نشر الحاويات على نطاق واسع. ومع ذلك ، هناك رابط بين Kubernetes و DevOps.

النقاط الرئيسية

يعد Kubernetes ممتازًا لتطوير ونشر وتوسيع تطبيقات المؤسسة وخطوط أنابيب DevOps نظرًا لميزاتها وقدراتها. بفضل هذه القدرات ، يمكن للفرق أتمتة العمل اليدوي الذي يتطلبه التنسيق. تحتاج الفرق إلى هذه الأتمتة لزيادة الإنتاج أو الجودة بشكل أكثر أهمية.

يمكنك بناء البنية التحتية بالكامل باستخدام Kubernetes. يمكن Kubernetes الوصول إلى أدواتك وتطبيقاتك ، بما في ذلك قواعد البيانات والمنافذ وعناصر التحكم في الوصول. يمكن أيضًا إدارة تكوينات البيئة كرمز. عند نشر بيئة جديدة ، لا تحتاج دائمًا إلى تشغيل برنامج نصي ؛ بدلاً من ذلك ، يمكنك منح Kubernetes مستودعًا مصدرًا يحتوي على ملفات التكوين.

عند تنسيق خط الأنابيب الخاص بك مع Kubernetes ، يمكنك التعامل مع عناصر تحكم دقيقة. يسمح لك هذا بتقييد أدوار أو قدرة تطبيقات معينة على القيام بأنشطة معينة. على سبيل المثال ، قمت بتقييد المختبرين بالبناء مع قصر العملاء على عمليات النشر أو المراجعة.

يمكن للمطورين بناء البنية التحتية عند الطلب باستخدام وظيفة كتالوج الخدمة الذاتية لـ Kubernetes. يغطي هذا خدمات إنشاء السحابة التي يتم توفيرها من خلال الخدمة المفتوحة ومعايير خادم API ، مثل موارد AWS. تعتمد هذه الخدمات على الإعدادات التي يُسمح لأعضاء العمليات باستخدامها ، مما يساعد في الحفاظ على الأمان والتوافق.

يمكنك نشر إصدارات جديدة من موارد Kubernetes دون أي توقف عن العمل بفضل ميزات التراجع التلقائي والترقيات المتجددة. يمكنك استخدام Kubernetes لتوزيع حركة المرور بين الخدمات التي يمكن الوصول إليها ، وترقية مجموعة واحدة في كل مرة بدلاً من الاضطرار إلى إيقاف تشغيل بيئات الإنتاج وإعادة نشر البيئات المحدثة. يمكنك إكمال عمليات النشر باللونين الأزرق / الأخضر بكفاءة بفضل هذه الميزات. بالإضافة إلى ذلك ، يمكنك إجراء اختبار A / B للتأكد من أن ميزات المنتج مطلوبة وتحديد أولويات ميزات العميل الجديدة بسرعة أكبر. في الختام ، Kubernetes و DevOps ليست مناسبة تمامًا ، ولكن Kubernetes قد تكون أداة فعالة جدًا بتهيئة مناسبة. فقط كن حريصًا على عدم الانغماس بعمق شديد وإدراك أن K8s ليس حلاً شاملاً.

AppMaster و Kubernetes

AppMaster هو نظام أساسي no-code يسمح بتطوير التطبيقات وجميع أنواع التطبيقات. يساعد في استضافة تطبيقات المستخدم في Kubernetes ، مما سيجعل تطبيقات المؤسسة وإدارة هذه التطبيقات أسهل وأفضل.

الخط السفلي

نظرًا لأن Kubernetes مفتوح المصدر ، فلا يوجد نظام دعم ثابت له ، على الأقل لا تشعر بالراحة في اعتماد شركتك عليه. من المحتمل أن تشعر بالانزعاج إذا كانت هناك مشكلة في إعداد Kubernetes عند استخدامه في الإنتاج.

تخيل Kubernetes كمحرك سيارات. على الرغم من أن المحرك يمكن أن يعمل بشكل مستقل ، إلا أنه يصبح جزءًا من مركبة عاملة فقط عندما يقترن بناقل حركة ومحاور وعجلات. تثبيت Kubernetes لإنشاء نظام أساسي مناسب للإنتاج غير كافٍ. لكي تعمل Kubernetes بأقصى إمكاناتها ، يلزم وجود أجزاء إضافية. يجب إضافة أدوات الشبكات والأمان والمراقبة وإدارة السجل والمصادقة.

هذا هو المكان الذي يأتي فيه AppMaster - السيارة بأكملها -. Kubernetes للشركات هو AppMaster. إنه يشتمل على جميع التقنيات المختلفة ، بما في ذلك التسجيل والشبكات والقياس عن بُعد والأمان والأتمتة والخدمات ، مما يجعل Kubernetes قوية وعملية في مكان العمل.

يمكن للمطورين إنشاء تطبيقات ويب وتطبيقات مؤسسية جديدة تمامًا من البداية ، واستضافتها ونشرها في السحابة الأصلية مع قابلية التوسع والسلطة والتنسيق المطلوبة لتحويل مفهوم جيد إلى عمل جديد بسرعة. كل هذا أصبح ممكنا بواسطة AppMaster.

باستخدام أحدث تقنية no-code وواجهة وقت تشغيل حاوية drag-and-drop مع خلفية قوية ، يمكنك محاولة استخدام AppMaster لأتمتة عمليات الحاوية الخاصة بك مع مشروع Kubernetes وإنشاء تطبيق الهاتف المحمول أو الويب من البداية .