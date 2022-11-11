JSON (JavaScript Object Notation) و XML (لغة التوصيف الموسعة) هي تنسيقات شائعة لتبادل البيانات. ومع ذلك ، على الرغم من وجود العديد من أوجه التشابه ، إلا أنهما ليسا متشابهين. تهدف هذه المقالة إلى تحديد الاختلافات الرئيسية وأوجه التشابه بين JSON و XML حتى تتمكن من اتخاذ قرار مستنير بشأن تنسيق البيانات الذي يجب استخدامه عندما يقوم الآخرون بتصدير بياناتك للاستهلاك أو حفظها محليًا في ملف على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

JSON و XML طريقتان مختلفتان لتخزين البيانات في جهاز الكمبيوتر. كلاهما مفيد لتخزين البيانات ، لكن لكل منهما مزايا وعيوب. على سبيل المثال ، JSON أسهل في القراءة والفهم من XML ولكنها أقل مرونة. من ناحية أخرى ، يعد XML أكثر مرونة من JSON ، ولكن قد يكون أكثر صعوبة في الكتابة.

ما هو XML ؟



XML هو معيار مفتوح للتخزين وتبادل البيانات. إنها لغة ترميز لوصف هيكل ومحتوى أي ملف XML ، مثل المستندات أو صفحات الويب أو قواعد البيانات. يمكنك التفكير في XML مثل HTML ، ولكن الأفضل: فهو يسمح لك بإرفاق معلومات إضافية بالعقد في المستند الخاص بك دون تغيير التنسيق الأساسي.

تم إنشاء لغة الترميز الموسعة ( XML) في أوائل التسعينيات لتحل محل SGML (لغة الوسائط المتعددة لرسومات السيليكون). XML هو معيار مفتوح يسمح للمؤلفين بتحديد لغة الترميز الخاصة بهم واستخدامها على أي موقع ويب أو تطبيق.

أصبح XML شائعًا جدًا بمرور الوقت ، لكن بعض الصناعات لا تزال تستخدم SGML بدلاً من XML لأنها تجد أنه من الأسهل العمل مع معايير الترميز الحالية - خاصةً إذا كانوا يستخدمون قوالب نمط الكلمات من Microsoft بدلاً من HTML5.

هناك العديد من الفوائد لاستخدام كود XML. أحد أكبر الأسباب هو أنه أكثر مرونة من HTML ، مما يعني أنه يمكنك بسهولة إنشاء لغة ترميز مخصصة لموقع الويب أو التطبيق الخاص بك. بالإضافة إلى ذلك ، يسهل هذا تنسيق البيانات وعرضها بشكل صحيح في أي متصفح أو جهاز.

يتيح لك XML أيضًا إنشاء علامات مخصصة يمكن استخدامها في أي بيانات XML. غالبًا ما تُستخدم هذه العلامات لتحديد بيانات XML محددة. هذا يسهل على المطورين والمصممين التعاون عند إنشاء مشاريع جديدة!

وثيقة XML أو بيانات XML هي مجموعة من العناصر والسمات التي يمكن أن تتداخل مع بعضها البعض. العناصر محاطة بعلامات الفتح والإغلاق ، بينما السمات ليست كذلك. يمكن أن يحتوي العنصر على عناصر فرعية وبيانات شخصية ونص. لاحظ أنه لا توجد مسافات بين العلامات أو بين العناصر في بيانات XML ؛ يجب وضع كل شيء داخل أزواج من الأقواس.

ما هو JSON ؟



JSON هو تنسيق لتبادل البيانات. إنها لغة مستقلة ، مما يعني أنه يمكن استخدامها مع أي لغة برمجة ، وبنية البيانات الأساسية مستقلة عن النظام الأساسي. إن طبيعة JSON المستقلة عن اللغة تجعلها مثالية للاستخدام في تطوير الويب ، حيث قد تحتاج إلى تبادل البيانات مع لغات البرمجة الأخرى مثل Ruby أو JavaScript .

يستخدم JSON العلامات لترميز البيانات: "{"key": value," "otherKey": anotherValue}." يجب أن تكون المفاتيح والقيم دائمًا محاطة بأقواس معقوفة ({) وأقواس مربعة ([]) ، على التوالي. بالإضافة إلى ذلك ، يجب أن يحتوي كل زوج من المفاتيح والقيمة على عدد متساوٍ من علامات الاقتباس المحيطة به - على سبيل المثال: {"name": "John"} لن يكون صالحًا نظرًا لوجود عدد قليل جدًا من علامات الاقتباس بعد علامة الاسم.

JSON خفيف الوزن بسبب استخدامه للتشفير الثنائي الموفر للمساحة (تقنية سنستكشفها بمزيد من التفاصيل لاحقًا). وهذا يجعلها مثالية للكميات الصغيرة من المعلومات المنقولة عبر الشبكة ، على سبيل المثال عند إرسال طلبات الدفع بين المتاجر عبر الإنترنت أو واجهات برمجة تطبيقات الويب التي تعرض نتائج من قواعد البيانات.

تتيح لك مكتبات محلل JSON قراءة هذا التنسيق وكتابته دون الحاجة إلى أي معرفة حول ما يدخل في كل حقل - كل ما تحتاجه هو بعض القواعد الأساسية:

يجب أن تحتوي الحقول على أسماء متسقة.

يجب أن تكون جميع القيم سلاسل.

يجب أن تفصل أحرف الفاصلة القيم.

JSON يمكن قراءته أيضًا ، مما يعني أنه يمكنك فتح ملف ورؤية ما بداخله دون تشغيله من خلال المحلل اللغوي. يؤدي ذلك إلى تسهيل الوصول إلى تصحيح أخطاء التعليمات البرمجية الخاصة بك ويساعد في توثيق البيانات التي تلقيتها من تطبيقات أخرى (وهو أمر مفيد بشكل خاص إذا تمت كتابته بلغة أخرى).

يتم استخدام تنسيق تبادل البيانات JSON في العديد من السياقات المختلفة ، من تطوير الويب إلى تخزين البيانات. إنه أيضًا تنسيق مثالي لمشاركة المعلومات بين واجهات برمجة تطبيقات الويب والتطبيقات لأنها طريقة بسيطة لتسلسل البيانات المعقدة في سلسلة واحدة.



JSON مقابل XML : الاختلافات



JSON مقابل XML: الاختلاف الأول



يرمز JSON إلى JavaScript Object Notation. وهو تنسيق تبادل بيانات قياسي مفتوح قائم على النص. JSON خفيف الوزن وسهل القراءة ولكنه لا يوفر معلومات حول المخطط أو الكتابة. إنه أمر رائع لمشاركة البيانات بين تطبيقات متعددة. XML تعني لغة ترميز قابلة للتوسيع. إنها لغة ترميز تحدد بنية أي ملف XML في هيكل شجرة. يمكن للبشر قراءة XML ولكن ليس بالضرورة بواسطة الآلات. يمكن استخدامه لمشاركة المعلومات المنظمة بين البرامج والمستندات.

JSON مقابل XML: الاختلاف الثاني



تعد JSON و XML من الطرق الشائعة لتخزين البيانات المهيكلة في ملف أو قاعدة بيانات. كما ذكرنا سابقًا ، تعد JSON طريقة خفيفة الوزن ويمكن قراءتها من قبل الإنسان لتمثيل هياكل البيانات ، بينما تعد شفرة XML طريقة أطول لتمثيل البيانات المنظمة.

JSON مقابل XML: الاختلاف الثالث



أحد الاختلافات الرئيسية بين هذين التنسيقين للبيانات هو أنه يمكن استخدام JSON مع ملفات جافا سكريبت أو ملفات نص عادي ، بينما يمكن تخزين XML كملف نصي فقط. بالإضافة إلى ذلك ، يستخدم JSON ذاكرة أقل من برنامج XML عند معالجة المعلومات. هذه الاختلافات الرئيسية في استخدام الذاكرة تجعل تنسيق JSON مثاليًا لمعالجة كميات كبيرة من البيانات بسرعة.

JSON مقابل XML: الاختلاف الرابع



تنسيق JSON هو طريقة لتخزين البيانات بشكل مضغوط حتى تتمكن البرامج من قراءة ذلك. من الأسهل عمومًا الكتابة والقراءة من XML نظرًا لأنها تستخدم أحرفًا أقل. في نفس الوقت ، تنسيق بيانات XML هو شكل محدد من أشكال لغة الترميز لتخزين البيانات بطريقة منظمة. يحتوي على ميزات أكثر من JSON ، ولكنه أيضًا أكثر تعقيدًا لأنه يتطلب مزيدًا من المعلومات حول بنية المستند الخاص بك قبل أن يمكن قراءته.

JSON مقابل XML: الاختلاف الخامس



يتم استخدام تنسيق JSON لتخزين البيانات ونقلها ، بينما يتم استخدام XML لتمثيل البيانات بطريقة يمكن قراءتها آليًا. اكتسب JSON شعبية كوسيط تخزين لتطبيقات الويب بسبب بساطته. في المقابل ، لا يزال XML هو الخيار المفضل لنقل البيانات المهيكلة عبر الويب.

JSON مقابل XML: الاختلاف السادس



أحد الاختلافات الرئيسية بين هذين التنسيقين للبيانات هو أن JSON أكثر إحكاما بشكل عام من XML ، مما يعني أنه يمكن نقلها بسرعة أكبر عبر الشبكات. لدى JSON أيضًا قيودًا أقل على هيكلها ، مما يساعد المبرمجين عندما يحاولون تحليل كميات كبيرة من البيانات منه. بالإضافة إلى ذلك ، تدعم العديد من لغات البرمجة كلا التنسيقين ، لذلك لا داعي للتبديل بينهما عند العمل مع منصات أو لغات برمجة مختلفة.

JSON مقابل XML: الفرق السابع



يمكنك استخدام JSON في تطبيق الويب أو تطبيق الهاتف المحمول دون القلق بشأن مشكلات التوافق لأنه مقبول على نطاق واسع على الويب وتطبيقات الأجهزة المحمولة. من ناحية أخرى ، لدى XML بعض المشكلات عندما يتعلق الأمر بالتوافق عبر الأنظمة الأساسية. إنه غير مدعوم من قبل العديد من لغات البرمجة (باستثناء Actionscript) ، لذلك يتعين على المطورين الاختيار بين استخدام أداة مثل Apache HttpComponents أو Apache axis2 إذا كانوا يريدون تشغيل تطبيقاتهم على أنظمة أساسية متعددة في وقت واحد.

JSON مقابل XML: الاختلاف الثامن



تتطلب ملفات XML مساحة تخزين أكبر من ملفات JSON (على الأقل إذا كنت تستخدمها مع Node). بشكل عام ، هذه ليست مشكلة طالما أن خادم الويب الخاص بك يحتوي على الكثير من ذاكرة الوصول العشوائي المتاحة لتخزين هذه الملفات ؛ بخلاف ذلك ، يجب أن تفكر في تغيير بنية تطبيقك بحيث تتم جميع عمليات المعالجة من جانب العميل بدلاً من وراء الكواليس حيث قد تشغل مساحة كبيرة جدًا من الذاكرة.

JSON مقابل XML: الفرق التاسع

أحد الاختلافات الرئيسية بين JSON و XML هو أن XML لديها بنية أكثر صرامة من JSON ، مما يجعل من الصعب معالجتها دون كسر المستند. بالإضافة إلى ذلك ، لا يمكن تحرير معظم ملفات XML في مكان مثل مستندات JSON ؛ لذلك ، إذا كنت تريد تغيير قيمة عنصر في مستند JSON ، فيمكنك تحرير القيمة مباشرة في محرر النصوص ، ويتم ذلك. هذا يعني أنه يمكن لمستخدم ضار تغيير قيمة عنصر ما بمجرد تحرير المستند نفسه وجعله ينعكس في إخراج البرنامج.

JSON مقابل XML: الفرق العاشر

بناء جملة JSON و XML ؛

صيغة JSON أكثر إحكاما من XML .

أكثر إحكاما من . صيغة JSON أسهل في القراءة والكتابة.

تسمح لك صيغة JSON بتعريف الكائنات بسهولة ، على عكس الطريقة الأكثر تفصيلاً مع المصفوفات أو المجموعات في صيغة XML. فمثلا:

`` `javascript function myFunction (date) {return {" date ": date}؛ } var obj = Object.create (فارغ) ؛ obj ["date"] = تاريخ جديد () ؛ ""

من المهم أيضًا أن تتذكر أن بناء جملة XML أكثر تعقيدًا من JSON نظرًا لحاجته إلى مراجع الكيانات التي قد لا تكون ضرورية في بعض الحالات (على سبيل المثال ، إذا كنت تقوم بإنشاء خدمة API). XML ليس قابلاً للقراءة من قبل الإنسان. قراءة JSON أسهل بكثير من قراءة XML لأن JSON يستخدم عددًا أقل من الأحرف ، مما يسهل فهم معنى البيانات. JSON أكثر إيجازًا. يستخدم عددًا أقل من الأحرف لتمثيل نفس المعلومات مثل XML .

JSON مقابل XML: الاختلاف الحادي عشر

في JSON و XML ، يتم ترميز نوع بيانات القيمة ككائن أو عنصر. في JSON ، يتم دعم السلسلة والرقم والمنطقية والخالية فقط كأنواع بيانات. من ناحية أخرى ، في بيانات XML ، يمكن استخدام العديد من الأنواع الأخرى ، مثل التاريخ والوقت ، لوصف بيانات XML الخاصة بك.

و ، يتم ترميز نوع بيانات القيمة ككائن أو عنصر. في ، يتم دعم السلسلة والرقم والمنطقية والخالية فقط كأنواع بيانات. من ناحية أخرى ، في بيانات ، يمكن استخدام العديد من الأنواع الأخرى ، مثل التاريخ والوقت ، لوصف بيانات الخاصة بك. في تدوين كائن JavaScript ، لا يتم تشفير أنواع البيانات بأي شكل من الأشكال. الأمر متروك للمطور ليقرر كيف يريد تمثيل بياناته ككائنات ومصفوفات باستخدام JSON . نتيجة لذلك ، لا توجد قواعد بشأن ما يمكن استخدامه كقيمة أو اسم سمة في JSON .

JSON مقابل XML : أوجه التشابه



كل من JSON و XML هي تنسيقات ذاتية الوصف



تم تصميم تنسيقات الوصف الذاتي لتكون قابلة للقراءة من قبل الإنسان ، وقابلة للكتابة عليها ، وقابلة للقراءة آليًا ، وقابلة للكتابة آليًا. فمثلا:

يمكن قراءته من قبل الإنسان - يمكن تقديم نفس البيانات بعدة طرق (على سبيل المثال ، نص ASCII) بحيث يمكن للبشر فهمها بسهولة دون الحاجة إلى تعلم كيفية عمل الكمبيوتر أو ما هي المعلومات المحددة المخزنة داخل كائن ؛

قابل للكتابة من قبل الإنسان - يمكن للبشر تغيير محتوى الكائنات الموجودة عن طريق إضافة أو إزالة الخصائص ؛

يمكن قراءتها آليًا - يمكن للآلات فهم هذه الملفات نظرًا لوجود قواعد لكيفية تنسيق الأرقام (على سبيل المثال ، تكون العلامة العشرية الأولى دائمًا في السطر).

يتمتع كل من JSON و XML بدعم جيد لتعريفات المحتوى والتحقق من صحته



يتم استخدام كل من JSON و XML على نطاق واسع ، لذا فهي مدعومة من قبل العديد من لغات البرمجة. على سبيل المثال ، يتم دعم JSON بواسطة JavaScript و Python و Perl و Ruby. تدعم بيانات XML أيضًا العديد من لغات البرمجة المختلفة: JavaScript و PHP و C # (وهو إصدار Microsoft من C ++). يمكنك استخدام مكتبة XML serializer لتحويل مستند JSON الخاص بك إلى ملف XML - بنفس الطريقة التي قد تكتب بها صفحة HTML باستخدام العلامة أو إنشاء الصور.

تسلسل البيانات



يمكن استخدام JSON و XML لتسلسل البيانات (تحويل بنية البيانات إلى تنسيق للتخزين أو النقل). هذا يعني أنه يمكنك استخدامها لتمرير المعلومات من تطبيق أو نظام إلى آخر من خلال قناة اتصال مثل HTTP أو SOAP (بروتوكول الوصول البسيط إلى الكائن).

قائم على النص



أحد أوجه التشابه الأكثر وضوحًا بين بنيتي البيانات هاتين هو أن JSON و XML يعتمدان على النص. نتيجة لذلك ، يعتقد الكثيرون أنه تم إنشاء JSON ليكون بديلاً أبسط لـ XML.

الهياكل الهرمية



ثالثًا ، كلا التنسيقين لهما هياكل هرمية حيث يكون لكل حقل اسمه وقيمته مفصولة بفواصل.

متى يجب علي استخدام JSON ؟



غالبًا ما يتم استخدام JSON عند إنشاء صفحات ويب يتم عرضها بواسطة الأشخاص الذين لديهم أنظمة تشغيل أو متصفحات مختلفة. يمكن استخدامه أيضًا لتبادل البيانات بين خوادم الويب أو الأجهزة.

هل JSON أسرع من XML ؟



تعد JSON و XML طرقًا رائعة لتخزين البيانات في خادم ويب ، لكن لديهما نقاط قوة ونقاط ضعف مختلفة. JSON أسرع للأسباب التالية:

تنسيق JSON له أثر أصغر من XML . يحتوي JSON على بنية أكثر وضوحًا لتحرير وإنشاء مستندات جديدة ، مما يجعل الوصول إلى تصحيح الأخطاء في بياناتك أكثر سهولة. JSON أكثر مرونة من XML - يمكن استخدامه في العديد من لغات البرمجة المختلفة ، بينما لا يمكن استخدام XML إلا في لغة برمجة واحدة في وقت واحد (عادةً Java).

سيكون JSON أسرع عند استخدام نفس البيانات في كلا التنسيقين لأن تخزين نفس القدر من المعلومات يستغرق ذاكرة أقل. ذلك لأن JSON تستخدم أحرفًا أحادية البايت فقط لأنواع بيانات السلسلة الخاصة بها ، بينما تستخدم XML أحرفًا ثنائية البايت لكل شيء آخر.

ومع ذلك ، إذا كنت تخزن شيئًا مثل جدول بيانات Excel يحتوي على ملايين الصفوف بملايين الأعمدة وآلاف القيم في كل صف - أو أي شيء آخر يتطلب مساحة أكبر مما يمكن أن تحتويه سلسلة بسيطة - فسيكون XML خيارًا أفضل. والسبب هو أن XML يمكنه التحقق من الأخطاء بشكل أكثر كفاءة مما يمكن لـ JSON (وهذا يساعد في منع الأخطاء في برنامجك).

هل XML أكثر أمانًا من JSON ؟



وفقًا لدراسة أجراها المعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا (NIST) ، فإن XML أكثر أمانًا من JSON. استخدمت الدراسة كلاً من مجموعات البيانات مفتوحة المصدر ومجموعات البيانات الاحتكارية التي تم إرسالها عبر قنوات غير آمنة. وجدت الدراسة أن XML كان أكثر عرضة للهجوم من JSON ، لكن كلاهما كان عرضة للهجوم.

نظرت دراسة NIST أيضًا في مدى سهولة قيام المهاجم بتغيير البيانات أو حذفها بأي تنسيق ، وكذلك ما قد يحدث إذا تمكن المهاجمون من تغيير بنية البيانات نفسها ، مثل تغيير ترتيب العناصر داخل مستند XML أو إضافة عناصر غير موجودة في البداية.

JSON مقابل XML : الخاتمة



تعد JSON و XML طرقًا رائعة لتمثيل البيانات ، لكن لها مزايا وعيوب. كان XML موجودًا منذ فترة طويلة ويستخدم على نطاق واسع في بيئات المؤسسات. JSON هو أحدث ، لكنه يكتسب شعبية بين المطورين الذين يبحثون عن بناء جملة بسيط لتبادل البيانات.

يعتمد الاختيار بين JSON و XML على احتياجاتك: إذا كنت تعمل بكميات كبيرة من البيانات ، فقد يكون XML أفضل بالنسبة لك ؛ إذا كنت بحاجة إلى التواصل مع تطبيق آخر باستخدام API أو SOAP ، فقد يكون JSON أفضل. في كلتا الحالتين ، فإن أفضل شيء يمكنك القيام به هو البحث في إيجابيات وسلبيات كل تنسيق وتحديد ما هو الأفضل لمشروعك!

إذا قمت بإنشاء مشروعك باستخدام AppMaster النظام الأساسي no-code ، فعند إنشاء الواجهة الخلفية ، يتم إنشاء واجهة برمجة تطبيقات REST تلقائيًا فيه. هناك 3 أنواع من نقاط النهاية في AppMaster:



يمكن للمستخدم اختيار استخدام البيانات بتنسيق JSON (افتراضي) أو XML أو تنسيق ثنائي (RAW). لجميع أنواع واجهات برمجة التطبيقات ، AppMaster تلقائيًا بإنشاء وثائق بتنسيق OPEN API ( Swagger).