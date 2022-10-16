كما تعلم بالفعل ، يجب أن نفكر في تطوير الواجهة الأمامية والخلفية عندما يتعلق الأمر بمواقع الويب وتطبيقات الويب وتطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة . بعبارات بسيطة ، يتعلق تطوير الواجهة الأمامية بأي شيء متعلق بواجهة المستخدم وجميع عناصر موقع الويب الخاص بك أو تطبيقات الويب أو تطبيقات الجوال التي يمكن للمستخدم التفاعل معها (انقر أو انقر ، على سبيل المثال).

من ناحية أخرى ، يتكون تطوير الواجهة الخلفية من كتابة التعليمات البرمجية لجعل موقع الويب أو تطبيقات الويب أو تطبيقات الجوال تعمل بسلاسة. وبالتالي ، فإن تطوير الواجهة الخلفية يتعامل مع قواعد البيانات والخوادم ونقاط نهاية API وإدارة الطلبات وما إلى ذلك.

يعد كود الواجهة الأمامية والخلفية وجهين لعملة واحدة: لا أحد أهم من الآخر ، وأي تطبيق يحتاج إلى كليهما للعمل. ومع ذلك ، بالنسبة للعديد من المطورين ، فإن الجانب الخلفي هو الأكثر تحديًا: فهو أقل إقناعًا وأكثر تعقيدًا ، وهو عمل من وراء الكواليس يلاحظه الجمهور فقط. الخبر السار هو أن لدينا اليوم أدوات يمكنها أن تجعل تطوير الواجهة الخلفية أسهل وأكثر متعة! إنها أدوات تطوير خلفية لا تحتوي على تعليمات برمجية . ولكن ماذا نعني بخلفية عدم وجود كود؟ وكيف يكون ذلك ممكنا؟

ما هي الخلفية بدون كود؟

الواجهة الخلفية الخالية من التعليمات البرمجية هي طريقة لتطوير الواجهة الخلفية لا تتطلب من المطور كتابة التعليمات البرمجية يدويًا. مع تطوير الواجهة الخلفية بدون كود ، يمكنك بناء الجانب الخلفي من التطبيق ( قواعد البيانات العلائقية ، تخزين البيانات ، الأذونات ، الطلبات ، نقاط نهاية API ...) من خلال أدوات التطوير المرئي . أدوات التطوير المرئي هذه هي بشكل أساسي:

اللبنات التطويرية سابقة البناء قوالب التطبيق المبنية مسبقًا واجهة بصرية نظام السحب والإفلات الذي يسمح لك باختيار قالب ، وتخصيصه باستخدام الكتل الإنشائية المتوفرة ، وتجميع تطبيقات الويب أو تطبيقات الأجهزة المحمولة دون الحاجة إلى كتابة التعليمات البرمجية يدويًا.

كيف تكون الواجهة الخلفية بدون كود ممكنة؟

إذا كنت ترغب في تجربة نهج تطوير التطبيقات الخلفية بدون كود ، فإن أول وأهم شيء تحتاجه هو منصة خلفية لا تحتوي على كود. توفر لك الأنظمة الأساسية بدون تعليمات برمجية أدوات التطوير المرئي التي ذكرناها في الفقرة السابقة: القوالب والكتل الأساسية والمحرر المرئي. وأين هو البرنامج النصي الخلفي؟

النظام الأساسي الذي لا يحتوي على رمز يقوم تلقائيًا بإنشاء رمز الواجهة الخلفية ؛ سيكون لا تشوبه شائبة (لأن الإنسان لا يصنعه) ، ومحسّن ، ويمكن الوصول إليه. فيما يتعلق بهذه النقطة الأخيرة - إمكانية الوصول إلى التعليمات البرمجية الخلفية - تأكد من اختيار نظام أساسي بدون رمز يضمن الوصول إليه.

تريد الوصول إلى رمز الواجهة الخلفية لبعض الأسباب المهمة:

يضمن الوصول إلى رمز الواجهة الخلفية ملكية كاملة عبر تطبيقك النامي.

يضمن الوصول إلى كود الواجهة الخلفية أيضًا إمكانية تحريره يدويًا. هذا ليس ضروريًا ، ولكن المطورين - خاصة أولئك الذين هم حديثو تطوير الواجهة الخلفية بدون كود - يمكنهم أن يطمئنوا إلى أنهم إذا شعروا بأي شكل من الأشكال بأنهم مقيدون بأدوات الواجهة الخلفية المرئية التي لا تحتوي على كود ، فسيكونون قادرين على أخذ الكود وابدأ في تحريره يدويًا.

يعد اختيار النظام الأساسي الذي لا يحتوي على تعليمات برمجية أمرًا مهمًا للغاية لأنه يمكن أن يعزز عملية التطوير الخاصة بك أو يحد منها.

أفضل منشئ الواجهة الخلفية بدون رمز: AppMaster

لقد تحدثنا عن أهمية اختيار أداة إنشاء الواجهة الخلفية الخالية من التعليمات البرمجية ، لذلك لم نتمكن من تجنب تقديم توصيات حول ما يُعرف بإحدى أفضل المنصات الخالية من التعليمات البرمجية في السوق اليوم: AppMaster.

ما هو AppMaster

AppMaster هو نظام أساسي بدون رمز يسمح لك بإنشاء خلفية وتطبيقات للهاتف المحمول وتطبيقات الويب وأتمتة سير العمل وإنشاء بوابات العملاء وما إلى ذلك دون كتابة رمز. مهارة عدم الترميز مطلوبة فعليًا لإنشاء تطبيق من البداية باستخدام AppMaster: يجدر التأكيد على حقيقة أن AppMaster ليس تطبيقًا منخفض الشفرة (توفر الأنظمة الأساسية منخفضة التعليمات البرمجية بعض أدوات الواجهة الخلفية المرئية بدون رمز ولكنها لا تزال تتطلب أن يعرف المطور واستخدام بعض الأكواد ولغات البرمجة) ولكن نظامًا أساسيًا بدون تعليمات برمجية ، وهو نظام يوفر جميع أدوات الواجهة الخلفية بدون تعليمات برمجية لإنشاء تطبيق من الصفر إلى النهاية دون الحاجة إلى كتابة سطر من التعليمات البرمجية مطلقًا.

أثناء إنشاء التطبيق الخاص بك باستخدام الواجهة المرئية ، يقوم AppMaster تلقائيًا بإنشاء رمز الواجهة الخلفية. في أي وقت ، يمكنك الوصول إلى رمز الواجهة الخلفية والتحقق منه. إذا كنت ترغب في ذلك ، يمكنك تحرير الرمز أو تصديره في نهاية عملية تطوير التطبيق.

AppMaster: أكثر من مجرد تطوير تطبيقات

يعد AppMaster أكثر من مجرد أداة يمكن للمطورين استخدامها لتسريع عملية إنشاء تطبيقات الجوال والويب. إنها في الواقع أداة يجب على أي رائد أعمال أو محترف الاحتفاظ بها في ترسانتهم من الأدوات الرقمية لأنها يمكن أن تساعد في جعل سير العمل أكثر كفاءة.

أحد الاستخدامات الرئيسية لـ AppMaster هو أتمتة سير العمل داخل بيئة الأعمال. باستخدام هذه الأداة الخلفية الخالية من التعليمات البرمجية ، لم تعد مضطرًا لتوظيف مطور محترف لبناء الأدوات الرقمية الآلية اللازمة لتسريع عمليات عملك. باستخدام AppMaster ، يمكنك أتمتة دفع الإخطارات وتحديث قواعد البيانات العلائقية والتكامل مع التطبيقات الأخرى ، كل ذلك باستخدام أداة إنشاء سير عمل مرئية تتطلب معرفة بدون تشفير.

كيفية أتمتة سير العمل مع AppMaster

لا توجد طريقة أفضل لفهم كيفية عمل عملية تطوير تطبيقات الخلفية الخالية من التعليمات البرمجية من استخدام مثال. دعنا نصف العملية التي يمكن أن تقودك إلى أتمتة سير العمل الخاص بك دون الحاجة إلى أي معرفة بالترميز مع AppMaster.

حدد سير العمل الخاص بك

إذا كنت تريد أتمتة سير عملك ، فأنت بحاجة إلى تقليصه إلى جوهره: عندما يحدث شيء ما ، يتم تشغيل حدث آخر. على سبيل المثال ، عندما يشترك مستخدم جديد في رسالتي الإخبارية ، يتم إرسال بريد إلكتروني ترحيبي تلقائي. إذا كنت تريد التوقف عن القيام بالإجراءات يدويًا ، فأنت بحاجة إلى تقليل هذا المخطط إلى هذا المخطط: الإجراء - المشغل - الحدث الناتج.

صمم عملية الأعمال الآلية الخاصة بك

بمجرد تعيين سير العمل الخاص بك ، ما عليك سوى نسخه باستخدام الواجهة المرئية لـ AppMaster كلوحة قماشية وكتل البناء الخاصة به كخطوات للعملية.

AppMaster: الميزات الأساسية

حان الوقت الآن لمناقشة الميزات الأساسية لـ AppMaster. إنها طريقة لفهم كل إمكانيات أداة خلفية بدون كود. بينما أنت على وشك الاكتشاف ، مع الأنظمة الأساسية الخالية من التعليمات البرمجية ، يمكنك إدارة الجوانب الأكثر تعقيدًا في عملية تطوير التطبيق ، تلك التي تتطلب سنوات من تعليم البرمجة.

جدولة عمليات الأعمال

باستخدام AppMaster ، لا يمكنك فقط أتمتة سير العمل ، ولكن يمكنك أيضًا جدولة مهام سير العمل الآلية. يمكنك إدارة عمليات عملك مسبقًا بحيث تحدث الأشياء تلقائيًا خلال الأسبوع أو الشهر بينما تهتم بجوانب أخرى من عملك ، مثل التسويق أو التوظيف أو التوريد أو أكثر.

منشئ API مدمج

باستخدام AppMaster ، يمكنك دمج كتلتين من البرامج من خلال طلبات ونقاط نهاية API دون استخدام التعليمات البرمجية. تسمح لك الأدوات المرئية بتعيين وإدارة عدة نقاط نهاية لواجهة برمجة التطبيقات يتم إنشاؤها يدويًا أو تلقائيًا والطلبات ذات الصلة.

لا يدعم مُنشئ واجهة برمجة التطبيقات طلبات واجهة برمجة التطبيقات المصادق عليها فحسب ، بل يمكنه أيضًا السماح لك بتجاوز إعداد نقاط نهاية واجهة برمجة التطبيقات ومرحلة الإدارة: تتوفر وحدات جاهزة للاستخدام تتيح لك دمج مشروعك مع خدمات الجهات الخارجية. تعد أداة إنشاء واجهة برمجة التطبيقات حلاً يمكنك استخدامه في أي وقت تريد فيه إدارة تكامل واجهة برمجة التطبيقات عندما لا تتوفر وحدات جاهزة للاستخدام.

قاعدة بيانات بدون كود

تعد قواعد البيانات أحد الجوانب الرئيسية التي يجب إدارتها عند التعامل مع تطوير الواجهة الخلفية. يوفر لك AppMaster جميع الأدوات المرئية التي تحتاجها لإدارة قواعد البيانات المستضافة والمرنة وتحديثها تلقائيًا.

دفع الإخطارات

يمكن أن تصبح الإشعارات الفورية مهمة للغاية عند تشغيل العديد من العمليات الآلية. بدونها ، قد تتعرض الكثير من الأشياء لخطر عدم ملاحظتها ، وبالتالي ، عدم إدارتها ، وإلحاق الضرر بعملك على المدى الطويل (تخيل ما سيحدث إذا توقفت عن الرد على دعم العملاء لمجرد أنك لا تتلقى إشعارات عندما يكتب لك المستخدم !).

باستخدام AppMaster ، يمكنك إعداد مشغلات لإشعارات الدفع ببضع نقرات.

جوروتين

يسمح لك Goroutines بإنشاء برامج غير متزامنة تعمل بالتوازي. هذه طريقة لتنفيذ المهام بشكل أكثر كفاءة وبالتالي أسرع مما لو تمت برمجتها بالتسلسل. هذه إحدى عمليات النشر التي يوفرها لك AppMaster لتحسين أداء تطبيقك.

ما قد يكون معقدًا لتحقيقه بالطريقة التقليدية (كتابة التعليمات البرمجية يدويًا) يصبح أسهل ويمكن تحقيقه حتى لشخص لديه مهارات برمجة أقل باستخدام AppMaster.

تخزين الملفات مع إدارة الازدواجية

باستخدام AppMaster ، يمكنك أيضًا تحسين مساحة التخزين الخاصة بك عن طريق البحث تلقائيًا عن التكرارات أو "الملفات المهملة" (الملفات التي لا تستخدمها أو لا تحتاجها).

الواجهة الخلفية بدون رمز: مزايا لعملك

كما ترى ، لا يحد نهج الواجهة الخلفية بدون رمز من إمكانياتك ، ولكنه على العكس من ذلك ، يعززها. إذا كنت تدير نشاطًا تجاريًا ، فإن استخدام أدوات الواجهة الخلفية بدون رمز يترجم إلى:

تحسين سير العمل بفضل أتمتة العديد من المهام.

انخفاض التكاليف : نظرًا لأن المهام يتم تشغيلها تلقائيًا ، فأنت بحاجة إلى تعيين فريق أصغر. علاوة على ذلك ، يمكنك تجنب التعاقد مع مطور محترف بفضل الأنظمة الأساسية التي لا تحتوي على تعليمات برمجية.

تقليل الوقت: يتم إكمال المهام الآلية بسرعة أكبر من المهام اليدوية.

سعر مخفض: إذا قمت بأتمتة بعض العمليات وخفضت تكاليفك ، يمكنك أيضًا خفض أسعارك ، مما يجعل عملك أكثر تنافسية في السوق.

ارفع جودة خدمتك. تعمل المهام الآلية على رفع جودة خدمتك ودعمك وعملك بشكل عام لأنها ، على عكس البشر ، لا تخضع للتأخيرات أو الأخطاء أو الإغفالات أو الإغفالات.

استنتاج

لقد مررنا للتو بكل تفاصيل تطوير الواجهة الخلفية بدون تعليمات برمجية ، من إدارة قواعد البيانات إلى تكامل واجهة برمجة التطبيقات. غالبًا ما يتساءل العديد من المطورين المحترفين عما إذا كان الانتقال إلى نهج عدم وجود رمز قد يحد من إبداعهم أو إمكانياتهم. من خلال الأمثلة التي قدمناها ، أظهرنا كيف يعزز AppMaster إبداع المطورين وإمكانياتهم بأدوات تسمح لهم بإدارة أكثر الجوانب تعقيدًا في تطوير الواجهة الخلفية. على الرغم من وجود العديد من المنصات الخلفية التي لا تحتوي على كود في السوق ، إلا أن AppMaster لا يزال هو الأكثر موصى به: فهو يجمع بين سهولة الاستخدام والأدوات الأكثر تقدمًا التي يمكن أن يوفرها منشئ التطبيقات بدون رمز.