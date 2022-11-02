قاعدة بيانات SQL هي قاعدة بيانات علائقية تستخدم لغة الاستعلام الهيكلية (SQL) لتخزين البيانات واستردادها ومعالجتها. وهي مؤهلة كلغة برمجة. قواعد بيانات SQL هي أكثر أنواع قواعد البيانات العلائقية شيوعًا ، ويتم استخدامها من قبل مجموعة متنوعة من الشركات والمؤسسات.

قواعد بيانات لغة Query الهيكلية (SQL) سهلة الاستخدام والصيانة وتوفر العديد من الميزات التي تجعلها مناسبة تمامًا للتطبيقات المختلفة. على سبيل المثال ، توفر قواعد بيانات SQL ما يلي:

أمان بيانات قوي

قابلية التوسع

أداء عالي

سهولة الاستعمال

ما هي قاعدة بيانات NoSQL (قاعدة بيانات غير علائقية)؟



قاعدة بيانات NoSQL هي قاعدة بيانات غير علائقية لا تستخدم الهيكل التقليدي القائم على الجدول لقواعد البيانات العلائقية. غالبًا ما تُستخدم قواعد بيانات NoSQL للتعامل مع كميات كبيرة من البيانات غير الملائمة للنموذج العلائقي.

يمكن تصنيف قواعد بيانات NoSQL إلى أربع فئات رئيسية:

متاجر القيمة الرئيسية



تقوم قاعدة بيانات NoSQL بتخزين البيانات بطريقة بدون مخطط كمجموعة من أزواج القيمة الرئيسية. يتم البحث عن القيمة ، التي قد تكون أي شيء من نص مباشر إلى بنية بيانات أكثر تعقيدًا ، باستخدام المفتاح. من أمثلة المتاجر ذات القيمة الرئيسية DynamoDB و Riak.

مخازن الأعمدة



يقومون بتخزين البيانات في أعمدة بدلاً من صفوف. غالبًا ما تُستخدم المخازن الموجهة نحو الأعمدة لتخزين البيانات وتطبيقات التحليلات. تتضمن أمثلة المتاجر الموجهة نحو الأعمدة Cassandra و HBase.

مخازن الوثائق



يتم تخزين البيانات في المستندات في قواعد بيانات NoSQL هذه. يمكن تنظيم المستندات بأي طريقة ، مما يجعلها مرنة للغاية. تتضمن أمثلة مخازن المستندات MongoDB و Couchbase.

مخازن الرسم البياني



تقوم قاعدة البيانات هذه بتخزين البيانات في هيكل رسم بياني ، مع ربط العقد والحواف بالبيانات. غالبًا ما تُستخدم مخازن الرسم البياني للتطبيقات التي تحتاج إلى تحليل العلاقات المعقدة. تتضمن أمثلة متاجر Neo4j و OrientDB.

إيجابيات SQL



قواعد بيانات SQL (أنظمة إدارة قواعد البيانات العلائقية) موجودة منذ عقود وهي أكثر قواعد البيانات شيوعًا المستخدمة اليوم. فيما يلي بعض الأسباب التي تجعل قواعد بيانات SQL شائعة جدًا:

قواعد بيانات SQL سهلة الاستخدام. حتى الأشخاص الذين ليس لديهم خبرة سابقة في قاعدة البيانات يمكنهم تعلم كيفية استخدام قواعد بيانات SQL بقليل من التدريب. إنها متعددة الاستخدامات ويمكن استخدامها في كل شيء من قواعد البيانات الشخصية الصغيرة إلى قواعد البيانات الكبيرة على مستوى المؤسسة التي تحتاج إلى تخزين البيانات. قواعد بيانات SQL موثوقة. وهي مصممة للتعامل مع كميات كبيرة من البيانات والمعاملات دون فقدان قاعدة البيانات أو إتلافها. إذا كانوا يستخدمون قاعدة بيانات موزعة ، فيمكنها توفير الأمان. تحتوي قاعدة البيانات الموزعة على قواعد بيانات مماثلة في أماكن مختلفة. يمكنك توسيع نطاقها. يمكن توسيعها بسهولة لاستيعاب المزيد من البيانات والمستخدمين حسب الحاجة. تحصل على المزيد من تخزين البيانات. يدعم معظم بائعي قواعد البيانات الرئيسيين قواعد بيانات SQL. هذا يعني أن هناك العديد من الخيارات المتاحة للشركات عندما يتعلق الأمر باختيار قاعدة بيانات SQL. مجتمع قوي من المطورين يدعمهم. يوفر هذا المجتمع الدعم والموارد للشركات والأفراد الذين يستخدمون قواعد بيانات SQL.

SQL مقابل NoSQL: الاختلافات الرئيسية



تعد قواعد بيانات SQL و NoSQL من أكثر أنواع قواعد البيانات شيوعًا. كلاهما أقوياء وذوو قيمة بطريقتهم الخاصة. فيما يلي الاختلافات الرئيسية:

قواعد بيانات SQL هي قواعد بيانات علائقية. هذا يعني أن البيانات منظمة في جداول ، ولكل جدول بنية محددة. ترتبط الجداول ببعضها البعض من خلال العلاقات. هذا يجعل قواعد بيانات SQL قوية جدًا لتخزين البيانات التي يجب الوصول إليها بطريقة معينة.

قواعد بيانات NoSQL هي قواعد بيانات غير علائقية. هذا يعني أنه يتم تخزين البيانات في مجموعة من المستندات. لا توجد بنية محددة لهذه المستندات ، ولا ترتبط ببعضها البعض من خلال العلاقات. لذلك ، فهي أكثر ملاءمة لتخزين البيانات التي لا تحتاج إلى الوصول إليها بطريقة معينة.

يتمثل أحد الاختلافات الرئيسية بين قواعد بيانات SQL و NoSQL في كيفية قياسها. تستخدم قواعد بيانات SQL أسلوب القياس الرأسي ، مما يعني أنها تتوسع بإضافة المزيد من الطاقة إلى الخادم. تستخدم قواعد بيانات NoSQL أسلوب القياس الأفقي ، مما يعني أنها تتوسع بإضافة المزيد من الخوادم.

الفرق الآخر هو أن صيانة قواعد بيانات SQL عادة ما تكون أكثر تكلفة من قواعد بيانات NoSQL. تتطلب قواعد بيانات SQL مزيدًا من الإدارة ، مثل إنشاء الفهارس وطرق العرض والحفاظ عليها. غالبًا ما تكون قواعد بيانات NoSQL أقل تكلفة لأنها تحتاج إلى إدارة أقل.

تعد قواعد بيانات SQL أيضًا أكثر تعقيدًا بشكل عام من قواعد بيانات NoSQL. وذلك لأن قواعد بيانات SQL يجب أن تتبع قواعد ACID (الذرية والاتساق والعزل والمتانة) ، مما قد يجعلها أبطأ وأكثر تعقيدًا. من ناحية أخرى ، غالبًا ما تكون قواعد بيانات NoSQL أكثر وضوحًا ويمكن أن تكون أسرع لأنها لا تضطر إلى اتباع قواعد ACID .

قواعد ACID SQL:



يرمز ACID إلى الذرية والاتساق والعزلة والمتانة. باختصار ، هذا يعني أنه يتم تخزين البيانات بأمان وأمان ، وتتم معالجة المعاملات بشكل موثوق ومتسق. من ناحية أخرى ، لا تتبع NoSQL قواعد ACID. هذا يعني أنه أكثر مرونة في تخزين البيانات ومعالجتها. ومع ذلك ، فهذا يعني أيضًا أن البيانات لا يتم تخزينها دائمًا بشكل آمن وآمن ، ويمكن أن تكون معالجة المعاملات غير موثوقة وغير متسقة.

إذن ، أيهما أفضل؟ ذلك يعتمد على الاحتياجات الخاصة بك. إذا كنت بحاجة إلى قاعدة بيانات مرنة يمكنها التعامل مع الكثير من البيانات ، فإن NoSQL يعد خيارًا جيدًا. إذا كنت بحاجة إلى قاعدة بيانات موثوقة ومتسقة ، فإن SQL هي الخيار الأفضل. إذا كنت بحاجة إلى قاعدة بيانات يسهل الاستعلام عنها وتتوسع عموديًا ، فإن قاعدة بيانات SQL تعد خيارًا جيدًا. إذا كنت بحاجة إلى قاعدة بيانات يسهل توسيع نطاقها أفقيًا وأقل تكلفة للمحافظة عليها ، فإن قاعدة بيانات NoSQL تعد خيارًا جيدًا.

MongoDB مقابل MySQL



يعتبر كل من MongoDB و MySQL من الخيارات الشائعة في عالم قواعد البيانات. ولكن أيهما هو الاختيار الصحيح لمشروعك؟ في هذه المقالة ، MongoDB و MySQL من حيث الأداء وقابلية التوسع وسهولة الاستخدام.

MongoDB هي قاعدة بيانات موجهة للمستندات يسهل قياسها. يستخدم مستندات تشبه JSON مع مخططات ديناميكية ، مما يسهل تخزين البيانات والاستعلام عنها. كما أنها مناسبة للبيانات غير المنظمة ، مثل ملفات السجل وبيانات الوسائط الاجتماعية.

MySQL هي قاعدة بيانات علائقية يصعب قياسها. يستخدم مخططًا ثابتًا ، مما يجعل تخزين البيانات والاستعلام عنها أكثر صعوبة. ومع ذلك ، تعد MySQL خيارًا جيدًا للبيانات المنظمة ، مثل البيانات المالية. من حيث الأداء ، فإن MongoDB بشكل عام أسرع من MySQL. كما أنه أكثر قابلية للتوسع من MySQL.

من حيث سهولة الاستخدام ، فإن MongoDB أسهل في الاستخدام من MySQL.

إذن ، ما هي قاعدة البيانات التي هي الاختيار الصحيح لمشروعك؟ يعتمد ذلك على متطلبات مشروعك. يعد MongoDB اختيارًا جيدًا إذا كنت بحاجة إلى قاعدة بيانات سريعة وقابلة للتطوير للبيانات غير المنظمة. يعد MySQL مناسبًا إذا كنت بحاجة إلى قاعدة بيانات ارتباطية للبيانات المنظمة.

السحابة ومستقبل SQL و NoSQL



أصبحت السحابة جزءًا لا يتجزأ من حياتنا الشخصية والمهنية. ليس من السهل تخيل عالم بدونه. لقد مكنتنا السحابة من الوصول إلى المعلومات والتطبيقات في أي مكان وفي أي وقت. كما أنه يسمح لنا بتخزين البيانات ومشاركتها بكفاءة أكبر. جعلت تخزين البيانات أسهل.

كان للسحابة تأثير كبير على عالم قواعد البيانات. في الماضي ، استخدمت معظم الشركات قواعد البيانات العلائقية مثل SQL. ومع ذلك ، فقد أتاحت السحابة أيضًا للشركات استخدام قواعد بيانات NoSQL. قواعد بيانات NoSQL أقل صرامة وأكثر قابلية للتوسع من قواعد بيانات SQL. كما أنها مناسبة بشكل أفضل للتعامل مع البيانات الضخمة.

أمثلة على قواعد بيانات SQL



تعد قواعد بيانات SQL من أكثر قواعد البيانات استخدامًا في العالم والتي تستخدم لغات SQL متعددة. يتم استخدامها في تطبيقات مختلفة ، من الشركات الصغيرة إلى الشركات الكبيرة.

إنها سهلة الاستخدام وتوفر قدرًا كبيرًا من المرونة. يمكن للشركات استخدامها لتخزين البيانات ومعالجتها واسترجاعها.

هناك العديد من الأنواع المختلفة لقواعد بيانات SQL ، ولكن الأكثر شيوعًا هي MySQL و Microsoft SQL Server و MariaDB و Oracle.

MySQL هي قاعدة بيانات مجانية مفتوحة المصدر شائعة بين الشركات الصغيرة وتطبيقات الويب.

Microsoft SQL Server هو قاعدة بيانات تجارية تستخدمها المؤسسات الكبيرة. Oracle هي أيضًا قاعدة بيانات تجارية.

أمثلة على قواعد بيانات NoSQL



MongoDB هي قاعدة بيانات NoSQL شائعة. إنها قاعدة بيانات موجهة للمستندات سهلة الاستخدام وقابلة للتطوير. MongoDB أيضًا مرن للغاية ، مما يسمح بتخزين مجموعة واسعة من أنواع البيانات. يمكنهم التعامل مع البيانات الضخمة.

Cassandra هي قاعدة بيانات NoSQL شائعة أخرى. إنها قاعدة بيانات موجهة إلى الأعمدة تم تصميمها لتوفير إمكانية عالية وقابلية التوسع. غالبًا ما تستخدم Cassandra لتخزين كميات كبيرة من البيانات.

HBase هي قاعدة بيانات موجهة نحو الأعمدة مبنية على نظام ملفات Hadoop. تم تصميم HBase لقابلية التوسع والأداء. غالبًا ما يتم استخدام HBase لتحليل البيانات في الوقت الفعلي.

Redis هي قاعدة بيانات قوية في الذاكرة تُستخدم غالبًا للتخزين المؤقت. Redis سريع ويمكن استخدامه للعديد من التطبيقات.

أصبحت قواعد بيانات NoSQL شائعة بشكل متزايد مع تزايد الحاجة إلى قابلية التوسع والمرونة. هناك عدة أنواع من قواعد بيانات NoSQL ، لكل منها نقاط قوتها وضعفها. استعرضت هذه المقالة بعضًا من أكثر قواعد بيانات NoSQL شيوعًا واستكشفت ميزاتها. الآن ، دعنا نستكشف متى نستخدم أيهما.

متى تستخدم SQL مقابل NoSQL في عملك



لا توجد إجابة واحدة تناسب الجميع على السؤال عن وقت استخدام SQL مقابل NoSQL لعملك. يعتمد قرار استخدام تقنية قاعدة البيانات على عدة عوامل ، بما في ذلك طبيعة البيانات ومتطلبات الأداء ومتطلبات قابلية التوسع والميزانية.

من الواضح أن بعض الشركات تفضل تقنية قاعدة بيانات واحدة على الأخرى. على سبيل المثال ، قد تجد الشركات التي تتعامل مع كميات كبيرة من البيانات المنظمة أن قواعد بيانات SQL مناسبة بشكل أفضل. من ناحية أخرى ، قد تجد الشركات التي تحتاج إلى التوسع بسرعة والتعامل مع كميات كبيرة من البيانات غير المهيكلة أن قواعد بيانات NoSQL هي خيار أفضل.

قد تحتاج الشركات الأخرى إلى استخدام قواعد بيانات SQL و NoSQL لتحقيق أقصى استفادة من بياناتها. على سبيل المثال ، قد تستخدم الشركة قاعدة بيانات SQL لبيانات المعاملات وقاعدة بيانات NoSQL للتحليلات.

خلاصة القول هي أنه لا توجد إجابة صحيحة أو خاطئة عند الاختيار بين قواعد بيانات SQL و NoSQL. سيعتمد القرار الأفضل لعملك على وضعك الخاص.

قاعدة البيانات في AppMaster



إذا كنت مطورًا ، فأنت تعلم أن أحد الأجزاء الأساسية في عملك هو إنشاء قاعدة بيانات وصيانتها. وإذا كنت تعمل مع MySQL ، فأنت تعلم أن هذه قد تكون مهمة شاقة. ولكن ماذا لو كانت هناك أداة يمكن أن تجعل تصميم قاعدة البيانات وإدارتها أمرًا سهلاً ، حتى بالنسبة لأولئك الذين لديهم الحد الأدنى من الخبرة في الترميز؟

علاوة على ذلك ، في حين أن كل نوع من أنواع قواعد البيانات له ميزات فريدة ، فإنهم جميعًا يشتركون في تحدٍ واحد مشترك: تصميم مخطط قاعدة البيانات. هذه هي عملية تطوير الجداول والحقول والعلاقات بينها التي ستخزن البيانات.

يمكن أن تكون عملية معقدة وتستغرق وقتًا طويلاً ، خاصةً إذا كانت قاعدة البيانات بحاجة إلى أن تكون متوافقة مع أنواع متعددة. هذا هو المكان الذي يأتي فيه AppMaster.

إنها أداة تصميم قاعدة بيانات no-code

أداة تصميم قاعدة البيانات المرئية هذه تجعل حياتك أسهل. باستخدام AppMaster ، يمكنك بسهولة إنشاء قواعد بيانات ، وتصميم جداول ، وإدارة بياناتك بدون لغة برمجة. كل هذا بمساعدة الذكاء الاصطناعي القوي.

، يمكنك بسهولة إنشاء قواعد بيانات ، وتصميم جداول ، وإدارة بياناتك بدون لغة برمجة. كل هذا بمساعدة الذكاء الاصطناعي القوي. باستخدام AppMaster ، يعد إنشاء قاعدة بيانات أمرًا سهلاً. لست بحاجة إلى كتابة تعليمات برمجية معقدة ؛ يمكنك drag and drop في رسم تخطيطي لإنشاء قاعدة بيانات وتصورها وإجراء الاتصالات بينها.

يمكنك إضافة الجداول والحقول ، وسيقوم AppMaster تلقائيًا بإنشاء الكود اللازم. وإذا كنت بحاجة إلى إجراء تغييرات على قاعدة البيانات الخاصة بك في وقت لاحق ، AppMaster.

يتيح لك إنشاء مخططات تخطيطية معقدة.



إنشاء وتعديل هيكل قاعدة البيانات بشكل مرئي.



استكشاف وإضافة روابط خارجية حيوية بين النماذج



أتمتة عملية تغيير قاعدة البيانات



يجعل المهام المعقدة أكثر قابلية للإدارة.



إنه يوفر المال والوقت.



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