هناك العديد من الجوانب التي يجب مراعاتها عند طرح منتج أو خدمة في السوق. مع وجود الكثير من المنافسة في جميع القطاعات ، قد يكون من الصعب على منتجك التميز إذا لم تبدأ بتسويقه بشكل صحيح. التسويق ، وكذلك كيفية تفاعل المستخدم مع منتجك ، شيء يجب أن تفكر فيه منذ بداية منتجك حتى إطلاقه.

يلعب وقت التسويق دورًا مهمًا في عملية التطوير هذه. يعد الوقت الذي تجري فيه إطلاق منتجك أمرًا حاسمًا لكيفية تفاعل الناس معه. إذا كان منتجك هو الأول من نوعه الذي يتم طرحه في السوق ، فيمكنه الحصول على ما يقرب من 70٪ من حصة السوق لهذا المنتج. من المرجح أيضًا أن يكون عدد المستخدمين الذين ستحصل عليهم أعلى. في حالة وجود مثل هذا المنتج بالفعل في السوق ، يمكن أن تنخفض الحصة السوقية المتوقعة إلى ما يقرب من 20٪ .

هنا ، ناقشنا بعضًا من أفضل الطرق التي يمكنك من خلالها تقليل الوقت اللازم للتسويق والحصول على ميزة تنافسية على المنافسين.

ما هو وقت التسويق (TTM)؟

تُعرف الفترة الفاصلة بين اختراع المنتج من فكرته إلى توزيعه في السوق بوقت التسويق أو TTM. يتم وصف وقت التسويق أيضًا على أنه الوقت الذي يبدأ فيه الفريق العمل على المنتج حتى وقت بيع الإصدار الأول من المنتج. يعد الوقت اللازم للتسويق أحد أهم مؤشرات الأداء الرئيسية لتطوير المنتجات أو المقاييس. كما رأينا من قبل ، يتمتع الوافدون الجدد إلى السوق بفوائد عديدة من حيث الحصة السوقية والدخل وزيادة المبيعات. كونك أول من يسوق هو عنصر أساسي في معظم استراتيجيات تطوير المنتجات. يعتبر الوقت السريع لتسويق خدمة أو منتج أمرًا مثاليًا.

يحتوي وقت تسويق المنتج على عوامل نوعية وكمية تؤثر عليه. على الرغم من أن المنافس الأول لإطلاق المنتج قد يتمتع بالعديد من المزايا التنافسية ، فقد يحتاج فريق التطوير لديك في بعض الأحيان إلى مزيد من الوقت لضبط منتجك. يتطلب الأمر المثابرة والتعلم السريع والقدرة على التكيف لإطلاق المنتج في الوقت المناسب للتسويق. هذه الصفات هي ما تحتاجه الشركة للحصول على ميزة تنافسية.

يمنحك تقليل الوقت اللازم للتسويق ميزة تنافسية على المنافسين ويحسن فهمك لإيقاع الإنتاج. يتم تحسين إستراتيجية العمل على الفور من خلال الإدارة الفعالة للوقت والتحكم في جميع مراحل التطوير. يمكن أن يُحدِث وقت التسويق السريع والمُخطط جيدًا فارقًا.

بالإضافة إلى ذلك ، سيتم إعلام موظفيك بشكل أفضل بما يجب عليهم فعله ومتى يفعلون ذلك. سوف يؤدون بشكل أفضل ، والقضاء على الإجراءات غير الضرورية ، والتركيز على الأهداف الهامة. سيتم تقليل احتمالية الإطلاق المتأخر ، وستزداد ربحية الهامش بسير عمل سريع ومخطط.

وقت تطوير المنتج للتسويق: ما سبب أهميته؟

غالبًا ما تقود التكنولوجيا الجديدة والمعلومات الديناميكية وجوانب السوق المهمة الأخرى اتجاهات الصناعة. يجب أن تتكيف الشركات مع مثل هذه التطورات. يتأثر الوقت اللازم للتسويق أيضًا بطلب العميل على أحدث التقنيات ، وتحقيق أهداف نمو الشركة ، ومراحل العمر القصيرة ، والطلب من الإدارة العليا. على سبيل المثال ، يتوقع العديد من العملاء الآن تدفقًا مستمرًا من الميزات الأفضل على أساس سنوي بسبب المعدل الهائل للتقدم في الأجهزة المحمولة.

إذا فقدت الشركات أهدافها من الوقت إلى السوق ، فإنها تعاني أيضًا من خسائر اقتصادية. يولد المشروع الذي يتأخر ستة أشهر أو أكثر ليتم طرحه في السوق إيرادات أقل بنسبة 33٪ على مدى خمس سنوات. ولكن حتى إذا تجاوز المشروع الميزانية بنسبة 50٪ تقريبًا ومع ذلك تم إصداره في الوقت المحدد ، فإن عوائده تنخفض بنسبة 4٪ تقريبًا. ترسم هذه الأرقام صورة واضحة لأهمية الوقت في السوق.

غالبًا ما تعمل التوقعات الشديدة من المستهلكين ، فضلاً عن ضغوط السوق ، على تغذية نمو شركات التكنولوجيا ومصنعي الأجهزة المحمولة. العديد من شركات تكنولوجيا المعلومات تضع السرعة على رأس أولوياتها. في الوقت نفسه ، قد يركز الآخرون على عملية الوقت للوصول إلى السوق بسبب الضغط من المنافسين المباشرين.

كثيرًا ما توظف شركات التكنولوجيا وتجد النجاح بفكرة MVP أو الحد الأدنى من المنتج القابل للتطبيق في قطاع برمجيات B2C. من خلال إصدار إصدار يحتوي على المكونات الأساسية فقط ، تتيح هذه الإستراتيجية للفريق العمل بسرعة وتقصير الوقت اللازم للتسويق ، على الرغم من أنها تنطوي على بعض التكلفة لرضا المستهلك. تعد MVP أيضًا طريقة جيدة لتقييم تعليقات العملاء ومعرفة الأماكن التي يمكن أن يتحسن فيها منتجك.

أنواع الوقت اللازم للتسويق

يمكنك القيام بالعديد من الأشياء لتسريع تطويرك وتقليل الوقت اللازم للتسويق. يمكن أن يعتمد الأسلوب الدقيق الذي تختاره على منتجك ومواصفاته. تحتاج إلى الاستمرار في الالتزام بجدول زمني والتوصل إلى قواعد نهائية لاتباعها. من خلال تحديد أولويات هذه الخطوات ، يمكنك التأكد من أن مشروعك يسير على المسار الصحيح. هناك أنواع مختلفة من الوقت للتسويق يجب أن تفكر فيها. كل من هذه الاستراتيجيات لها مزاياها الخاصة ، ويمكنك اختيار الاستراتيجية التي تريدها بناءً على أهداف عملك.

الأنواع المختلفة من عمليات الوقت للوصول إلى السوق هي:

تطوير كامل السرعة

لن يستغرق الأمر وقتًا طويلاً حتى يتم إطلاق تطبيقات البرامج والخدمات الأخرى عبر الإنترنت. يتضمن وقت التطوير الكامل للسوق اتخاذ قرار للتحرك خلال كل مرحلة بأسرع ما يمكن. تنجز الشركات الناشئة استراتيجية الوقت إلى السوق هذه من خلال إنشاء MVP أو نموذج أولي للمنتج النهائي ، مما يمكّنهم من جمع ملاحظات العملاء وتعديل المنتج بسرعة. هنا يتم إعطاء الأولوية للسرعة ، والهدف هو طرح المنتج في السوق بأسرع ما يمكن.

تعزيز الرشاقة

يمكنك إجراء تعديلات والقدرة على التكيف أثناء تطوير البرامج باستخدام هذه الإستراتيجية لتقليل الوقت اللازم للتسويق دون تأخير إطلاق المنتج النهائي. باستخدام استراتيجية الوقت إلى السوق هذه ، قد يتواصل النشاط التجاري مع الجمهور بوضوح ويعدل المنتجات بمجرد تلقي المدخلات. هذه الإستراتيجية ، على عكس الحد الأدنى من المنتجات القابلة للتطبيق ، تعمل في أي صناعة.

جدولة معينة

غالبًا ما يكون طول وقتك في السوق أقل أهمية من مدى التزامه بالاستراتيجية. على سبيل المثال ، في يوم معين ، قد تتم جدولة إطلاق الكثير من المنتجات. قد يوفر هذا فوائد لمبادرات التسويق المجدولة لفترة محددة. يساعد تكتيك وقت التسويق هذا في منع التوتر والأخطاء. بدلاً من ذلك ، يمكنك إنشاء روتين واضح والالتزام به. تركز هذه الاستراتيجية على الجدول الزمني والحفاظ عليها بأي ثمن. يجب أيضًا تحديد الجدول الزمني الذي تم إنشاؤه في بداية فكرة المنتج بعناية. يجب أن تكون واقعية ولكن مربحة. يجب أن يتم إطلاق المنتج النهائي في السوق في أسرع وقت ممكن ، ولكنه ليس بنفس أهمية أن يكون في الوقت المحدد وفقًا للجدول الزمني.

منهجيات تركز على الموارد

يهتم تكتيك الوقت إلى السوق هذا في المقام الأول بفعالية التعاون والإنتاج. لديك خيار العمل مع مهنيين فرديين. في هذه الحالة ، يجب على كل منهم إنهاء مهمته قبل الانتقال إلى المرحلة التالية. البديل هو العمل مع مجموعة من الخبراء. تضمن طريقة الوقت إلى السوق هذه تنفيذ كل خطوة من خطوات عملية تطوير منتجات الشركة ، بغض النظر عن الموقف. يكون الفريق المنخرط في مهمة ما على استعداد للتوصل إلى إجماع والتعامل مع العديد من المهام في وقت واحد.

وفقًا للمديرين ، إذا تم تقصير الوقت بين تصور المشروع وإكماله ، فإن تكلفة المشروع ستنخفض بشكل طبيعي بسبب استخدام عدد أقل من الأصول. تقلل المؤسسات من تكاليف الوقت المستغرق في السوق من خلال توظيف المزيد من الأشخاص ، ولكن في الواقع ، قد ينتهي الأمر بهذه الاستراتيجية إلى تكلفتها أكثر لأن تعيين الموظفين هو مورد مكلف. سيكون من المفيد أن تقرر اختيار أفراد أو فريق بناءً على احتياجات مشروعك.

نصائح لتحسين سرعة الوصول إلى السوق

بغض النظر عن إستراتيجية السوق التي تختارها من الأعلى ، فإن تقليل الوقت المستغرق في السوق هو أفضل طريقة للمضي قدمًا. التركيز على مناطق معينة من منتجك ووجود جدول زمني جيد لاتباعه هي بعض الطرق التي يمكنك من خلالها تقليل الوقت اللازم للتسويق. دعنا نلقي نظرة على بعض النصائح المفيدة لتحسين وقت التسويق والتي يمكن أن تساعد منتجك على الأداء بشكل أفضل.

الأتمتة والتكامل

أحد العوامل التي تساهم في تقصير وقت التسويق هو الأتمتة . ظهرت التكنولوجيا كمنقذ في المواقف التي قد يؤدي فيها خطأ بشري إلى حدوث مشكلات. إنه يخفف من عبء العمل على موظفي المشروع ويجد حلولًا للمشكلات التي قد تستهلك الوقت بخلاف ذلك. الأتمتة هي أداة مفيدة للأعمال الروتينية المتكررة. يساعد في التحكم في المراحل الأساسية لعملية تطوير المنتج.

هناك إستراتيجية أخرى لتحسين الوقت اللازم للتسويق وهي التكامل. في المراحل الأولى من تطويره ، حتى مشروع متواضع يمكن أن يكون لديه مجموعات بيانات ضخمة تنمو بشكل مطرد. أنشئ موقعًا واحدًا لدمجه واحتفظ به في حالة محدثة لمنع الارتباك وعمليات التحقق المتكررة داخل الفريق.

تحقق من صلاحية المنتج باستخدام MVP

تتمثل إحدى طرق تحسين وقت التسويق والبحث في متطلبات الجمهور المستهدف في استخدام MVP. يعد إنشاء منتج رقمي هو الطريقة الأكثر فاعلية لتحديد ما إذا كانت فكرتك ممكنة ومجهزة للتوزيع. MVP هو التكرار الأول لمشروعك الذي يحتوي على الوظائف الأساسية. قبل إطلاق المنتج الرسمي ، يتم تقديمه للجمهور المستهدف ، ويتم تسجيل مدخلاتهم.

يجب إطلاق MVP في أقرب وقت ممكن. سيسمح لك بتعديل منتجك أو تغييره بالكامل إذا لزم الأمر. لا تجتهد في جعل MVP الخاص بك لا تشوبه شائبة عن طريق إضافة كل وظيفة يمكنك التفكير فيها. نظرًا لأنه سيتم إنشاء الإصدارات اللاحقة من المنتج باستخدام نفس الأساس ، فسيظل لديك الوقت لإكماله لاحقًا.

منهجية رشيقة

يمكن أن يساعدك استخدام عملية تطوير منتج سريعة وخفيفة الوزن وموثوق بها في تقليل وقت التسويق وتحسينه. للتخلص من أوجه القصور في نظامك ، قم بتقييم فريقك. يجب مراجعة وتحسين إجراءات ملاحظات العملاء وتصميمها واختبارها بانتظام. يتيح لك ذلك رؤية سير العمل في الوقت الفعلي وتحديد أي اختناقات.

تستخدم العديد من الشركات الناجحة منهجية رشيقة تعتمد على العديد من المراجعات من قبل فريق المشروع استجابة لتعليقات المستخدمين والمشاركة الكبيرة من المستهلكين. يمكنك دمج مبادئ أجايل في جميع المهام التعاونية لتقليل الوقت اللازم للتسويق وتحسينه. يجمع هذا بشكل أساسي بين فوائد الشلال والنهج الرشيق.

ضع في اعتبارك حلول no-code

غالبًا ما يتطلب العثور على موهبة برمجية جيدة إنشاء فرق كاملة. علاوة على ذلك ، قد يحتاجون إلى التدريب وسيتعين دمجهم في الفريق. يمكن أن يؤدي استخدام أداة no-code تسريع عملية تطوير منتجات الشركة. منحنى التعلم أقصر بكثير ، ويمكن أن يوفر ذلك فوائد مثل توفير الوقت.

بمساعدة no-code ، أصبح إنشاء حلول برمجية متاحًا بشكل متزايد للأفراد العاديين. تعد وفرة أدوات no-code التي يمكنك استخدامها على الإنترنت أحد أفضل الأشياء في هذه التقنية. أحد هذه التطبيقات هو AppMaster ، وهو نظام أساسي جديد متطور no-code يمكّنك من إنشاء تطبيق بالكامل من البداية . لا داعي للقلق بشأن الملكية لأن شفرتك ملكك!

إذا كنت ترغب في استخدام AppMaster لإنشاء تطبيق no-code ، فلن تحتاج إلى أي معرفة بالتشفير. يمكنك إكمال مشاريع البرامج التي no-code مع AppMaster بشكل أسرع وأفضل وأقل تكلفة مقارنة بتوظيف فريق برمجيات كامل. يمكنك إنشاء تطبيقات ويب بدون تعليمات no-code وتطبيقات جوال وخلفية وغير ذلك الكثير باستخدام AppMaster.

AppMaster على تقليل الوقت اللازم للتسويق بمقدار عشر مرات

يقلل AppMaster بشكل كبير من الوقت اللازم للتسويق لأي منتج ، وذلك لأن معظم الأشياء المستخدمة في تطوير البرامج مدمجة بالفعل في التطبيق افتراضيًا. بمجرد قيام المستخدم بإنشاء مشروع AppMaster جديد ، نقوم تلقائيًا بإنشاء واجهة خلفية قياسية له ، والتي تتضمن بالفعل حدًا أدنى من مجموعة العمل مع قاعدة البيانات ، وترخيص مجموعة مستخدمين جاهز تمامًا ، ونقاط نهاية. يتضمن ذلك جميع الأشياء الأساسية التي ينشئها المطورون عادةً ، ويستغرق الأمر من 5 أيام إلى أسبوعين للمطورين. في حالة AppMaster ، كل شيء مدمج بالفعل في المشروع. أي بعد 15 ثانية من بدء مشروعك ، لديك بالفعل كل هذا بالإضافة إلى كل أنواع الأشياء المفيدة من أفضل الممارسات - على سبيل المثال ، تم دمج Zap logger الجيد من Uber بالفعل بالكامل في نظامنا الأساسي. ولهذا ، لا يلزم عمل أي شيء إضافي. من ناحية أخرى ، في مشاريع التنمية التقليدية ، قد يستغرق توصيل Zap logger أسبوعًا. لدينا بالفعل كل شيء مثبت مسبقًا.

يتم تنفيذ جميع العمليات النموذجية التي يجب إجراؤها أثناء تطوير البرنامج ، على سبيل المثال ، إنشاء نقاط نهاية أو إنشاء منطق عمل أو إنشاء نماذج بيانات جديدة بالكامل في شكل رسومي. هذا يعني أن لا أحد يحتاج إلى كتابة التعليمات البرمجية. عادةً ما يكون ذلك 10 مرات ، وأحيانًا أسرع 100 مرة نظرًا لأن النظام الأساسي الخاص بنا يكتب تلقائيًا جميع الأشياء المساعدة وجميع الأغلفة وجميع أنواع التعريفات.

لذلك ، على سبيل المثال ، ضع في اعتبارك الموقف الذي قمت فيه بالفعل بإنشاء نقاط النهاية الخاصة بك ومنطق عملك ونماذج البيانات الخاصة بك ، وأخيراً صعدت لإنشاء الواجهة الأمامية أو تطبيق الويب أو تطبيق الهاتف المحمول. ستقوم منصتنا تلقائيًا بإعداد الكتل لك حتى تتمكن من استخدام نقاط النهاية الخاصة بك ؛ لست بحاجة إلى كتابة أي شيء لهذا ، مجرد drag-and-drop بسيط بدلاً من رحلة مدتها نصف ساعة لإنشاء نقاط النهاية هذه في تطبيق الويب أو تطبيق الهاتف المحمول.

والأكثر من ذلك ، أننا نوفر قدرًا هائلاً من الوقت عند إجراء التغييرات. تخيل إذا كنت بحاجة ، لسبب ما ، إلى تغيير نموذج البيانات ، المسجل بالفعل في كل مكان في الواجهة الخلفية والأمامية. أي في مشروعك بأكمله ، إذا احتجت فجأة إلى تغيير شيء ما ، فقد يستغرق الأمر أسابيع وأحيانًا شهور. هذا لأن نماذج البيانات تتخلل مشروعك بأكمله. هم في نقاط النهاية. يشار إليها في منطق الأعمال والواجهة الأمامية - تطبيقات الويب والجوال. في AppMaster ، يتم ذلك ببساطة قدر الإمكان. تعال وغيّر ما تحتاج إليه ، واضغط على زر الحفظ ، وبعد بضع ثوانٍ ، تُجري المنصة تلقائيًا تغييرات على مشروعك بالكامل ، على نقاط النهاية ، ومنطق العمل ، وعناصر واجهة المستخدم. بمعنى آخر ، تم تطبيق جميع التغييرات على الفور. هنا التوفير واضح ، بضع دقائق بدلاً من أسابيع .

استنتاج

إن امتلاك فكرة أو برنامج منتج جيد لا يكفي في عصرنا الرقمي. تحتاج الشركات إلى أن تكون على دراية بجوانب مثل وقت التسويق لجذب جمهورها المستهدف. إن فهم عملائك المحتملين واحتياجاتهم هو أفضل طريقة لضمان نجاح عملك. مع وجود الكثير من المنافسة في كل مكان ، تحتاج الشركات إلى التخطيط لضمان ميزة تنافسية. يمكن أن يساعدك فهم أهمية الوقت في التسويق في إيجاد طرق لتقليله. يمكن أن تساعدك النصائح المذكورة أعلاه في تحويل منتجك من جيد إلى رائع. يمكن أن يساعدك استخدام هذه النصائح لمشروعك التالي على الازدهار في السوق.