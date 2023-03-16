在当今竞争激烈的技术环境中，公司不断受到压力，需要提供高质量的软件解决方案，同时管理紧张的预算。降低软件开发成本对于保持竞争优势和确保企业的长期成功至关重要。这篇富有洞察力的博客文章将探讨在不影响质量或创新的情况下，最大限度地减少开支的成熟策略和最佳做法。通过利用高效的项目管理技术，促进有效的团队合作，并优化资源，企业可以大大降低其软件开发成本，并更有效地实现其目标。加入我们吧，我们将深入了解降低成本的世界，并揭示可操作的见解，以帮助您简化软件开发过程，并使您的投资回报最大化。

什么影响了开发过程的成本

软件开发过程的成本受到众多因素的影响，这些因素相互作用，导致了广泛的潜在支出。其中一个主要因素是项目的范围和复杂性，它包括功能的数量、集成度和所需的创新水平。更复杂的项目需要一个具有专门技能的更大的开发团队，增加劳动力成本。事实上，根据2017年Standish Group CHAOS Report ，劳动力约占一个软件项目总支出的55%。

另一个关键方面是采用的开发方法，如敏捷、瀑布或DevOps。每种方法都有其优点和缺点，影响项目的持续时间、资源分配和整体成本。例如，敏捷项目，由于其迭代和灵活的性质，通常会带来更高的客户满意度，但如果管理不当，也会导致范围蠕变和成本增加。

技术栈的选择也对开发成本有很大影响。例如，开源技术可以降低成本，而专有技术或尖端技术可能会由于许可费或对专业知识的需求而增加费用。Stack Overflow 开发者调查显示，流行的编程语言，如JavaScript、Python和Java，由于其广泛的可用性和广泛的社区支持，往往与较低的开发成本有关。

此外，项目的地理位置和所选择的外包模式（在岸、离岸或近岸）在整体成本中起着相当大的作用。最后，项目管理、质量保证和启动后的支持等因素也对软件开发的成本有所影响。这些因素包括与测试、错误修复和持续维护有关的费用，根据Consortium for IT Software Quality (CISQ) ，这些费用可能占到一个软件应用程序总成本的60%。软件开发成本受到各种复杂因素的影响，如项目范围、开发方法、技术栈、地点、外包模式和支持要求，必须仔细考虑和管理这些因素，以实现成本效益和成功的项目结果。

软件开发中的主要成本项目

在软件开发中，主要成本项目可分为人员、基础设施、软件工具和许可证、项目管理和质量保证。人员成本通常是最大的支出，因为开发人员、设计师、商业分析师和其他团队成员对项目的成功至关重要。基础设施成本包括硬件、网络和托管费用，对于需要大量计算资源或高可用性的项目来说，这些费用可能更高。

软件工具和许可证，如集成开发环境（IDE）、版本控制系统和第三方库或API，也是成本的一部分。项目管理，包括规划、资源分配和风险缓解，可以占到整个预算的10-15%。最后，质量保证（QA）是一个重要的成本项目，因为彻底的测试和错误修复对一个可靠和稳定的产品来说是必不可少的。QA的成本可能差别很大，这取决于所使用的测试方法，如手动测试、自动测试，或两者的结合。

什么是技术债务，以及为什么会发生

技术债务是由Ward Cunningham创造的一个术语，指的是在软件开发过程中做出的次优决定的长期后果。这些决定可能包括选择速战速决的解决方案，忽视最佳实践，或将短期收益置于长期维护性之上。技术债务的发生往往是由于时间限制、预算限制或开发团队内部缺乏专业知识。根据CAST Research Labs ，全球每行代码的平均技术债务为3.61美元，凸显了其在软件行业的普遍性。

累积的技术债务会导致开发速度降低，维护成本增加，以及实施新功能的难度增加。随着代码库变得越来越复杂和难以理解，它也可能导致更多的缺陷。为了减轻技术债务的影响，定期分配时间进行代码重构，投资于团队教育，并采用高效的开发方法，如敏捷或DevOps，是至关重要的。企业可以积极主动地解决技术债务问题，以提高软件质量、可维护性和长期项目的成功。

各地区的平均开发成本

在软件开发行业，由于劳动力成本、熟练开发人员的可用性和当地市场动态的不同，各地区的平均开发成本可能会有很大的差异。根据数据显示，软件开发服务的平均时薪如下。

北美洲 （100-170美元）

西欧( 60-120美元 )

) 东欧 ( 30-60美元 )

) 亚洲 ( 20-50美元 )

) 南美 (25-60美元)

值得注意的是，这些费率不一定与开发工作的整体质量相关，因为其他因素，如专业知识、项目的复杂性和沟通，都会对项目结果起作用。

此外，在劳动力成本较低的地区，开发团队可能需要更多的时间来完成一个项目，这可能抵消一些最初的成本优势。然而，企业往往通过外包或建立离岸开发中心来利用全球人才库，寻求成本效益和开发质量的平衡，使他们能够在成本效益更高的地区获得熟练的开发人员，同时保持高质量的标准。

no-code 如何影响开发成本

No-code 平台已经改变了软件开发领域的游戏规则，大大影响了开发成本。通过可视化界面和预建组件实现快速开发和部署， 解决方案最大限度地减少了对昂贵的技术专长的依赖，从而使软件开发的成本效益更高。根据Forrester Research的数据，与传统方法相比，利用 平台的公司no-code no-code 可望减少50-70%的开发成本。

这种减少可以归因于一些因素，如较低的劳动力成本，更快的上市时间，以及减少基础设施和维护的支出。此外，no-code 平台通过授权非技术利益相关者积极参与开发过程，实现了软件开发的民主化，从而使业务和IT团队之间更好地协调。举例来说。 AppMaster一家领先的no-code 平台报告称，其客户的应用交付速度提高了10倍，使企业能够加速适应和创新，同时控制开发成本。总的来说，no-code 运动通过为各种规模的企业提供具有成本效益、高效和可获得的解决方案，彻底改变了软件开发行业。

AppMaster 概述

通常情况下，企业都会参与到为客户开发定制商业软件的问题中去。他们面临着极高的开发人员工资，难以为他们的团队找到合格的人，以及不断的人员流动。客户抱怨价格太高，公司又要进行优化，这是个艰难的生意。这就是为什么我们创建了AppMaster 平台。AppMaster 不只是一个普通的no-code 平台；它是一个真正的、大型的IDE - 集成开发环境。它是一个实质性的产品，允许技术专家为未来的软件创建文档或蓝图。

一旦所有的蓝图被创建，包括数据库模式、业务逻辑、端点和UI布局，我们的平台可以接受所有这些要求，用各种编程语言生成真正的源代码，编译、测试、打包成Docker容器，并在不到30秒内部署到目标服务器。从本质上讲，这与普通开发人员在任何项目中的工作是一样的，只是比开发人员的工作快几十倍、几百倍甚至几千倍。

但是，在降低成本和风险方面的真正优势是，AppMaster 平台允许修改的速度比普通开发团队快数百倍。例如，假设你需要修改你的应用程序，而不是重写服务器、移动或网络代码。在这种情况下，你只需到AppMaster 平台上，对你的文档进行小的修改。你改变了模式，例如，如果你修改了数据库模式，我们会自动调整你的业务流程，甚至是UI元素，以适应新的数据模型。我们尽可能自动地做这件事。在内部，我们把这称为 "变化传播"，意思是沿着链条进行改变。

当你改变像数据库模式这样的基本东西时，平台会自动沿着链条调整一切，而不需要你手动做任何事情。这大大节省了你的资金、资源和神经，并降低了你的风险。

AppMaster 在创建应用程序的方式上是独一无二的。从技术上讲，我们不存储生成的源代码，但我们存储你的文件和要求。这意味着，每次你需要重新生成应用程序时，我们会从头开始做。我们不会对现有的应用程序进行修改；相反，我们只是根据你的要求，以每秒超过22000行代码的速度，非常迅速地生成一个新的应用程序。这种方法导致了其中一个非常有趣和有用的副作用。

由AppMaster 平台生成的应用程序不会有技术债务。在大公司和产品中，技术债务有时占总开发时间和预算的40%以上。当你需要停止你的开发，重写产品的部分内容，然后做几次，再次处理bug时，AppMaster ，并简单地使用当前版本的生成器，当前版本的我们的生成算法，以及最新版本的库，完全重新生成产品。

无论你在产品中改变了什么，库的版本如何变化，或出现了什么新的功能，你的应用程序将永远是新鲜和干净的，没有过时的代码或不必要的碎片。这意味着你将永远拥有性能最强、最紧凑、最高效的应用程序。

使用AppMaster 平台的另一个有益的副作用是随着时间的推移更新你的应用程序。例如，12个月前，你建立了你的应用程序，你对它完全满意，你生成了它，启动了它，并一直在使用它。现在，在将近一年之后，你希望你的应用程序能更快更好。而在这段时间里，我们在平台内使用的公共库中可能发现了一些漏洞，你想给所有的库打上补丁，重新生成你的应用程序。AppMaster ，非常适合这个目的。

如果你的要求没有改变，也就是说你的整个界面、逻辑和数据模式仍然让你满意，要生成一个带有新版编程语言、改进的生成算法和新库的新版本的应用程序，你所需要做的只是简单地登录到工作室界面，点击 "发布 "按钮，在不到30秒的时间内，收到一个带有新源代码、改进和带有新模块版本的功能齐全的新应用程序。没有什么需要手动操作，一切都尽可能地自动进行。

这是因为我们让你的文件不与任何特定的编程语言、模块或API版本相联系。这些都是你输入到平台的抽象要求。而得益于此，我们使用最佳实践生成一个全新的应用程序。这种方法从生成你的应用程序和在你的软件产品的整个生命周期中维护它们的过程中节省了大量的时间、努力和精力。

结论

总之，随着软件开发领域的竞争日益激烈，企业必须寻求有效的策略，在不牺牲质量和创新的前提下降低成本。企业可以通过了解影响软件开发成本的因素，采用高效的项目管理技术，并利用no-code 平台的力量，如AppMaster ，来简化他们的开发流程，尽量减少技术债务，并确保长期成功。

AppMaster 平台从需求文件中生成应用程序的独特方法可以实现快速开发、无缝更新和消除技术债务，使其成为希望优化其软件开发成本的企业的宝贵工具。最终，通过实施具有成本效益的开发实践和利用像AppMaster 这样的创新解决方案，企业不仅可以降低他们的软件开发费用，还可以在当今动态的技术领域获得显著的竞争优势。