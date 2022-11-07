在向市场发布产品或服务时，有几个方面需要考虑。在各行业竞争如此激烈的情况下，如果你不从适当的营销开始，你的产品可能很难脱颖而出。营销，以及用户对你的产品的反应，是你从产品的开始到推出的过程中应该考虑的问题。

上市时间在这个发展过程中起着重要作用。你进行产品发布的时间对于人们对它的反应至关重要。如果你的产品是同类产品中第一个投放市场的，它可以获得该产品近70%的市场份额。你获得的用户数量也更有可能更高。如果市场上已经存在这样的产品，预期的市场份额可以下降到近20%。

在这里，我们讨论了一些最好的方法，通过这些方法，你可以减少上市时间，获得比对手更多的竞争优势。

什么是上市时间（TTM）？

一个产品从发明到在市场上销售的这段时间被称为上市时间或TTM。上市时间也被描述为从团队开始研究产品到产品第一版销售的时间。上市时间是产品开发的关键绩效指标（Key Performance Indicators）或指标之一。正如我们之前所看到的，新的市场进入者在市场份额、收入和增加销售方面享有众多好处。率先进入市场是大多数产品开发战略的一个关键组成部分。一个服务或产品的快速上市时间被认为是理想的。

一个产品的上市时间有质量和数量上的影响因素。即使第一个推出产品的竞争者可能享有许多竞争优势，有时你的开发团队可能需要更多时间来微调你的产品。要在正确的时间推出产品，需要毅力、快速学习和适应能力。这些品质正是企业获得竞争优势所需要的。

缩短上市时间使你比对手更有竞争优势，提高你对生产节奏的理解。通过有效的时间管理和控制发展的各个阶段，企业战略会立即得到改善。快速和计划周密的上市时间可以使情况发生变化。

此外，你的员工将更好地了解该做什么和何时做。他们会表现得更好，消除不必要的行动，并集中精力实现重要目标。推迟上市的可能性将减少，而利润率将随着快速和计划的工作流程而增长。

产品开发进入市场的时间。为什么它很重要？

新技术、动态信息和其他重要的市场方面经常推动行业趋势。企业必须适应这种发展。上市时间也受到客户对最新技术的需求、实现公司的增长目标、缩短的生命阶段和高层管理的要求的影响。例如，由于移动设备的巨大进步速度，许多客户现在预计每年都会有更好的功能不断出现。

如果企业错过了他们的上市时间目标，他们也会遭受经济损失。一个延迟六个月 或更长时间发布到市场的项目在五年内产生的收入 会减少33% 。但是，即使一个项目超出预算近50%却能按时发布，其收益也只减少约4%。这些数字清楚地描绘了上市时间的重要性。

消费者的强烈期望，以及市场压力，往往推动了科技公司和移动设备制造商的发展。一些IT公司将速度作为他们的首要任务。同时，其他公司可能因为来自直接竞争对手的压力而专注于上市时间的进程。

在B2C软件领域，科技公司经常采用MVP或最小可行产品的理念并获得成功。通过发布一个只有基本组件的版本，这种策略允许团队快速行动并缩短上市时间，尽管这需要付出一些代价来提高消费者的满意度。MVP也是一种评估客户反馈的好方法，可以看到你的产品可以改进的地方。

上市时间的类型

你可以做几件事来加快你的开发速度，缩短上市时间。你选择的具体方法可以取决于你的产品和它的规格。你需要不断坚持一个时间表，并提出明确的规则来遵循。通过确定这些步骤的优先次序，你可以确保你的项目在正确的轨道上。有不同类型的上市时间，你应该考虑。每种策略都有自己的优点，你可以根据你的业务目标选择你想要的策略。

不同类型的上市时间过程是。

全速开发

软件应用程序和其他在线服务的推出不应该需要很长时间。全速开发上市时间包括决定在可行的情况下尽快通过每个阶段。初创企业通过创建一个MVP或最终产品的模型原型来完成这种上市时间策略，这使他们能够收集客户的反馈并迅速修改产品。在这里，速度是优先考虑的，目标是在可行的情况下以最快的速度将产品投放到市场。

敏捷性提升

在软件开发过程中，你可以利用这种策略进行调整，并具有一定的适应性，在不耽误最终产品上市的情况下缩短上市时间。通过使用这种上市时间策略，企业可以与公众清楚地沟通，并在收到意见后立即调整产品。这种策略与最小可行产品相比，在任何行业都适用。

一定的时间安排

通常情况下，你的上市时间的长短并不重要，重要的是它对战略的坚持程度。例如，在某一天，可能会有很多产品被安排上市。这可能为安排在某一时期的营销举措带来好处。这样的上市时间策略有助于防止紧张和错误。另外，你可以创建并遵守一个明确的常规。这种策略的重点是时间表和不惜一切代价维持它。在产品构思之初创建的时间表也应该被仔细定义。它应该是现实的，但也是有利可图的。在市场上推出的最终产品应尽快完成，但它并不像按照时间表按时完成那样重要。

注重资源的方法论

这种Time-to-market战术主要涉及到合作和生产的有效性。你可以选择与个别专业人士合作。在这种情况下，他们每个人都必须在进入下一个阶段之前完成自己的任务。另一个选择是与一个专家小组合作。这种进入市场的方法保证了公司产品开发过程中的每一个步骤都会得到执行，无论情况如何。从事一项工作的团队准备达成共识，并同时处理几个任务。

据管理人员介绍，如果一个项目从构思到完成的时间缩短了，项目的成本自然会降低，因为使用的资产更少。各个组织通过雇佣更多的人，将进入市场的时间成本降到最低，但在现实中，这种策略最终可能花费更多，因为雇佣人员是一种昂贵的资源。如果你根据你的项目需求决定个人或团队，会有帮助。

提高进入市场速度的技巧

无论你从上面选择哪种进入市场的策略，减少这种进入市场的时间是最好的办法。专注于你的产品的某些领域，并有一个好的时间表可循，是一些可以减少上市时间的方法。让我们来看看提高上市时间的一些有用的技巧，这些技巧可以帮助你的产品做得更好。

自动化和整合

有助于缩短上市时间的一个因素是自动化。在人为错误可能导致问题的情况下，技术已经成为一种救命稻草。它减轻了项目人员的工作量，并为那些可能耗费时间的问题找到了解决方案。自动化是重复性工作的一个有用工具。它有助于控制产品开发过程中的基本阶段。

另一个改善上市时间的策略是整合。在开发的早期阶段，即使是一个不大的项目也可能有巨大的数据集在稳步增长。建立一个位置来整合，并保持它的更新状态，以防止团队内部的混乱和频繁验证。

用MVP验证产品的可行性

提高上市时间和研究目标受众要求的一个方法是使用MVP。创建一个数字产品是确定你的想法是否可行和准备分发的最有效方法。一个MVP是你项目的第一次迭代，它只是具有最基本的功能。在正式发布产品之前，将其交给目标受众，并记录他们的意见。

MVP应该尽快推出。它将允许你调整你的产品，或者如果需要，完全改变它。不要努力通过添加你能想到的每一个功能使你的MVP完美无缺。因为产品的后续版本将使用相同的基础来构建，你仍然有时间在以后完成它。

敏捷的方法论

利用快速、轻量级和可靠的产品开发过程可以帮助你减少和改善产品上市时间。为了消除你系统中的低效率，评估你的团队。客户反馈、设计和测试程序应定期审查和改进。这使你能够实时看到你的工作流程，并确定任何瓶颈。

许多成功的企业使用敏捷的方法，这取决于项目团队根据用户反馈和消费者的大量参与而进行的多次修改。你可以将敏捷原则纳入所有的合作任务中，以减少和改善上市时间。这基本上结合了瀑布和敏捷方法的好处。

考虑no-code 解决方案

寻找优秀的软件人才往往需要你建立整个团队。在此基础上，他们可能需要培训，并要融入团队。使用一个 no-code工具可以加快公司的产品开发过程。学习曲线要短得多，这可以提供节省时间等好处。

在no-code 的帮助下，创建软件解决方案对普通人来说变得越来越容易。你可以在互联网上利用大量的no-code 工具，这是这项技术最好的地方之一。其中之一是AppMaster ，一个尖端的新no-code 平台，使你能够完全从头开始创建一个应用程序。你不需要担心所有权问题，因为你的代码是你的

如果你希望使用AppMaster ，创建一个no-code 应用程序，你将不需要任何编码知识。与雇用一个完整的软件团队相比，你可以用AppMaster ，更快、更好、更便宜地完成你的no-code 软件项目。你可以用AppMaster ，构建no-code 网络应用、移动应用、后端以及更多。

AppMaster 将进入市场的时间减少十倍

AppMaster 大大减少了任何产品的上市时间，这是因为软件开发中的大部分东西都已经默认内置于应用程序中。只要用户创建了一个新的 项目，我们就会自动为他们创建一个标准的后台，其中已经包括了与数据库工作的最低限度的集合，一个完全现成的用户组授权和端点。这包括所有开发人员通常创建的基本东西，对开发人员来说，这需要5天到两周的时间。在 ，一切都已经建立在项目中。也就是说，在你的项目开始后的15秒内，你已经拥有了所有这些，再加上来自最佳实践的各种有用的东西--例如，来自 ，一个好的 ，已经完全集成到我们的平台中。而对于这一点，不需要做任何额外的事情。另一方面，在传统的开发项目中，连接 可能需要一个星期。我们已经把它全部预装好了。AppMaster AppMaster Uber Zap logger Zap logger

在软件开发过程中需要进行的所有典型操作，例如，创建端点，创建业务逻辑，或创建新的数据模型，都完全以图形的形式进行。这意味着，没有人需要写代码。通常情况下，它的速度是10倍，有时是100倍，因为所有的辅助东西，所有的包装器，以及所有类型的定义都是由我们的平台自动编写的。

因此，例如，考虑这样的情况：你已经完全创建了你的端点和你的业务逻辑和数据模型，最后跨过来创建你的前端，一个网络应用，或一个移动应用。我们的平台会自动为你准备块，这样你就可以使用你的端点；你不需要为此写任何东西，只需要一个简单的 drag-and-drop而不是在你的网络应用或移动应用中创建这些端点的半小时历程。

更重要的是，我们在进行修改时可以节省大量的时间。想象一下，如果由于某种原因，你需要改变数据模型，而这个模型已经在后端和前端的各个地方注册。也就是说，在你的整个项目中，如果你突然需要改变一些东西，可能需要几个星期，有时甚至几个月。这是因为数据模型渗透到你的整个项目中。它们存在于端点中。它们在业务逻辑和前端--网络和移动应用中被引用。在AppMaster ，这是在尽可能简单的情况下完成的。进来改变你需要的东西，按下保存按钮，几秒钟后，平台会自动对你的整个项目，对端点、业务逻辑和UI元素进行改变。换句话说，你所有的改变都被即时应用。在这里，节省是显而易见的，几分钟而不是几周。

总结

在我们的数字时代，拥有一个好的产品创意或软件是不够的。企业需要意识到诸如进入市场的时间等方面，以使他们的目标受众着迷。了解你的潜在客户和他们的需求是确保企业成功的最佳途径。由于各地的竞争如此激烈，企业需要计划以确保竞争优势。了解进入市场时间的重要性可以帮助你找到减少时间的方法。上述提示可以帮助你把你的产品从好的变成惊人的。在你的下一个项目中采用这些技巧可以帮助你在市场上茁壮成长。