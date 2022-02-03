本文将向您展示如何在我们的专业级无代码平台 AppMaster.io 上使用 API。但是，首先，让我们提醒您有关 API 的一些基本信息。

介绍

API 表示应用程序编程接口。这些是客户端和服务器可以相互通信的方式。客户端和服务器发送请求和响应，API 充当它们之间的中介。

这种客户端-服务器交互必须简单、易于理解且方便。它简化了开发人员的任务（无需重新发明新服务）和用户（如果熟悉工作，服务更容易学习）。有几种类型的 API：

Web 服务 API、XML-RPC 和 JSON-RPC、SOAP；

WebSockets API；

基于库的 API、Java Script；

基于类的 API、C# API、Java。

在无代码 AppMaster.io 平台上，我们使用 REST API 样式。

REST 或整个 Representational State Transfer 是客户端和服务器之间交互（信息交换）的架构风格。 REST API 中的服务使用 HTTP 协议进行通信。

REST风格有一定的优势。 REST 的主要优点是出色的灵活性。 REST 包含简单的指南，允许开发人员以他们的格式实现需求。 REST 具有高性能，这一点非常重要，例如，对于移动设备上的快速加载。这就是为什么 Twitter 和 Google 等所有大公司都长期为其产品实施 REST API 的原因。您可以在我们的文章中阅读有关 REST API 的工作和主要优势的更多信息。

任何请求的结构都包括五个主要组件：HTTP 方法、端点、标头和正文、请求参数。

REST API 使用 4 种基本的 HTTP 方法来处理资源（信息），它们中的每一个都描述了应该如何处理资源：

POST——资源创建；

GET——获取资源；

PUT——资源更新；

DELETE — 删除资源。

资源是任何信息（文档、图像、视频、文本等）。在 AppMaster.io 无代码平台上，此信息以多种格式交付给客户端，包括最常见的一种 - JSON。

端点包含一个 URI——Uniform Resource Identifier（统一资源标识符），它指示在 Internet 上的何处以及如何查找资源，并包含一个 URL（URL 或统一资源位置是一个完整的网址）。

标头将信息传达给客户端和服务器。标头主要提供身份验证数据：API 密钥、安装服务器的计算机的名称或 IP 地址以及响应格式。

正文需要向服务器传递附加信息：正文数据是您想要添加或替换的数据。

我们平台上您的应用程序的 API 文档是自动生成的，并以 OpenAPI (Swagger) 格式存储在其后端。

您无需准确了解如何在 AppMaster.io 上构建 API 的工作原理。通过了解平台的工具，您将了解基本原理。此外，API 的中心部分由 AppMaster.io 创建。大多数设置是在默认情况下或连接模块时进行的。 ‌例如，我们的模块提供了与邮件 API 集成的工具。

在将您的应用程序集成（连接）到其他应用程序或外部资源时，您需要手动对某些 API 设置进行微小的更改。接下来，我们将看看如何做到这一点。

使用无代码平台 AppMaster.io 创建 API

因此，您可以在我们平台的多个地方找到 API 设置。

如何在无代码平台 AppMaster.io 上创建 API Endpoint

登录您现有项目的帐户。

转到数据模型设计器。在数据模型设计器中，您将看到包含要使用端点 API 处理的数据的模型。在每个项目中，一开始，默认情况下总是有一个模型，即用户。如果您在一个新项目中并且还没有模型，请创建它们。

在模型之间分配链接并保存项目。

转到屏幕左侧菜单中的端点部分。

在这里，您将看到所有端点的列表以及它们可用的 REST API 方法连接到项目字段中的每个模型。您将删除不必要的方法并更改其设置（齿轮图标和回收站图标）。

如果列表中没有合适的端点，您可以通过单击“新建端点”按钮并选择适当的类型来创建一个新端点。将打开一个带有端点设置的模式窗口。

如何在无代码平台 AppMaster.io 上创建外部 API

转到左侧菜单中的业务逻辑部分。

在这里，您可以在“外部 API 请求”选项卡中创建外部 API 请求（此选项处于测试阶段）。

此外，正如我们上面提到的，所有文档都是自动生成的，并以 OpenAPI (Swagger) 格式保存在应用程序的后端。

Swagger 是一种文档，并且能够在现场直接测试所有端点，而无需使用 Postman 等第三方应用程序。

结论

如您所见，使用无代码创建和更改 API 设置非常简单，并且花费的时间最少。如果您还没有 AppMaster.io 帐户，请加入我们并注册试用版。