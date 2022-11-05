你是否在为你的应用程序寻找一个自动操作管理系统？如果是的话。 Kubernetes可以成为你的选择，结合 AppMaster，将帮助应用程序托管使用一个 no-code平台和 Kubernetes功能。但首先，必须知道什么是 Kubernetes是什么，其数字化转型的意义如何，以及它是如何工作的。

Kubernetes也被称为简称K8s 或Kube 。它最终有助于你的应用程序的自动化，在部署应用程序内部存在的每一个命令，如进行更改，并通过数字化转型扩展参数，需要的需求，保持你的应用程序的健康，以及其他什么，变得更容易与 Kubernetes.此外。 Kubernetes是一个用于部署和管理的开源应用自动化软件。容器与他们的依赖性和安排捆绑在一起，经常被用来构建现代应用程序。

什么是 Kubernetes集群？

一组操作的节点设备来处理扩展的容器化应用程序，也被称为 Kubernetes集群。A Kubernetes集群必须包含一个控制平面和一个或多个节点，这些节点是计算设备。然后，该控制平面必须支持集群的首选形式，包括活跃的企业应用程序和它们采用的容器图片。节点管理工作负载和企业应用程序或容器化应用程序。

组织和管理容器的能力跨越计算机的集合，可能是虚拟机，即在云中建立或物理，即在企业内部；两者都是Kubernetes的好处的根源。容器在 Kubernetes中的容器并不与特定的设备相联系。它们在一定程度上被分离在整个集群中。

谁贡献了 Kubernetes?

谷歌的工程师们创造并最初开发了 Kubernetes.谷歌已经公开讨论了公司内部如何在容器中运行一切，并且是开发Linux容器技术的先驱者之一。(这项技术是谷歌云计算产品的基础）。

谷歌的内部平台，Borg，每周为超过20亿的容器部署提供动力。谷歌的大部分产品背后的数字化转型和创新都是利用在构建云计算产品时学到的经验来开发的。 Kubernetes的很大一部分是利用在构建Borg （Kubernetes的前身）时获得的经验教训开发的。

你能用它做什么？ Kubernetes?

你可以用这个系统做很多事情。 Kubernetes你可以用Kubernetes系统做很多事情，把不可能的事情处理好，成为一个数字化转型和数字化创新的工具。 Kubernetes集群自动工作，在众多客体之间协调容器，并通过构建更可接受的基础设施和接口的使用来优化帮助使用。

展开和回滚

Kubernetes部署允许你逐步部署对应用程序的配置或代码的修改，同时跟踪应用程序的健康状况，以防止大规模实例终止。 Kubernetes如果发生不准确的事情，部署将回滚修改。从不断扩大的部署策略的生态系统中获利。

负载平衡

你的应用程序不需要改变以使用一个未知的服务发现机制。Pods被赋予唯一的IP地址，由 Kubernetes，允许在一个DNS名称下的一组Pod之间进行负载平衡。

存管协调

自动上升到你喜欢的存储库系统，无论是省级存储库、网络存储技术如iSCSI 、Cinder 、NFS 、或Ceph ，还是一般的云构建供应商如 AWS.

配置监控

部署和纠正谜团、应用安排和格式化，而不重建图像或暴露你的堆栈构成中的秘密。

容器包装

自动定位容器，同时根据资源需求和其他约束条件保持可用性。将关键工作负载和尽力工作负载结合起来，以提高利用率，节省更多资源。

批量执行

Kubernetes可以处理你的容器集和CI 工作负载，并提供帮助，如果需要的话，返回失败的容器。

横向扩展

你可以使用一个命令、一个用户界面或根据CPU 使用情况自动快速扩大或缩小你的应用程序。

自我愈合

它杀死那些对你的用户定义的健康检查没有反应的容器，重新启动失败的容器，在节点死亡时替换和重新安排容器，并在容器准备好服务之前不向客户公布。

为可扩展性而设计

由于其高度的可扩展性，你可以向你的 Kubernetes集群，而不需要改变上游的源代码。

IPv4 和 双堆栈IPv6

发放pod或服务，如IPv4 和IPv6 地址。

怎么做 Kubernetes如何工作？

该 Kubernetes集群是一个功能 Kubernetes设置。控制平面和计算节点，或机器学习，可以被看作是一个集群的两个不同的组成部分。 Kubernetes集群的两个不同的组成部分。每个节点，可以是一个物理或虚拟系统，都有自己的Linux环境。由容器组成的Pod，由每个节点执行。控制平面必须保持集群的理想状态，包括活动的应用程序和它们利用的容器镜像。容器化的应用程序和工作负载是在计算机学习上运行的。

操作系统（如Enterprise Linux），该系统 Kubernetes上运行。它与节点上运行的容器的pod进行通信。控制平面 Kubernetes控制平面在收到管理员（或团队）的命令后，将其传递给计算机器学习。 DevOps团队）。这种交接使用各种服务来自动确定哪个节点最适合该任务。随后，所需的任务在分配资源时被分配到该节点的吊舱。

一个集群的理想状态 Kubernetes集群的理想状态指定了哪些工作负载或应用程序应该与它们应该使用的图像一起运行，它们应该访问的资源，以及其他类似的配置信息。在管理容器时，基础设施方面几乎没有变化。简单地说，你对容器有更多的控制，因为你可以在更高的层次上管理应用程序，而不需要处理每一个单独的容器或节点。

你负责定义Kubernetes的节点、pod以及驻扎在其中的容器。容器的协调是使用 Kubernetes.这取决于你在哪里运行 Kubernetes.这可以在物理服务器、虚拟机器学习、公共云、私有云和混合云上进行。事实上 KubernetesAPI 在各种基础设施类型上运行是它的主要优点之一。

是否 Kubernetes同于 Docker?

有一套软件开发工具叫 Docker来构建、共享和执行单个容器。 Kubernetes是一种大规模实施容器化应用的解决方案。将容器视为微服务的标准化包装，其中包含所有必要的依赖关系和应用代码。 Docker是负责构建这些容器化的应用程序。容器可以在任何地方运行，包括本地服务器、混合云原生技术、笔记本电脑，甚至是边缘设备。

现代应用中有许多容器。 KubernetesAPI负责在实际生产中运行它们。容器化的应用程序可以通过扩大或减少处理能力来自动扩展，以满足用户的要求，因为复制容器很简单。大多数情况下。 Kubernetes和 Docker是互补的技术。然而。 Docker也提供了一个解决方案，称为 Docker Swarm - Kubernetesvs DockerSwarm - 用于运行大规模容器化应用。

什么是Kubernetes原生基础设施？

支持一个环境的资源集合（包括服务器、真实或虚拟机器学习、混合云原生平台等等）被称为 Kubernetes环境被称为 Kubernetes基础设施。容器从部署到退役的过程中，许多必要的操作自动化，被称为容器协调。在这方面，一个很受欢迎的开源平台是 Kubernetes.

在引擎盖下，Kubernetes的基础设施和架构是基于集群的概念，集群是计算机的集合，在该语言中被称为"nodes"。 KubernetesAPI允许你将容器化工作负载部署到集群上。节点是执行你的容器化工作负载的计算机，它可以是实际的或虚拟的机器。尽管一个集群通常有多个或更多的工作节点，但每个 Kubernetes集群包含一个控制器节点和至少一个这样的工作节点。

pod"是另一个关键的概念。 Kubernetes概念；根据官方文档，它是最小的可部署单元，在集群的节点上运行。换句话说，pod代表了你的应用程序的各个部分。虽然它偶尔可以运行一个以上的容器，但一个pod通常只运行一个。

控制平面是集群架构的另一个重要组成部分。 Kubernetes集群架构的另一个重要组成部分。它由API服务器和四个额外的元素组成，通过你需要的状态有效地管理应用程序和你的节点（或机器）。

Kubernetes-native基础设施有什么好处？

企业原生基础设施有很多好处。 Kubernetes原生基础设施有很多好处，下面列出了其中的一些。

敏捷性

公有云、混合云原生技术在企业内部的敏捷性和简单性，以减少IT运营和开发人员生产力之间的冲突。

成本效益高

你可以节省大量的资金，使你的业务尽可能的具有成本效益。它不需要单独的管理程序层来运行VM，从而节省了资金。

灵活

企业 Kubernetes允许开发人员的生产力来部署容器、无服务器企业应用程序和VMs，扩展应用程序和基础设施，使其最灵活。

可扩展性

混合云-原生的可扩展性使用 Kubernetes作为私有云和公有云的基础层，使得它的可扩展性最强。

你为什么需要 Kubernetes?

你可以分发和管理容器化的、传统的、云原生的和企业级的应用，这些应用正在被重构为微服务，借助于 Kubernetes.你的应用开发团队必须能够快速开发新的应用和服务，以满足不断变化的公司需求。从容器中的微服务开始，云原生应用开发可以实现更快的应用开发，并使转换和优化现有程序更加简单。必须使用多个服务器主机来部署构成生产企业应用程序的容器。你有你需要的协调和管理工具与 Kubernetes来为这些工作负载大规模地部署容器。

实时的使用案例

比方说，你创建了一个用于数字化转型和在线购物的工具。而你打算用一个 Docker容器来部署这个应用。你制作了一个 Docker应用的图片，并将图片作为一个 Docker容器。一切都运行得很顺利。由于该应用程序越来越受欢迎，你的客户群也越来越多。由于高的应用需求，你的服务器崩溃了。现在，你有一个集群设置计划。因此，你在一台电脑上使用五（5）个应用程序实例来生产 Docker在一台电脑上制作了五个实例。现在，服务器可以轻松地处理流量，因为负载已经分散。再一次，更多的人在使用你的应用程序。一台计算机不能同时支持五个实例。你打算增加更多的计算机到 Docker容器集群。真正的问题就出现在这里。

在一台电脑上。 Docker 容器可以很容易地进行通信。但是，它不能在许多计算机上进行自我复制。

容器可以很容易地进行通信。但是，它不能在许多计算机上进行自我复制。 复制需要一些努力。要做一个N个实例，我们必须重做。

Docker 是无法确定一个活动的容器是否已经崩溃了。

是无法确定一个活动的容器是否已经崩溃了。 如果一个容器手动崩溃，我们必须重新启动容器。它不具备自我修复的能力。

如前所述，我们需要一个容器编排解决方案来解决这个问题。 Kubernetes是，。容器编排的工具是很多的。但很多开发者使用 Kubernetes.集群的一个应用是 Kubernetes.类似于主节点和副节点。工人节点将执行 Docker容器。一个控制器节点的元数据的键值存储，关于 Docker目前正在运行的容器的元数据。

Kubernetes和 DevOps

应用开发和运营团队通过被称为的软件开发技术合并为一个小组。 DevOps.一种名为".NET "的开源协调技术被创造出来，以帮助你管理容器部署。 Kubernetes的开源协调技术，是为了协助你管理容器的大规模部署而创建的。然而，这两者之间存在着一个联系 Kubernetes和 DevOps.

主要观点

Kubernetes在开发、部署和扩展企业应用和管道方面，.NET是非常出色的。 DevOps由于其特点和能力，.NET是开发、部署和扩展企业应用程序和管道的绝佳工具。由于这些功能，团队可以将协调所需的手动工作自动化。团队需要这种自动化来提高产出或更重要的质量。

你可以通过以下方式构建你的整个基础设施 Kubernetes. Kubernetes可以访问你的工具和应用程序，包括数据库、端口和访问控制。环境配置也可以作为代码进行管理。当部署一个新的环境时，你并不总是需要运行一个脚本；相反，你可以给 Kubernetes一个持有配置文件的源存储库。

当用以下方法协调你的流水线时 Kubernetes协调管道时，你可以处理细粒度的控制。这允许你限制特定角色或应用程序做特定活动的能力。例如，你限制测试人员进行构建，而限制客户进行部署或审查过程。

开发人员可以利用Kubernetes的自助服务目录功能按需构建基础设施。这包括通过开放服务和API服务器标准提供的云构建服务，如 AWS资源。这些服务是基于运营成员被允许使用的设置，这有助于维护安全性和兼容性。

你可以部署新版本的 Kubernetes由于其自动回滚和滚动升级功能，您可以在没有任何停机时间的情况下部署新版本的资源。你可以使用 Kubernetes在你的可访问服务中分配流量，一次升级一个集群，而不必关闭生产环境并重新部署更新的环境。由于这些功能，你可以有效地完成蓝色/绿色部署。此外，你可以做A/B测试，以确保产品功能是需要的，并更快地优先考虑新的客户端功能。总而言之。 Kubernetes和 DevOps不是一个完美的选择，但 Kubernetes可能是一个非常有效的工具，有合适的配置。只是要注意不要被吸得太深，并意识到K8s ，不是一个万能的解决方案。

AppMaster和 Kubernetes

AppMaster是一个 no-code平台，允许应用开发和各种应用。它有助于将用户的应用程序托管在 Kubernetes，这将进一步使企业应用程序和这些应用程序的管理变得更容易和更好。

底线

由于 Kubernetes是开源的，所以没有一个既定的支持系统，至少没有一个让你的公司放心依赖的系统。如果你的设置在生产中使用时出现问题，你可能会感到很恼火。 Kubernetes如果你的设置在生产中使用时出现问题，你可能会感到恼火。

想象一下 Kubernetes作为一个汽车发动机。虽然发动机可以独立运作，但只有当它与变速器、车轴和车轮结合在一起时，才成为工作车辆的一部分。安装 Kubernetes来创建一个适合生产的平台是不够的。为了 Kubernetes要发挥其最大潜力，还需要额外的部件。必须添加网络、安全、监控、日志管理和认证等工具。

这就是AppMaster--整车--的用武之地。 Kubernetes为企业提供的服务是 AppMaster.它整合了所有不同的技术，包括注册表、网络、遥测、安全、自动化和服务，这使得 Kubernetes稳固和实用的工作场所。

您的开发人员可以从头开始创建全新的网络和企业应用程序，托管它们，并将它们部署在云原生中，具有将一个好的概念迅速转化为新业务所需的可扩展性、权威性和协调性。这一切都可以通过 AppMaster.

利用最新的 no-code技术和 drag-and-drop容器运行时接口和一个强大的后台，你可以尝试使用 AppMaster来自动化你的容器操作。 Kubernetes项目，并从头开始创建你的移动或网络应用。