关于敏捷工作流程的完整指南以及如何实施它

在当今的企业空间中，有效的项目管理对于商业成功至关重要。敏捷工作流循环是企业用来优化项目运行和完成方式的有效项目管理方法。这里有一份关于敏捷工作流程的完整指南，以及如何在企业中实施它。

什么是敏捷工作流程？

敏捷是一种项目管理方法，用于在繁忙的商业环境中管理项目。敏捷工作流的原则是在最短的时间内向客户提供最高价值。因此，在敏捷工作流程模型中，一个项目被细分，并在被称为冲刺的小块可管理的时间内完成。每个团队成员都了解他们的任务，以及它如何与更大的敏捷流程相关联。通常情况下，每个冲刺阶段持续两周，之后对其进行评估，以审议已完成的工作和下一个冲刺阶段需要完成的工作。

高效的敏捷工作流程周期的步骤

敏捷项目管理工作流程的实施可以细分为一系列的步骤，这些步骤相互配合以推动项目的最佳产出。这些步骤包含了一些活动，如创建一个跨职能的团队和建立可靠的沟通和协作机制。

构思阶段

被理解为敏捷周期的初始阶段，这一步是最重要的，因为它为流程的其他部分奠定了基础。团队对要解决的问题和提议的解决方案形成了共同的理解。这种共同的理解以用户故事的形式被记录下来，以便以最好的方式定义项目的范围。

初始阶段

在讨论了项目的主要收获并设想了整个敏捷项目管理流程之后，第二阶段涉及到创建冲刺团队，负责完成冲刺。随后是给团队分配各自的工作。为了使之成为可能，领导者要定义项目要求、路线图和所有将构建最终产品的功能。

迭代阶段

在所有利益相关者都确定并理解了一切之后，团队开始在每个冲刺阶段工作。这是一个高度动态的参与，涉及消耗积压的项目。

发布阶段

在每个冲刺阶段结束时，将开发的功能发布给客户，以获得他们的反馈。团队接受这些反馈，并在进入下一个冲刺阶段前将其纳入产品开发中。团队还尽可能多地进行测试，以确保一切都符合客户反馈的要求。

生产阶段

到了这个阶段，产品通常被微调到客户满意的程度，所有关于产品的文件都已完成。然后，团队可以着手推出产品，并向客户提供任何支持，让他们有一个轻松的适应期。

退休阶段

退休阶段是在项目成功启动之后。只有在这时，敏捷开发工作流程才可以说是最终完成。

什么是Scrum中的工作流程？

为了让团队成功地查看敏捷开发流程并对其进行加工，他们必须举行一系列的会议。此外，他们还必须使用各种工具完成多项活动。这包括随着项目的进展创建累积的流程图。所有这些元素的组合被称为Scrum工作流程。在Scrum工作流程中，所有参与开发的利益相关者都了解他们的角色以及它与更广泛的敏捷软件开发周期的关系。

如何在工业中实施敏捷？

现代商业空间迫使企业寻找方法来精简其生产流程，以便将竞争对手甩在一边。在这种情况下，许多行业已经从传统的项目管理方法转向敏捷开发工作流程。这些行业包括工程和制药业。例如，制药业需要平衡许多流程，如审批、文件和一系列的标准化规则。公司使用敏捷流程来精简这些活动，以及从客户群中获取反馈，并将其纳入生产中。以下是每个公司需要如何看待和实施敏捷开发方法。

缩小项目规模

无论一个项目多么庞大，当项目被细分为更小的、更容易实现的部分时，就能取得最理想的结果。通常情况下，在将工作细分为最多6个冲刺之前，团队需要完整地看待敏捷开发过程。

停留在强大、健康和优先的需求上

在传统的项目管理方法下，某些员工最终可能会在某个环节上花费过多的时间，例如文档。这种不受控制的行为可能会延迟产品的交付，并引起客户的不满。

另一方面，敏捷工作流程要求公司提出更具体、更优先的需求，这些需求涉及到多个部门。这些要求和不断累积的流程图集中在通过对范围内的交付物进行优先排序来分解复杂的工作。每一个经过审议的可交付成果都是作为一个整体来执行的，并附有文件，以节省时间。

改善沟通工具

沟通是成功完成项目的关键因素之一。领导者应努力实施沟通工具，以促进协作、透明，并与敏捷生产过程中使用的其他工具整合。好的沟通工具还能为交付和路线图规划提供审计功能，以确保增长和进化。

持续集成和质量保证

集成和累积流程图有助于在各个冲刺阶段工作的员工更清楚地看待敏捷开发过程。这使他们能够轻松地完成冲刺，并将其任务与大局合并。随着业务空间的不断发展，员工的整合杠杆也应该不断发展。同样地，质量保证有助于根据客户群的口味确保产品的完整性和功能性。

敏捷项目管理是一种成熟的、高效的管理和完成项目的方法。敏捷软件开发可能是敏捷工作流程的最大使用案例，但其他行业也在使用它。准备一个敏捷的工作流程有助于关注增值、及时性，并在整个过程中纳入客户反馈。