JSON (JavaScript Object Notation)和 (Extensible Markup Language)是流行的数据交换格式。然而，虽然它们有许多相似之处，但它们并不一样。本文旨在定义 和 之间的主要区别和相似之处，这样你就可以做出明智的决定，当别人将你的数据导出消费或将其保存在你的计算机上的本地文件中时，应该使用哪种数据格式。XML JSON XML

JSON 和 是在计算机中存储数据的两种不同方式。两者对存储数据都很有用，但各自都有优点和缺点。例如， 比 更容易阅读和理解，但灵活性较差。另一方面， 比 更灵活，但编写起来可能更有挑战性。XML JSON XML XML JSON

什么是XML ？



XML 是一种用于存储和数据交换的开放标准。它是一种标记语言，用于描述任何 文件的结构和内容，如文档、网页或数据库。你可以认为 ，就像HTML一样，但更胜一筹：它允许你在不改变基本格式的情况下将额外的信息附加到你的文件中的节点。XML XML

可扩展标记语言（XML ）创建于20世纪90年代初，以取代SGML （硅图形多媒体语言）。XML 是一个开放的标准，允许作者定义他们的标记语言并在任何网站或应用程序上使用。

XML 随着时间的推移，已经变得非常流行，但一些行业仍然使用SGML而不是 ，因为他们发现使用现有的编码标准更容易 - 特别是如果他们使用微软word风格的模板而不是HTML5。XML

使用XML 代码有很多好处。最大的原因之一是，它比HTML更灵活，这意味着你可以很容易地为你的网站或应用程序创建一个自定义的标记语言。此外，这使得数据的格式更容易，并在任何浏览器或设备中正确显示。

XML 还允许你创建可用于任何 数据的自定义标签。这些标签通常被用来定义特定的 数据。这使得开发人员和设计人员在创建新项目时更容易合作!XML XML

一个XML 文档或XML 数据是一个元素和属性的集合，可以相互嵌套。元素是由开头和结尾标签包围的，而属性则不是。一个元素可以包含子元素、字符数据和文本。请注意，在XML 数据中，标签之间或元素之间没有空格；所有东西都必须包含在一对括号内。

什么是JSON ？



JSON 是一种数据交换格式。它是独立于语言的，这意味着它可以与任何编程语言一起使用，而且底层数据结构是独立于平台的。 与语言无关的性质使它非常适合用于网络开发，在那里你可能需要与其他编程语言如Ruby或JSON JavaScript进行数据交换。

JSON 它使用标签来标记数据。 键和值必须始终分别被大括号（{）和方括号（[]）所包围。此外，每个键值对必须有相同数量的引号围绕着它 - 例如： 将是无效的，因为名称标签后面的引号太少。"{"key": value," "otherKey": anotherValue}." {"name": "John"}

JSON 由于使用了节省空间的二进制编码（我们将在后面更详细地探讨这一技术），因此是轻量级的。这使它成为在网络上传输少量信息的理想选择，例如在网上商店之间发送支付请求或从数据库返回结果的网络API。

JSON 解析器库允许你读和写这种格式，而不需要对每个字段的内容有任何了解--你所需要的只是一些基本规则。

字段必须有一致的名称。

所有的值都必须是字符串。

逗号字符必须分隔数值。

JSON 语法也是人类可读的，这意味着你可以打开一个文件，看到里面的内容，而不需要通过分析器运行它。这使得调试你的代码的问题更加容易，并有助于记录你从其他应用程序收到的数据（如果用其他语言编写，这特别有用）。

JSON 数据交换格式被用于许多不同的场合，从网络开发到数据存储。它也是网络API和应用程序之间共享信息的理想格式，因为它是将复杂数据序列化为单一字符串的一种简单方法。



JSON vs : 差异XML



JSON vs ：第一个区别XML



JSON 是JavaScript Object Notation的缩写。它是一种基于文本的开放标准数据交换格式。 ，重量轻，容易阅读，但不提供模式或类型信息。它非常适合在多个应用程序之间共享数据。 ，代表可扩展标记语言。它是一种标记语言，以树状结构定义任何 文件的结构。 是人类可以阅读的，但不一定是机器。它可以用来在程序和文件之间共享结构化信息。JSON XML XML XML

JSON vs ：第二个区别XML



JSON 和 是在文件或数据库中存储结构化数据的流行方式。如前所述， 是一种轻量级的、人类可读的表示数据结构的方式，而 代码是一种更冗长的表示结构化数据的方式。XML JSON XML

JSON vs ：第三个区别XML



这两种数据格式的一个关键区别是，JSON 可以与JavaScript或纯文本文件一起使用，而XML 只能作为文本文件存储。此外，JSON 在处理信息时使用的内存比XML 软件少。这些在内存使用上的关键差异使JSON 成为快速处理大量数据的理想格式。

JSON vs ：第四个区别XML



JSON 格式是一种紧凑地存储数据的方式，因此程序可以读取该数据。一般来说，它比XML 更容易写和读，因为它使用的字符更少。同时，XML 数据格式是一种特殊形式的标记语言，用于以有组织的方式存储数据。它比JSON 有更多的功能，但也更复杂，因为它需要更多关于你的文件结构的信息，然后才可以阅读。

JSON vs ：第五个差异XML



JSON 格式用于存储和传输数据，而XML 用于以机器可读的方式表示数据。由于其简单性，JSON 作为网络应用程序的存储介质已越来越受欢迎。相比之下，XML 仍然是在网络上传输结构化数据的首选。

JSON vs : 第六个差异XML



这两种数据格式的主要区别之一是，JSON 通常比XML 更加紧凑，这意味着它可以在网络上更快地传输。JSON 对其结构的限制也较少，这有助于程序员在试图从中解析大量的数据。此外，许多编程语言都支持这两种格式，所以在使用不同的平台或编程语言时不需要在它们之间切换。

JSON vs : 第七个差异XML



你可以在你的网络应用程序或移动应用程序中使用JSON ，而不必担心兼容性问题，因为它在网络和移动应用程序中被广泛接受。另一方面，XML 在跨平台兼容性方面有一些问题。它不被许多编程语言所支持（Actionscript除外），因此，如果开发者希望他们的应用程序能同时在多个平台上运行，就必须选择使用Apache HttpComponents或Apache axis2这样的工具。

JSON vs : 第八个差异XML



XML 文件比 文件需要更多的存储空间（至少如果你用Node使用它们）。然而，一般来说，只要你的网络服务器有足够的内存可用于存储这些文件，这就不是一个问题；否则，你应该考虑改变你的应用程序的架构，使所有的处理发生在客户端，而不是在幕后，因为它将占用太多的内存空间。JSON

JSON vs : 第九个区别XML

JSON 和XML 之间的一个关键区别是，XML 的结构比JSON 更加僵硬，因此在不破坏文件的情况下更难进行操作。此外，大多数XML 文件不能像JSON 文档那样在某个地方进行编辑；因此，如果你想改变JSON 文档中某个元素的值，你可以直接在文本编辑器中编辑该值，就完成了。这意味着，一个恶意的用户可以通过简单地编辑文档本身来改变一个元素的值，并让它反映在你的程序输出中。

JSON vs :第10个区别XML

JSON 和XML 的语法。

JSON 语法比 更紧凑。 XML

语法比 更紧凑。 JSON 语法更容易读和写。

JSON的语法允许你轻松地定义对象，而不是像XML 语法中用数组或集合的方式那样更加冗长。比如说

``javascript function myFunction(date) { return { "date": date }; } var obj = Object.create(null); obj["date"] = new Date(); ```.

同样重要的是要记住， XML 的语法比 JSON 要复杂，因为它需要实体引用，而实体引用在某些情况下可能是不必要的（例如，如果你正在创建一个API服务）。 XML 不是人类可以阅读的。阅读 JSON 比阅读 XML 要容易得多，因为 JSON 使用的字符较少，使人更容易理解数据的含义。 JSON 更加简明。它用较少的字符来表示与 XML 相同的信息。

JSON VS :第11个区别XML

在 JSON 和 XML 中，一个值的数据类型被编码为一个对象或元素。在 JSON ，只有字符串、数字、布尔值和空值被作为数据类型支持。另一方面，在 XML 数据中，许多其他类型，如日期和时间，可以用来描述你的 XML 数据。

和 中，一个值的数据类型被编码为一个对象或元素。在 ，只有字符串、数字、布尔值和空值被作为数据类型支持。另一方面，在 数据中，许多其他类型，如日期和时间，可以用来描述你的 数据。 在JavaScript对象符号中，数据类型没有以任何方式进行编码。由开发者决定如何使用 JSON ，将他们的数据表示为对象和数组。因此，在 JSON ，没有规则规定什么可以作为值或属性名称。

JSON vs : 相同点XML



JSON 和XML 都是自我描述的格式。



自我描述的格式被设计为人类可读、人类可写、机器可读和机器可写。例如。

人可读--同样的数据可以用不同的方式（如ASCII文本）来呈现，这样人类就可以很容易地理解它，而不需要学习计算机的工作原理或对象内部存储的具体信息。

人类可写 - 人类可以通过添加或删除属性来改变现有对象的内容。

机器可读--机器可以理解这些文件，因为数字的格式是有规则的（例如，第1个小数点总是在其行上）。

JSON 和XML 都对内容定义和验证有良好的支持。



JSON 和 都被广泛使用，所以它们被许多编程语言所支持。例如， 被JavaScript、Python、Perl和Ruby支持。 数据也支持许多不同的编程语言。JavaScript、PHP和C#（这是微软的C++版本）。你可以使用 串行器库将你的 文档变成一个 文件--就像你使用标签写一个HTML页面或创建图像一样。XML JSON XML XML JSON XML

数据序列化



JSON 和 可用于数据序列化（将数据结构转换为存储或传输的格式）。这意味着你可以使用它们将信息从一个应用程序或系统通过通信渠道（如HTTP或XML SOAP(简单对象访问协议）。

基于文本的



这两种数据结构之间最明显的相似之处之一是，JSON 和XML 是基于文本的。因此，许多人认为JSON 的创建是为了更简单地替代XML 。

分层结构



第三，这两种格式都有分层结构，每个字段的名称和值都用逗号分开。

什么时候应该使用JSON ？



JSON 当你创建的网页将被使用不同操作系统或浏览器的人浏览时，通常会使用 "A "格式。它也可用于网络服务器或设备之间的数据交换。

JSON 比XML 快吗？



JSON 和 是在网络服务器中存储数据的好方法，但它们有不同的优点和缺点。 更快，因为。XML JSON

JSON 格式比 ，占地面积小。 XML JSON 有一个更直接的语法来编辑和创建新的文件，使得调试你的数据中的错误更加容易。 JSON 比 更灵活--它可以用于许多不同的编程语言，而 只能同时用于一种编程语言（通常是Java）。 XML XML

JSON 当你在两种格式中使用相同的数据时，会更快，因为存储相同数量的信息需要更少的内存。这是因为 ，其字符串数据类型只使用一个字节的字符，而 ，其他都使用两个字节的字符。JSON XML

然而，如果你要存储像excel电子表格这样的东西，包含数百万行，每行有数百万列和数千个值--或者其他任何需要比简单字符串所能容纳的更多空间的东西--那么XML 将是一个更好的选择。原因是，XML 可以比JSON 更有效地检查错误（这有助于防止你的软件出现错误）。

XML 比JSON 更安全吗？



根据美国国家标准与技术研究所（NIST）的一项研究，XML 比JSON 更安全。该研究使用了开源数据集和通过不安全通道发送的专有数据集。该研究发现，XML 比JSON 更容易受到攻击，但两者都容易受到攻击。

NIST的研究还考察了攻击者改变或删除这两种格式的数据有多容易，以及如果攻击者能够改变数据本身的结构会发生什么，例如改变XML 文件中元素的顺序或增加最初不存在的元素。

JSON vs : 结论XML



JSON XML XML 已经存在了很长时间，并在企业环境中被广泛使用。 比较新，但它在寻求简单的数据交换语法的开发者中越来越受欢迎。JSON

在JSON 和XML 之间的选择取决于你的需求：如果你正在处理大量的数据，XML 可能更适合你；如果你需要使用API或SOAP 与另一个应用程序进行通信，那么JSON 可能更好。无论哪种情况，你能做的最好的事情就是研究每种格式的优点和缺点，并决定哪种格式最适合你的项目!

如果你创建你的项目时使用 no-code平台AppMaster ，那么当后台被创建时，REST API会被自动创建。在AppMaster ，有3种类型的端点。



用户可以选择使用JSON 格式（默认）、XML ，或二进制格式（RAW）的数据。对于所有的API类型，AppMaster ，自动生成OPEN API格式的文档(Swagger)。